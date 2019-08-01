Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil IX): Kompatibilität mit MQL4 - Datenvorbereitung

Inhalt

In den vorherigen Teilen der Artikelserie haben wir die folgenden Werkzeuge für die plattformübergreifende Bibliothek MetaTrader 5 und MetaTrader 4 vorbereitet:

Zur Erstellung von User-Case-Funktionen, die einen schnellen Zugriff von Programmen auf beliebige Daten zu beliebigen Aufträgen und Positionen von Hedging- und Netting-Konten ermöglichen.

Zur Verfolgung von Ereignissen bei Orders und Positionen — Platzieren, Entfernen und Aktivieren von offenen Orders sowie Öffnen, Schließen und Ändern von Positionen und Orders.

Jetzt ist es an der Zeit, die Bibliothekskompatibilität mit MQL4 zu implementieren, da wir Handelsklassen entwickeln werden und die Bibliothek sowohl in MQL5 als auch in MQL4 korrekt funktionieren sollte.



In diesem Artikel werden wir damit beginnen, die Bibliothek zu verbessern, um ihren plattformübergreifenden Charakter zu implementieren.



MQL4 vs MQL5

Kopieren Sie den gesamten Bibliotheksordner in das entsprechende MetaTrader 4-Verzeichnis \MQL4\Include\DoEasy. Wir nehmen die Test-EAs aus den entsprechenden Ordnern mit MQL5 EAs und speichern sie mit der Erweiterung *.mq4 im EA-Verzeichnis \MQL4\Experts\TestDoEasy (in den der Artikelnummer entsprechenden Ordner, der in diesem Fall Part09 ist).

Suchen Sie das Bibliotheksverzeichnis \MQL4\Include\DoEasy im Navigator des Editors, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Kompilieren.







Dadurch werden alle Bibliotheksdateien kompiliert, was zu über zweitausend Kompilierungsfehlern führt:





Wenn wir die angezeigten Fehler analysieren, werden wir sehen, dass ihre überwiegende Mehrheit Konstanten und Enumerationen von MQL5 betreffen, mit denen MQL4 nichts anzufangen weiß. Das bedeutet, dass wir MQL4 über die in der Bibliothek verwendeten Konstanten informieren müssen. Es gibt auch die Fehler einer anderen Art, wie das Fehlen bestimmter Funktionen, was bedeutet, dass wir ihre Betriebslogik mit MQL4-Funktionen umsetzen werden.

Verbessern der Bibliothek

Außerdem sind die Auftragssysteme von MQL4 und MQL5 sehr unterschiedlich. Wir müssen für MQL4 eine eigene Ereignisbehandlung implementieren, der sich von dem in MQL5 implementierten unterscheidet, da die Liste der historischen Aufträge in MQL4 viel weniger Daten über Aufträge (und keine Daten über Geschäfte) liefert, was bedeutet, dass wir keine Daten über Aufträge und Geschäfte direkt aus den Klemmenlisten übernehmen können. Hier müssen wir die aufgetretenen Ereignisse in den Listen der aktiven und historischen Marktaufträge logisch vergleichen und die aufgetretenen Ereignisse anhand des Vergleichs definieren.

Erstellen Sie im Stammverzeichnis der Bibliothek DoEasy die neue Include-Datei ToMQL4.mqh. Hier werden alle notwendigen Konstanten und Aufzählungen für MQL4 beschrieben. Einbinden in die Datei Defines.mqh für die MQL4-Kompilierung am Anfang von Defines.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #ifdef __MQL4__ #include "ToMQL4.mqh" #endif

Danach kann die gesamte MQL4-Bibliothek sehen, was während der Kompilierung in die Datei ToMQL4.mqh geschrieben wird.



Gehen wir zum Anfang der Fehlerliste in der Registerkarte Fehler der Editor-Toolbox, indem wir NumPad POS1 (Home) drücken oder einfach bis zum Anfang nach oben scrollen. Machen Sie einen Doppelklick auf den allerersten Fehler:





Der Editor bewegt uns zum Fehlerzeile in der Datei Defines.mqh:

enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE,

Natürlich weiß MQL4 nichts über Deals und deren Typisierung. Dies sollte behoben werden. Öffnen Sie einfach die MQL5-Referenz und suchen Sie mittels DEAL_TYPE_CREDIT nach Daten zu Eigenschaften der Deals:

ID Beschreibung Typ DEAL_TICKET Ticket des Deals. Eindeutige Nummer für jeden Deal long DEAL_ORDER Order-Nummer des Deals long DEAL_TIME Deal-Zeit datetime DEAL_TIME_MSC Ausführungszeit des Deals in Millisekunden sein 01.01.1970 long DEAL_TYPE Deal-Typ ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY Deal-Richtung - Markteintritt, -austritt oder -umkehr ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC Magicnummer des Deals (siehe ORDER_MAGIC) long DEAL_REASON Ursache oder Quelle für die Ausführung des Deals ENUM_DEAL_REASON DEAL_POSITION_ID Die ID der Position, die das Geschäft eröffnet, geändert oder geschlossen hat. Jede Position hat eine eindeutige ID, die allen Deals zugeordnet ist, die während der Lebensdauer der Position mit dem Symbol ausgeführt werden. long



