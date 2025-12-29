Wirtschaftskalender
Spanien, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)
|Niedrig
|0.0%
|0.0%
|
0.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.5%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m von Spanien ist ein statistischer Indikator, der darauf abzielt, ein gemeinsames Maß für die Inflation zu bieten und so den Vergleich der monatlichen Veränderungen zwischen den einzelnen Ländern zu ermöglichen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex ist in Bezug auf Methodik und Umsetzung dem Verbraucherpreisindex sehr ähnlich. So finden sich in der CPI-Berechnungsmethodik Daten zu Methodendetails, statistischen Prozessaspekten (wie Berechnungseinheiten, Art und Häufigkeit) sowie Publikationsplan und Periodizität.
Die Preisdaten stammen aus einer Umfrage, die für jede Institution automatisch erstellt wird. Der Interviewer markiert im Dokument die Preise für Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb enthalten sind, sowie den Vertrieb dieser Waren und Dienstleistungen. Jeder Interviewer besucht einen Ort, mit Ausnahme von Hypermärkten und Einkaufszentren. Rund 220.000 aus der Umfrage erhaltene Preise werden monatlich verarbeitet. Die Preise werden in den Zentralen weiterverarbeitet, die Indizes und die jeweiligen Währungskurse werden auf ihrer Basis berechnet und innerhalb der ersten zwei Wochen des nächsten Monats veröffentlicht. Ähnlich wie in den meisten Ländern der Europäischen Union werden die in die CPI-Berechnung einbezogenen Preise in einer bestimmten vordefinierten Weise ausgewählt, um den Unsicherheitsfaktor auszuschließen und den analysierten Bevölkerungsmerkmalen zu entsprechen.
Der Harmonisierte Index soll das gesamte Waren- und Dienstleistungsspektrum abdecken, wobei die Berechnung jedoch nur solche mit einem Gewicht von mindestens 1/1000 des gesamten Verbraucherkorbes umfasst. In verschiedenen Ländern wurden separate Gruppen von Waren und Dienstleistungen hinzugefügt oder ausgeschlossen, um die gewünschte Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Spanien, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
