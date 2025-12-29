Die Handelsbilanz zeigt die Differenz zwischen Export und Import von Waren und Dienstleistungen in Frankreich im Berichtsmonat. Ein positiver Saldo zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer ein Handelsdefizit. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Handelsbilanz (France Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.