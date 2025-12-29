Das Geschäftsklima ist eine monatliche Umfrage, die frühe Daten zur Trendentwicklung liefert, so wie Nachfrage und Produktionsvolumen des verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator wird für kurzfristige Geschäftsaussichten sowohl in Frankreich wie auch der Europäischen Union verwendet. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Geschäftsklima (France Business Climate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.