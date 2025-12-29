Die Konsumausgaben m/m spiegeln die Änderung der Ausgaben für Konsumgüter und Haushaltsdienste im angegebenen Monat im Vergleich zum Vormonat. Die Konsumausgaben sind ein großer Teil der Wirtschaftstätigkeit, so dass über den Erwartungen liegende Werte für die Eurokurse als positiv angesehen werden können.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Konsumausgaben m/m (France Consumer Spending m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.