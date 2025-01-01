Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCRadioButtonState CreateOnEventTextColorStateCreateButtonCreateLabelOnClickButtonOnClickLabel State (Get-Methode) Erhält den Zustand des Steuerelements CRadioButton. bool State() const Rückgabewert Zustand der Taste. State (Set-Methode) Setzt den Zustand des Steuerelements CRadioButton. bool State( const bool flag // Zustand ) Parameter flag [in] Der neue Zustand der Taste. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Color CreateButton