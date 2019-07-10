Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil VI): Ereignisse von Netting-Konten

Inhalt

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kontoarten

Um die Ereignisse auf dem Netting-Konto zu verfolgen, müssen wir die Unterschiede zwischen Hedging und Netting-Konto verstehen.



Die Unterschiede beziehen sich auf die Darstellung von Positionen. Ein Hedging-Konto ermöglicht es uns, beliebig viele Positionen mit ein und demselben Symbol zu eröffnen, während ein Netting-Konto nur eine einzige erlaubt. Ein Hedging-Konto ermöglicht das Schließen einer Position durch eine gegenläufige Position mit gleichem Volumen.

In diesem Fall:

Wenn das Volumen der entgegengesetzten Position kleiner ist als das Volumen der geschlossenen Position, dann wird die entgegengesetzte Position vollständig geschlossen, während die geschlossene Position nur teilweise eliminiert wird,

Wenn das Volumen der entgegengesetzten Position höher ist als das Volumen der geschlossenen Position, dann wird die entgegengesetzte Position teilweise geschlossen, während die geschlossene Position vollständig eliminiert wird,

Wenn beiden Positionen das gleiche Volumen haben, werden beide geschlossen;

Jede Position hat eine ID, die dem Ticket der Eröffnungsorder entspricht. Diese ID ändert sich während der gesamten Lebensdauer der Position nicht;

Jede Position hat ihr eigenes Ticket, das dem Ticket der Order entspricht, die zur Positionsöffnung führte;

Wenn wir eine Anfrage senden, eine neue Position in der Richtung der aktuellen Position zu eröffnen, wird eine neue Position mit einer neuen ID und einem neuen Ticket geöffnet.

Bei einem Netting-Konto schließt das Arbeiten mit einer Position an einem Symbol die Möglichkeit aus, eine Position durch eine entgegengesetzte Position zu schließen. In einer entfernt ähnlichen Situation (wenn eine gegenläufige Ordnung aktiviert wird) kann diese Position jedoch ganz oder teilweise geschlossen oder ihre Richtung geändert werden:

Wenn das Volumen einer aktivierten, entgegengesetzten Ordnung kleiner ist als die aktuelle Position eins, wird die Position teilweise geschlossen,

Wenn das Volumen eines aktivierten, entgegengesetzten Auftrags gleich der aktuellen Position ist, wird die Position vollständig geschlossen,

Überschreitet das Volumen eines aktivierten, entgegengesetzten Auftrags die aktuelle Position eins, ändert die Position ihre Richtung (Umkehrung),

Jede Position hat eine ID, die dem Ticket der Eröffnungsorder entspricht. Diese ID ändert sich während der gesamten Lebensdauer der Position nicht;

Jede Position hat ein Ticket, das dem Ticket der Order entspricht, die zur Positionsumkehr führte. Das Ticket kann von der ID abweichen. Bis zu einem gewissen Grad wiederholt es die Tickets mehrerer Positionen auf einem Hedge-Konto;

Wenn wir eine Aufforderung senden, eine neue Position in Richtung der aktuellen Position zu eröffnen, wird ein Volumen einer aktivierten Order zum Volumen der aktuellen Position hinzugefügt. Das Positionsticket wird nicht geändert.



Implementierung der Ereignisbehandlung auf einem Netting-Konto

Um die Ereignisse eines Netting-Kontos zu verfolgen, teilen wir die Behandlung von Positionsereignissen einfach nach Kontoarten auf. Dies erhöht die Codemenge, verdeutlicht aber die Logik durch die Trennung der Funktionsweise. Wir werden den Code optimieren und später alle Redundanzen beseitigen — nach dem Debuggen und der Bestätigung seines Funktionierens.

Beim Hinzufügen neuer Konstanten zu den Enumerationen der Ereignistypen fiel mir auf, dass die Sortierung manchmal falsch funktioniert. Die Überprüfung der Gründe für ein solches Verhalten ergab, dass die beiden Hauptfaktoren Ereignis-/Reihenfolgeeigenschaften sind, die der Sortierung nach diesem Typ und ihrer Position in der Enumeration entsprechen, unabhängig davon, dass jede Konstante nummeriert ist. Wenn beispielsweise eine Eigenschaft nicht für die Suche verwendet wird, sollte sie übersprungen werden und es soll nach der Konstanten der Enumeration gesucht werden. Zusätzlich sollten Ereignis-/Reihenfolgeeigenschaften, die nicht beim Sortieren verwendet werden, ebenfalls am Ende der Eigenschaftentypliste stehen. Um die anfängliche Anzahl der folgenden Eigenschaftsarten zu berechnen, sollte die Anzahl der ungenutzten Eigenschaften innerhalb der Anzahl der Eigenschaften des vorherigen Typs vom Index der ursprünglichen Eigenschaftsarten abgezogen werden.

