Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil V). Klassen und Kollektionen für Handelsereignisse, Nachrichten an das Programm senden

Inhalt

Neuordnung der Bibliotheksstruktur

In den vorangegangenen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im vierten Teil haben wir die Verfolgung von Handelsereignissen auf dem Konto getestet. In diesem Artikel werden wir Klassen für Handelsereignisse entwickeln und diese in der Kollektion der Ereignisse platzieren. Von dort aus werden sie an das Basisobjekt der Enginebibliothek und die Steuerelement des Chartprogramms.

Aber zuerst wollen wir den Boden für die Weiterentwicklung der Bibliotheksstruktur bereiten.

Da wir viele verschiedene Kollektionen haben werden, und jede Kollektion ihre eigenen Objekte hat, die nur dieser Kollektion eigen sind, erscheint es sinnvoll, Objekte für jede Kollektion in separaten Unterordnern zu speichern.

Um dies zu tun, erstellen wir die Verzeichnisse Orders und Events im Unterordner Objects des Bibliotheksstamm-Verzeichnisses DoEasy.

Verschieben Sie alle zuvor erstellten Klassen aus dem Ordner Objects in den Ordner Orders, während der Ordner Events die Klassen der Ereignisobjekte speichert, die wir in diesem Artikel entwickeln werden.

Verschieben Sie auch die Datei Select.mqh aus Collections in Services, da wir ihr noch eine weitere Serviceklasse hinzufügen werden. Die Klasse verfügt über Methoden für den schnellen Zugriff auf beliebige Eigenschaften von Objekten aus den bestehenden und zukünftigen Kollektionen, d.h. sie sollte sich im Ordner der Service-Klassen befinden.



Nach dem Verschieben der Datei der Klasse CSelect und dem Verschieben der Auftragsobjektklassen in das neue Verzeichnis ändern sich auch die relativen Adressen der für ihre Kompilierung benötigten Dateien. Deshalb gehen wir durch die Listen der verschobenen Klassen und ersetzen die Adressen der darin enthaltenen Dateien:

In der Datei Order.mqh ersetzen wir den Pfad für das Einbinden der Datei mit den der Servicefunktionen.



#include "..\Services\DELib.mqh"

mit

#include "..\..\Services\DELib.mqh"

In der Datei HistoryCollection.mqh, ersetzen wir die Pfade

#include "Select.mqh" #include "..\Objects\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\HistoryDeal.mqh"

mit

#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh"

In der Datei MarketCollection.mqh, ersetzen wir die Pfade

#include "Select.mqh" #include "..\Objects\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\MarketPosition.mqh"

mit



#include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh"

Jetzt sollte sich alles ohne Fehler kompilieren lassen.

Da die Anzahl der anstehenden Kollektionen enorm ist, wäre es gut, den Besitz der Liste der Kollektionen anhand von CArrayObj zu unterscheiden, um die Liste zu identifizieren. Jede Kollektion verfügt über eine Methode, die den Zeiger auf die vollständige Liste der Kollektionen zurückführt. Wenn es irgendwo eine Methode gibt, die eine bestimmte Liste einer bestimmten Kollektion empfängt, dann müssen wir innerhalb dieser Methode in der Lage sein, die Liste, die an die Methode übergeben wird, genau zu identifizieren, indem sie zu der einen oder anderen Kollektion gehört, um zu vermeiden, dass ein zusätzliches Flag übergeben wird, das den Typ der an die Methode übergebenen Liste anzeigt.

Glücklicherweise bietet die Standardbibliothek dafür bereits das notwendige Werkzeug in Form der virtuellen Methode Type(), die die Objekt-ID zurückgibt.

Beispielsweise ist für CObject die zurückgegebene ID 0, während für CArrayObj die ID 0x7778 ist. Da die Methode virtuell ist, können die Nachkommen der Klassen ihre eigenen Methoden verwenden, die bestimmte IDs zurückgeben.

Alle unsere Liste der Kollektionen basieren auf der Klasse CArrayObj. Wir erstellen unsere eigene Klasse CListObj , die ein Nachkomme der Klasse CArrayObj ist, und die Listen-ID wird in ihrer virtuellen Methode Type() zurückgegeben. Die ID selbst wird im Klassenkonstruktor als Konstante gesetzt. So werden wir weiterhin Zugriff auf unsere Kollektionen wie auf das Objekt CArrayObj erhalten, aber jetzt wird jede Liste ihre eigene spezifische ID haben.

Zuerst setzen wir die notwendigen IDs der Listen der Kollektionen in der Datei Definiert.mqh und fügen das Makro hinzu, das die Funktion mit der Fehlerzeilennummer beschreibt, um Debugging-Meldungen anzuzeigen, die eine Zeichenkette enthalten, von der diese Nachricht gesendet wird, um das Problem während des Debuggens im Code zu lokalisieren:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 )

Erstellen wir nun die Klassse CListObj in der Datei ListObj.mqh im Ordner Collections. Die Basisklasse dafür ist CArrayObj:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : void Type( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Alles, was wir hier tun müssen, ist, ein Mitglied der Klasse, die den Listentyp enthält, zu deklarieren, die Methode zur Definition des Listentyps und die Methode virtual zur Rückgabe hinzuzufügen.

Setzen wir im Klassenkonstruktor den Standardlistentyp gleich dem der Liste CArrajObj. Er kann dann von einem aufrufenden Programm aus mit der Methode Type() neu definiert werden.



Nun müssen wir alle Kollektionslisten von der Klasse erben, um jeder Liste eine eigene Such-ID zuordnen zu können. Diese ID ermöglicht es uns, den Besitz der Liste in allen Methoden zu verfolgen, an die die Liste übergeben wird.

Öffnen Sie die Datei HistoryCollection.mqh, biden Sie die Klasse CListObj und leiten Sie die Klasse CHistoryCollection von CListObj ab.



#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh" class CHistoryCollection : public CListObj {

Im Klassenkonstruktor definieren den historischen Kollektionslistentyp, den wir als COLLECTION_HISTORY_ID in der Datei Defines.mqh definiert haben:

CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ),m_delta_deal( 0 ),m_index_order( 0 ),m_delta_order( 0 ),m_is_trade_event( false ) { this .m_list_all_orders.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this .m_list_all_orders.Clear(); this .m_list_all_orders.Type ( COLLECTION_HISTORY_ID ); }

Wir machen das gleiche mit der Klasse CMarketCollection in der Datei MarketCollection.mqh:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh" class CMarketCollection : public CListObj {

Definieren Sie im Klassenkonstruktor den Kollektionstyp für Market, die wir in der Datei Defines.mqh als COLLECTION_MARKET_ID angegeben haben:

CMarketCollection::CMarketCollection( void ) : m_is_trade_event( false ),m_is_change_volume( false ),m_change_volume_value( 0 ) { this .m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); this .m_list_all_orders.Clear(); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_market); this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc= WRONG_VALUE ; this .m_list_all_orders.Type ( COLLECTION_MARKET_ID ); }

Nun hat jede der Kollektionslisten ihre ID, was die Identifizierung von Listen nach ihrem Typ vereinfacht.





Da wir neue Kollektionen für die Arbeit mit neuen Datentypen hinzufügen sollen (einschließlich der Kollektion von Kontoereignissen im vorliegenden Artikel), werden wir die neuen Enumeration verwenden. Um Namenskonflikte zu vermeiden, müssen wir die Namen einiger zuvor erstellter Makro-Substitutionen ersetzen:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 10 , SORT_BY_ORDER_STATE = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 14 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 16 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 18 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 19 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 21 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 22 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 };

Da wir derzeit die Dateien Defines.mqh bearbeiten, fügen Sie alle notwendigen Enumerationen der Ereignisklassen und die Kollektion der Kontoereignisse hinzu:

enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, EVENT_STATUS_BALANCE, }; enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING = 0 , EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY = 1 , EVENT_REASON_CANCEL = 2 , EVENT_REASON_EXPIRED = 3 , EVENT_REASON_DONE = 4 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY = 5 , EVENT_REASON_DONE_SL = 6 , EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY = 7 , EVENT_REASON_DONE_TP = 8 , EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY = 9 , EVENT_REASON_DONE_BY_POS = 10 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS = 11 , EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY = 12 , EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY = 13 , EVENT_REASON_BALANCE_REFILL = 14 , EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL = 15 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT = 16 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE = 17 , EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION = 18 , EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS = 19 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION = 20 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY = 21 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY = 22 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY = 23 , EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY = 24 , EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST = 25 , EVENT_REASON_BUY_CANCELLED = 26 , EVENT_REASON_SELL_CANCELLED = 27 , EVENT_REASON_DIVIDENT = 28 , EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED = 29 , EVENT_REASON_TAX = 30 }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 ) enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0 , EVENT_PROP_TIME_EVENT, EVENT_PROP_STATUS_EVENT, EVENT_PROP_REASON_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_POSITION_ID, EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 14 ) enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL), EVENT_PROP_PRICE_OPEN, EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, EVENT_PROP_PRICE_SL, EVENT_PROP_PRICE_TP, EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL, EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED, EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT, EVENT_PROP_PROFIT }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 9 ) enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL ( 1 ) #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0 , SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1 , SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2 , SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3 , SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4 , SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 7 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 8 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 9 , SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 10 , SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 11 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 12 , SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 13 , SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_EVENT_VOLUME = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP };

Hier haben wir alle möglichen Ereignisobjektzustände (ähnlich wie im ersten Artikel beschrieben), Ereignisauftrittsgründe, alle Ereigniseigenschaften und Kriterien für die Sortierung von Ereignissen zur Suche nach Eigenschaften. All dies ist bereits aus den vorangegangenen Artikeln bekannt. Wir können jederzeit an den Anfang zurückkehren und die Daten zur Klärung aktualisieren.



