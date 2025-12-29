Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Frankreich spiegelt die Veränderungen des Marktwerts der im Inland produzierten Güter und Dienstleistungen im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal wider. Das BIP wird mittels statistischer Informationen (unter Verwendung nationaler Wirtschaftsindikatoren), Vorhersagemodellen und Expertenbewertungen berechnet. Das BIP-Wachstum kann sich positiv auf die Kurse des Euro auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Bruttoinlandsprodukt (BIP) q/q (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.