Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil XIII): Objektklasse "Account" und die Kollektion von Konto-Objekten

Inhalt

Bevor wir die Bibliothek der Handelsklassen entwickeln, müssen wir einige zusätzliche handelsbezogene Klassen schaffen. Genauer gesagt, benötigen wir Daten über ein Handelskonto und die gehandelten Symbole. Dieser Artikel widmet sich dem Konto-Objekt.

Da sich die Kontodaten während des Handels ändern können, werden wir ein Konto-Objekt vorbereiten, gefolgt von der Kollektion der Konto-Objekte. Als Nächstes werden wir Tracking-Ereignisse auf dem Konto implementieren. Dies wird es uns ermöglichen, Veränderungen bei Leverage, Saldo, Gewinn/Verlust, Eigenkapital und Kontobeschränkungen zu erkennen.





Das Konto-Objekt

Ein Volumen des Handelskontos ist identisch mit zuvor angelegten Objekten, die ich in den vergangenen Artikeln beschrieben habe. Der einzige Unterschied zwischen diesem Objekt und den zuvor betrachteten besteht darin, dass es sich nicht um eine Art abstraktes Objekt handelt, bei dem Nachfolger einen bestimmten Objektstatus angeben. Das Konto-Objekt ist ein unabhängiges Objekt, das alle Eigenschaften des Kontos enthält. Solche Objekte sollen in die Kollektion der Konto-Objekte aufgenommen werden, so dass Benutzer Daten verschiedener Konten anhand verschiedener Parameter vergleichen können.

Wie üblich beginnen wir mit der Entwicklung aller Enumerationen der Eigenschaften des Konto-Objekts, die für die Arbeit mit der Klasse notwendig sind.

Öffnen Sie die Konto-Eigenschaften in der Editorhilfe:

Für die Funktion AccountInfoInteger() ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER ID Beschreibung Typ der Eigenschaften ACCOUNT_LOGIN Kontonummer long ACCOUNT_TRADE_MODE Typ des Handelskontos ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE Leverage (Hebel) long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Maximalzahl erlaubter aktiver Pending-Orders int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Modus der Bestimmung die minimal verfügbare Margenhöhe ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Handelserlaubnis des aktuellen Kontos bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT Handelserlaubnis eines EAs bool ACCOUNT_MARGIN_MODE Modus der Margenberechnung ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS Anzahl der Stellen für eine Kontowährung, die für die genaue Darstellung der Handelsergebnisse erforderlich sind int

Für die Funktion AccountInfoDouble() ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE ID Beschreibung Typ der Eigenschaften ACCOUNT_BALANCE Kontosaldo in der Kontowährung double ACCOUNT_CREDIT Gutschrift in der Kontowährung double ACCOUNT_PROFIT Laufender Gewinn auf einem Konto in Kontowährung double ACCOUNT_EQUITY Kapital des Kontos in der Kontowährung double ACCOUNT_MARGIN Reservierte Marge auf einem Konto in der Kontowährung double ACCOUNT_MARGIN_FREE Frei verfügbare Geldmittel in der Kontowährung, um eine Position auf einem Konto zu eröffnen. double ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Höhe der Marge auf einem Konto in % double ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Margenhöhe, ab der eine Einzahlung auf ein Konto erforderlich ist (Margin Call). Je nach ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird die Eigenschaft entweder in % oder in der Kontowährung festgelegt. double ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Margenhöhe, ab der die verlustreichste Position geschlossen wird (Stop Out). Je nach ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE wird die Eigenschaft entweder in % oder in der Kontowährung festgelegt. double ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Auf einem Konto reservierte Mittel, um einen Garantiebetrag für alle Pending-Order zu gewährleisten. double ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Auf einem Konto reservierte Gelder, um einen Mindestbetrag für alle offenen Positionen zu gewährleisten. double ACCOUNT_ASSETS Aktuelles Vermögen auf einem Konto double ACCOUNT_LIABILITIES Laufende Verbindlichkeiten auf einem Konto double ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Aktuelle Summe der blockierten Kommissionen auf einem Konto double

Für die Funktion AccountInfoString() ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING ID Beschreibung Typ der Eigenschaften ACCOUNT_NAME Name des Kontoinhabers string ACCOUNT_SERVER Name des Handelsservers string ACCOUNT_CURRENCY Kontowährung string ACCOUNT_COMPANY Name des kontoführenden Instituts string

Das Konto-Objekt wird alle diese Eigenschaften enthalten, die im Klassenkonstruktor eingetragen werden sollen. Fügen Sie in der Bibliotheksdatei Defines.mqh die Eigenschaften integer, double und string des Konto-Objekts hinzu, die den oben angezeigten Tabellen der Kontoeigenschaften entsprechen.

Da wir die Enumeration für die Arbeit mit Kontoereignissen bereits erstellt haben, wäre es sinnvoll, Kontoeigentumsdaten vor die zuvor erstellten Daten für die Arbeit mit Kontoereignissen zu stellen: enum ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER { ACCOUNT_PROP_LOGIN, ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE, ACCOUNT_PROP_LEVERAGE, ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE, ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED, ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE, ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS }; #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 9 ) #define ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE { ACCOUNT_PROP_BALANCE = ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL, ACCOUNT_PROP_CREDIT, ACCOUNT_PROP_PROFIT, ACCOUNT_PROP_EQUITY, ACCOUNT_PROP_MARGIN, ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE, ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO, ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL, ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE, ACCOUNT_PROP_ASSETS, ACCOUNT_PROP_LIABILITIES, ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED }; #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 14 ) #define ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING { ACCOUNT_PROP_NAME = (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL), ACCOUNT_PROP_SERVER, ACCOUNT_PROP_CURRENCY, ACCOUNT_PROP_COMPANY }; #define ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL ( 4 ) #define ACCOUNT_PROP_STRING_SKIP ( 0 ) #define FIRST_ACC_DBL_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ACC_STR_PROP (ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_INTEGER_SKIP+ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_ACCOUNT_MODE { SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN = 0 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_MODE = 1 , SORT_BY_ACCOUNT_LEVERAGE = 2 , SORT_BY_ACCOUNT_LIMIT_ORDERS = 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE = 4 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_ALLOWED = 5 , SORT_BY_ACCOUNT_TRADE_EXPERT = 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MODE = 7 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS = 8 , SORT_BY_ACCOUNT_BALANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_CREDIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_PROFIT = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_EQUITY = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_FREE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_INITIAL = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ACCOUNT_ASSETS = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 11 , SORT_BY_ACCOUNT_LIABILITIES = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 12 , SORT_BY_ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED = FIRST_ACC_DBL_PROP+ 13 , SORT_BY_ACCOUNT_NAME = FIRST_ACC_STR_PROP, SORT_BY_ACCOUNT_SERVER = FIRST_ACC_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ACCOUNT_CURRENCY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 2 , SORT_BY_ACCOUNT_COMPANY = FIRST_ACC_STR_PROP+ 3 }; Hier ist uns alles aus den vorangegangenen Artikeln bekannt, so dass es keinen Sinn macht, über die Anordnung der Enumerationen und das Setzen unbenutzter Objekteigenschaften und Makro-Substitutionen zu verweilen, um die Anzahl der Eigenschaften anzugeben, die für eine genaue Berechnung einer Adresse der ersten Enumerationskonstante für den nächsten Typ von Objekteigenschaften übergeben wurden. Alles, was in den vorherigen Artikeln beschrieben wurde, nämlich im Abschnitt " Implementierung der Ereignisbehandlung auf einem Netting-Konto" des sechsten Teils der Bibliotheksbeschreibung.