Um die Erstellung von Enumerationen von Sortierverfahren zu überprüfen, wurde der Datei DELib.mqh mit den Dienstfunktionen eine kleine Funktion hinzugefügt:

void EnumNumbersTest() { string enm= " ENUM_SORT_ORDERS_MODE " ; string t= StringSubstr (enm, 5 , 5 )+ "BY" ; Print ( "Search of the values of the enumaration " ,enm, ":" ); ENUM_SORT_ORDERS_MODE type= 0 ; while ( StringFind ( EnumToString (type),t)== 0 ) { Print (enm, "[" ,type, "]=" , EnumToString (type)); if (type> 500 ) break ; type++; } Print ( "

Number of members of the " ,enm, "=" ,type); }

Um die Zusammensetzung einer bestimmten Enumeration von Sortiertypen zu überprüfen, müssen Sie diese manuell in zwei Zeilen eingegeben werden (die Möglichkeit, eine bestimmte Enumeration automatisch im Typ ENUM_SORT_ORDERS_MODE = 0 festzulegen; ich habe sie nicht gefunden).

Wenn wir diese Funktion nun in OnInit() des Tests EA aufrufen, werden alle Konstantennamen einer bestimmten Enumeration und die entsprechenden Indizes im Journal angezeigt.

Beim Überprüfen der Enumerationen stellte ich fest, dass sie falsch erstellt wurden. Um dies zu beheben, habe ich die Enumerationen in der Datei Defines.mqh leicht geändert.

Ich habe eine andere Reihenfolge der Konstanten in den Enumerationen festgelegt — Eigenschaften, die nicht beim Sortieren verwendet werden, werden am Ende der Konstantenliste für die Enumeration von Objekteigenschaften platziert. Außerdem sollten Makrosubstitutionen zur Angabe der Anzahl der nicht verwendeten Eigenschaften für die Suche und Sortierung hinzugefügt werden. Diese Makro-Substitutionen sind bei der Berechnung der anfänglichen Eigenschaftsindizes bei der Sortierung von Enumerationen zu verwenden, was zur Berechnung der korrekten Indizes der anfänglichen Konstanten bei Aufzählungen führt.

Außerdem sollten neue Konstantentypen für Ereignisse auf Netting-Konten und Konstanten zum Speichern der magischen Zahl und ein entgegengesetztes Positionssymbol für Hedge-Konten hinzugefügt werden.



Orders und Positionen müssen oft gruppiert werden, damit eine Gruppe von ausgewählten Orders und Positionen gleichzeitig bearbeitet werden kann. Die Bibliothek ermöglicht dies, indem sie einfach eine Gruppen-ID zur Eigenschaft abstrakte Order hinzufügt. Dadurch ist es möglich, beliebige Aufträge und Positionen mit ähnlicher ID in einer einzigen Liste zusammenzufassen und mit einer ausgewählten Gruppe zu arbeiten.

Eine solche ID wurde den Eigenschaften und Sortierlisten der Orders hinzugefügt.



Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste der modifizierten Defines.mqh:.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 ) enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS }; enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, }; enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION , }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 1 ) enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, ORDER_PROP_SL, ORDER_PROP_TP, ORDER_PROP_PROFIT, ORDER_PROP_COMMISSION, ORDER_PROP_SWAP, ORDER_PROP_VOLUME, ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, ORDER_PROP_PROFIT_FULL, ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 11 ) enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 3 ) #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL- ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL- ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 9 , SORT_BY_ORDER_STATE = 10 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 14 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 18 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 19 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 21 , SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 22 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 }; enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED= 16 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE= 32 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 512 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 1024 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 2048 }; enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP }; enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, EVENT_STATUS_BALANCE, }; enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_CANCEL, EVENT_REASON_EXPIRED, EVENT_REASON_DONE, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_SL, EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_TP, EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, EVENT_REASON_DIVIDENT, EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, EVENT_REASON_TAX }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 ) enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0 , EVENT_PROP_TIME_EVENT, EVENT_PROP_STATUS_EVENT, EVENT_PROP_REASON_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_POSITION_ID, EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE, EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE, EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT, EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 4 ) enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL, EVENT_PROP_PRICE_OPEN, EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, EVENT_PROP_PRICE_SL, EVENT_PROP_PRICE_TP, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, EVENT_PROP_PROFIT }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 10 ) enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL ( 2 ) #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL- EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL- EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0 , SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1 , SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2 , SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3 , SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4 , SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 7 , SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 8 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 9 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 10 , SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 13 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID = 14 , SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP, SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID };

Da wir die Ordergruppen-ID in den Betreff des Artikels aufgenommen haben, sollte auch das abstrakte Orderobjekt geändert werden. Fügen wir die Methode hinzu, die eine Gruppen-ID zurückgibt, die einem Auftrag zugeordnet ist, und die Methode , die den Wert einer Gruppen-ID setzt:

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long GroupID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT); } double Comission( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SWAP); } double Volume( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT); } double StopLoss( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SL); } double TakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TP); } double PriceStopLimit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID( long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id); }

Die Gruppen-ID ist standardmäßig auf Null zu setzen. Um dies zu erreichen, setzen wir im geschlossenen Konstruktor der Klasse COrder den Wert der Auftragseigenschaft auf Null:

COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = ( long )( ulong ) this .OrderOpenTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = ( long )( ulong ) this .OrderCloseTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = ( long )( ulong ) this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdate(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); }

Fügen wir die Beschreibung der Gruppen-ID zu der Methode hinzu, die die Eigenschaftsbeschreibung zurückgibt:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Parent order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия" , "Time open" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия" , "Close time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Expiration date" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера с тикетом" , "Deal by order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Open time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Close time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции" , "Position change time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? :: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор группы" , "Group ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Nach diesen Änderungen können Sie jeder Order/Position eine Gruppen-ID zuweisen, so dass Aufträge und Positionen in bestimmten Gruppen angeordnet werden, um nur mit einer bestimmten Gruppe zu arbeiten. 0 ist standardmäßig allen neu eröffneten Positionen und gesetzten Orders zugeordnet. Sie können jedoch mit der Methode SetGroupID(group_index) eine andere Gruppe jeder Order/Position zuordnen. Außerdem können Sie die Gruppe einer beliebigen Ordnung mit der Methode GroupID() herausfinden.

Kehren wir zur Implementierung der Ereignisverfolgung auf einem Netting-Konto zurück.

Um die Funktionsweise nach Kontoarten zu unterteilen, werden wir dem privaten Abschnitt der abstrakten Ereignisklasse CEvent in der Datei Event.mqh eine Klassenmitglied-Variable hinzufügen:

protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; }

Hinzufügen der Deklaration von Methoden, die zurückgeben

(für ein Hedge-Konto) die Magicnummer und ein Symbol einer entgegengesetzten Position,

(zur Berücksichtigung einer Positionsumkehrung auf einem Netting-Konto) Ordertyp und Ticket der Vorgängerposition, Orderticket der aktuellen Position, Positionstyp und Ticket vor Richtungswechsel, Positionstyp und Ticket nach Richtungswechsel zur Liste der Methoden mit vereinfachtem Zugang zum öffentlichen Bereich der Klasse:



ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); }

Die Methoden sind einfach: Für Aufträge wird die entsprechende Ereignis-Eigenschaft zurückgegeben, für Tickets wird ein Ticket der Order, die eine Position geöffnet oder geändert hat, zurückgegeben, während ein Positionstyp (nach Art der Reihenfolge, die ihn ausgelöst hat) für den Typnamen unter Verwendung der zuvor beschriebenen Funktion PositionTypeTypByOrderType() aus der Servicefunktionsdatei DELib.mqh zurückgegeben wird.



