Die Leistungsbilanz spiegelt den Saldo der Transaktionen zwischen spanischen Einwohnern und dem Rest der Welt wider. Als Teil der Zahlungsbilanz erfasst sie Einkommen und reale Transaktionen (Waren- und Dienstleistungsverkehr) zwischen Einwohnern und dem Rest der Welt über einen bestimmten Zeitraum.

Die Leistungsbilanz gliedert sich in die folgenden Teile:

Die Handelsbilanz zeigt die Differenz zwischen Exporten und Importen.

Dienstleistungssaldo: der Saldo aus Waren und Dienstleistungen, der auch auf Exporten und Importen basiert.

Kapitalertragssaldo: beinhaltet Löhne und Gewinne aus ausländischen Einlagen (ohne Zahlungen ausländischer Investoren).

Saldo der Transferzahlungen: Transferzahlungen zwischen Inländern und Nichtinländern; diese Transferzahlungen stehen nicht im Zusammenhang mit den oben genannten Komponenten und können Spenden, Hilfsmittel, private Geldtransfers, Rentenzahlungen, Alimente usw. umfassen.

Mit anderen Worten, die Leistungsbilanz umfasst Geschäfte zwischen in Spanien ansässigen und nicht ansässigen Personen in Bezug auf Waren, Dienstleistungen, primäre (Investitions-) und sekundäre (Transaktions-) Einnahmen. Ein positiver Leistungsbilanzüberschuss zeigt, dass das Land ein Nettokreditgeber für den Rest der Welt ist. Ein negativer Wert zeigt, dass die Nation ein Nettokreditnehmer ist.

Die Auswirkungen des Indikators auf den Euro können je nach den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen variieren. Meistens wird das Wachstum der Leistungsbilanz als positiv für die Euro-Kurse angesehen.

