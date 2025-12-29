Der spanische Erzeugerpreisindex (Producer Price Index, PPI) y/y ist ein makroökonomischer Indikator, der die Dynamik der Preise misst, die der Produktionssektor des Landes oder der Region im jeweiligen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres widerspiegelt. Der Index kann zeigen, ob die Preise für Wirtschaftsgüter unabhängig von ihren Vermarktungswegen gestiegen oder gesunken sind. Der Index umfasst drei Produktionsbereiche: Industrie, Rohstoffe und Verarbeitung. Der PPI spiegelt Preisänderungen aus Produzentensicht wider.

In Spanien wird der Index vom nationalen Statistikinstitut veröffentlicht. In den meisten Fällen wird der Index als Zahlenwert veröffentlicht, der die Berechnung prozentualer Preisänderungen für den Produktionskorb ermöglicht. Der Index wird auf der Grundlage von Daten aus Umfragen berechnet. Die Indexberechnung erfordert ein klares Auswahlkriterium des Unternehmens auf der Grundlage der Betriebsmerkmale. Außerdem enthält der Index Preise für eine bestimmte Gruppe von Produkten, d.h. Veränderungen, bei denen die globalen Preise die Veränderungen in Millionen von Transaktionen widerspiegeln. Statistische Organisationen überwachen die Preise solcher Produkte und wiegen Preisschwankungen nach Maßgabe des relativen Einkommens ab. Der positive Indexwert bedeutet, dass der Produktionssektor eine Preissteigerung erfährt.

Änderungen der Produktpreise sind angebotsabhängig, so dass auftretende Preisreduzierungen zwangsläufig auf einen Rückgang der Nachfrage zurückzuführen sind. Daher ist es bei der Analyse des spanischen Erzeugerpreisindex notwendig, die mangelnde Flexibilität bei der Bildung von Kosten, Preisen und Löhnen zu berücksichtigen.

Der spanische EPI hängt auch von den Käufen und Verkäufen der Produzenten der resultierenden Produkte ab. Die Einkäufe der Produzenten werden im Index als Ausgaben ausgewiesen. Diese Komponente ermöglicht die Bewertung von Änderungen bei den von den Herstellern bezogenen Waren und Dienstleistungen. Der Umsatz wird als Produktindex dargestellt, der die Preisänderungen für direkt vom Hersteller verkaufte Produkte darstellt.

Der Erzeugerpreisindex gilt als ein Frühindikator für Verbraucherpreise und Inflation. Dieser Frühindikator gilt als genauer als der Verbraucherpreisindex: Wenn die Preise aufgrund eines Produzentenanstiegs steigen, steigen die Verbraucherpreise höchstwahrscheinlich entsprechend an, weshalb ein direkter Zusammenhang zwischen diesen beiden Indizes besteht. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.