Das Einzige, worauf wir hier näher eingehen können, ist "Margenberechnungsmodus":

Da es in MQL4 keine Enumeration von ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE gibt, müssen wir sie für die Kompilierung in MQL4 angeben. Fügen wir es an das Ende der Datei ToMQL4.mqh hinzu:

enum ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE { ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING , ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE , ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING };

Da nun alle Daten vorbereitet sind, kann ein Konto-Objekt angelegt werden.

Erstellen Sie im Bibliotheksordner \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ den Unterordner Accounts und stellen Sie die neue Klasse CAccount in der Datei Account.mqh vor.



Fügen Sie in der neu erstellten Klassendatei die Deklarationen aller notwendigen Methoden hinzu.

Die meisten dieser Methoden sind bereits "Standard" für die Bibliotheksobjekte. Es gibt jedoch einen kleinen Vorbehalt: Da diese Klasse nicht die Existenz von Abkömmlingen impliziert, gibt es keinen 'protected' Klassenkonstruktor, der den Status eines Objekts akzeptiert und setzt. Daher verfügt das Konto-Objekt über keine Eigenschaft "status", und sein Konstruktor akzeptiert keine Argumente. Gleichzeitig werden wir die virtuellen Methoden lassen, die die Flags des Objekts zurückgeben, das eine bestimmte Eigenschaft unterstützt für mögliche zukünftige Nachkommen der Klasse:

.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Object.mqh> #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CAccount : public CObject { private : long m_long_prop[ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : CAccount( void ); protected : public : void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } bool IsPercentsForSOLevels( void ) const { return this .MarginSOMode()== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CAccount* compared_account) const ; ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE); } ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE MarginSOMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE); } ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode( void ) const { return ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE); } long Login( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LOGIN); } long Leverage( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE); } long LimitOrders( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS); } long TradeAllowed( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED); } long TradeExpert( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT); } long CurrencyDigits( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS); } double Balance( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_BALANCE); } double Credit( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CREDIT); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_PROFIT); } double Equity( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_EQUITY); } double Margin( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN); } double MarginFree( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE); } double MarginLevel( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL); } double MarginSOCall( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL); } double MarginSOSO( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO); } double MarginInitial( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL); } double MarginMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } double Assets( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_ASSETS); } double Liabilities( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES); } double ComissionBlocked( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED); } string Name( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_NAME); } string Server( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_SERVER); } string Currency( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_CURRENCY); } string Company( void ) const { return this .GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMPANY); } string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); string TradeModeDescription( void ) const ; string MarginSOModeDescription( void ) const ; string MarginModeDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); void PrintShort( void ); };

Schreiben Sie den Klassenkonstruktor außerhalb des Klassenkörpers:

CAccount::CAccount( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); }

Hier ist alles klar: Jeder Objekteigenschaft wird über die Funktion AccountInfo die entsprechende Account-Eigenschaft zugeordnet.

Für die beiden Eigenschaften, die in MQL4 nicht vorhanden sind, erfolgt die Auswahl während der bedingten Kompilierungsanweisungen: wir erhalten die entsprechenden Eigenschaften für den "Margenberechnungsmodus" und die Eigenschaft "Anzahl der Dezimalstellen für die Kontowährung" für MQL5, während für MQL4 Sie einfach ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING (Hedge Account) aus der Enumeration ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE für die erste Eigenschaft angeben und zwei Dezimalstellen für die zweite Eigenschaft zurück.

Lassen Sie uns die Methode zum Suchen und Sortieren von Konto-Objekten in ihrer Liste der Kollektionen implementieren.

Die Methode ist identisch mit den in den Bibliotheksobjekten zuvor beschriebenen. Deshalb werde ich hier nur die Auflistung anführen:

int CAccount::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CAccount *account_compared=node; if (mode<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL+ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL+ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL+ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=account_compared.GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Um zwei Konto-Objekte zu vergleichen, müssen wir deren unänderliche Eigenschaften vergleichen, um festzustellen, ob diese Objekte zu verschiedenen Konten gehören. Kontonummer (Login), Benutzername und Firmenname werden zur genauen Identifizierung angegeben. Dies sind die Eigenschaften der beiden verglichenen Konten, die wir in der Vergleichsmethode der Konto-Objekte überprüfen werden:

bool CAccount::IsEqual( CAccount *compared_account ) const { if ( this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_COMPANY )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_COMPANY) || this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_LOGIN )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_LOGIN) || this .GetProperty( ACCOUNT_PROP_NAME )!=compared_account.GetProperty(ACCOUNT_PROP_NAME) ) return false ; return true ; }

Der Zeiger auf ein verglichenes Objekt wird an die Methode übergeben und die drei Eigenschaften der beiden Objekte ( Firmenname, Kontonummer und Kundenname) werden überprüft. Wenn eine der Objekteigenschaften nicht gleich ist, gehören sie zu verschiedenen Konten — Rückgabe von false. Nachdem alle drei Vergleiche erfolgreich bestanden wurden, wird true zurück gegeben — die Objekte sind gleich.



Andere Klassenmethoden sind "Service-Methoden" und müssen nicht kontrolliert werden, da ihre Listen alle notwendigen Informationen enthalten. Außerdem haben wir ähnliche Methoden in den vorherigen Teilen der Bibliotheksbeschreibung analysiert:

void CAccount:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров аккаунта" , "Beginning of Account parameter list" ), " ==================" ); int beg= 0 , end=ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING prop=(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров аккаунта" , "End of Account parameter list" ), " ==================

