Frankreich, Geschäftsklima (France Business Climate)

Land:
Frankreich
EUR, Euro
Quelle:
Landesinstitut für Statistik und Wirtschaftsstudien (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 102 98
98
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
101
102
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Das Geschäftsklima ist eine monatliche Umfrage, die frühe Daten zur Trendentwicklung liefert, so wie Nachfrage und Produktionsvolumen des verarbeitenden Gewerbes. Der Indikator wird für kurzfristige Geschäftsaussichten sowohl in Frankreich wie auch der Europäischen Union verwendet. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Geschäftsklima (France Business Climate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
102
98
98
Nov 2025
98
98
101
Okt 2025
101
96
97
Sep 2025
96
96
97
Aug 2025
96
97
96
Jul 2025
96
97
97
Jun 2025
96
97
97
Mai 2025
97
97
100
Apr 2025
99
96
96
Mär 2025
96
96
97
Feb 2025
97
96
96
Jan 2025
95
98
97
Dez 2024
97
96
97
Nov 2024
97
96
93
Okt 2024
92
98
99
Sep 2024
99
97
99
Aug 2024
99
97
95
Jul 2024
95
99
99
Jun 2024
99
100
99
Mai 2024
99
99
100
Apr 2024
100
100
103
Mär 2024
102
98
101
Feb 2024
100
98
98
Jan 2024
99
98
99
Dez 2023
100
98
99
Nov 2023
99
98
99
Okt 2023
98
97
99
Sep 2023
99
98
97
Aug 2023
96
100
101
Jul 2023
100
100
100
Jun 2023
101
100
99
Mai 2023
99
102
101
Apr 2023
101
104
104
Mär 2023
104
103
105
Feb 2023
104
102
103
Jan 2023
103
101
102
Dez 2022
101
102
101
Nov 2022
101
102
103
Okt 2022
103
103
102
Sep 2022
102
105
103
Aug 2022
104
107
106
Jul 2022
106
107
108
Jun 2022
108
107
106
Mai 2022
106
107
108
Apr 2022
108
109
107
Mär 2022
106
112
112
Feb 2022
112
112
113
Jan 2022
112
110
110
Dez 2021
111
108
110
Nov 2021
109
106
107
1234
