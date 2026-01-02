Die Arbeitslosenquote Spaniens spiegelt einen Prozentsatz der arbeitslosen Einwohner im Verhältnis zur gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider. Der Index umfasst arbeitslose Bürger im entsprechenden Alter, die arbeiten könnten, d.h. die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Die Arbeitslosenquote ist ein sehr wichtiger Indikator für die Zahl der Menschen ohne Arbeit. Die entsprechenden Daten werden aus einer Umfrage unter der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter erhoben. Die Haushalte werden vierteljährlich befragt und nach ihrem aktuellen Arbeitsplatz befragt. Der Arbeitslosenquotenindex wird berechnet als die Zahl der Arbeitslosen (ab 16 Jahren, nicht erwerbstätig und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz) geteilt durch die Zahl der Erwerbsbevölkerung (erwerbstätige Bevölkerung ab 16 Jahren, erwerbstätig und nicht erwerbstätig) und wird in Prozent angegeben. Mit anderen Worten, die Arbeitslosenquote wird nicht im Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der Arbeitslosen und der Gesamtbevölkerung ausgedrückt, sondern nur in Bezug auf die gesamten zivilen Arbeitskräfte des Landes.

Diese Umfrage klassifiziert die Population von 16 Jahren und älter in 4 Gruppen:

Beschäftigte: Personen mit bezahlter Arbeit sowie Personen mit Jahresurlaub, Krankheitsfällen oder Streiks.

Arbeitslos: Menschen, die keine Arbeitstätigkeit ausüben, aber aktiv auf Arbeitssuche sind oder darauf warten, wieder an die Arbeit zu gehen. Eine Person gilt als arbeitslos, wenn: 1) er oder sie nicht arbeitet, aber in den letzten vier Wochen aktiv nach einem Arbeitsplatz gesucht hat; 2) er oder sie wurde am Arbeitsplatz freigestellt und wartet auf Wiedereinstellung, oder 3) er oder sie wartet darauf, im nächsten Monat mit der Arbeit zu beginnen. Darüber hinaus muss die Person bestätigen, dass sie wirklich nach einem Job sucht (z.B. durch Besuche lokaler Unternehmen, reagierte auf Stellenanzeigen, etc.).

Inaktive Bevölkerung: Kategorie der erwachsenen Bevölkerung, zu der sowohl Personen, die an der Haushaltsführung beteiligt sind, als auch Schüler und Studenten, Rentner, nicht arbeitsfähige und nicht arbeitssuchende Personen gehören.

Aktivbevölkerung: Erwerbstätige und arbeitslose Bürger.

Die Volkszählung gilt im Gegensatz zu Haushaltsbefragungen nicht als geeignete Quelle zur Messung dieses Index. Diese Erhebung stellt eine fortgeschrittenere Methode dar, da sie Teilzeitbeschäftigung, informelle oder saisonale Arbeit und gelegentliche Teilzeitarbeit berücksichtigt.

Die Arbeitslosenquote ist einer der wichtigsten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung Spaniens. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote wird in der Regel als positiv für die Euro-Notierungen angesehen.

Grafik der letzten Werte: