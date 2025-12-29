Der Verbrauchervertrauensindex (CCI) zeigt die Stimmung des Einzelnen in Bezug auf die wirtschaftliche Aktivität. Der Index basiert auf einer monatlichen Befragung von Haushalten nach deren Meinung über folgende Themen: allgemeine wirtschaftliche Situation in Frankreich, die eigenen finanziellen Bedingungen und den Absichten bezüglich Sparen und Ausgeben. Die Umfrageteilnehmer liefern eine Bewertung des Trends der vergangenen und einen Ausblick der kommenden zwölf Monate. Die kurzfristigen Erwartungen der französischen Wirtschaft kann auf Basis des Verbrauchervertrauensindex gemessen werden.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Frankreich, Verbrauchervertrauensindex (France Consumer Confidence Index)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.