Neben dem Ereignisstatus, der allgemeine Ereignisdaten liefert, enthält der Ereignisgrund (ENUM_EVENT_REASON) bereits alle Details zu einer bestimmten Ereignisherkunft.

Wenn ein Ereignis beispielsweise den Status einer Marktposition (EVENT_STATUS_MARKET_POSITION) hat, wird der Grund für das Auftreten des Ereignisses im Objektfeld EVENT_PROP_REASON_EVENT angegeben. Es kann entweder eine Pending Order Aktivierung (EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) oder das Eröffnen einer Position durch eine Market Order (EVENT_REASON_DONE) sein. Dabei werden auch folgende Nuancen berücksichtigt: Wird eine Position teilweise eröffnet (nicht das gesamte Pending oder Marktordervolumen wurde ausgeführt), ist der Ereignisgrund EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY oder EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY etc.

Ein Ereignisobjekt enthält somit die gesamten Daten über das Ereignis und einen Auftrag, der es ausgelöst hat. Darüber hinaus liefern historische Ereignisse Daten über zwei Aufträge — den ersten Positionsauftrag und den Auftrag die Position zu schließen.

So ermöglichen uns die Daten über Aufträge, Deals und die Positionen selbst im Ereignisobjekt die Verfolgung der gesamten Kette der Positionsereignisse in der gesamten Geschichte ihrer Existenz — vom Öffnen bis zum Schließen.

Die Enumerationskonstanten ENUM_EVENT_REASON werden so angeordnet und nummeriert, dass der Ereignisstatus "Deal" der Deal-Typ auf die Enumeration ENUM_DEAL_TYPE fällt, falls der Dealtyp DEAL_TYPE_SELL überschreitet. So kommen wir schlussendlich zu den Typen der Saldenoperationen. Die Beschreibung der Saldenoperation wird bei der Definition der Dealtyp in der zur Anlage vorbereiteten Klasse an den Ereignisgrund gesendet.

Die Verschiebung, die dem Dealtyp hinzugefügt werden soll, wird in der Makroersetzung #define REASON_EVENT_SHIFT gesetzt. Es ist notwendig, die Saldooperation in der Aufzählung ENUM_EVENT_REASON einzugliedern.

Fügen wir die Funktionen hinzu, die Beschreibungen von order, position und deal types zurückgeben, sowie die Funktion, die den Positionsnamen abhängig von der Art der Öffnung eines Auftrags zurückgibt. Alle Funktionen werden der Datei DELib.mqh in der Bibliothek Services hinzugefügt. Dies ermöglicht eine komfortable Ausgabe von Aufträgen, Positionen und Deals.

string OrderTypeDescription ( const ENUM_ORDER_TYPE type) { string pref=( #ifdef __MQL5__ "Market order" #else "Position" #endif ); return ( type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? "Buy Limit" : type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ? "Buy Stop" : type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? "Sell Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ? "Sell Stop" : #ifdef __MQL5__ type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : #else type==ORDER_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type==ORDER_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credit operation" ) : #endif type== ORDER_TYPE_BUY ? pref+ " Buy" : type== ORDER_TYPE_SELL ? pref+ " Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string PositionTypeDescription ( const ENUM_POSITION_TYPE type) { return ( type== POSITION_TYPE_BUY ? "Buy" : type== POSITION_TYPE_SELL ? "Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип позиции" , "Unknown position type" ) ); } string DealTypeDescription ( const ENUM_DEAL_TYPE type) { return ( type== DEAL_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "Сделка на покупку" , "Buy deal" ) : type== DEAL_TYPE_SELL ? TextByLanguage( "Сделка на продажу" , "Sell deal" ) : type== DEAL_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type== DEAL_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : type== DEAL_TYPE_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : type== DEAL_TYPE_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : type== DEAL_TYPE_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional comissions" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : type== DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : type== DEAL_TYPE_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Agency commission charged at the end of month" ) : type== DEAL_TYPE_BUY_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy transaction" ) : type== DEAL_TYPE_SELL_CANCELED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell transaction" ) : type== DEAL_DIVIDEND ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : type== DEAL_DIVIDEND_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : type== DEAL_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : TextByLanguage( "Неизвестный тип сделки" , "Unknown deal type" ) ); } ENUM_POSITION_TYPE PositionTypeByOrderType ( ENUM_ORDER_TYPE type_order) { if ( type_order== ORDER_TYPE_BUY || type_order== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type_order== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_BUY ; else if ( type_order== ORDER_TYPE_SELL || type_order== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type_order== ORDER_TYPE_SELL_STOP #ifdef __MQL5__ || type_order== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT #endif ) return POSITION_TYPE_SELL ; return WRONG_VALUE ; }

Beim Testen der Klasse der Ereigniskollektion wurde ein sehr unangenehmes Problem entdeckt: Beim Erstellen der Listen der Aufträge und Deals im Terminal mit HistorySelect() und dem anschließenden Zugriff auf die neuen Elemente der Listen stellte ich fest, dass die Aufträge nicht in der Reihenfolge ihres Auftretens, sondern nach ihrer Platzierungszeit gereiht werden. Lassen Sie es mich erklären:

Eine Position eröffnen,

Eine Pending-Order sofort platzieren

Schließen eines Teils einer Position Warten, bis eine Pending-Order aktiviert wird

Es wird erwartet, dass die Reihenfolge der Ereignisse in der Historie wie folgt ist:

Öffnen einer Position, Platzieren einer Pending-Order, Teilschließung, Aktivierung der Pending-Order — in der Reihenfolge der Durchführung von Operationen im Ablauf der Zeit. Aber es stellte sich heraus, dass die Reihenfolge der Ereignisse in der gemeinsamen Reihenfolge und Dealhistorie wie folgt ist:

Öffnen einer Position Platzieren der Pending-Order Aktivieren der Pending-Order Teilschließung

Mit anderen Worten, die Geschichten der Aufträge und Deals leben ihr eigenes Leben innerhalb des Terminals und korrelieren nicht miteinander, was auch sinnvoll ist, da es sich um zwei Listen mit jeweils eigener Historie handelt. Die Klasse der Kollektionen der Aufträge und Deals wird so gebildet, dass beim Ändern einer der Listen (Aufträge oder Deals) das letzte Ereignis auf dem Konto gelesen wird, um die Historie nicht ständig zu scannen, was sehr teuer wäre. Aber in Anbetracht des oben Gesagten und bei der Durchführung von Handelsoperationen verfolgen wir nicht die Reihenfolge der Aktionen. Wir geben einfach eine Bestellung auf und warten auf ihre Aktivierung. Nach der Eröffnung einer Position arbeiten wir ausschließlich mit ihr. In diesem Fall sind alle Ereignisse in der erforderlichen Reihenfolge zu sortieren, die eine Verfolgung ermöglicht. Dies ist jedoch nicht ausreichend. Wir müssen in jeder Reihenfolge arbeiten, und das Programm sollte in der Lage sein, das richtige Ereignis zu finden und genau darauf zu zeigen. Basierend auf dem oben Gesagten habe ich die Klasse der Kollektionen der historischen Aufträge und Ereignisse verbessert. Wenn nun ein Ereignis außer der Reihe auftritt, findet die Klasse den notwendigen Auftrag, erzeugt ihr Objekt und stellt es in die Liste als letztes, so dass die Klasse der Ereigniskollektion immer in der Lage ist, das zuletzt aufgetretene Ereignis genau zu definieren. Um die Funktion zu implementieren, fügen wir drei neue Methoden zum 'private' Bereich der Klasse für historische Aufträge und Deals hinzu: bool IsPresentOrderInList( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE type); ulong OrderSearch( const int start, ENUM_ORDER_TYPE &order_type); bool CreateNewOrder( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE order_type);

und ihre Umsetzung auch außerhalb des Klassenkörpers.

