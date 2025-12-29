KalenderKategorien

Spanien, Einzelhandelsumsatz y/y (Spain Retail Sales y/y)

Land:
Spanien
EUR, Euro
Quelle:
Nationales Institut für Statistik (National Institute of Statistics)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 3.8%
4.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
3.6%
3.8%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose Vorherige
Vorherige
Der Index des spanischen Einzelhandelsumsatzes y/y liefert ein monatliches Maß für die Warenumsätze im Einzelhandel, das auf einer Umfrage unter Einzelhandelsgeschäften verschiedener Art und Größe, mit Ausnahme von Autohäusern, im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres basiert. Dies ist ein sehr wichtiger Indikator für den Konsum, da er mit dem Vertrauensniveau der Verbraucher korreliert. Der Einzelhandelsindex hat den Zweck, wesentliche Merkmale der spanischen Einzelhändler aufzuzeigen und Daten für die Bewertung der kurzfristigen Branchenentwicklung bereitzustellen.

Die Daten werden auf der Grundlage einer zufälligen geschichteten Stichprobe von rund 12.000 Unternehmen erhoben. Auf jeder Ebene wird eine Stichprobe ausgewählt, mit Ausnahme von Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, die immer in die Stichprobe einbezogen werden. In einigen Autonomen Gemeinschaften und Städten sind auch kleinere repräsentative Unternehmen aufgrund einer kleinen Bevölkerung umfassend.

Die entsprechenden Daten werden von den regionalen Abteilungen des nationalen Statistikinstituts erhoben. Unternehmen füllen einen monatlichen Fragebogen (Post, Internet, Telefon oder Fax) aus.

Der Einzelhandelsumsatzindex wird in Übereinstimmung mit der aggregierten Laspeyres-Formel mit dem bis 2015 festgelegten Benchmark-Zeitraum berechnet. Der aggregierte Index misst die Gesamtdynamik von Indizes über einen kurzen Zeitraum hinweg über verschiedene Basisperioden.

Der Index wird zunächst kalendermäßig und dann zusätzlich saisonal angepasst. Saisonale Schwankungen ermöglichen es, eine ähnliche Intensitätsdynamik in jedem Monat, Quartal oder jeder Saison zu erhalten, die in Zukunft zu erwarten ist. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden, während ein niedrigerer Wert in der Regel als negativ angesehen wird.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Spanien, Einzelhandelsumsatz y/y (Spain Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
3.8%
3.2%
4.2%
Sep 2025
4.2%
1.9%
4.5%
Aug 2025
4.5%
3.4%
4.7%
Jul 2025
4.7%
5.6%
6.2%
Jun 2025
6.2%
3.9%
4.8%
Mai 2025
4.8%
2.1%
4.0%
Apr 2025
4.0%
2.9%
3.6%
Mär 2025
3.6%
3.2%
3.6%
Feb 2025
3.6%
3.0%
2.2%
Jan 2025
2.2%
5.9%
4.0%
Dez 2024
4.0%
1.8%
1.0%
Nov 2024
1.0%
2.6%
3.5%
Okt 2024
3.5%
2.1%
4.1%
Sep 2024
4.1%
1.6%
2.3%
Aug 2024
2.3%
0.8%
1.0%
Jul 2024
1.0%
-0.2%
0.3%
Jun 2024
0.3%
-0.1%
0.2%
Mai 2024
0.2%
0.4%
0.3%
Apr 2024
0.3%
-0.5%
0.6%
Mär 2024
0.6%
0.9%
1.9%
Feb 2024
1.9%
0.3%
Jan 2024
0.3%
5.1%
5.2%
Dez 2023
3.1%
5.2%
Nov 2023
5.2%
1.1%
5.0%
Okt 2023
5.0%
0.9%
6.5%
Sep 2023
6.5%
0.8%
7.2%
Aug 2023
7.2%
0.7%
7.3%
Jul 2023
7.3%
0.6%
6.4%
Jun 2023
6.4%
0.6%
6.0%
Mai 2023
6.0%
0.6%
5.5%
Apr 2023
5.5%
0.7%
9.5%
Mär 2023
9.5%
0.7%
4.0%
Feb 2023
4.0%
0.8%
5.5%
Jan 2023
5.5%
0.9%
4.0%
Dez 2022
4.0%
1.0%
-0.6%
Nov 2022
-0.6%
1.1%
1.0%
Okt 2022
1.0%
1.1%
0.1%
Sep 2022
0.1%
1.1%
0.0%
Aug 2022
0.0%
1.0%
-0.5%
Jul 2022
-0.5%
1.0%
0.7%
Jun 2022
1.0%
0.9%
1.4%
Mai 2022
1.4%
0.9%
1.5%
Apr 2022
1.5%
0.7%
-4.2%
Mär 2022
-4.2%
0.1%
0.9%
Feb 2022
0.9%
0.1%
4.0%
Jan 2022
4.0%
-0.3%
-2.3%
Dez 2021
-2.3%
-0.7%
4.9%
Nov 2021
4.9%
-1.0%
-0.7%
Okt 2021
-0.7%
-1.2%
-0.1%
Sep 2021
-0.1%
-1.3%
-0.9%
1234
