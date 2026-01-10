Die Gesamtzahl der Arbeitssuchenden spiegelt die Anzahl aller arbeitslosen Franzosen, die bei der nationalen Arbeitsagentur (Pôle emploi) gemeldet sind. Die Arbeitslosenzahlen werden zum Monatsende veröffentlicht. Das Indikatorwachstum geht in der Regel mit einem Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung einher, was sich negativ auf die Eurokurse auswirken kann.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Arbeitssuchende, Insgesamt (France Jobseekers Total)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.