Die Methode gibt das Flag des in der Liste vorhandenen Auftragsobjekts durch sein Ticket und seinen Typ zurück:

bool CHistoryCollection::IsPresentOrderInList( const ulong order_ticket , const ENUM_ORDER_TYPE type ) { CArrayObj* list= dynamic_cast <CListObj*>(& this .m_list_all_orders); list=CSelect::ByOrderProperty (list, ORDER_PROP_TYPE,type,EQUAL ); list=CSelect::ByOrderProperty (list, ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL ); return ( list.Total()> 0 ); }

Den Zeiger auf die Liste mit dem dynamischen Typecasting erstellen (senden Sie die CArrayObj-Liste an die Klasse CSelect, während Kollektionslisten vom Typ CListObj sind und von CArrayObj abgeleitet werden)

Nur die Aufträge behalten , die den Typ haben, der der Methode durch die Eingabe übergeben wurde.

Nur den Auftrag behalten , der das Ticket hat, das der Methode übergeben wurde.

Wenn ein solcher Auftrag existiert (die Liste ist größer als Null), geben wir true zurück.

Die Methode, die einen Typ und eine Methode eines Auftrags zurückgibt, der nicht der letzte in der Liste des Terminals, aber nicht in der Kollektionsliste ist:

ulong CHistoryCollection::OrderSearch( const int start , ENUM_ORDER_TYPE &order_type ) { ulong order_ticket= 0 ; for ( int i= start- 1 ;i> =0 ;i--) { ulong ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (ticket, ORDER_TYPE ); if ( this .IsPresentOrderInList(ticket,type)) continue ; order_ticket=ticket; order_type=type; } return order_ticket ; }

Der Index des letzten Auftrags wird an die Terminal-Auftragsliste übergeben. Da der Index die bereits in der Kollektion vorhandene Aufträge angibt, sollte die Suchschleife aus der vorherigen Reihenfolge in der Liste (start-1) gestartet werden.

Da sich der benötigte Auftrag in der Regel am Ende der Liste befindet, suchen Sie mit der Methode IsPresentOrderInList() nach einer Reihenfolge mit einem Ticket und einem in der Kollektion fehlenden Typ in der Schleife vom Listenende aus. Wenn der Auftrag in der Kollektion vorhanden ist, überprüfen Sie den nächsten. Sobald ein Auftrag in der Kollektion fehlt, wird dessen Ticket und Typ geschrieben und an das aufrufende Programm zurückgesendet. Das Ticket wird durch die Methode result zurückgegeben, während der Typ in der Variable über den Link zurückgegeben wird.



Da wir nun an mehreren Stellen innerhalb der Klasse Auftragsobjekte erstellen müssen (bei der Definition einer neuen Bestellung und bei der Suche nach einer "verlorenen"), machen wir eine separate Methode, um ein Auftragsobjekt zu erstellen und es in die Kollektionsliste aufzunehmen:

bool CHistoryCollection::CreateNewOrder( const ulong order_ticket, const ENUM_ORDER_TYPE order_type) { COrder* order= NULL ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } #ifdef __MQL5__ else if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } else if (order_type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) return false ; } #endif if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) return true ; else { delete order; return false ; } return false ; }

Hier ist alles einfach und klar: Die Methode erhält Auftragsticket und -typ, und je nach Auftragsart wird ein neues Auftragsobjekt angelegt. Wenn das Objekt nicht erstellt werden konnte, wird sofort false zurückgegeben. Wenn das Objekt erfolgreich erstellt wurde, wird es in die Kollektion gestellt und true wird zurückgegeben. Wenn es nicht in die Kollektion platziert werden konnte, wird ein neu erstelltes Objekt entfernt und false zurückgegeben.

Ändern wir die Methode Refresh() der Klasse der Kollektion, da der "Verlust" eines benötigen Auftrags verarbeitet werden soll:

void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=::OrdersHistoryTotal(),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) this .m_list_all_orders.Type() { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal (),i=m_index_order; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL || type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { if (! this .IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if (! this .CreateNewOrder(order_ticket,type)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost= WRONG_VALUE ; ulong ticket_lost= this .OrderSearch(i,type_lost); if (ticket_lost> 0 && ! this .CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } } else { if (! this .IsPresentOrderInList(order_ticket,type)) { if (! this .CreateNewOrder(order_ticket,type)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } else { ENUM_ORDER_TYPE type_lost= WRONG_VALUE ; ulong ticket_lost= this .OrderSearch(i,type_lost); if (ticket_lost> 0 && ! this .CreateNewOrder(ticket_lost,type_lost)) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to list" )); } } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(deal)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить сделку в список" , "Could not add deal to list" )); delete deal; } } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif }

Der Block zur Bearbeitung neuer Aufträge für MQL5 wurde in der Methode geändert. Alle vorgenommenen Änderungen werden durch Kommentare beschrieben und im aufgelisteten Text hervorgehoben.

Fügen wir die Methodendefinition hinzu, um nach ähnlichen Aufträgen im 'public' Bereich der Klasse COrder zu suchen:

bool IsEqual(COrder* compared_order) const ;

und seine Implementierung auch außerhalb des Klassenkörpers:

bool COrder::IsEqual( COrder *compared_order ) const { int beg= 0 , end=ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=ORDER_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ORDER_PROP_STRING prop=(ENUM_ORDER_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_order.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Die Methode prüft alle Eigenschaften des aktuellen Auftragsobjekts und die vom Zeiger in einer Schleife der an die Methode übergebene verglichene Auftrag.

Sobald eine der Eigenschaften der aktuellen Bestellung, die nicht gleich der gleichen Eigenschaft der verglichenen Bestellung ist, erkannt wird, wird false zurückgegeben, was bedeutet, dass die Aufträge nicht gleich sind.



Ereignisklassen

Die Vorbereitungsphase ist abgeschlossen. Beginnen wir mit dem Erstellen von Klassen von Ereignisobjekten.

Wir werden genau das gleiche tun wie beim Anlegen von Auftragsklassen. Wir werden eine grundlegende Ereignisklasse und fünf Nachkommenklassen entwickeln, die durch ihre Zustände beschrieben werden:

Ereignis der Positionseröffnung,



Ereignis des Schließens einer Position,



Ereignis des Platzierens einer Pending-Order,



Ereignis zum Entfernen von Pending-Orders,



Ereignis einer Saldooperation

Wir erstellen im zuvor erstellten Ordner Events des Bibliotheksverzeichnisses Objects eine neue Klasse CEvent, die von der Basisklasse CObject abgeleitet wird. In der neu erstellten Klassenvorlage erstellen wir die notwendigen Einbindungen der Servicefunktionendatei, der Klassen der Auftragskollektionen sowie der 'private' und 'protected' Klassenmitglieder und Methoden:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event) const ; ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDescription( void ) const ; string TypeOrderBasedDescription( void ) const ; string TypePositionDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent ( const ENUM_EVENT_STATUS event_status , const int event_code , const ulong ticket ) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Der Konstruktor empfängt den Ereignisstatus, Handelsereigniscode und Auftrags- oder Dealticket, das das Ereignis ausgelöst hat.



Hier ist fast alles einem geschützten Konstruktor der zuvor betrachteten Klasse COrder im ersten Teil der Bibliotheksbeschreibung ähnlich.

Der Unterschied besteht darin, dass im geschützten Klassenkonstruktor nur zwei Ereignis-Eigenschaften gefüllt werden. Dies sind der Ereignisstatus und das Ticket eines Auftrags/Deal, der das Ereignis ausgelöst hat. Der Ereignistyp wird erkannt und in der Klassenmethode SetTypeEvent() gespeichert, basierend auf dem an den Konstruktor übergebenen Ereigniscode. Alle anderen Ereigniseigenschaften werden aus dem Status von Aufträgen und Deals, die am Ereignis beteiligt sind, erkannt und durch die entsprechenden Klassenmethoden separat gesetzt. Dies geschieht, weil Ereignisse in der Klasse der Ereignis-Kollektion mit der Methode, die alle Eigenschaften für ein neu erzeugtes Ereignis festlegt, erkannt werden sollen.



