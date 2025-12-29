KalenderKategorien

Frankreich, Verbrauchervertrauensindex (France Consumer Confidence Index)

Land:
Frankreich
EUR, Euro
Quelle:
Landesinstitut für Statistik und Wirtschaftsstudien (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sektor:
Verbraucher
Niedrig 89 91
90
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
86
89
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbrauchervertrauensindex (CCI) zeigt die Stimmung des Einzelnen in Bezug auf die wirtschaftliche Aktivität. Der Index basiert auf einer monatlichen Befragung von Haushalten nach deren Meinung über folgende Themen: allgemeine wirtschaftliche Situation in Frankreich, die eigenen finanziellen Bedingungen und den Absichten bezüglich Sparen und Ausgeben. Die Umfrageteilnehmer liefern eine Bewertung des Trends der vergangenen und einen Ausblick der kommenden zwölf Monate. Die kurzfristigen Erwartungen der französischen Wirtschaft kann auf Basis des Verbrauchervertrauensindex gemessen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Verbrauchervertrauensindex (France Consumer Confidence Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
89
91
90
Okt 2025
90
91
88
Sep 2025
87
84
87
Aug 2025
87
91
88
Jul 2025
89
87
88
Jun 2025
88
87
88
Mai 2025
88
91
91
Apr 2025
92
93
92
Mär 2025
92
91
93
Feb 2025
93
94
92
Jan 2025
92
88
89
Dez 2024
89
89
90
Nov 2024
90
94
93
Okt 2024
94
96
95
Sep 2024
95
93
93
Aug 2024
92
93
91
Jul 2024
91
88
90
Jun 2024
89
89
90
Mai 2024
90
91
90
Apr 2024
90
93
91
Mär 2024
91
89
90
Feb 2024
89
93
91
Jan 2024
91
88
89
Dez 2023
89
84
88
Nov 2023
87
81
84
Okt 2023
84
81
83
Sep 2023
83
82
85
Aug 2023
85
82
85
Jul 2023
85
83
85
Jun 2023
85
84
83
Mai 2023
83
85
83
Apr 2023
83
84
82
Mär 2023
81
84
82
Feb 2023
82
83
83
Jan 2023
80
84
81
Dez 2022
82
83
83
Nov 2022
83
82
82
Okt 2022
82
80
79
Sep 2022
79
81
82
Aug 2022
82
80
80
Jul 2022
80
80
82
Jun 2022
82
83
85
Mai 2022
86
86
87
Apr 2022
88
93
90
Mär 2022
91
99
97
Feb 2022
98
100
99
Jan 2022
99
100
100
Dez 2021
100
100
98
Nov 2021
99
100
99
Okt 2021
99
101
101
