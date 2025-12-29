KalenderKategorien

Spanien, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Nationales Institut für Statistik (National Institute of Statistics)
Sektor:
Preise
Niedrig 0.0% 0.0%
0.0%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
0.5%
0.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m von Spanien ist ein statistischer Indikator, der darauf abzielt, ein gemeinsames Maß für die Inflation zu bieten und so den Vergleich der monatlichen Veränderungen zwischen den einzelnen Ländern zu ermöglichen. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex ist in Bezug auf Methodik und Umsetzung dem Verbraucherpreisindex sehr ähnlich. So finden sich in der CPI-Berechnungsmethodik Daten zu Methodendetails, statistischen Prozessaspekten (wie Berechnungseinheiten, Art und Häufigkeit) sowie Publikationsplan und Periodizität.

Die Preisdaten stammen aus einer Umfrage, die für jede Institution automatisch erstellt wird. Der Interviewer markiert im Dokument die Preise für Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb enthalten sind, sowie den Vertrieb dieser Waren und Dienstleistungen. Jeder Interviewer besucht einen Ort, mit Ausnahme von Hypermärkten und Einkaufszentren. Rund 220.000 aus der Umfrage erhaltene Preise werden monatlich verarbeitet. Die Preise werden in den Zentralen weiterverarbeitet, die Indizes und die jeweiligen Währungskurse werden auf ihrer Basis berechnet und innerhalb der ersten zwei Wochen des nächsten Monats veröffentlicht. Ähnlich wie in den meisten Ländern der Europäischen Union werden die in die CPI-Berechnung einbezogenen Preise in einer bestimmten vordefinierten Weise ausgewählt, um den Unsicherheitsfaktor auszuschließen und den analysierten Bevölkerungsmerkmalen zu entsprechen.

Der Harmonisierte Index soll das gesamte Waren- und Dienstleistungsspektrum abdecken, wobei die Berechnung jedoch nur solche mit einem Gewicht von mindestens 1/1000 des gesamten Verbraucherkorbes umfasst. In verschiedenen Ländern wurden separate Gruppen von Waren und Dienstleistungen hinzugefügt oder ausgeschlossen, um die gewünschte Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Spanien, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.0%
0.0%
0.0%
Nov 2025 vorl.
0.0%
0.4%
0.5%
Okt 2025
0.5%
0.5%
0.5%
Okt 2025 vorl.
0.5%
0.2%
0.2%
Sep 2025
0.2%
0.1%
0.1%
Sep 2025 vorl.
0.1%
0.5%
0.0%
Aug 2025
0.0%
0.0%
0.0%
Aug 2025 vorl.
0.0%
0.3%
-0.3%
Jul 2025
-0.3%
-0.4%
-0.4%
Jul 2025 vorl.
-0.4%
0.1%
0.7%
Jun 2025
0.7%
0.6%
0.6%
Jun 2025 vorl.
0.6%
0.0%
0.0%
Mai 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
Mai 2025 vorl.
-0.1%
0.3%
0.6%
Apr 2025
0.6%
0.6%
0.6%
Apr 2025 vorl.
0.6%
0.7%
0.7%
Mär 2025
0.7%
0.7%
0.7%
Mär 2025 vorl.
0.7%
0.2%
0.4%
Feb 2025
0.4%
0.4%
0.4%
Feb 2025 vorl.
0.4%
0.0%
-0.1%
Jan 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Jan 2025 vorl.
-0.1%
0.0%
0.4%
Dez 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Dez 2024 vorl.
0.4%
-0.2%
0.0%
Nov 2024
0.0%
0.0%
0.0%
Nov 2024 vorl.
0.0%
0.1%
0.4%
Okt 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Okt 2024 vorl.
0.4%
-0.2%
-0.1%
Sep 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Sep 2024 vorl.
-0.1%
0.8%
0.0%
Aug 2024
0.0%
0.0%
0.0%
Aug 2024 vorl.
0.0%
-0.3%
-0.7%
Jul 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
Jul 2024 vorl.
-0.7%
0.3%
0.4%
Jun 2024
0.4%
0.3%
0.3%
Jun 2024 vorl.
0.3%
-0.2%
0.2%
Mai 2024
0.2%
0.2%
0.2%
Mai 2024 vorl.
0.2%
-0.3%
0.6%
Apr 2024
0.6%
0.6%
0.6%
Apr 2024 vorl.
0.6%
0.9%
1.4%
Mär 2024
1.4%
1.3%
1.3%
Mär 2024 vorl.
1.3%
0.4%
Feb 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Feb 2024 vorl.
0.4%
-0.9%
-0.2%
Jan 2024
-0.2%
0.0%
0.0%
Dez 2023 vorl.
0.0%
0.2%
-0.5%
Nov 2023
-0.5%
-0.6%
-0.6%
Nov 2023 vorl.
-0.6%
0.1%
0.3%
Okt 2023
0.3%
0.3%
0.3%
Okt 2023 vorl.
0.3%
0.1%
0.6%