Wir haben den Ereigniscode (m_event_code), sowie seine Füllung und Interpretation im vierten Teil der Bibliotheksbeschreibung berücksichtigt. Wir haben es hier aus der Klasse CEngine verschoben, da es temporär in die Bibliotheksbasisklasse platziert wurde, um die Arbeit mit Ereignissen zu überprüfen. Jetzt wird es in der Klasse der Ereigniskollektion berechnet und beim Anlegen eines Ereignisobjekts an den Klassenkonstrukteur übergeben.

Das Handelsereignis (m_trade_event) selbst wird durch Dekodierung des Ereigniscodes in der Methode SetTypeEvent() verarbeitet. Wir haben die Dekodierungsmethode des Ereigniscodes bereits im vierten Artikel beschrieben.

Wir benötigen die Chart ID des Steuerprogramms ( m_chart_id), um nutzerdefinierte Nachrichten über Ereignisse an sie zu senden.

Die Anzahl der Nachkommastellen für die Kontowährung ( m_digit_acc) ist notwendig für die korrekte Anzeige von Meldungen über Ereignisse im Journal.



Die Methoden zum Vergleichen der Compare() und IsEqual() Objektereignisseigenschaften sind recht einfach und klar. Wir haben die Methode Compare() im ersten Teil der Bibliotheksbeschreibung berücksichtigt. Sie war ähnlich wie der des Objekts COrder. Im Vergleich zu der ersten Methode, die zwei Objekte nur durch eine der Eigenschaften vergleicht, vergleicht IsEqual() alle Felder von beiden Objekten. Wenn alle Felder der beiden Objekte gleich sind (jede Eigenschaft des aktuellen Objekts ist gleich der entsprechenden Eigenschaft des verglichenen Objekts), dann sind beide Objekte identisch. Die Methode überprüft alle Eigenschaften der beiden Objekte in einer Schleife und gibt false zurück, sobald ein Unterschied erkannt wird. Weitere Prüfungen machen keinen Sinn, da eine der Objekteigenschaften nicht länger gleich der entsprechenden Eigenschaft des verglichenen Objekts ist.

int CEvent::Compare ( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual (CEvent *compared_event) const { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Methode SetTypeEvent() werfen.

Alle notwendigen Prüfungen und Aktionen werden direkt in den Codekommentaren festgelegt:



void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } }

Hier ist alles einfach: Ein Ereigniscode wird an die Methode übergeben und die Ereigniscodeflags werden dann überprüft. Wenn der Code das Häkchen hat, wird das entsprechende Handelsereignis eingetragen. Da der Ereigniscode mehrere Flags haben kann, werden alle möglichen Flags für das Ereignis geprüft und der Ereignistyp aus seiner Kombination definiert. Anschließend wird der Ereignistyp in die entsprechende Klassenvariable aufgenommen und in die Eigenschaft des Ereignisobjekts (EVENT_PROP_TYPE_EVENT) eingetragen.

Lassen Sie uns einen Blick auf die Auflistung der übrigen Klassenmethoden werfen:

string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position open time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int )::SymbolInfoInteger( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL),SYMBOL_DIGITS); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of event" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём" , "Initial volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём" , "Executed volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём" , "Remaining volume" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +::DoubleToString( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ; } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : "" ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event = this .TypeEvent(); return ( event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event ==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event ==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event ==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event ==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event ==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : event ==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription((ENUM_POSITION_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription((ENUM_DEAL_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } string CEvent::TypeOrderBasedDescription( void ) const { return OrderTypeDescription((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypePositionDescription( void ) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType((ENUM_ORDER_TYPE) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Запрос выполнен полностью" , "Request fully executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Запрос выполнен частично" , "Request partially executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString(reason) ); } void CEvent::Print( const bool full_prop= false ) { ::Print( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; ::Print( this .GetPropertyDescription(prop)); } ::Print( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

Die Logik all dieser Methoden ist ähnlich wie die der bereits beschriebenen Auftragsdatenausgabemethoden. Deshalb werden wir uns nicht auf sie konzentrieren, da hier alles ganz einfach und visuell verständlich ist.

Die vollständige Liste der Eventklassen:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event); ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } long TypeDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } long TypeOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } long TypeOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL); } double VolumeExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDescription( void ) const ; string TypeOrderBasedDescription( void ) const ; string TypePositionDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); } int CEvent::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; } void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position's ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position's opened time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём" , "Initial volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём" , "Executed volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём" , "Remaining volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : "" ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ; } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : "" ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event= this .TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : "Unknown" ); } string CEvent::TypeOrderBasedDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypePositionDescription( void ) const { ENUM_POSITION_TYPE type=PositionTypeByOrderType(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); return PositionTypeDescription(type); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Запрос выполнен полностью" , "Request fully executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Запрос выполнен частично" , "Request partially executed" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); } void CEvent:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

Die Klasse des abstrakten Basisereignisses ist fertig. Jetzt müssen wir fünf abgeleitete Klassen erstellen, die ein Ereignis sind und ihren Typ angeben: Platzieren einer Pending-Order, Löschen einer Pending-Order, Öffnen einer Position, Schließen einer Position und eine Saldooperation.

Erstellen wir eine abgeleitete Klasse mit dem Ereignisstatus "Pending-Order platzieren".



Im Ordner Events Library erstellen wir eine neue Datei der Klasse CEventOrderPlased EventOrderPlased.mqh mit der Basisklasse CEvent und fügen alle notwendigen Verbindungen und Methoden hinzu:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderPlased : public CEvent { public : CEventOrderPlased( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Übergeben Sie den Ereigniscode und das Ticket eines Auftrags oder Deals, das das Ereignis ausgelöst hat, an den Klassenkonstruktor und senden Sie den Ereignisstatus "Platzieren einer Pending-Order". (EVENT_STATUS_MARKET_PENDING), den Ereigniscode und ein Auftrags- oder Dealticket an die übergeordnete Klasse in der Initialisierungsliste:

CEventOrderPlased( const int event_code , const ulong ticket = 0 ) : CEvent( EVENT_STATUS_MARKET_PENDING , event_code , ticket ) {}

Wir haben die Methoden, die die Flags eines Objekts zurückgeben, das bestimmte Eigenschaften von SupportProperty() unterstützt, bereits im ersten Teil der Bibliotheksbeschreibung beschrieben. Hier ist alles gleich:

bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; }

Das übergeordnete Ereignisobjekt CEvent verfügt über die Methode Print(), die vollständige Daten über alle unterstützten Ereignisobjekteigenschaften anzeigt, und die virtuelle Methode PrintShort(), die es ermöglicht, ausreichende Daten über das Ereignis im Terminaljournal in zwei Zeilen anzuzeigen.

Die Implementierung der Methode PrintShort() in jeder abgeleiteten Klasse des Basis-Ereignisobjekts ist individuell, da sich Ereignisse auch in ihrer Herkunft unterscheiden:

void CEventOrderPlased::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); }

Hier machen wir Folgendes:

Wie erstellen einen Nachrichtenkopf, der aus einer Beschreibung des Ereignistyps und der Uhrzeit besteht.

Wenn der Auftrag einen StopLoss hat, erstellen wir die Zeile mit ihrer Beschreibung, sonst bleibt die Zeichenkette leer.



Wenn der Auftrag einen TakeProfit hat, erstellen wir die Zeile mit ihrer Beschreibung, sonst bleibt die Zeichenkette leer.

Erstellen wir eine Zeile mit dem Auftragsvolumen.

Wenn der Auftrag eine Magicnummer hat, erstellen wir die Zeile mit ihrer Beschreibung, sonst bleibt die Zeichenkette leer.

Erstellen wir eine Zeile mit Angabe des Auftragstyps und des Tickets.

Erstellen wir eine Zeile mit dem ´Preis des Auftrags und dem Symbol, mit dem der Auftrag platziert wird.

Erstellen wir eine vollständige Zeile aus allen oben genannten Beschreibungen.

Ausdrucken der erstellten Zeile im Journal

Die Methode, ein nutzerdefiniertes Ereignis an das Diagramm zu senden, ist recht einfach: void CEventOrderPlased::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id , ( ushort ) this .m_trade_event , this .TicketOrderEvent() , this .PriceOpen() , this . Symbol () ); }

Zuerst wird eine kurze Nachricht über das Ereignis im Journal angezeigt, dann wird das nutzerdefinierte Ereignis EventChartCustom() an die Chart-ID m_chart_id der Basis-Event-Klasse CEvent gesendet.

Senden des Ereignisses m_trade_event an die Event ID,

Auftragsticket — zum long Parametertyp,

Auftragspreis — zum Double Parametertyp,

Auftragssymbol — zum string Parametertyp.

