Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y ermöglicht die Bewertung der Preisstabilität der Konsumgüter und Dienstleistungen im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres wider. Der Index wird nach einer in den EU-Ländern harmonisierten Methodik erstellt. Ein Anstieg der Indexwerte kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.