Der Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI) m/m misst die Veränderungen der Preise des Warenkorbs der Verbrauchsgüter und Dienstleistungen des jeweiligen Monats im Vergleich zum Vormonat. Der Index zeigt, wie sich die Preise aus Verbrauchersicht verändern. Mit anderen Worten, es ermöglicht die Abschätzung von Änderungen der Lebenshaltungskosten. Der Zweck dieses monatlich veröffentlichten Index ist es, durch Befragung spanischer Haushalte die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen eines Warenkorbes darzustellen.

Um das Verbraucherverhalten zu verfolgen, werden die in der Mehrheit der Bevölkerung am häufigsten verwendeten Waren und Dienstleistungen für den Warenkorb ausgewählt. Unternehmen, die an Berechnungen beteiligt sind, sollten weit verbreitet sein, während die Bedeutung der einzelnen Produkte oder Dienstleistungen, die in den Verbraucherkorb aufgenommen werden, mit den Verbrauchertrends der Haushalte übereinstimmen sollte. Die Genauigkeit der ausgewählten Komponenten wählt die repräsentative Genauigkeit des Index selbst aus.

Die Preisdaten stammen aus einer Umfrage, die für jede Institution automatisch erstellt wird. Der Interviewer markiert im Dokument die Preise für Waren und Dienstleistungen, die im Warenkorb enthalten sind, sowie den Vertrieb dieser Waren und Dienstleistungen. Jeder Interviewer besucht einen Ort, mit Ausnahme von Hypermärkten und Einkaufszentren. Rund 220.000 aus der Umfrage erhaltene Preise werden monatlich verarbeitet. Die Preise werden in den Zentralen weiterverarbeitet, die Indizes werden auf ihrer Basis berechnet und innerhalb der ersten zwei Wochen des nächsten Monats veröffentlicht. Ähnlich wie in den meisten Ländern der Europäischen Union werden die in die CPI-Berechnung einbezogenen Preise in einer bestimmten vordefinierten Weise ausgewählt, um den Unsicherheitsfaktor auszuschließen und den analysierten Bevölkerungsmerkmalen zu entsprechen.

Die Gewichtung erfolgt auf der Grundlage der Verbraucherausgaben. Damit wird die allgemeine Gewichtungsstruktur des Warenkorbs bestimmt.

Der Verbraucherpreisindex wird häufig für die Bewertung der nationalen Inflation verwendet, da ein CPI-Anstieg den Inflationsanstieg anzeigt. So wird der Verbraucherpreisindex zur Anpassung von Löhnen und Sozialleistungen, zur Regelung der Vermögenssteuerstruktur und zur Berechnung des tatsächlichen BIP verwendet.

Ein Anstieg des CPI wird für die Euro-Kurse als positiv angesehen.