Die Klasse für die Anzeige von Nachrichten, die es n ermöglicht, Nachrichtenebenen für die Anzeige nur notwendiger Daten im Journal festzulegen, soll in Zukunft entwickelt werden. Im aktuellen Entwicklungsstadium der Bibliothek werden standardmäßig alle Meldungen angezeigt.

Betrachten wir die vollständige Liste der anderen Ereignisklassen.

"Entfernen von Pending-Orders":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderRemoved : public CEvent { public : CEventOrderRemoved( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderRemoved::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return (property==EVENT_PROP_PROFIT ? false : true ); } void CEventOrderRemoved::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); } void CEventOrderRemoved::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TicketOrderEvent(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Ereignisklasse "Position eröffnen":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionOpen : public CEvent { public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return (property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true ); } bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventPositionOpen::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string order=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? " #" +( string ) this .TicketOrderPosition() : "" ); string activated=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED) ? TextByLanguage( " активацией ордера " , " by " )+ this .TypeOrderBasedDescription() : "" ); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypePositionDescription()+ " #" +( string ) this .PositionID(); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+activated+order+price+sl+tp+magic; :: Print (txt); } void CEventPositionOpen::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Ereignisklasse "Position schließen":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionClose : public CEvent { public : CEventPositionClose( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CEventPositionClose::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string opposite=( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? " by " + this .TypeOrderDescription()+ " #" +( string ) this .PositionByID() : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypePositionDescription()+ " #" +( string ) this .PositionID()+opposite; string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceClose(),( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS )); string profit=TextByLanguage( ", профит: " , ", profit: " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string txt=head+ this . Symbol ()+ " " +vol+ " " +type+price+magic+profit; :: Print (txt); } void CEventPositionClose::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceClose(), this . Symbol ()); }

Ereignisklasse "Saldooperation":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventBalanceOperation : public CEvent { public : CEventBalanceOperation( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_BALANCE,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return (property==EVENT_PROP_PROFIT ? true : false ); } bool CEventBalanceOperation::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return false ; } void CEventBalanceOperation::PrintShort( void ) { string head= "- " + this .StatusDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; :: Print (head+ this .TypeEventDescription()+ ": " +:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); } void CEventBalanceOperation::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TypeEvent(), this .Profit(),:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY )); }

Wie wir aus den Listen ersehen können, unterscheiden sich die Klassen nur durch die Anzahl der unterstützten Eigenschaften, den Status, der an den übergeordneten Klassenkonstruktor gesendet wird, und die Methoden PrintShort(), da jedes Ereignis seine eigenen Funktionen hat, die für das Journal bestimmt sind. All dies kann aus den Listen der Methoden verstanden werden, und Sie können sie selbst analysieren, so dass es keinen Sinn macht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Kommen wir zur Entwicklung der Klasse der Kollektion der Ereignisse.

Kollektion von Handelsereignissen

Im vierten Teil der Bibliotheksbeschreibung haben wir getestet, um Kontoereignisse und deren Anzeige im Journal und im EA zu definieren. Allerdings konnten wir nur das letzte Ereignis verfolgen. Außerdem befand sich die gesamte Funktionalität in der Basisklasse der Bibliothek CEngine.

Die richtige Entscheidung ist, alles in eine eigene Klasse zu stellen und alle darin auftretenden Ereignisse zu verarbeiten.

Um dies zu erreichen, habe ich Ereignisobjekte entwickelt. Jetzt müssen wir die Klasse dazu bringen, eine beliebige Anzahl von gleichzeitig aufgetretenen Ereignissen zu behandeln. Schließlich kann es zu einer Situation kommen, in der Pending-Orders entfernt oder platziert werden oder mehrere Positionen gleichzeitig in einer einzigen Schleife geschlossen werden.

Das Prinzip, das wir bereits in solchen Situationen getestet haben, würde uns nur das jüngste von mehreren auf einmal durchgeführten Ereignissen geben. Ich denke, das ist falsch. Lassen Sie uns daher die Klasse, die alle Ereignisse, die auf einmal stattgefunden haben, speichert, in die Liste der Ereigniskollektionen aufnehmen. Außerdem wird es in Zukunft möglich sein, mit den Methoden dieser Klassen durch die Historie des Kontos zu gehen und alles wiederherzustellen, was seit seiner Eröffnung auf ihm passiert ist.

Erstellen wir in den DoEasy\Collections die neue Datei der Klasse CEventsCollection namens EventsCollection.mqh. Die Klasse CListObj sollte zur Basisklasse gemacht werden.

Füllen Sie die neu erstellte Klassenvorlage mit allen notwendigen Einbindungen, Mitgliedern und Methoden sofort aus:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); }; CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Rücksetzen des Handelsereignisses in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors,

Löschen der Kollektionsliste im Konstruktorkörper,

Sortieren nach der Ereigniszeit,

Zuweisen der ID der Ereignis-Kollektionsliste,

Zuweisen des Flags für Hedge-Konten und

Zuweisen der Chart-ID des aktuellen Charts des Steuerprogramms.



Betrachten wir die Methoden, die notwendig sind, damit die Klasse funktioniert.

Die folgenden Klassenmitglieder werden im Abschnitt 'private' der Klasse deklariert:

CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance;

Die Ereignisliste m_list_eventsbasiert auf CListObj. Es speichert Ereignisse, die auf dem Konto seit dem Start des Programms auftreten. Außerdem werden wir es verwenden, um die notwendige Anzahl von mehreren Ereignissen zu erhalten, die auf einmal aufgetreten sind.

Das Hedge Account Flagm_is_hedge dient zum Speichern und Empfangen der Kontoart. Der Flag-Wert (Kontoart) definiert den Block, der die auf dem Chart auftretenden Ereignisse behandelt

Die Chart-ID m_chart_idempfängt nutzerdefinierte Ereignisse, die auf dem Konto auftreten. Die ID wird an Ereignisobjekte und zurück an das Chart gesendet. Die ID kann vom Steuerungsprogramm aus mit der dafür geschaffenen Methode eingestellt werden.

Das Handelsereignis m_trade_eventspeichert das letzte Ereignis auf dem Konto.

Das Ereignisobjekt m_event_instance dient zur Suche nach einer Eigenschaft — ein spezielles Beispielobjekt zur internen Verwendung in der Methode, das die Liste der Ereignisse mit angegebenen Daten des Suchbereichsbeginns und -endes zurückgibt. Wir haben bereits eine ähnliche Methode im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung analysiert, um zu diskutieren, wie man die Suche in den Listen nach verschiedenen Kriterien anordnet.



Hier im 'private' Bereich sehen Sie die für die Klassenoperation notwendigen Methoden:

void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllCloseByOrders(CArrayObj* list); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event);

Die Methode CreateNewEvent(), die ein Handelsereignis in Abhängigkeit vom Auftragsstatus erzeugt, wird in der Methode Refresh() der Hauptklasse verwendet. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir die Methode Refresh() diskutieren.



Die Methoden zum Empfangen der Listen der verschiedenen Auftragstypen sind recht einfach — die Auswahl durch eine bestimmte Eigenschaft wurde im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung diskutiert. An dieser Stelle werden wir nur kurz erwähnen, dass einige Methoden aus mehreren Iterationen der Selektion nach notwendigen Eigenschaften bestehen.

Die Methode zum Empfangen der Liste der Pending-Orders:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListMarketPendings(CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. List is not a list of market collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list_orders; }

Der Typ der an die Methode übergebenen Liste wird zuerst überprüft. Wenn es sich nicht um eine Liste der Marktkollektion handelt, wird die Fehlermeldung angezeigt und eine leere Liste zurückgegeben.



Anschließend werden Aufträge mit dem Status "Market pending order" aus der an die Methode übergebenen Liste ausgewählt und die erhaltene Liste zurückgegeben.

Die Methoden zum Empfangen von Listen mit entfernten Pending-Orders, Deals und Schließen von Aufträgen, die beim Schließen einer Position durch einer entgegengesetzten Position platziert wurden:



CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPendings (CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list_orders; } CArrayObj* CEventsCollection::GetListDeals (CArrayObj* list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list_deals; } CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders (CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); return list_orders; }

Genau wie bei der Rückgabe der Liste der aktiven Pending-Orders:

Der Listentyp wird überprüft und wenn es sich nicht um die historische Kollektion handelt, wird die Nachricht angezeigt und NULL zurückgegeben.

Dann werden Aufträge mit den Zuständen "Removed pending order" und "Deal" aus der an die Methode übergebenen Liste ausgewählt oder Aufträge vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY je nach Methode ausgewählt und die erhaltene Liste zurückgegeben.

