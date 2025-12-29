KalenderKategorien

Spanien, Geschäftsvertrauen (Spain Business Confidence)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Staatssekretariat der Industrie (General Secretariat of Industry)
Sektor:
Geschäft
Niedrig -3.0 -3.9
-5.4
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-3.7
-3.0
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Geschäftsklimaindex wird seit 2012 vierteljährlich berechnet. Die Zahlen spiegeln wider, wie die Unternehmensleitung die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung sowie deren Erwartungen bewertet. Der Fragebogen fasst die Meinungen über die Lage des Unternehmens im letzten Quartal und die Erwartungen für das nächste Quartal zusammen.

Ziel der Umfrage ist es, die Einschätzung der Führungskräfte über die aktuelle wirtschaftliche Lage ihres Unternehmens zu ermitteln. Die Erhebungseinheiten der Analyse sind Unternehmen. Der vierteljährliche Geschäftsklimaindex zeigt drei Indikatoren, die sowohl die nationalen als auch die regionalen Aktivitäten abdecken. Informationen über autonome Gemeinschaften werden seit 2013 gesammelt. Die Methodik basiert auf dem japanischen TANKAN-Index und wendet keine Gewichtung an, so dass jede Antwort der Befragten die gleiche Bedeutung hat. Der Index wurde entwickelt, um einen harmonisierten Indikator für das Geschäftsklima zu liefern, an dem autonome Regionen, das Industrieministerium und der Hohe Rat der Handelskammern beteiligt sind.

Inländische spanische Unternehmen werden in die Erhebung einbezogen. Der Umfang der Studie umfasst fast alle Arten von Tätigkeiten, die sich in der staatlichen Klassifikation der Wirtschaftszweige widerspiegeln: Verarbeitendes Gewerbe, Energiesektor, Baugewerbe, Dienstleistungen usw. Die Befragten bewerten die wirtschaftliche Entwicklung der letzten drei Monate und geben eine Prognose für die nächsten drei Monate ab. Die Bewertung ist relativ und zeigt, ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat.

Der Fragebogen zum nicht saisonbereinigten Geschäftsklimaindex wird vierteljährlich veröffentlicht.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-3.0
-3.9
-5.4
Okt 2025
-5.4
-5.6
Sep 2025
-5.7
-5.4
-6.7
Aug 2025
-6.7
-4.0
-4.8
Jul 2025
-4.9
-4.0
-5.2
Jun 2025
-5.2
-4.1
-4.3
Mai 2025
-4.2
-4.2
-4.1
Apr 2025
-4.1
-4.8
-4.8
Mär 2025
-5.4
-4.4
-6.3
Feb 2025
-6.2
-4.5
-4.7
Jan 2025
-5.1
-1.4
-4.5
Dez 2024
-4.6
3.1
-5.1
Nov 2024
-4.9
-4.9
-7.9
Okt 2024
-8.1
-1.3
Sep 2024
-0.7
-3.6
Aug 2024
-3.6
-5.1
-4.2
Jul 2024
-4.2
-4.1
-5.7
Jun 2024
-5.7
-7.3
-6.2
Mai 2024
-6.3
-2.7
-4.3
Apr 2024
-3.9
-5.4
-4.7
Mär 2024
-5.4
-5.8
-4.5
Feb 2024
-4.5
-2.6
-5.4
Jan 2024
-5.6
-7.7
-6.7
Dez 2023
-6.8
-13.9
-9.4
Nov 2023
-9.6
-8.5
-8.7
Okt 2023
-8.7
-5.3
-8.8
Sep 2023
-8.7
-8.2
-6.6
Aug 2023
-6.6
-14.0
-9.4
Jul 2023
-9.5
-3.8
-8.5
Jun 2023
-8.3
-1.6
-5.4
Mai 2023
-5.1
-1.3
-1.3
Apr 2023
-1.3
-2.9
-2.9
Mär 2023
-2.9
-3.8
-5.8
Feb 2023
-6.0
-3.9
-4.2
Jan 2023
-4.3
-5.1
-5.1
Dez 2022
-5.1
-6.5
-7.6
Nov 2022
-7.7
-6.5
-4.2
Okt 2022
-4.6
-6.4
-5.7
Sep 2022
-5.6
-5.2
-6.1
Aug 2022
-6.1
-3.4
-5.3
Jul 2022
-5.2
-1.2
2.3
Jun 2022
2.4
0.1
1.5
Mai 2022
1.5
1.5
-0.6
Apr 2022
-0.6
6.2
5.1
Mär 2022
5.3
9.2
10.0
Feb 2022
10.4
6.3
6.9
Jan 2022
6.7
5.2
5.9
Dez 2021
5.9
4.4
3.8
Nov 2021
4.4
3.3
4.4
Okt 2021
4.4
6.2
2.2
12