" ); } void CAccount::PrintShort( void ) { string mode=( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? ", Hedge" : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE ? ", Exhange" : "" ); string names=TextByLanguage( "Счёт " , "Account " )+( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ " " ; string values= DoubleToString ( this .Balance(),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency()+ ", 1:" +( string )+ this .Leverage()+mode+ ", " + this .TradeModeDescription()+ ")" ; :: Print (names,values); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_LOGIN ? TextByLanguage( "Номер счёта" , "Account number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE ? TextByLanguage( "Тип торгового счета" , "Account trade mode" )+ ": " + this .TradeModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_LEVERAGE ? TextByLanguage( "Размер предоставленного плеча" , "Account leverage" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS ? TextByLanguage( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров" , "Maximum allowed number of active pending orders" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE ? TextByLanguage( "Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств" , "Mode for setting the minimal allowed margin" )+ ": " + this .MarginSOModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для текущего счета" , "Allowed trade for the current account" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT ? TextByLanguage( "Разрешенность торговли для эксперта" , "Allowed trade for an Expert Advisor" )+ ": " + ( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE ? TextByLanguage( "Режим расчета маржи" , "Margin calculation mode" )+ ": " + this .MarginModeDescription() : property==ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS ? TextByLanguage( "Количество знаков после запятой для валюты счета" , "Number of decimal places in account currency" )+ ": " + ( string ) this .GetProperty(property) : "" ); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_BALANCE ? TextByLanguage( "Баланс счета" , "Account balance" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_CREDIT ? TextByLanguage( "Предоставленный кредит" , "Account credit" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Текущая прибыль на счете" , "Current profit of an account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_EQUITY ? TextByLanguage( "Собственные средства на счете" , "Account equity" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN ? TextByLanguage( "Зарезервированные залоговые средства на счете" , "Account margin used in deposit currency" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency() : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE ? TextByLanguage( "Свободные средства на счете, доступные для открытия позиции" , "Account free margin" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств на счете в процентах" , "Account margin level in percentage" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 1 )+ "%" : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств для наступления Margin Call" , "Margin call level" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( this .IsPercentsForSOLevels() ? 1 : ( int ) this .CurrencyDigits()))+ ( this .IsPercentsForSOLevels() ? "%" : this .Currency()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO ? TextByLanguage( "Уровень залоговых средств для наступления Stop Out" , "Margin stop out level" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( this .IsPercentsForSOLevels() ? 1 : ( int ) this .CurrencyDigits()))+ ( this .IsPercentsForSOLevels() ? "%" : this .Currency()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL ? TextByLanguage( "Зарезервированные средства для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам" , "Amount reserved on account to cover margin of all pending orders " )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE ? TextByLanguage( "Зарезервированные средства для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям" , "Min equity reserved on account to cover min amount of all open positions" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_ASSETS ? TextByLanguage( "Текущий размер активов на счёте" , "Current account assets" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_LIABILITIES ? TextByLanguage( "Текущий размер обязательств на счёте" , "Current liabilities on account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : property==ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED ? TextByLanguage( "Сумма заблокированных комиссий по счёту" , "Currently blocked commission amount on account" )+ ": " + :: DoubleToString ( this .GetProperty(property),( int ) this .CurrencyDigits()) : "" ); } string CAccount::GetPropertyDescription(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return ( property==ACCOUNT_PROP_NAME ? TextByLanguage( "Имя клиента" , "Client name" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_SERVER ? TextByLanguage( "Имя торгового сервера" , "Trade server name" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_CURRENCY ? TextByLanguage( "Валюта депозита" , "Account currency" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ACCOUNT_PROP_COMPANY ? TextByLanguage( "Имя компании, обслуживающей счет" , "Name of company that serves account" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); } string CAccount::TradeModeDescription( void ) const { return ( this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ? TextByLanguage( "Демонстрационный счёт" , "Demo account" ) : this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST ? TextByLanguage( "Конкурсный счёт" , "Contest account" ) : this .TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL ? TextByLanguage( "Реальный счёт" , "Real account" ) : TextByLanguage( "Неизвестный тип счёта" , "Unknown account type" ) ); } string CAccount::MarginSOModeDescription( void ) const { return ( this .MarginSOMode()== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ? TextByLanguage( "Уровень задается в процентах" , "Account stop out mode in percentage" ) : TextByLanguage( "Уровень задается в деньгах" , "Account stop out mode in money" ) ); } string CAccount::MarginModeDescription( void ) const { return ( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ? TextByLanguage( "Внебиржевой рынок в режиме \"Неттинг\"" , "Netting mode" ) : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? TextByLanguage( "Внебиржевой рынок в режиме \"Хеджинг\"" , "Hedging mode" ) : TextByLanguage( "Биржевой рынок" , "Exchange markets mode" ) ); }

Die vollständige Auflistung der Kontoklasse finden Sie in den an den Artikel angehängten Dateien. Testen wir die Klasse.



Testen des Konto-Objekts

Um zu überprüfen, ob die Klasse die Kontodaten korrekt erhält, wird vorübergehend die Klassendatei zum Hauptobjekt der Bibliothek inkludiert — die Klasse CEngine:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Objects\Accounts\Account.mqh" class CEngine : public CObject {

Nach dem Einbinden der Objektklassendatei des Kontos ist das Programm in der Lage, das Objekt zu sehen.

Zum Testen der Klasse nehmen Sie den EA aus dem vorherigen Artikel — \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part11\TestDoEasyPart11.mq5 und speichern Sie es unter dem Namen TestDoEasyPart12_1.mq5 im Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part12.

Um das Konto-Objekt einzubinden und zu testen, fügen Sie folgende Zeilen der Funktion OnInit() des EA hinzu (die Prüfung ist während der Initialisierung durchzuführen):

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif CAccount* acc= new CAccount() ; if (acc!= NULL ) { acc.PrintShort() ; acc. Print () ; delete acc ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Hier erstellen Sie das Konto-Objekt und es werden Erfolg verkürzt die Kontodaten angezeigt und die vollständige Liste der Kontoparameter anschließend im Journal ausgedruckt. Entfernen Sie das Konto-Objekt nach Beendigung.

Starten Sie den EA auf dem Chart mit einem beliebigen Symbol und sehen Sie sich die Expertenprotokolle an:





Alle Kontodaten werden korrekt angezeigt.



Die Kollektion von Konto-Objekten

Da beim Ändern eines Kontos alle EAs neu initialisiert werden, werden zuerst die Destruktoren aufgerufen, gefolgt von Klassenkonstruktoren. Dadurch verliert der EA vor dem Ändern des Kontos das vorher vorhandene Konto-Objekt. Um die Kollektion des Kontos aufrechtzuerhalten, müssen wir uns die Daten der vorherigen Konten merken, mit dem das Terminal verbunden ist. Speichern Sie dazu die Daten des aktuellen Konto-Objekts in der Datei im Destruktor der Klasse der Kollektion der Konten und laden Sie Daten aus den Dateien in den Klassenkonstruktor. Somit wird die Kollektion der Konten mit Daten über alle Konten gefüllt, an die sich das Terminal während des Programmbetriebs auf Basis der Bibliothek angeschlossen hat. Da die Dateien im gemeinsamen Ordner aller Client-Terminals gespeichert sind, sieht jedes gestartete Terminal alle Konten, mit denen das Terminal auf dem angeschlossenen PC arbeitet, vorausgesetzt, dass das bibliotheksbasierte Programm in diesem Terminal arbeitet.

Die neue Klasse der Kollektion der Konten wird die Möglichkeit haben, Daten über alle bestehenden Konten anhand ihrer verschiedenen Parameter zu vergleichen.

Um das Konto-Objekt in der Datei zu speichern, müssen wir die Methode zum Speichern von Daten in einer Datei in der Klasse CAccount erstellen.

Alle erstellten Objekte werden von CObject übernommen — dem Basisobjekt der Standardbibliothek. Die Klasse verfügt auch über die virtuellen Methoden zum Speichern und Laden eines Objekts in eine Datei:

class CObject { private : CObject *m_prev; CObject *m_next; public : CObject( void ): m_prev( NULL ),m_next( NULL ) { } ~CObject( void ) { } CObject *Prev( void ) const { return (m_prev); } void Prev(CObject *node) { m_prev=node; } CObject *Next( void ) const { return (m_next); } void Next(CObject *node) { m_next=node; } virtual bool Save( const int file_handle) { return ( true ); } virtual bool Load( const int file_handle) { return ( true ); } virtual int Type( void ) const { return ( 0 ); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return ( 0 ); } };

Die Methoden tun nichts, und wir müssen sie in unseren abgeleiteten Klassen neu definieren, wo sie gebraucht werden (Klasse CAccount).

Um alle Eigenschaften des Konto-Objekts in der Datei zu speichern, verwenden wir eine einfache Struktur und speichern sie in der Datei. Die Objektfelder enthalten jedoch Zeilen, d.h. es handelt sich nicht um eine POD-Struktur. Daher müssen wir alle Zeichenketteneigenschaften des Objekts konvertieren, wenn wir sie in den Arrays uchar der Strukturfelder mit der konstanten Größe speichern. In diesem Fall können wir alle Daten über die Eigenschaften des Account Objekts als Struktur mit der Funktion FileWriteArray() in der Datei speichern.

