Der französische Verbraucherpreisindex (CPI) y/y misst die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Der Index bewertet einen Korb von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Haushaltsausgaben ausmachen. Der VPI ist eine der wichtigsten Messgrößen für das Konsumklima und die nationale Inflation. Ein Steigen des VPI kann die Eurokurse positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (France Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.