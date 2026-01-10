KalenderKategorien

Frankreich, Arbeitssuchende, Insgesamt (France Jobseekers Total)

Land:
Frankreich
EUR, Euro
Quelle:
Arbeitsministerium (Ministry of Labour)
Sektor:
Arbeit
Mittel 3082.0 K -
3021.8 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
3125.7 K
3082.0 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Gesamtzahl der Arbeitssuchenden spiegelt die Anzahl aller arbeitslosen Franzosen, die bei der nationalen Arbeitsagentur (Pôle emploi) gemeldet sind. Die Arbeitslosenzahlen werden zum Monatsende veröffentlicht. Das Indikatorwachstum geht in der Regel mit einem Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung einher, was sich negativ auf die Eurokurse auswirken kann.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Arbeitssuchende, Insgesamt (France Jobseekers Total)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
3082.0 K
3021.8 K
Aug 2025
3021.8 K
3033.5 K
Jul 2025
3033.5 K
2980.6 K
Jun 2025
2980.6 K
3078.0 K
3002.2 K
Mai 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
Apr 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
Mär 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
Feb 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
Jan 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
Dez 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
Nov 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
Okt 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
Sep 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
Aug 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
Jul 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
Jun 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
Mai 2024
2816.3 K
2775.4 K
Apr 2024
2775.4 K
2812.2 K
Mär 2024
2812.2 K
2820.6 K
Feb 2024
2811.9 K
2827.7 K
Jan 2024
2827.7 K
2825.2 K
Dez 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
Nov 2023
2826.6 K
2821.4 K
Okt 2023
2821.4 K
2812.2 K
Sep 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
Aug 2023
2827.6 K
2816.6 K
Jul 2023
2816.6 K
2792.8 K
Jun 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
Mai 2023
2806.0 K
2799.8 K
Apr 2023
2799.8 K
2789.0 K
Mär 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
Feb 2023
2781.0 K
2809.0 K
Jan 2023
2809.0 K
2816.6 K
Dez 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
Sep 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
Aug 2022
2966.0 K
2967.0 K
Jul 2022
2967.0 K
2946.5 K
Jun 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
Mai 2022
2933.0 K
2955.0 K
Apr 2022
2955.0 K
2940.0 K
Mär 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
Feb 2022
2967.3 K
2977.1 K
Jan 2022
2977.1 K
3075.0 K
Dez 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
Nov 2021
3087.8 K
3253.7 K
Sep 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
Jun 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
Mai 2021
3490.1 K
3623.8 K
Apr 2021
3623.8 K
3557.9 K
Mär 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
