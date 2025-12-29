Der harmonisierte spanische Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y ist ein statistischer Indikator, der darauf abzielt, ein gemeinsames Maß für die Inflation zu bieten und so einen Vergleich der jährlichen Veränderungen zwischen den einzelnen Ländern zu ermöglichen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex ist in Bezug auf Methodik und Umsetzung dem Verbraucherpreisindex sehr ähnlich. So finden sich in der CPI-Berechnungsmethodik Daten zu Methodendetails, statistischen Prozessaspekten (wie Berechnungseinheiten, Art und Häufigkeit) sowie Publikationsplan und Periodizität.

Die Preisdaten stammen aus einer Umfrage, die für jede Institution automatisch erstellt wird. Der Interviewer markiert im Dokument die Preise für Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb enthalten sind, sowie den Vertrieb dieser Waren und Dienstleistungen. Jeder Interviewer besucht einen Ort, mit Ausnahme von Hypermärkten und Einkaufszentren. Rund 220.000 aus der Umfrage erhaltene Preise werden monatlich verarbeitet. Die Preise werden in den Zentralen weiterverarbeitet, die Indizes werden auf ihrer Basis berechnet und innerhalb der ersten zwei Wochen des nächsten Monats veröffentlicht. Ähnlich wie in den meisten Ländern der Europäischen Union werden die in die CPI-Berechnung einbezogenen Preise in einer bestimmten vordefinierten Weise ausgewählt, um den Unsicherheitsfaktor auszuschließen und den analysierten Bevölkerungsmerkmalen zu entsprechen.

Der Harmonisierte Index soll das gesamte Waren- und Dienstleistungsspektrum abdecken, wobei die Berechnung jedoch nur solche mit einem Gewicht von mindestens 1/1000 des gesamten Verbraucherkorbes umfasst. In verschiedenen Ländern wurden separate Gruppen von Waren und Dienstleistungen hinzugefügt oder ausgeschlossen, um die gewünschte Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