Um das Verzeichnis für die Speicherung der Bibliotheksdateien und die konstante Größe der Arrays uchar zu erstellen, erstellen Sie Makro-Substitutionen in der Datei Defines.mqh:

#define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define UCHAR_ARRAY_SIZE ( 64 )

Da die Länge der Kommentarzeile auf 64 Zeichen begrenzt ist, wird die Array-Größe entsprechend diesem Wert erstellt. Weiterhin müssen wir möglicherweise Auftragsobjekte in Dateien speichern, und die Länge von weniger als 64 Symbolen kann sich als ungeeignet erweisen. Es kann sich durchaus herausstellen, dass eine größere Zeichenkettengröße für die Zeichenketteneigenschaften des Kontos zugewiesen wird. Wenn der Test zeigt, dass die Größe nicht ausreicht, um die Namen der Unternehmen zu speichern, die das Konto betreuen, kann sie jederzeit erhöht werden.

Erstellen Sie die notwendige Struktur zum Speichern der Eigenschaften des Konto-Objekts und Klassenmitgliedervariablen für die Arbeit mit Dateien im 'private' Bereich der Klasse CAccount:

class CAccount : public CObject { private : struct SData { long login; int trade_mode; long leverage; int limit_orders; int margin_so_mode; bool trade_allowed; bool trade_expert; int margin_mode; int currency_digits; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; uchar name[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar server[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar currency[UCHAR_ARRAY_SIZE]; uchar company[UCHAR_ARRAY_SIZE]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[]; long m_long_prop[ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ACCOUNT_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL-ACCOUNT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : bool ObjectToStruct( void ); void StructToObject( void ); public :

diejenige zum Erzeugen der Struktur aus den Objekt-Eigenschaftsfeldern

zum Erzeugen des Konto-Objekts aus der Struktur

Gemäß der Auflistung werden im geschützten Bereich der Klasse CAccount zusätzlich zwei Methoden deklariert —und eine umgekehrte Methode

Die erste Methode ist zum Schreiben des Konto-Objekts in die Datei zu verwenden, während die zweite Methode zum Lesen aus der Datei verwendet werden soll.



Lassen Sie uns die Methoden außerhalb des Klassenkörpers schreiben:

bool CAccount::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.login= this .Login(); this .m_struct_obj.trade_mode= this .TradeMode(); this .m_struct_obj.leverage= this .Leverage(); this .m_struct_obj.limit_orders=( int ) this .LimitOrders(); this .m_struct_obj.margin_so_mode= this .MarginSOMode(); this .m_struct_obj.trade_allowed= this .TradeAllowed(); this .m_struct_obj.trade_expert= this .TradeExpert(); this .m_struct_obj.margin_mode= this .MarginMode(); this .m_struct_obj.currency_digits=( int ) this .CurrencyDigits(); this .m_struct_obj.balance= this .Balance(); this .m_struct_obj.credit= this .Credit(); this .m_struct_obj.profit= this .Profit(); this .m_struct_obj.equity= this .Equity(); this .m_struct_obj.margin= this .Margin(); this .m_struct_obj.margin_free= this .MarginFree(); this .m_struct_obj.margin_level= this .MarginLevel(); this .m_struct_obj.margin_so_call= this .MarginSOCall(); this .m_struct_obj.margin_so_so= this .MarginSOSO(); this .m_struct_obj.margin_initial= this .MarginInitial(); this .m_struct_obj.margin_maintenance= this .MarginMaintenance(); this .m_struct_obj.assets= this .Assets(); this .m_struct_obj.liabilities= this .Liabilities(); this .m_struct_obj.comission_blocked= this .ComissionBlocked(); :: StringToCharArray ( this .Name(), this .m_struct_obj.name); :: StringToCharArray ( this .Server(), this .m_struct_obj.server); :: StringToCharArray ( this .Currency(), this .m_struct_obj.currency); :: StringToCharArray ( this .Company(), this .m_struct_obj.company); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array) ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось сохранить структуру объекта в uchar-массив, ошибка " , "Failed to save object structure to uchar array, error " ),( string ):: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Wie wir in der Auflistung sehen können, werden alle Integer- und Realeigenschaften des Objektes in den gleichnamigen Strukturfeldern gespeichert. Um die Zeichenketteneigenschaften zu speichern, konvertieren Sie die Zeichenkette in das uchar-Array und speichern Sie sie in den entsprechenden Strukturfeldern.

Nach dem Speichern der Objekteigenschaften wird die gesamte Struktur in das uchar-Array gespeichert, das dann in der Datei.

gespeichert wird.

void CAccount::StructToObject( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = this .m_struct_obj.login; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = this .m_struct_obj.trade_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = this .m_struct_obj.leverage; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = this .m_struct_obj.limit_orders; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = this .m_struct_obj.margin_so_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = this .m_struct_obj.trade_allowed; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = this .m_struct_obj.trade_expert; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = this .m_struct_obj.margin_mode; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = this .m_struct_obj.currency_digits; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = this .m_struct_obj.balance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = this .m_struct_obj.credit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = this .m_struct_obj.profit; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = this .m_struct_obj.equity; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = this .m_struct_obj.margin; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = this .m_struct_obj.margin_free; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = this .m_struct_obj.margin_level; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = this .m_struct_obj.margin_so_call; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = this .m_struct_obj.margin_so_so; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = this .m_struct_obj.margin_initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]= this .m_struct_obj.margin_maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = this .m_struct_obj.assets; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = this .m_struct_obj.liabilities; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]= this .m_struct_obj.comission_blocked; this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.server); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.currency); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.company); }

Das Verfahren der Rücktransformation der Strukturfelder in die Eigenschaften der Konto-Objekte ist nahezu identisch mit dem oben beschriebenen ersten Verfahren.

Hier erhalten wir die Eigenschaften der Zeichenketten der Konto-Objekte durch Umwandlung der uchar-Arrays der Struktur in Zeichenketten.

Deklarieren Sie im 'public' Bereich der Klasse CAccount die virtuellen Methoden Save() und Load():

public : CAccount( void ); void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ) { this .m_long_prop[property]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } void SetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]= value ; } long GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } bool IsPercentsForSOLevels( void ) const { return this .MarginSOMode()==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { return true ; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CAccount* compared_account) const ; virtual bool Save( const int file_handle ); virtual bool Load( const int file_handle) ;

Schreiben wir die Methoden, um das Konto-Objekt in der Datei zu speichern und aus der Datei herunterzuladen:

bool CAccount::Save( const int file_handle ) { if ( ! this .ObjectToStruct() ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать структуру объекта." , "Could not create object structure" )); return false ; } if ( :: FileWriteArray ( file_handle , this .m_uchar_array) == 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось записать uchar-массив в файл." , "Could not write uchar array to file" )); return false ; } return true ; }

wobei:

das Handle der bereits zum Schreiben geöffneten Datei wird an die Methode übergeben ,



, wir alle Objektfelder in der POD-Struktur speichern ,

, wir die POD-Struktur in die Datei schreiben, deren Handle der Methode übergeben wurde.



Die Methode zum Laden der Objektdaten aus der Datei:

bool CAccount::Load( const int file_handle ) { if ( :: FileReadArray ( file_handle , this .m_uchar_array) == 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось загрузить uchar-массив из файла." , "Could not load uchar array from file" )); return false ; } if ( !:: CharArrayToStruct ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array) ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать структуру объекта из uchar-массива." , "Could not create object structure from uchar array" )); return false ; } this .StructToObject() ; return true ; } wobei: das Handle der zuvor zum Lesen geöffneten Datei der Methode übergeben wird,

die Daten aus der Datei in das uchar-Array geladen werden,

die Array-Daten in der POD-Struktur gespeichert werden,

die POD-Strukturdaten in die Objektfelder geschrieben werden. Wir haben das Konto-Objekt für das Laden/Speichern von Daten in/aus der Datei verbessert.

