Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft q/q zeigt die Zahl neuer Stellen innerhalb des angegebenen Monats in allen Sektoren der französischen Wirtschaft außerhalb der Landwirtschaft und Regierungsbehörden. Das Indexwachstum kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft q/q (France Nonfarm Payrolls q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.