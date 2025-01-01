- Zustand des Client-Terminals
- Information über das ausgeführte MQL5-Programm
- Information über das Symbol
- Information über das Konto
- Teststatistik
Eigenschaften des laufenden MQL5-Programms
Für das Erhalten von Informationen über ein laufendes mql5-Programm werden die in ENUM_MQL_INFO_INTEGER und ENUM_MQL_INFO_STRING aufgezählten Konstanten verwendet.
Für die Funktion MQLInfoInteger()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
MQL_HANDLES_USED
|
Die aktuelle Anzahl der aktiven Objekt-Handles. Dazu gehören sowohl dynamische (erstellt über new) als auch nicht-dynamische Objekte, globale/lokale Variablen oder Klassenmitglieder. Je mehr Handles ein Programm verwendet, desto mehr Ressourcen verbraucht es.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Die maximale Größe des dynamischen Speichers für ein MQL5-Programm in MB
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
Die Größe des vom MQL5-Programm verwendeten Speichers in MB
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Typ des MQL5-Programms
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Die Erlaubnis, DLL für das vorgegebene laufende Programm zu verwenden
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Die Erlaubnis zum Handeln für dasvorgegebene laufende Programm
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Die Erlaubnis für die Arbeit mit Signalen für das vorgegebene laufende Programm
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Hinweis, dass das Programm im Debugging-Modus läuft
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Hinweis, dass das Programm im Code Profiling-Modus läuft
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Hinweis, dass das Programm im Tester läuft
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Hinweis, dass das Programm im Prozess des Vorwärts-Testens läuft
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Hinweis, dass das Programm im Optimierungsmodus läuft
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Hinweis, dass das Programm im Modus des visuellen Testens läuft
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Hinweis, dass der Expert Advisor im Modus des Sammelns der Frames von Optimierungergebnissen läuft
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Lizenztyp des EX5-Moduls. Die Lizenz bezieht sich auf das EX5-Modul, von dem aus eine Anfrage mit MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE) gestellt wird.
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Gibt truezurück, wenn das Skript/Expert aus dem StartUp-Abschnitt der Konfigurationsdatei gestartet wurde. Das bedeutet, dass dieses Skript/Expert in der Konfigurationsdatei registriert wurde, mit der das Terminal gestartet wurde
|
bool
Für die Funktion MQLInfoString()
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Typ der Eigenschaft
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Name des laufenden MQL5-Programms
|
string
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Pfad für das vorgegebene laufende Programm
|
string
Für die Abfrage der Information über den Typ des laufenden Programms werden die Werte der Aufzählung ENUM_PROGRAM_TYPE verwendet.
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Skript
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indikator
|
PROGRAM_SERVICE
|
Dienst (Service)
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
LICENSE_FREE
|
Kostenlose Vollversion
|
LICENSE_DEMO
|
Demoversion eines kostenpflichtigen Produkts aus dem Market. Die Version funktioniert nur im Strategietester
|
LICENSE_FULL
|
Eine gekaufte lizenzierte Version erlaubt mindestens fünf Aktivierungen. Der Verkäufer kann die Anzahl der zulässigen Aktivierungen erhöhen
|
LICENSE_TIME
|
Version mit einer zeitlich begrenzten Lizenz
Beispiel:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);