Das Arbeiten mit der Kollektion der Konten geschieht wie folgt: Beim Start des Ausführungsprogramms wird das laufende Konto geprüft, das Konto-Objekt mit den aktuellen Kontodaten erstellt und in die Liste der Konto-Objekte gestellt. Als Nächstes werden wir uns den Ordner mit den Dateien der zuvor gespeicherten Konten ansehen. Wenn es Dateien enthält, werden wir sie nacheinander lesen, um zu prüfen, ob die Konsistenz mit dem aktuellen Konto aufrechterhalten wird, und sie in die Liste der Kollektion der Konten aufnehmen. Nachdem wir die Liste erstellt haben, überprüfen wir den Status des aktuellen Kontos im Timer und zeichnen die aufgetretenen Änderungen auf, falls vorhanden.

Für einige Änderungen werden wir Ereignisse erstellen und an das Programm senden, um Änderungen an den Kontoparametern zu steuern. So ist beispielsweise eine plötzliche Änderung des Hebels ein sehr einschneidendes und unangenehmes Ereignis, über das ein Benutzer und sein Programm rechtzeitig informiert werden sollten.

Da wir im Timer arbeiten müssen, sowie eine neue Kollektionsliste erstellen müssen, werden wir Makro-Substitutionen mit den Timer-Parametern und Listen-ID für sie in der Datei Defines.mqh erstellen. Achten Sie auch darauf, die Namen der zuvor erstellten Makro-Substitutionen für Kollektion der Timer für die Aufträge, Deals und Positionen zu ändern (fügen Sie " ORD" zu ihrem Namen hinzu, um zwischen Makro-Substitutionen zu unterscheiden, die zu verschiedenen Kollektionen der Timer gehören). Legen Sie die Pause für die Aktualisierung der Kontodaten auf eine Sekunde fest. Ich denke, das wird ausreichen, um Änderungen zu verfolgen und die Belastung des Systems zu verringern: #define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION _ORD_ PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION _ORD_ COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION _ORD_ COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_ACC_PAUSE ( 1000 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_ACC_COUNTER_ID ( 2 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x7778 + 4 ) #define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define UCHAR_ARRAY_SIZE ( 64 ) Ersetzen Sie im Text der Klasse CEngine COLLECTION_PAUSE, COLLECTION_COUNTER_STEP und COLLECTION_COUNTER_STEP durch die entsprechenden neuen Namen der Makro-Substitution: COLLECTION_ORD_PAUSE, COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP und COLLECTION_ORD_COUNTER_ID. Da wir die Kollektion der Konten erstellen, bedeutet dies die Möglichkeit, die Eigenschaften mehrerer Konto-Objekte zu vergleichen. Fügen Sie dazu der Kollektion der Konten in der Klasse CSelect Auswahl- und Sortiermethoden zur Auswahl der dem Kriterium entsprechenden Objekte hinzu. Die Klasse wurde im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung beschrieben. Öffnen Sie die Datei Select.mqh, die im Dienstklassenordner der Bibliothek \MQL5\Include\DoEasy\Services ausgewählt wurde, verbinden Sie die Datei mit der Account-Klasse damit und fügen Sie die neuen Methoden zum Arbeiten mit Account-Objekten hinzu: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect { private : template < typename T> static bool CompareValues(T value1,T value2,ENUM_COMPARER_TYPE mode); public : static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByOrderProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); static int FindOrderMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ORDER_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByEventProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); static int FindEventMax(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); static int FindEventMin(CArrayObj *list_source,ENUM_EVENT_PROP_STRING property); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); static int FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property); static int FindAccountMin(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property); }; Implementieren wir die deklarierte Methoden außerhalb des Klassenkörpers: CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByAccountProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMax(CArrayObj *list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CAccount *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CAccount *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindAccountMin(CArrayObj* list_source,ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CAccount* min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++){ CAccount* obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } Die Arbeit der Methoden wurde im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung besprochen, so dass wir hier nicht auf ihre Beschreibung eingehen werden. Sie können jederzeit zurück zum benötigten Artikel gelangen.

Lassen Sie uns ein Beispiel einer Klasse der Kollektion der Konten erstellen. Erstellen Sie in der Bibliotheksdatei MQL5\Include\DoEasy\Collections\ die neue AccountsCollection.mqh Klassendatei, beziehen Sie die notwendigen Klassendateien ein und tragen Sie sofort die Standardmethoden ein: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" class CAccountsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_accounts; public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CAccountsCollection(); }; CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); } Dieser kurze Code im Klassenkonstruktor wird verwendet, um die Liste vorzubereiten, in der die Konto-Objekte gespeichert werden sollen: die Liste wird geleert ,

, die Liste ist so eingestellt, dass sie nach einer Kontonummer sortiert wird und



und die ID der Kollektion der Konten ist der Liste zugeordnet .

Die Arbeit der Kontenerfassungsklasse ist wie folgt gegliedert: Wenn das Programm an eine Symboltabelle angehängt ist, haben wir Zugriff auf die aktuellen Daten eines einzelnen Kontos. Wir sind in der Lage, die Veränderungen seiner Eigenschaften zu verfolgen und auf deren Veränderungen zu reagieren. Die restlichen Konten können nur im Programm "verfolgt" werden — ihr letzter Zustand zum Zeitpunkt der Verbindung zu einem neuen Konto. Daher enthält die Liste der Kontoverbindungen die Objekte aller Konten, mit denen wir uns jemals verbunden haben, obwohl wir nur die Änderungen des aktuellen Kontos verfolgen können. Außerdem werden wir in der Lage sein, die Daten aller Konten zu vergleichen, die wir für jedes Objekt haben. Um wichtige Kontoeigenschaften zu verfolgen, verwenden Sie das Hash-Control — das die Summe aller Kontoeigenschaften ab der aktuellen Zeit mit der Summe vergleicht, die während der vorherigen Überprüfung erhalten wurde. Sobald sich die Summe ändert, überprüfen wir, was sich genau geändert hat und setzen das entsprechende Änderungskennzeichen. Als nächstes, bei der Verfolgung von Kontoereignissen (Änderungen wichtiger Kontoeigenschaften), signalisiert das Flag, dass wir alle verfolgten Eigenschaften überprüfen und Ereignisse über die geänderten Eigenschaften an das Programm senden müssen. Lassen Sie uns alle notwendigen Variablen und Klassenmethoden hinzufügen und anschließend analysieren: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" class CAccountsCollection : public CListObj { private : struct MqlDataAccount { double hash_sum ; long login; long leverage; int limit_orders; bool trade_allowed; bool trade_expert; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; }; MqlDataAccount m_struct_curr_account; MqlDataAccount m_struct_prev_account; CListObj m_list_accounts; string m_folder_name; int m_index_current; bool m_is_account_event; void SetAccountsParams(CAccount* account); void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_account= this .m_struct_curr_account; } bool IsPresent(CAccount* account); int Index( void ); public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property,value,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } bool IsAccountEvent( void ) const { return this .m_is_account_event; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); void Refresh( void ); }; Im 'private' Bereich der Klasse gibt es die Struktur MqlDataAccount zum Speichern wichtiger Kontoeigenschaften. Sie soll alle verfolgten Objekteigenschaften des Kontos speichern. Wir haben zwei Variablen mit dem Strukturtyp: die erste speichert die Daten des laufenden Kontos, während die andere die vorherigen Daten speichert. Die einzige Eigenschaft, die in der Struktur unverändert bleibt, ist ein login, der die Kontonummer speichert. Der Feldwert soll zur Definition des ersten Starts verwendet werden. Wenn die Struktur im Feld "Login" Null enthält, ist dies der erste Start, und der aktuelle Kontostand sollte für den späteren Vergleich als der vorherige gespeichert werden. Legen Sie im Hash-Feld der Struktur die Summe der Werte aller Strukturfelder fest und vergleichen Sie sie mit dem Wert, der in der Struktur des "vorherigen" Kontostandes eingestellt ist. Wenn eine Abweichung zwischen den Werten dieser beiden Felder festgestellt wird, gilt eine Änderung der Eigenschaften des Konto-Objekts als erkannt. Da die Liste der Kollektion der Konten die Daten verschiedener Konten speichern soll (alle Konten, mit denen wir während des bibliothekarischen Programmbetriebs verbunden sind und das aktuelle), obwohl wir die in der Liste gespeicherten Kontodaten nicht durch Lesen aus der Datei verfolgen können, müssen wir den genauen Index des Konto-Objekts in der Liste kennen, das das aktuelle Konto-Objekt ist, das wir verfolgen müssen. Dieser Index soll verwendet werden, um das Konto-Objekt zu erhalten und den Status seiner Eigenschaften im Timer zu überprüfen. Wir haben auch die Klassenvariable, die als Flag zum Ändern der Eigenschaften der Konto-Objekte verwendet werden soll, und die Variable, die die Adresse des Ordners im Bibliotheksverzeichnis enthält, in dem wir die Klassenobjekte speichern werden.

