Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCCheckGroupRowState CreateOnEventAddItemValueCreateButtonOnVScrollShowOnVScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnChangeItemRedrawRowState RowState Ändert den Zustand eines Elements der Gruppe. bool RowState( const int index, // Index const bool select // Zustand ) Parameter index [in] Der Index des Elements, dessen Zustand geändert wird. select [in] Der neue Zustand des Elements. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Redraw CRadioButton