Die Methode zum Erhalten einer Liste aller zu einer Position gehörenden Aufträge nach ihrer ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL ); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders ,ORDER_PROP_STATUS, ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL ); return list_orders; }

Zuerst bilden wir mit Hilfe der an die Methode übergebenen Liste eine separate Liste aller Objekte, die einen Zeiger auf die Positions-ID enthalten, die durch ihren Parameter an die Methode übergeben werden.

Als Nächstes werden alle Deals aus der erhaltenen Liste entfernt, und die endgültige Liste wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Das Ergebnis der Rückgabe der Methode kann NULL sein, daher sollten wir überprüfen, was die Methode im aufrufenden Programm zurückgegeben hat.

Methode zum Erhalten einer Liste aller Deals, die zu einer Position gehören, nach ihrer ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL ); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_STATUS, ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL ); return list_deals; }

Der Listentyp wird zuerst überprüft und wenn es sich nicht um die historische Kollektion handelt, wird die Nachricht angezeigt und NULL zurückgegeben.

Als Nächstes bilden Sie mit Hilfe der an die Methode übergebenen Liste eine separate Liste aller Objekte, die einen Zeiger auf die Positions-ID enthalten, die über ihren Parameter an die Methode übergeben werden.

Danach befinden sich nur noch Deals in der erhaltenen Liste, und die endgültige Liste wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Das Ergebnis der Rückgabe der Methode kann NULL sein, daher sollten wir überprüfen, was die Methode im aufrufenden Programm zurückgegeben hat.

Die Methode zum Erhalten einer Liste aller zu einer Position gehörenden Markteintrittdeals nach ihrer ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_IN ,EQUAL ); return list_deals; }

Zuerst bilden wir mit Hilfe der an die Methode übergebenen Liste eine separate Liste aller Deals, die einen Zeiger auf die Positions-ID enthalten, die durch ihren Parameter an die Methode übergeben werden.

Danach befinden sich nur noch Deals des Typs DEAL_ENTRY_IN in der erhaltenen Liste, und die endgültige Liste wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Das Ergebnis der Rückgabe der Methode kann NULL sein, daher sollten wir überprüfen, was die Methode im aufrufenden Programm zurückgegeben hat.

Die Methode zum Erhalten einer Liste aller zu einer Position gehörenden Marktaustrittdeals nach ihrer ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals ,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_OUT ,EQUAL ); return list_deals; }

Zuerst bilden wir mit Hilfe der an die Methode übergebenen Liste eine separate Liste aller Deals, die einen Zeiger auf die Positions-ID enthalten, die durch ihren Parameter an die Methode übergeben werden.

Danach befinden sich nur noch Deals des Typs DEAL_ENTRY_OUT in der erhaltenen Liste, und die endgültige Liste wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Das Ergebnis der Rückgabe der Methode kann NULL sein, daher sollten wir überprüfen, was genau die Methode im aufrufenden Programm zurückgegeben hat.

Die Methode gibt das Gesamtvolumen alle Deals der Markteintrittspositionen nach deren ID zurück:

double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { double vol= 0.0 ; CArrayObj* list_in= this .GetListAllDealsInByPosID(list,position_id); if (list_in== NULL ) return 0 ; for ( int i= 0 ;i<list_in.Total();i++) { COrder* deal=list_in.At(i); if (deal== NULL ) continue ; vol+=deal.Volume(); } return vol; }

Zuerst erhalten wir die Liste aller Markteintrittspositionsdeals, dann summen wir die Volumina aller Deals in einer Schleife. Das resultierende Volumen wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Wenn die an die Methode übergebene Liste leer ist oder es sich nicht um eine historische Kollektionsliste handelt, gibt die Methode Null zurück.

Die Methode gibt das Gesamtvolumen aller Transaktionen einer Marktaustrittsposition nach ihrer ID zurück:

double CEventsCollection::SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { double vol= 0.0 ; CArrayObj* list_out= this .GetListAllDealsOutByPosID(list,position_id); if (list_out!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_out.Total();i++) { COrder* deal=list_out.At(i); if (deal== NULL ) continue ; vol+=deal.Volume(); } } CArrayObj* list_by= this .GetListCloseByOrders(list); if (list_by!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list_by.Total();i++) { COrder* order=list_by.At(i); if (order== NULL ) continue ; if (order.PositionID()==position_id || order.PositionByID()==position_id) { vol+=order.Volume(); } } } return vol; }

Wenn ein Teil einer Position, dessen ID an die Methode übergeben wurde, am Schließen einer anderen Position teilgenommen hat (als eine entgegengesetzte), oder ein Teil der Position durch eine entgegengesetzte geschlossen wurde, wird dies in der Position nicht berücksichtigt. Stattdessen wird sie im Eigenschaftsfeld ORDER_PROP_POSITION_BY_ID des letzten Abschlussorder der Position berücksichtigt. Daher hat diese Methode zwei Suchvorgänge nach geschlossenen Volumina — nach Deals und nach Aufträgen zu schließen.

Zuerst erhalten wir die Liste aller Marktaustrittspositionsdeals, dann summen wir die Volumina aller Deals in einer Schleife.

Als Nächstes erhalten wir die Liste aller in der historischen Schließaufträge der historischen Liste und verwenden eine Schleife, um die Zugehörigkeit des ausgewählten Auftrags zu der Position zu überprüfen, deren ID der Methode übergeben wurde. Wenn der ausgewählte Auftrag beim Schließen einer Position beteiligt war, wird ihr Volumen zum Gesamtvolumen addiert.

Das resultierende Volumen wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Wenn die an die Methode übergebene Liste leer ist oder es sich nicht um eine historische Kollektionsliste handelt, gibt die Methode Null zurück.

Die Methode gibt den ersten (Öffnungs-)Positionsauftrag nach ihrer ID zurück:

COrder* CEventsCollection::GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Zuerst erhalten wir die Liste aller Positionsaufträge. Die erhaltene Liste ist sortiert nach Eröffnungszeit und wir nehmen deren erstes Element. Das wird als erster Positionsauftrag verwendet. Der erhaltene Auftrag wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Wenn die Listen leer sind, gibt die Methode NULL zurück.

Die Methode gibt den letzte Positionsauftrag nach dessen ID zurück:

COrder* CEventsCollection::GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Zuerst erhalten wir die Liste aller Positionsaufträge. Die erhaltene Liste ist sortiert nach Eröffnungszeit und wir nehmen deren letztes Element. Das wird als letzter Positionsauftrag verwendet. Der erhaltene Auftrag wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Wenn die Listen leer sind, gibt die Methode NULL zurück.

Die Methode gibt den letzten Positionsauftrag nach dessen ID zurück: (ORDER_TYPE_CLOSE_BY Auftragstyp):

COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list, const ulong position_id) { CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Da beim teilweisen Schließen durch eine entgegengesetzte Position möglich sind und die Volumina der beiden entgegengesetzten Positionen ungleich sein können, ist der Schließauftrag möglicherweise nicht der einzige der Positionsaufträge. Daher sucht die Methode nach solchen Aufträgen und gibt den letzte zurück — es ist der letzte Auftrag, der ein Ereignis auslöst.



Zuerst erhalten wir die Liste aller Positionsaufträge. Dann erhalten wir aus der erhaltenen Liste die Liste, die nur Schließaufträge (vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY) enthält. Die so erhaltene Liste ist sortiert nach der Eröffnungszeit, und es wird deren letztes Element genommen. Es wird als letzter Schließauftrag der Position verwendet. Der erhaltene Auftrag wird an das aufrufende Programm zurückgegeben. Wenn die Listen leer sind, gibt die Methode NULL zurück.

Wenn wir durch eine entgegengesetzte Position schließen, kann es Situationen geben, in denen die Bibliothek zwei identische Ereignisse sieht: zwei Positionen sind geschlossen, und nur eine von ihnen hat ist ein Schließauftrag plus zwei Deals. Um also nicht das gleiche Ereignis in der Kollektion zu duplizieren, sollten wir zunächst das Vorhandensein genau des gleichen Ereignisses in der Kollektionsliste der Ereignisse überprüfen und, wenn es nicht vorhanden ist, das Ereignis in die Liste aufnehmen.



Die Methode, die einen Auftrag nach dem Ticket zurückgibt:

COrder* CEventsCollection::GetOrderByTicket(CArrayObj *list, const ulong order_ticket ) { CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,NO_EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TICKET,order_ticket,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Zuerst erstellen wir nur die Liste der Aufträge, dann sortieren wir die Liste nach dem Ticket, das der Methode übergeben wurde. Infolgedessen geben wir entweder NULL (wenn es kein Auftrag mit einem solchen Ticket gibt) oder die Ticketnummer zurück.



