Nachschlagewerk MQL5 Standardbibliothek Panels und Dialoge CRadioButton State 

State (Get-Methode)

Erhält den Zustand des Steuerelements CRadioButton.

bool  State()  const

Rückgabewert

Zustand der Taste.

State (Set-Methode)

Setzt den Zustand des Steuerelements CRadioButton.

bool  State(
   const bool  flag      // Zustand
   )

Parameter

flag

[in]  Der neue Zustand der Taste.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.