Setzen Sie Datenspeicherung für die Kontoart im Klassenkonstruktor:

CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Fügen Sie die Definition von Methoden hinzu, die einen Namen der Order zurückgeben, für die ein Deal-Ereignis stattgefunden hat, die allererste (Öffnungs-)Positions-Order, eine Order, die zu einer Öffnung (Netting, Hedging) oder Änderung (Netting) der aktuellen Position führte, Name des aktuellen Positionstyps, Typ des Auftrags, der zum Öffnen der vorherigen Position und des vorherigen Positionstypnamens führte, an die Methoden zur Beschreibung der Ereignis-Eigenschaften:



string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDealDescription( void ) const ; string TypeOrderFirstDescription( void ) const ; string TypeOrderEventDescription( void ) const ; string TypePositionCurrentDescription( void ) const ; string TypeOrderPreviousDescription( void ) const ; string TypePositionPreviousDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ;

und ihre Implementierung auch über den Klassenkörper hinaus:

string CEvent::TypeOrderDealDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string CEvent::TypeOrderFirstDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypeOrderEventDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderEvent()); } string CEvent::TypePositionCurrentDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent()); } string CEvent::TypeOrderPreviousDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious()); } string CEvent::TypePositionPreviousDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionPrevious()); }

Diese Methoden sind einfach, genau wie die, die Order- und Positionsarten zurückgeben. Der einzige Unterschied besteht in den Funktionen aus der Datei DELib.mqh, die die Art der Aufträge und Positionen als Typbeschreibung zurückgibt: PositionTypeDescription() und OrderTypeDescription().

Nun sollte die Methode ReasonDescription() verbessert werden, um Beschreibungen neu hinzugefügter Enumerationen im Zusammenhang mit Ereignisgründen für ein Netting-Konto zu berücksichtigen und zurückzugeben:

string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Рыночный запрос, выполненный в полном объёме" , "Fully completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Выполненный частично рыночный запрос" , "Partially completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки" , "Volume added to position by partially completed request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by partially triggered pending order " ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением заявки" , "Position reversal by partially completing request" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a partially triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawal from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); }

Im fünften Teil der Bibliotheksbeschreibung haben wir bereits die Methode zur Dekodierung eines Codes eines Handelsereignisses entwickelt. Erinnern wir uns an seine Logik:



Ein Ereigniscode wird an die Methode übergeben und die Ereigniscodeflags werden dann überprüft. Wenn der Code das Häkchen hat, wird das entsprechende Handelsereignis eingetragen. Da der Ereigniscode mehrere Flags haben kann, werden alle möglichen Flags für das Ereignis geprüft und der Ereignistyp aus seiner Kombination definiert. Anschließend wird der Ereignistyp in die entsprechende Klassenvariable aufgenommen und in die Eigenschaft des Ereignisobjekts (EVENT_PROP_TYPE_EVENT) eingetragen.

Jetzt müssen wir nur noch Tracking-Flags hinzufügen, die mit möglichen Netting-Konto-Ereignissen im Trading Event Code übereinstimmen:

void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } }

Die gesamte Logik ist recht einfach und wird im Code kommentiert. Daher werde ich nicht auf die <if-else> Methode eingehen.



Wir haben die Änderungen in der abstrakten Ereignisklasse vorgenommen. Lassen Sie uns die vollständige Liste zur Verfügung stellen:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event); ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDealDescription( void ) const ; string TypeOrderFirstDescription( void ) const ; string TypeOrderEventDescription( void ) const ; string TypePositionCurrentDescription( void ) const ; string TypeOrderPreviousDescription( void ) const ; string TypePositionPreviousDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); } int CEvent::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; } void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event's type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position's ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID ? TextByLanguage( "Магический номер встречной позиции" , "Magic number of opposite position" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position's opened time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции до смены направления" , "Type order of position before changing direction" ) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тикет ордера позиции до смены направления" , "Ticket order of position before changing direction" ) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тип ордера текущей позиции" , "Type order of current position" ) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера текущей позиции" , "Ticket order of current position" ) : EnumToString (property) ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of the event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём ордера" , "Initial order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём ордера" , "Executed order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём ордера" , "Remaining order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage( "Текущий объём позиции" , "Current position volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : EnumToString (property) ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return ( property==EVENT_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : TextByLanguage( "Символ встречной позиции" , "Symbol of opposite position" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ); } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : TextByLanguage( "Неизвестный статус" , "Unknown status" ) ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event= this .TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Разворот позиции по рыночному запросу" , "Position reversal by market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by a triggered pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции по рыночному запросу" , "Added volume to position by market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by activation of pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением запроса" , "Position reversal by partial completion of market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by partially triggered pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса" , "Added volume to position by partial completion of market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by partially triggering a pending order" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDealDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string CEvent::TypeOrderFirstDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypeOrderEventDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderEvent()); } string CEvent::TypePositionCurrentDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent()); } string CEvent::TypeOrderPreviousDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious()); } string CEvent::TypePositionPreviousDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionPrevious()); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Рыночный запрос, выполненный в полном объёме" , "Fully completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Выполненный частично рыночный запрос" , "Partially completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки" , "Volume added to the position by partially completed request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggering pending order" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggering pending order partially" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением заявки" , "Position reversal by partial completion of request" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal when triggering pending order" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on partially triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawal from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); } void CEvent:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

Da die Unterschiede zwischen Hedging- und Netting-Konten nur bei der Arbeit mit Positionen erkennbar sind, werden die CEventPositionOpen und CEventPositionClose abgeleitete Klassen der CEvent verfeinert. Die übrigen Methoden der Klassen bleiben unverändert.

Öffnen Sie die Datei EventPositionOpen.mqh und fügen Sie die private Methode Erstellung und Rückgabe einer kurzen Ereignisbeschreibung hinzu:

class CEventPositionOpen : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

Schreiben wir seine Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:

string CEventPositionOpen::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string text= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { text= ( this . Symbol ()+ " " + this .TypePositionPreviousDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage( " изменен на " , " turned to " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); } else { if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!= this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Добавлено " , "Added " )+vol_ord+TextByLanguage( " к " , " to " )+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+magic ); } else { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Открыт " , "Open " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic ); } } return head+text; }

Die Methode erstellt Nachrichtenvarianten in Abhängigkeit vom Ereignisstatus und dem Vorhandensein bestimmter Eigenschaften von Ereignisobjekten.

Wenn beispielsweise StopLoss gesetzt ist, werden dem Text die Überschrift "sl" und dessen Preis hinzugefügt. Andernfalls wird anstelle eines StopLoss-Eintrags eine leere Zeichenkette eingefügt. Das Gleiche gilt für einige andere Ereignis-Eigenschaften. Die Kommentare der Methodenauflistung enthalten die Bedingungen zum Erstellen eines Ereignistextes sowie Beispiele zu einem von der Methode zurückgegebenen Text.



Der in der Methode erstellte Text wird im Journal aus der Methode PrintShort() angezeigt, die wiederum aus der Methode Refresh() in der Kollektionsklasse der Ereignisse aufgerufen wird, indem die virtuelle Methode SendEvent() der hier neu definierten Klasse CEvent in der Klasse CEventPositionOpen aufgerufen wird.

Unten ist die vollständige Auflistung der Klasse CEventPositionOpen:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionOpen : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return (property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true ); } bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventPositionOpen::PrintShort( void ) { :: Print ( this .EventsMessage()); } void CEventPositionOpen::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); } string CEventPositionOpen::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string text= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { text= ( this . Symbol ()+ " " + this .TypePositionPreviousDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage( " изменен на " , " turned to " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); } else { if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!= this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Добавлено " , "Added " )+vol_ord+TextByLanguage( " к " , " to " )+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+magic ); } else { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Открыт " , "Open " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic ); } } return head+text; }

Ebenso ändern wir die Klasse CEventPositionClose:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionClose : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionClose( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CEventPositionClose::PrintShort( void ) { :: Print ( this .EventsMessage()); } void CEventPositionClose::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceClose(), this . Symbol ()); } string CEventPositionClose::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string close=TextByLanguage( "Закрыт " , "Close " ); string in_pos= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT)>TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { close=TextByLanguage( "Закрыт объём " , "Closed volume " )+vol_ord; in_pos=TextByLanguage( " в " , " in " ); } string opposite= ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? TextByLanguage( " встречным " , " by opposite " )+ this .SymbolCloseBy()+ " " + this .TypeOrderDealDescription()+ " #" +( string ) this .PositionByID()+( this .MagicCloseBy()> 0 ? "(" +( string ) this .MagicCloseBy()+ " ]" : "" ) : "" ); string text= ( this . Symbol ()+ " " +close+in_pos+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ opposite+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); return head+text; }

Alle Ereignisobjektklassen wurden für neue Aufgaben der Arbeit an Netting-Konten geändert.

Kommen wir nun zur Klasse der Kollektion von Ereignissen CEventCollection.

Bisher enthielt die Methode CreateNewEvent() (beschrieben im fünften Teil) eine lokale Variable zum Speichern eines Codes eines Handelsereignisses.

