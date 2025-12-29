Der Produzentenpreisindex (PPI) m/m erfasst die durchschnittlichen Veränderungen der inländischen Herstellerpreise von Gütern und Dienstleistungen des angegebenen Monats im Vergleich zum Vormonat. Der Produzentenpreisindex wird als Frühindikator der Konsumenteninflation angesehen, die einen wesentlichen Effekt auf das allgemeine Inflationsniveau haben. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Eurokurse als positiv angesehen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Verbraucherpreisindex (VPI) m/m (France Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.