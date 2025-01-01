DokumentationKategorien
CRadioButton 

Create

Erstellt einen Steuerelement CRadioButton.

virtual bool  Create(
   const long    chart,      // Chart-ID
   const string  name,       // Name
   const int     subwin,     // Chart-Unterfenster
   const int     x1,         // Koordinate
   const int     y1,         // Koordinate
   const int     x2,         // Koordinate
   const int     y2          // Koordinate
   )

Parameter

chart

[in]  ID des Charts, auf dem ein Steuerelement erstellt wird.

name

[in]  Der eindeutige Name des Steuerelements.

subwin

[in]  Der Unterfenster des Charts, in dem ein Steuerelement erstellt wird.

x1

[in]  Der Wert der X-Koordinate des oberen linken Punktes.

y1

[in]  Der Wert der Y-Koordinate des oberen linken Punktes.

x2

[in]  Der Wert der X-Koordinate des unten rechten Punktes.

y2

[in]  Der Wert der Y-Koordinate des unten rechten Punktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.