Der gleiche 'private' Bereich enthält die vier Methoden. Lassen Sie uns einen Blick auf ihre Umsetzung werfen.

Die Methode zum Schreiben von Daten des aktuellen Kontos in die Eigenschaften des Konto-Objekts: void CAccountsCollection::SetAccountsParams( CAccount *account ) { if (account== NULL ) return ; this .m_struct_curr_account.login=account.Login(); account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )); this .m_struct_curr_account.leverage=account.Leverage(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.leverage; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS )); this .m_struct_curr_account.limit_orders=( int )account.LimitOrders(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.limit_orders; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )); this .m_struct_curr_account.trade_allowed=account.TradeAllowed(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_allowed; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )); this .m_struct_curr_account.trade_expert=account.TradeExpert(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_expert; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_BALANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); this .m_struct_curr_account.balance=account.Balance(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.balance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_CREDIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT )); this .m_struct_curr_account.credit=account.Credit(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.credit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_PROFIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )); this .m_struct_curr_account.profit=account.Profit(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.profit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_EQUITY,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); this .m_struct_curr_account.equity=account.Equity(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.equity; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN )); this .m_struct_curr_account.margin=account.Margin(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )); this .m_struct_curr_account.margin_free=account.MarginFree(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_free; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL )); this .m_struct_curr_account.margin_level=account.MarginLevel(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_level; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL )); this .m_struct_curr_account.margin_so_call=account.MarginSOCall(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_call; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO )); this .m_struct_curr_account.margin_so_so=account.MarginSOSO(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_so; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL )); this .m_struct_curr_account.margin_initial=account.MarginInitial(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_initial; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE )); this .m_struct_curr_account.margin_maintenance=account.MarginMaintenance(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_maintenance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_ASSETS,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS )); this .m_struct_curr_account.assets=account.Assets(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.assets; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES )); this .m_struct_curr_account.liabilities=account.Liabilities(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.liabilities; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED )); this .m_struct_curr_account.comission_blocked=account.ComissionBlocked(); this .m_struct_curr_account.hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_account.comission_blocked; } Lassen Sie uns einen Blick auf die Hebelwirkung am Beispiel des Updates werfen:

die Methode erhält den Zeiger auf das Konto-Objekt, die Daten des aktuellen Kontos werden zu den Feldern des Konto-Objekts und die Felder der Struktur mit dem aktuellen Kontostand hinzugefügt. Als Nächstes wird der Wert jeder erhaltenen Eigenschaft zum Hash hinzugefügt.

Die Methode SavePrevValues() zum Speichern der Struktur des aktuellen Kontostandes in der vorherigen Statusstruktur kopiert einfach die aktuelle Statusstruktur in den vorherigen Status. Das Verfahren zum Überprüfen des Vorhandenseins des Konto-Objekts in der Kollektionsliste: bool CAccountsCollection::IsPresent( CAccount *account ) { int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* check= this .m_list_accounts.At(i); if (check== NULL ) continue ; if (check.IsEqual(account)) return true ; } return false ; } Die Methode erhält den Zeiger auf das Konto-Objekt, dessen Daten in der Kollektionsliste gefunden werden sollen. Die Suche erfolgt über eine Kontonummer sowie über Kunden- und Firmennamen über die Methode IsEqual(), die ich beim Anlegen der Objektklasse Konto bereits beschrieben habe.

Verwenden Sie die Objektliste des Kontos (in einer Schleife) , um das Objekt aus der Liste zu erhalten und vergleichen Sie seine Daten mit den Daten des an die Methode übergebenen Objekts.

Wenn die Daten übereinstimmen, wird true zurückgegeben,

andernfalls false, wenn nach dem Ende der Schleife keine übereinstimmende Objekte gefunden werden.

Die Methode, die den Objektindex des Kontos in der Liste mit den aktuellen Kontodaten zurückgibt: int CAccountsCollection::Index( void ) { int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account= this .m_list_accounts.At(i); if (account== NULL ) continue ; if (account.Login()==:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) && account.Company()==:: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ) && account.Name()==:: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ) ) return i; } return WRONG_VALUE ; } Verwenden Sie die Objektliste des Kontos (in einer Schleife), um das Objekt zu erhalten und seine Kontodaten (Login, Kunden- und Firmennamen) mit den Kontodaten zu vergleichen, mit denen das Programm gestartet wurde. Der Schleifenindex wird im Falle einer Übereinstimmung zurückgegeben. Nach dem Ende der Schleife wird -1 zurückgegeben, wenn das Objekt mit den aktuellen Kontodaten nicht gefunden wird.

Die folgenden Methoden werden im Abschnitt 'public' der Klasse hinzugefügt: Die Methode, die den Variablenwert zurückgibt, der den Index des Konto-Objekts mit den aktuellen Kontodaten speichert, die Methode, die das Flag einer aufgetretenen Änderung der Kontoeigenschaften zurückgibt. Außerdem gibt es einen Destruktor der Klasse (um alle Konten aus der Liste in den Dateien zu speichern), die Methode, die das Konto-Objekt zur Kollektionsliste hinzufügt, die Methoden zum Speichern und Laden/Speichern der Objekte in/aus der Datei und die Methode zum Aktualisieren der aktuellen Kontodaten im Objekt des aktuellen Kontos:

public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_accounts; } CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} CArrayObj *GetList(ENUM_ACCOUNT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByAccountProperty( this .GetList(),property, value ,mode);} int IndexCurrentAccount( void ) const { return this .m_index_current; } bool IsAccountEvent( void ) const { return this .m_is_account_event; } CAccountsCollection(); ~CAccountsCollection(); bool AddToList(CAccount* account); bool SaveObjects( void ); bool LoadObjects( void ); void Refresh( void ); }; Lassen Sie uns diese Methoden betrachten. Die Bibliotheksdateien sind im Terminalordner Files\DoEasy\ mit Ordnern für jede Klasse zu speichern (wenn die Klasse die Dateien speichern muss). Es gibt auch die Klassenvariable m_folder_name, mit der Sie den Namen des Ordners, in dem Konto-Objekte gespeichert werden, festlegen können. Initialisieren Sie sie in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors sofort zusammen mit der Flag-Variablen einer aufgetretenen Änderung der Kontoeigenschaften: CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) : m_folder_name(DIRECTORY+ "Accounts" ) , m_is_account_event( false ) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_account); :: ResetLastError (); if (!:: FolderCreate ( this .m_folder_name, FILE_COMMON )) Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка " , "Could not create file storage folder. Error " ),:: GetLastError ()); CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (! this .AddToList(account)) { Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию." , "Error. Failed to add current account object to collection list." )); delete account; } else account.PrintShort(); } else Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта." , "Error. Failed to create an account object with current account data." )); this .LoadObjects(); this .m_index_current= this .Index(); } Als Nächstes setzen Sie im Klassenkonstruktor die Struktur mit den vorherigen Daten des aktuellen Kontos und erzeugen Sie den Ordner zum Speichern der Klassendateien, der sich unter "Common_data_folder"\Files\DoEasy\Accounts für die Klasse befinden soll.

Ein Konto-Objekt mit den aktuellen Kontodaten wird dann erstellt und mit der Methode AddToList() zur Kollektionsliste der Konten hinzugefügt. Wenn kein Objekt zur Liste hinzugefügt wird, wird die entsprechende Nachricht an das Journal gesendet, andernfalls wird die Nachricht mit kurzen Kontoeigenschaften (Login, Kundenname, Firmenname, Kontostand, Hebelwirkung und Kontoart, wenn nicht Netting) angezeigt.

Der nächste Schritt ist Eintragen der Konto-Objekte in die Kollektionsliste. Dies sind die Konto-Objekte mit ihren Speicherdateien im Ordner, in dem die Klassenobjekte gespeichert sind.

Der letzte Schritt ist die Suche nach dem Objektindex mit den aktuellen Kontodaten und Zuweisen von m_index_current zu seiner Variablen, deren Wert von der Methode IndexCurrentAccount() zur Verwendung in Programmen zurückgegeben wird.

Die Methode zum Speichern aller Objekte aus der Kollektionsliste in die entsprechenden Dateien wird im Destruktor der Klasse aufgerufen: CAccountsCollection::~CAccountsCollection( void ) { this .SaveObjects(); } Die Methode zum Hinzufügen des Konto-Objekts zur Kollektionsliste: bool CAccountsCollection::AddToList( CAccount *account ) { if (account== NULL ) return false ; if (! this .IsPresent(account)) return this .m_list_accounts.Add(account); return false ; } Die Methode erhält den Zeiger auf das Konto-Objekt, dann wird die Methode IsPresent() verwendet, um das Vorhandensein eines solchen Objekts in der Kollektionsliste zu überprüfen. Wenn es noch kein solches Objekt gibt, wird es zur Kollektionsliste hinzugefügt und das Ergebnis des Hinzufügens wird zurückgegeben.

Die Methode zum Speichern von Konto-Objekten aus der Kollektionsliste in die Dateien: bool CAccountsCollection::SaveObjects( void ) { bool res= true ; int total= this .m_list_accounts.Total(); if (total== 0 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account= this .m_list_accounts.At(i); if (account== NULL ) continue ; string file_name= this .m_folder_name+ "\\" +account.Server()+ " " +( string )account.Login()+ ".bin" ; if (:: FileIsExist (file_name, FILE_COMMON )) :: FileDelete (file_name, FILE_COMMON ); :: ResetLastError (); int handle=:: FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось открыть для записи файл " , "Could not open file for writing: " ),file_name,TextByLanguage( ". Ошибка " , ". Error " ),( string ):: GetLastError ()); return false ; } res &=account.Save(handle); :: FileClose (handle); } return res; } Verwenden Sie die Kollektionsliste (in einer Schleife) , um das Konto-Objekt aus der Liste und Erstellen Sie einen Dateinamen, der aus dem Pfad zum Ordner des Konto-Objekts, Servername und Login (Kontonummer) mit der Erweiterung ".bin" besteht. Wenn eine solche Datei im Objektordner des Kontos existiert, wird die Datei gelöscht und eine neue zum Schreiben geöffnet. Das geöffnete Datei-Handle wird an die virtuelle Methode Save() der Klasse CAccount übergeben, die ich zuvor beschrieben habe, und das Ergebnis Dateispeicherung wird der Variablen res hinzugefügt, die das Ergebnis des Schreibens in die Datei aller Konto-Objekte aus der Kollektionsliste zurückgibt. Die zum Schreiben geöffnete Datei wird nach dem Speichern des Objekts geschlossen. Die Methode zum Herunterladen von Konto-Objekten aus den Dateien in die Kollektionsliste: bool CAccountsCollection::LoadObjects( void ) { bool res= true ; string name= "" ; long handle_search=:: FileFindFirst ( this .m_folder_name+ "\\*" ,name, FILE_COMMON ); if (handle_search!= INVALID_HANDLE ) { do { string file_name= this .m_folder_name+ "\\" +name; :: ResetLastError (); int handle_file=:: FileOpen (m_folder_name+ "\\" +name, FILE_BIN | FILE_READ | FILE_COMMON ); if (handle_file!= INVALID_HANDLE ) { CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (!account.Load(handle_file)) { delete account; :: FileClose (handle_file); res &= false ; continue ; } if ( this .IsPresent(account)) { delete account; :: FileClose (handle_file); res &= false ; continue ; } if (! this .AddToList(account)) { delete account; res &= false ; } } } :: FileClose (handle_file); } while (:: FileFindNext (handle_search,name)); :: FileFindClose (handle_search); } return res; } Zuerst finden Sie die allererste Datei im Ordner, in dem die Bibliothekskontenobjektdateien gespeichert sind. Als Nächstes öffnen Sie eine weitere gefundene Datei zum Lesen in der Do-while-Schleife, erzeugen Sie ein neues Konto-Objekt und laden Sie Daten aus der Datei mit der virtuellen Methode Load() der Klasse CAccount. Wenn es kein solches Objekt gibt (mit den gleichen Kontodaten), wird das Objekt in die Liste aufgenommen. Im Falle eines Fehlers beim Lesen von Daten aus der Datei in das Objekt oder beim Hinzufügen des Objekts zur Liste, entfernen Sie dieses neue Objekt (um Speicherlecks zu vermeiden) und schließen Sie die Datei.

Nach dem Ende der Schleife wird das Ergebnis des Lesens von Daten aus den Dateien in das Konto-Objekt und deren Platz in der Kollektionsliste zurückgegeben.

Das Verfahren zum Aktualisieren der Daten des aktuellen Konto-Objekts: void CAccountsCollection::Refresh( void ) { if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_account); this .m_is_account_event= false ; this .SetAccountsParams(account); if (! this .m_struct_prev_account.login) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_account.hash_sum!= this .m_struct_prev_account.hash_sum) { this .m_is_account_event= true ; this .SavePrevValues(); } } Hier ist das erste, was wir tun, die Gültigkeit des Index des Konto-Objekts zu überprüfen, das die aktuellen Kontodaten enthält. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht erhalten wurde, wird die Methode verlassen. Als Nächstes erhalten Sie das Konto-Objekt mit den aktuellen Kontodaten über seinen Index in der Liste, setzen Sie die Datenstruktur des aktuellen Kontos zurück, setzen Sie das Flag zum Ändern der Eigenschaften des Konto-Objekts zurück und rufen Sie die Methode zum Einstellen der Eigenschaften des Konto-Objekts auf. Die gleiche Methode kopiert die neuesten (neu gelesenen) Eigenschaften in die Datenstruktur des aktuellen Kontos, um sie anschließend mit dem vorherigen Status des Kontos zu vergleichen und die Änderungen zu erkennen.