Die Methode, die das in der Liste vorhandene Ereignis zurückgibt, wird verwendet, um zu überprüfen, ob das Ereignis in der Liste enthalten ist:

bool CEventsCollection::IsPresentEventInList( CEvent *compared_event ) { int total= this .m_list_events.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { CEvent* event = this .m_list_events.At(i); if ( event ==NULL) continue ; if ( event .IsEqual( compared_event )) return true ; } return false ; }

Der Zeiger auf das zu vergleichende Ereignisobjekt wird der Methode übergeben. Wenn die Kollektionsliste leer ist, wird sofort 'false' zurückgegeben, was bedeutet, dass es kein solches Ereignis in der Liste gibt. Danach wird das nächste Ereignis aus der Liste in einer Schleife genommen und mit dem Ereignis verglichen, das der Methode unter Verwendung der Methode IsEqual() des abstrakten Ereignisses CEvent übergeben wurde. Wenn die Methode 'true' zurückgibt, ist ein solches Ereignisobjekt in der Kollektionsliste der Ereignisse vorhanden. Das Vervollständigen der Schleife oder das Erreichen der letzten Methodenzeichenkette bedeutet, dass es kein Ereignis in der Liste gibt, und es wird 'false' zurückgegeben.

Deklarieren der Methoden im 'public' Teil der Klasse:

public : CArrayObj *GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList (ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } CEventsCollection( void );

Ich habe die Methoden zum Empfangen der vollständigen Liste, die Listen nach einem Datumsbereich und nach ausgewählten Ganzzahl-, Double- und String-Eigenschaften im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung beschrieben. Hier zeige ich Ihnen nur die Auflistung dieser Methoden, damit Sie sie selbst analysieren können.

Die Methode zur Übernahme der Liste der Ereignisse im angegebenen Datumsbereich:



CArrayObj *CEventsCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); if (begin_time>end_time) begin= 0 ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); this .m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,begin); int index_begin= this .m_list_events.SearchGreatOrEqual(&m_event_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; this .m_event_instance.SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,end); int index_end= this .m_list_events.SearchLessOrEqual(&m_event_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add( this .m_list_events.At(i)); return list; }

Die Hauptmethode, die aus dem Basis-Bibliotheksobjekt aufgerufen wird, wenn eines der Ereignisse eintritt, ist Refresh().

Derzeit arbeitet die Methode auf Hedge-Konten für MQL5.



Die Methode erhält die Zeiger auf die Listen der Kollektionen von Markt- und historischen Aufträgen, Deals und Positionen sowie die Daten über die Anzahl der neu erschienenen oder entfernten Aufträge, offenen und geschlossenen Positionen und neuen Deals.

Abhängig von einer geänderten Liste wird die erforderliche Anzahl von Aufträgen oder Deals entsprechend der Anzahl der Aufträge/Positionen/Deals in einer Schleife ermittelt, und für jeden von ihnen wird die Methode CreateNewEvent() zum Erstellen von Ereignissen und zum Eintragen in der Kollektionsliste aufgerufen.

Somit wird die neue Methode zur Ereigniserzeugung für jedes eingetretene Ereignis aufgerufen, während das Ereignis in die Kollektionsliste aufgenommen wird und das aufrufende Programm über alle Ereignisse informiert wird, indem eine nutzerdefinierte Nachricht an das Diagramm des aufrufenden Programms gesendet wird.

Die Variable m_trade_event der Klasse erhält den Wert des zuletzt aufgetretenen Ereignisses. Die 'public' Methode GetLastTradeEvent() gibt den Wert des letzten Handelsgeschehens zurück. Es gibt auch die Methode zum Zurücksetzen des letzten Handelsereignisses (ähnlich wie bei GetLastError() und ResetLastError()).

Darüber hinaus gibt es Methoden, die die Kollektionslisten der Ereignisse sowohl vollständig, nach einem Zeitbereich und bestimmten Kriterien zurückgeben. Das aufrufende Programm weiß immer, dass ein Ereignis oder mehrere Ereignisse aufgetreten sind, und es ist möglich, die Liste aller dieser Ereignisse in einer erforderlichen Menge anzufordern und sie gemäß der Logik des eingebauten Programms zu behandeln.

Betrachten wir den Code der Methoden Refresh() und CreateNewEvent().

Die Methode zum Aktualisieren der Kollektionsliste der Ereignisse:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if ( this .m_is_hedge) { if (is_market_event) { if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } } else { } }

Der einfache Code der Methode enthält alle notwendigen Bedingungen und Aktionen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Ich glaube, hier ist alles ziemlich klar. Derzeit werden Ereignisse eines Hedging-Kontos behandelt.



Betrachten wir die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses:

void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { int trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event = new CEventOrderPlased(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event = new CEventOrderRemoved(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event = new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_DEAL) { if ((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event = new CEventBalanceOperation(trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()> 0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else { if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); ulong order_ticket=order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order_first= this .GetOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_last==NULL) order_last=order_first; if (order_first!=NULL) { if ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,order_first.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,order_first.Volume()-volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_first!=NULL && order_last!=NULL) { double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); if (volume_current> 0 ) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last.IsCloseByStopLoss()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last.IsCloseByTakeProfit()) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,volume_in); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_in-volume_out); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,order.PositionID()); COrder* order_close= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,order.PositionID()); if (order_first!=NULL && order_close!=NULL) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(order.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); double volume_opp_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); if (volume_current> 0 || order_close.VolumeCurrent()> 0 ) { trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(volume_opp_current> 0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } else { if (volume_opp_current> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event = new CEventPositionClose(trade_event_code,order.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl)); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_CURRENT,volume_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (order.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { Print(DFUN, "Position reversal" ); order.Print(); } } } }

Die Methode erweist sich als recht lang. Daher werden alle Beschreibungen der notwendigen Prüfungen und entsprechenden Aktionen direkt im Code angegeben.

Die Methode überprüft den Status eines übergebenen Auftrags und alle notwendigen Komponenten eines aufgetretenen Ereignisses in Abhängigkeit von seiner Art (platzierte Pending-Order, entfernte Pending-Order, Deals). Ein neues Ereignis wird angelegt und mit Daten gefüllt, die dem Auftrag und dem Ereignistyp entsprechen, während das Ereignis in die Ereigniskollektion aufgenommen wird, und schließlich wird eine Nachricht über dieses Ereignis an die Regelprogrammkarte gesendet und die Variable, die den Typ des zuletzt aufgetretenen Ereignisses speichert, ausgefüllt.

Die Kollektion der Ereignisse ist fertig. Nun müssen wir sie in das Basisobjekt der Bibliothek einbinden.



Nach dem Erstellen der Klasse der Ereigniskollektion sind einige Dinge, die wir im vierten Teil der Basisobjektklasse CEngine zur Verfolgung von Events gemacht haben, redundant, daher sollte das Basisobjekt überarbeitet werden.

Entfernen wir die 'private' Variable m_trade_event_code der Klasse, die den Statuscode des Trading-Events speichert. Entfernen wir die 'private' Methoden:

SetTradeEvent() zum Dekodieren eines Ereigniscodes,

IsTradeEventFlag() zur Rückgabe des Vorhandenseins eines Flags in einem Handelsereignis,

WorkWithHedgeCollections() und WorkWithNettoCollections() zum Arbeiten mit Hedging- und Netting-Kollektionen und

TradeEventCode() zur Rückgabe des Codes eines Handelsereignisses

Fügen wir das Einbinden der Klassendatei der Kollektion der Handelsereignisse dem Klassenkörper hinzu, deklarieren das Objekt der Ereigniskollektion, fügen die Methode TradeEventsControl() zum Arbeiten mit Ereignissen in den 'private' Teil der Klasse ein, ändern den Methodennamen GetListHistoryDeals() auf GetListDeals() im 'public' Abschnitt. Deals befinden sich immer in der historischen Kollektion, so dass ich glaube, es besteht keine Notwendigkeit, die Kollektion explizit im Methodennamen zu erwähnen. Ändern wir die Implementierung der Methode zum Zurücksetzen des letzten Handelsereignisses: Da wir nun das letzte Ereignis von der Event-Sammelklasse erhalten und die Methode zum Zurücksetzen des letzten Ereignisses innerhalb der Klasse vorhanden ist, müssen wir nur die gleichnamige Methode aus der Ereigniskollektion der Methode ResetLastTradeEvent() der Klasse aufrufen.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

Fügen wir im Konstruktor der Klasse CEngine die Behandlung des Millisekunden-Timer-Entwicklungsergebnisses hinzu. Wenn er nicht angelegt ist, zeigen wir eine entsprechende Meldung im Journal an. Als Nächstes werden wir die Klasse für die Behandlung bestimmter Fehler entwickeln, Flags setzen, die einem bibliotheksbasierten Programm sichtbar sind, und Fehlersituationen verarbeiten.



CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); }

Rufen wir im Timer der Klasse die Methode TradeEventsControl() auf, nachdem der Timer der Auftrags-, Deal- und Positionskollektion nicht unterbrochen wurde.



void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL && counter.IsTimeDone()) { this .TradeEventsControl(); } } }

Verbessern wir die Methode, die einen historischen Auftrag über das Ticket zurückgibt. Da die historische Kollektionsliste Pending-Orders, aktivierte Marktorders und Aufträge, die als Schließaufträge fungieren, beim Schließen durch eine entgegengesetzte Position enthalten kann, müssen wir alle Auftragstypen berücksichtigen.

Suchen wir dazu zunächst in der Liste der Markt- und Schließaufträge nach einem Auftrag mit dem Ticket. Wenn die Liste leer ist, suchen wir nach einer entfernten Pending-Order mit dem gleichen Ticket. Wenn auch diese Liste den Auftrag nicht enthält, wird NULL zurückgegeben. Andernfalls gibt das Programm das erste Element der sortierten Liste zurück. Wenn in der Liste kein Auftrag gefunden wurde, wird NULL zurückgegeben.



COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { list= this .GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; } COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Implementieren wir die Methode TradeEventsControl() für die Arbeit mit Ereignissen auf dem Konto:

void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Diese Methode ist viel kürzer als ihr Vorgänger WorkWithHedgeCollections() aus dem vierten Teil der Bibliotheksbeschreibung.

Die Methode ist einfach und bedarf keiner Erklärungen. Der Code enthält alle Kommentare, so dass Sie seine einfache Logik verstehen können.

Hier ist der vollständige Code der aktualisierten Klasse CEngine:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); } CEngine::~CEngine() { :: EventKillTimer (); } void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL && counter.IsTimeDone()) { this .TradeEventsControl(); } } } void CEngine::CreateCounter( const int id, const ulong step, const ulong pause) { if ( this .CounterIndex(id)> WRONG_VALUE ) { :: Print (TextByLanguage( "Ошибка. Уже создан счётчик с идентификатором " , "Error. Already created counter with id " ),( string )id); return ; } m_list_counters.Sort(); CTimerCounter* counter= new CTimerCounter(id); if (counter== NULL ) :: Print (TextByLanguage( "Не удалось создать счётчик таймера " , "Failed to create timer counter " ),( string )id); counter.SetParams(step,pause); if ( this .m_list_counters.Search(counter)== WRONG_VALUE ) this .m_list_counters.Add(counter); else { string t1=TextByLanguage( "Ошибка. Счётчик с идентификатором " , "Error. Counter with ID " )+( string )id; string t2=TextByLanguage( ", шагом " , ", step " )+( string )step; string t3=TextByLanguage( " и паузой " , " and pause " )+( string )pause; :: Print (t1+t2+t3+TextByLanguage( " уже существует" , " already exists" )); delete counter; } } int CEngine::CounterIndex( const int id) const { int total= this .m_list_counters.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(i); if (counter== NULL ) continue ; if (counter.Type()==id) return i; } return WRONG_VALUE ; } bool CEngine::IsFirstStart( void ) { if ( this .m_first_start) { this .m_first_start= false ; return true ; } return false ; } void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListDeals( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetPosition( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastDeal( void ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { list= this .GetListHistoryPendings(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; } COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Testen der Prozesse zum Definieren, Behandeln und Empfangen von Ereignissen

Jetzt können wir mit Ereignissen arbeiten. Es ist an der Zeit, den EA auf die Prüfung und Behandlung von Ereignisbeschreibungen vorzubereiten und diese dem Steuerungsprogramm zu übermitteln.

Erstellen wir im Terminalverzeichnis\MQL5\Experts\TestDoEasy den Ordner Part05 und kopieren den EA TestDoEasyPart04.mq5 des vorherigen Teils unter einem neuen Namen: TestDoEasyPart05.mq5.

Nun ändern wir die Ereignisbehandlung OnChartEvent(), um nutzerdefinierte Ereignisse zu empfangen:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } }

Hier, wenn die Ereignis-ID die nutzerdefinierte Ereignis-ID überschreitet oder gleich ist, empfangen wir den Ereigniscode, der von der abgeleiteten Klasse CEvent aus der Bibliothek übergeben wird. Beim Senden eines nutzerdefinierten Ereignisses über die Funktion EventChartCustom() mit dem Funktionsparameter custom_event_id (derjenige, der unser Ereignis erhält), wird der Wert der Konstante CHARTEVENT_CUSTOM (gleich 1000) aus der Enumeration ENUM_CHART_EVENT zum Ereigniswert addiert. Um den Ereigniswert zurückzubekommen, müssen wir daher einfach den Wert CHARTEVENT_CUSTOM von der Ereignis-ID abziehen. Danach zeigen wir die Ereignisdaten im Journal des Terminal an.

Folgende Daten werden angezeigt: die ID ('wie besehen'), die Ereignisbeschreibung in Form des Wertes der Enumeration ENUM_TRADE_EVENT, der lparam-Wert, der den Auftrag oder das Positionsticket speichert, der dparam-Wert, der den Auftragspreis speichert, und der Sparam-Wert — dem Symbol eines Auftrags oder einer am Event teilnehmenden Position oder der Name der Kontowährung, falls es sich um eine Saldenoperation handelt.

Zum Beispiel:

2019.04 . 06 03 : 19 : 54.442 OnChartEvent : id= 1001 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD

Außerdem müssen wir die für den Teilabschluss berechnete Losgröße korrigieren. In den Vorgängerversionen der Test-EAs war das falsch, da der Wert des nicht ausgeführten Positionsvolumens (VolumeCurrent()) für die Losgrößenberechnung verwendet wurde. Er ist beim Öffnen einer Position im Tester immer gleich Null, da der Tester keine Teilöffnungen simuliert. Dementsprechend wurde der minimale Wert der Losgröße zum Schließen herangezogen, da die Funktion für die Berechnung der Losgröße Null immer auf den kleinsten erlaubten Wert eingestellt hat.

Finden wir die Zeichenketten, in denen die Losgröße für den Teilabschluss berechnet wird und VolumeCurrent() durch Volume() ersetzen:

trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ));

Nur zwei Stellen im Code — Schließen der Hälfte der Kaufposition und Schließen der Hälfte der Verkaufsposition.

Außerdem fügen wir Tastenverschiebung um die X- und Y-Achse zu den EA-Eingaben hinzu, um die Position der Schaltflächen auf dem Chart des visuellen Tester zu verbessern (ich habe die Tasten nach rechts verschoben, um den Auftrag und die Tickets der Position der Tickets im Visualizer zu sehen, da sie durch die Tasten ausgeblendet werden konnten):

input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ;

Ändern wir noch leicht den Funktionscode für die Tastenbedienung:

bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset +shift_x ,cy=offset +shift_y +(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

und implementieren wir den Funktionsaufruf in der Funktion OnInit():

if (!CreateButtons( InpButtShiftX,InpButtShiftY )) return INIT_FAILED ;

Der vollständige Code des EA ist unten zusehen.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 17 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } } bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Jetzt können wir den EA kompilieren und im Tester starten. Wenn wir auf die Schaltflächen klicken, werden im Testerjournal kurze zweizeilige Meldungen über auftretende Kontoereignisse angezeigt.





Einträge der Ereignisbehandlung des EAs werden im Journal nicht angezeigt, da sie außerhalb des Testers arbeiten. Wenn wir auf die Schaltflächen des EAs eines Demokontos klicken, werden im Terminaljournal drei Zeilen angezeigt: zwei Zeilen aus der Methode zur Anzeige von Kurznachrichten der Klasse CEvent und eine weitere — aus der Funktion OnChartEvent() des EAs.

Nachfolgend sehen wir ein Beispiel für die Anzeige einer Nachricht im Journal, wenn Platzieren und Entfernen einer Pending-Order:

- Pending-Order platziert: 2019.04 . 05 23 : 19 : 55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit # 375419507 at price 1.14562 OnChartEvent : id= 1001 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD - Pending-Order entfernt: 2019.04 . 05 23 : 19 : 55.248 - EURUSD 0.10 Sell Limit # 375419507 at price 1.14562 OnChartEvent : id= 1002 , event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, lparam= 375419507 , dparam= 1.14562 , sparam=EURUSD

Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir anfangen, die Funktionen für die Arbeit an MetaTrader 5 Netting-Konten hinzuzufügen.

Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