Machen wir sie zu einem 'private' Mitglied der Klasse, indem wir es aus der neuen Methode zur Erzeugung von Ereignissen entfernen und im Abschnitt 'private' der Klasse deklarieren. Außerdem fügen wir Deklarationen der notwendigen Methoden zum Erstellen eines neuen Ereignisses für Hedging und NettingKontoarten hinzu, das Verfahren zum Zurückgeben der Liste aller InOut-Deals nach Positions-ID und das Verfahren zum Erhalten eines Marktpositions-Objekts nach seiner ID.



class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventHedge (COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto (COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID (CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID (CArrayObj* list, const ulong position_id); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

Rücksetzen des Codes für ein Handelsereignis in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors:

CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Ein Netting-Konto kann mehrere Handelsaktionen durchlaufen. Es kann nur eine sich ändernde Position je Symbol geben. Sie können das Ändern des Volumens im Falle eines teilweisen Schließens beinhalten, das durch die Aktivierung einer entgegengesetzten Ordnung mit geringerem Volumen ausgelöst wird, sowie das Hinzufügen eines Volumens zur Position, wenn Aufträge in der gleichen Richtung ausgelöst werden.



Die interessantesten Änderungen ergeben sich jedoch bei einer Position, die durch entgegengesetzte Aufträge mit größerem Volumen ausgelöst werden. In diesem Fall wird ein neues Ticket einer Position zugeordnet. Das Ticket entspricht einem ausgelösten Auftrag, und die Positionsart wird auf die entgegengesetzte geändert (Positionsumkehr). Die Positions-ID bleibt unverändert und entspricht dem Ticket der allerersten Order, die die Position auf dem Konto ausgelöst hat.



Wir müssen alle Änderungen der Positionsrichtung über die gesamte Lebensdauer verfolgen, um (1) die Einträge zur Positionsumkehr im Journal korrekt anzuzeigen und (2) die Möglichkeit zu haben, Daten über Ereignisse zur Positionsumkehr in unseren Programmen zu erhalten. Um dies zu erreichen, benötigen wir Zugriff auf alle seine Deals mit der Positionsänderungsmethode DEAL_ENTRY_INOUT aus der Enumeration ENUM_DEAL_ENTRY.

In diesem Fall müssen wir solche Geschäfte nur sequentiell zum Zeitpunkt ihres Auftretens arrangieren und ein notwendiges Geschäft abschließen. Der Deal selbst enthält alle Auftragseigenschaften, die ihn ausgelöst haben.

Wenn wir also eine Deal-Order haben, können wir ein Ticket für eine Position mit einer geänderten Richtung sowie die Art einer Order erhalten, die eine Positionsumkehr ausgelöst hat, zusammen mit neuen StopLoss und TakeProfit Levels, etc. Alles, was wir brauchen, um eine solche Funktionsweise zu erhalten, ist die Erstellung einer Liste aller InOut-Deals nach ihrer ID, was mit der von uns entwickelten Bibliothek sehr einfach zu bewerkstelligen ist.

Betrachten wir die Methode zum Empfangen aller InOut-Deals einer Position anhand ihrer ID:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции " , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_INOUT ,EQUAL); return list_deals; }

Überprüfen Sie den Typ der Liste, die an die Methode übergeben wird. Wenn es sich nicht um eine historische Order handelt und die Sammlung eine behandelt, warnen Sie vor dem Fehler und geben Sie NULL zurück.

Wir brauchen all diese Überprüfungen der Listen in den Klassen, um unsere eigenen Fehler zu erkennen. Sie sind nach dem Debuggen zu entfernen, um die Berechnungen nicht mit unnötigen Prüfungen zu belasten.

Als Nächstes erhalten wir die Liste der Deals nach Position ID (die Methode wurde im vorherigen Artikel besprochen), die erhaltene Liste nach InOut Positionsänderungsverfahren sortieren und die endgültige Liste zurückgeben.

Um Daten über eine offene Position zu erhalten oder deren Abwesenheit zu definieren, erstellen wir eine Methode, die ein Objekt der Marktposition über seine ID empfängt:.

COrder* CEventsCollection::GetPositionByID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. The list is not a list of the market collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

Die Methode ist einfach, genau wie andere ähnliche Methoden aus der Bibliothek. Überprüfen wir den Typ einer ausgewählten Liste. Wenn es sich nicht um eine Kollektionsliste von Market-Orders und Positionen handelt, warnen wir vor dem Fehler und geben NULL zurück.



Als Nächstes nehmen wir nur aktive Positionsobjekte aus der Liste, die an die Methode übergeben wurde, und sortieren sie nach der an die Methode übergebenen Positions-ID.