Als Nächstes definieren Sie, welche Daten in der Datenstruktur des vorherigen Status des Kontos gesetzt werden. Wenn das Login-Feld Null enthält, bedeutet das, dass die Struktur nie gefüllt wurde und dies der erste Start ist. So füllen wir einfach die Struktur mit den vorherigen Zustandsdaten mit den Daten aus der aktuellen Zustandsstruktur.

Als Nächstes überprüfen Sie die Hash-Veränderung, indem Sie den aktuellen Status-Hash mit dem vorherigen Status eins vergleichen. Wenn es Änderungen gibt, setzen Sie das Flag des aufgetretenen Ereignisses zur Änderung der Kontoeigenschaften und speichern Sie den aktuellen Status als den vorherigen für ihren nachfolgenden Vergleich.

Implementieren Sie später die Verfolgung wichtiger Kontostatusänderungen und das Senden von Ereignismeldungen zu diesen wichtigen Änderungen am Programm.

Da die gesamte Arbeit mit der Klasse aus dem Basisobjekt der Bibliothek (Klasse CEngine) erfolgt, wechseln Sie in die Datei Engine.mqh und fügen Sie die notwendige Funktionsweise hinzu. Binden Sie zunächst die Datei für die Kollektion der Konten ein: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Services\TimerCounter.mqh" Im 'private' Bereich der Klasse erzeugen Sie das Objekt der Kollektion der Konten und fügen Sie die Methode für das Arbeiten mit der Kollektion der Konten hinzu:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void TradeEventsControl( void ); void AccountEventsControl( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : Erstellen Sie im Klassenkonstruktor einen neuen Timerzähler für die Arbeit mit der Kollektion der Konten:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); } #endif } Wir haben die Timer und ihre Zähler im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung diskutiert.

Fügen Sie in der Klasse von OnTimer() den Timer der Kollektion der Konten hinzu:

void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } else this .TradeEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } else this .AccountEventsControl(); } } } Der Timer der Kollektion der Konten funktioniert ähnlich wie der Timer für die Order-, Deal- und Positionserfassung, der im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung beschrieben wird (im Abschnitt zur Entwicklung des Bibliotheksbasisobjekts — der Klasse CEngine). Der einzige Unterschied zum Timer für Kollektionen der Orders, Deals und Positionen besteht darin, dass eine andere Methode zur Behandlung von Ereignissen aufgerufen wird — die AccountEventsControl().

Fügen wir die Methode zur Überprüfung der Änderungen in den Eigenschaften des aktuellen Kontos hinzu: void CEngine::AccountEventsControl( void ) { this .m_accounts.Refresh(); } Die Methode ruft einfach die Methode Refresh() der Klasse CAccountsCollection auf. Schreiben Sie im 'public' Teil der Klasse CEngine die beiden Methoden, die die Ereignis und Konto Kollektionslisten an das Programm zurückgeben. Dies ermöglicht uns den direkten Zugriff auf die Kollektionslisten aus unseren Programmen:

public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllAccounts( void ) { return this .m_accounts.GetList(); } CArrayObj* GetListAllEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_last_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; Alles ist bereit, um die Klasse der Kollektion der Konten zu testen. Aber bevor wir mit dem Testen beginnen, ändern wir die Ereignisklasse der Kollektionen CEventsCollection::Refresh. Hinzufügen der Prüfung zur Zeile 233 der Auflistung, um gelegentliche Aktivierungen bei der Definition von Ereignissen zu beseitigen, bei denen ein altes Ereignis zusammen mit dem neuen an das Programm gesendet wird: if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 && new_market_pendings< 0 ) { Ich habe auch eher dumme Fehler beim Schreiben von Handelsfunktionen für MQL4 für die Arbeit im MetaTrader 4 (die Datei DELib.mqh) behoben. Es geht darum, dass die Funktion OrderSend() in MQL4 ein Auftragsticket und keinen booleschen Wert zurückgeben. Anscheinend fange ich an, MQL4 zu vergessen :) Betrachten wir folgendes Beispiel:

Das Überprüfen des Ergebnisses der Operation MQL4-Funktion sah wie folgt aus (dies ist korrekt für MQL5): if ( ! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue )) Ich habe den Fehler behoben, indem ich korrekte Prüfungen für MQL4 implementiert habe: if ( OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue ) == WRONG_VALUE ) Dies ist keine große Sache für den Tester, aber es ist immer noch ein Fehler.

Ich werde die vollwertigen Handelsklassen bald vorstellen, so dass diese Funktionen aus der Bibliothek entfernt werden.

Testen der Kollektion von Konten

Verwenden wir den EA TestDoEasyPart12_1.mq5, das wir bereits entwickelt haben, und speichern wir es unter dem Namen TestDoEasyPart12_2.mq5 im gleichen Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy.



In den Eingabeparameter des EAs wird die Variable zum Umschalten des Aussehens der im Journal angezeigten vorhandenen Kontodaten eingeführt — kurz (standardmäßig false) oder voll ( true):

input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; input bool InpFullProperties = false ;

Fügen Sie folgenden Code zu der Funktion OnInit() hinzu:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; if (IsPresentObects(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; ButtonState(butt_data[TOTAL_BUTT- 1 ].name,trailing_on); #ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif CArrayObj* list=engine.GetListAllAccounts(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); if (total> 0 ) Print ( "

" ,TextByLanguage( "=========== Список сохранённых аккаунтов ===========" , "=========== List of saved accounts ===========" )); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CAccount* account=list.At(i); if (account== NULL ) continue ; Sleep ( 100 ); if (InpFullProperties) account. Print (); else account.PrintShort(); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Hier erhalten wir die Liste der Kollektion der Konten mit der Methode GetListAllAccounts() der Klasse CEngine. Wir erhalten jedes nachfolgende Objekt von ihr in einer Schleife, die seine Eigenschaften im Journal je nach Eingabewert anzeigt — entweder einen kurzen Eintrag oder die vollständige Liste der Eigenschaften des Konto-Objekts.

Starten Sie den EA und sehen Sie, was im Journal anzeigt wird, wenn die Kurzbuchung ausgewählt ist ("Show full accounts properties" = falsch):





Jetzt wählen Sie die vollständige Liste aus — drücken Sie F7 und setzen Sie "Show full accounts properties" auf "true" im Parameterfenster:







Jetzt wird die vollständige Liste der Eigenschaften für jedes der vorhandenen Konten im Journal angezeigt.

Beachten Sie, dass Sie, um Konten in die Datei zu schreiben, eine Verbindung zum ersten Konto herstellen, sich wieder mit dem zweiten verbinden, dann zum dritten wechseln und so weiter. Mit anderen Worten, frühere Kontodaten werden bei jeder Verbindung zu einem neuen Konto in die Datei geschrieben.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir einige wichtige Ereignisse bei der Änderung der Kontoeigenschaften verfolgen und mit der Arbeit an Symbolobjekten und deren Kollektion beginnen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