Wenn es nicht gelungen ist, die Liste zu erhalten oder sie keine Objekte hat, geben wir NULL zurück — es gibt keine angeforderte Position.

Als Nächstes erhalten wir ein einzelnes Objekt einer Marktposition aus der Liste (es kann nur eine Position mit einer bestimmten ID auf dem Markt geben) und geben entweder das Objekt selbst oder NULL zurück, falls der Empfang mit einem Fehler endete.

Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisobjekts CreateNewEvent() wurde im vorigen Artikel beschrieben.

Hier zeige ich nur die umgesetzten Änderungen.

Die folgende lokale Variable wurde aus der Methode entfernt



int trade_event_code

Sie ist zu einem Mitglied der Klasse geworden, die wir im Bereich 'private' erstellt haben.

Die Logik der Methode bleibt die gleiche, aber jetzt bietet sie auch die Möglichkeit, die notwendigen Methoden für die Behandlung der Art des Kontos aufzurufen, mit dem wir arbeiten. Wenn es sich um eine Hedging-Konto handelt, wird die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Hedging-Konten aufgerufen. Andernfalls wird die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Netting-Konto verwendet:

void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { this .m_trade_event_code =TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event = new CEventOrderPlased( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event = new CEventOrderRemoved( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_DEAL) { if ((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event = new CEventBalanceOperation( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()> 0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else { if ( this .m_is_hedge) this .NewDealEventHedge(order,list_history,list_market); else this .NewDealEventNetto(order,list_history,list_market); } } }

Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Hedging-Konto:

void CEventsCollection::NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); COrder* order_first= this .GetHistoryOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_last==NULL) order_last=order_first; if (order_first!=NULL) { if ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_first.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,(order_first.Volume()-order_first.VolumeCurrent())); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_first.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_first!=NULL && order_last!=NULL) { double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); if (volume_current> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_last.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order_last.Volume()-order_last.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_last.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_close= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,order_first.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_first!=NULL && order_close!=NULL) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; Print(DFUN, "PositionByID=" ,order_close.PositionByID()); CArrayObj* list_close_by= this .GetListAllOrdersByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); COrder* order_close_by=list_close_by.At( 0 ); if (order_close_by==NULL) return ; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); double volume_opp_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); if (volume_current> 0 || order_close.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(volume_opp_current> 0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } else { if (volume_opp_current> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_close_by.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_close_by.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl)); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,volume_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } }

Die Methode ist ziemlich groß, obwohl alle Aktionen ähnlich sind und in der Methode mit Kommentaren beschrieben werden. Ich glaube, der Methodencode sollte keine Probleme verursachen.

Die Methode zum Erstellen eines neuen Ereignisses für ein Netting-Konto hat die gleiche Logik:

void CEventsCollection::NewDealEventNetto(COrder *deal,CArrayObj *list_history,CArrayObj *list_market) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list_history,deal.PositionID()); CArrayObj* list_changes= this .GetListAllDealsInOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); if (list_deals==NULL || list_changes==NULL) return ; list_deals.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); list_changes.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); if (!list_changes.InsertSort(list_deals.At( 0 ))) return ; CArrayObj* list_tmp= this .GetListAllOrdersByPosID(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_first_deal=list_tmp.At( 0 ); list_tmp=CSelect::ByOrderProperty(list_tmp,ORDER_PROP_TICKET,deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET),EQUAL); COrder* order_last_deal=list_tmp.At(list_tmp.Total()- 1 ); if (order_first_deal==NULL || order_last_deal==NULL) return ; ENUM_ORDER_TYPE type_order_first_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_first_deal.TypeOrder(); ENUM_ORDER_TYPE type_order_last_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_last_deal.TypeOrder(); ulong ticket_order_first_deal=order_first_deal.Ticket(); ulong ticket_order_last_deal=order_last_deal.Ticket(); COrder* position_current=list_changes.At(list_changes.Total()- 1 ); COrder* position_previous=(list_changes.Total()> 1 ? list_changes.At(list_changes.Total()- 2 ) : position_current); if (position_current==NULL || position_previous==NULL) return ; ENUM_ORDER_TYPE type_position_current=(ENUM_ORDER_TYPE)position_current.TypeOrder(); ulong ticket_position_current=position_current.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); ENUM_ORDER_TYPE type_position_previous=(ENUM_ORDER_TYPE)position_previous.TypeOrder(); ulong ticket_position_previous=position_previous.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); double vol_order_done=order_last_deal.Volume()-order_last_deal.VolumeCurrent(); double vol_order_current=order_last_deal.VolumeCurrent(); if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int num_deals=list_deals.Total(); int reason=(num_deals> 1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD : EVENT_REASON_DONE); if (num_deals> 1 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED; } if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(num_deals> 1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY); } if (order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; if (num_deals> 1 ) { reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ); } else { reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE; int reason=EVENT_REASON_REVERSE; if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY; } if (order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; if ( this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID())!=NULL) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last_deal.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last_deal.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last_deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } }

Die Methoden CreateNewEvent(), NewDealEventHedge() und NewDealEventNetto() haben die gleiche Logik und Verhalten. Es wäre also sinnvoll, sie zu kombinieren. Aber bisher haben wir es wie oben dargestellt gemacht (auf einer "einfach-zu-komplexen" Basis). Wie ich bereits erwähnt habe, sollen die Codes der Klassen und ihrer Methoden später optimiert werden.

Wir haben die Änderungen in der Klasse der Ereigniskollektion für die Arbeit an den Kontoarten Hedging und Netting implementiert. Die vollständige Auflistung der Klasse ist in den unten angehängten Bibliotheksdateien enthalten. Der Code ist ziemlich umfangreich.



Überprüfung der Performance von Hedging- und Netting-Konten

Um die implementierten Änderungen zu überprüfen, erstellen wir einen Test EA basierend auf dem aus dem vorigen Artikel.

Wir speichern ihn im neuen Verzeichnis \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part06 unter dem Namen TestDoEasyPart06.mq5.

Entfernen wir noch die Zeichenketten, die den Kontotyp überprüfen, aus OnInit() des EAs:

int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; }

Fügen wir stattdessen den Aufruf der Funktion zum Überprüfen der Gültigkeit des Erstellens von Enumerationen zum Suchen und Sortieren nach Objekteigenschaften hinzu:

int OnInit () {

Um eine Position teilweise zu schließen, muss auf einem Netting-Konto eine Position platziert werden, die der Richtung der vorhandenen entgegengesetzt ist und das für eine teilweise Schließung ausreichende Volumen aufweist. Aus diesem Grund müssen wir geringfügige Korrekturen an der Schaltfläche PressButtonEvents() vornehmen, die die Funktion der Ereignisbehandlung aufruft.

So schließen wir eine Kaufposition teilweise:

else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Sell ( NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ) ); } } }

Prüfen des Kontos. Auf Hedging-Konten schließen wir einen Teil der Position , andernfalls (bei Netting-Konten) — senden wir einen Verkaufsauftrag mit einem Volumen, das der Hälfte des aktuellen Volumens der Kaufposition entspricht.

Schließen eines Teils einer Verkaufsposition

else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Buy ( NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ) ); } } }

Prüfen des Kontos. Auf Hedging-Konten schließen wir einen Teil der Position , andernfalls (bei Netting-Konten) — senden wir einen Verkaufsauftrag mit einem Volumen, das der Hälfte des aktuellen Volumens der Kaufposition entspricht.

Dies sind die notwendigen Änderungen, die implementiert werden sollten, damit der EA auf einem Netting-Konto funktioniert.

Der vollständige Code des Tests-EAs:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 17 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } } bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Sell(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Buy(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Kompilieren Sie den EA, starten Sie ihn auf einem Hedging-Konto und probieren Sie die Schaltflächen aus:





Kurznachrichten zu Kontoereignissen werden im Journal angezeigt, während der Kommentar das letzte Ereignis auf den Chart beschreibt, das im Konto aufgetreten ist.

Wechseln wir nun zum Netting-Konto und starten den Test:





In diesem Fall enthält das Journal Einträge zu Positionsereignissen, die nur auf einem Netting-Konto möglich sind. Wenn neue Positionen eröffnet werden, arbeitet der EA mit nur einer einzelnen Position. Die ihr zugewiesenen Tickets sind jedoch unterschiedlich. Dies ist am Anfang zu sehen — nach der Positionsumkehr von Verkauf #2 zu Kauf #3.







Was kommt als Nächstes?

Als Nächstes implementieren wir die Nachverfolgung der StopLimit-Auftragsaktivierung und bereiten die Funktionsweise zur Nachverfolgung von geänderten Aufträgen und Positionen vor.

Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