In der Tabelle sind wir am meisten an ENUM_DEAL_TYPE interessiert. Folgen wir dem Link und erhalten wir die Liste aller Dealtypen:

ID Beschreibung DEAL_TYPE_BUY Kaufen DEAL_TYPE_SELL Verkaufen DEAL_TYPE_BALANCE Saldo DEAL_TYPE_CREDIT Gutschrift DEAL_TYPE_CHARGE Zusätzliche Lastschrift DEAL_TYPE_CORRECTION Korrektur DEAL_TYPE_BONUS Bonus DEAL_TYPE_COMMISSION Zusätzliche Kommission DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Tägliche Kommission DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Monatliche Kommission DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Tägliche Kommission des Agenten DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Monatliche Kommission des Agenten DEAL_TYPE_INTEREST Zinssatz DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Stornierter Kauf-Deal. Es kann eine Situation geben, in der ein zuvor abgeschlossener Kauf-Deal storniert wird. In diesem Fall wird die Art des zuvor ausgeführten Deals (DEAL_TYPE_BUY) geändert in DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, und sein Gewinn/Verlust wird auf Null gestellt. Zuvor erzielte Gewinne/Verluste werden mit Hilfe einer getrennten Saldenoperation berechnet bzw. entnommen. DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Stornierter Verkaufs-Deal. Es kann eine Situation geben, in der ein zuvor abgeschlossenes Verkaufs-Deal storniert wird. In diesem Fall wird die Art des zuvor ausgeführten Deals (DEAL_TYPE_SELL) wird in DEAL_TYPE_SELL_CANCELED geändert, und sein Gewinn/Verlust wird auf Null gestellt. Zuvor erzielte Gewinne/Verluste werden mit Hilfe einer getrennten Saldenoperation berechnet bzw. entnommen. DEAL_DIVIDEND Dividendenzahlung DEAL_DIVIDEND_FRANKED Befreite (nicht zu verteuernde) Dividendenzahlung DEAL_TAX Steuerlastschrift



Fügen wir die Dealtypen aus der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE zur Datei ToMQL4.mqh hinzu:



#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/de/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ enum ENUM_DEAL_TYPE { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , DEAL_TYPE_BALANCE , DEAL_TYPE_CREDIT , DEAL_TYPE_CHARGE , DEAL_TYPE_CORRECTION , DEAL_TYPE_BONUS , DEAL_TYPE_COMMISSION , DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY , DEAL_TYPE_INTEREST , DEAL_TYPE_BUY_CANCELED , DEAL_TYPE_SELL_CANCELED , DEAL_DIVIDEND , DEAL_DIVIDEND_FRANKED , DEAL_TAX }; #endif

Speichern Sie die Datei und kompilieren Sie alle Bibliotheksdateien erneut. Es gibt jetzt weniger Fehler:





Gehen Sie erneut an den Anfang der Fehlerliste und klicken Sie auf den ersten Fehler. Jetzt ist es ENUM_POSITION_TYPE, also fügen wir das hinzu:

#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/de/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ enum ENUM_DEAL_TYPE { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , DEAL_TYPE_BALANCE , DEAL_TYPE_CREDIT , DEAL_TYPE_CHARGE , DEAL_TYPE_CORRECTION , DEAL_TYPE_BONUS , DEAL_TYPE_COMMISSION , DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY , DEAL_TYPE_INTEREST , DEAL_TYPE_BUY_CANCELED , DEAL_TYPE_SELL_CANCELED , DEAL_DIVIDEND , DEAL_DIVIDEND_FRANKED , DEAL_TAX }; enum ENUM_POSITION_TYP E { POSITION_TYPE_BUY , POSITION_TYPE_SELL }; #endif

Nach dem Kompilieren erhalten wir noch weniger Fehler. Gehen Sie zum ersten Fehler in der Liste, definieren Sie den Grund und fügen Sie die folgende Enumeration hinzu:

#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/de/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ enum ENUM_DEAL_TYPE { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , DEAL_TYPE_BALANCE , DEAL_TYPE_CREDIT , DEAL_TYPE_CHARGE , DEAL_TYPE_CORRECTION , DEAL_TYPE_BONUS , DEAL_TYPE_COMMISSION , DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY , DEAL_TYPE_INTEREST , DEAL_TYPE_BUY_CANCELED , DEAL_TYPE_SELL_CANCELED , DEAL_DIVIDEND , DEAL_DIVIDEND_FRANKED , DEAL_TAX }; enum ENUM_POSITION_TYPE { POSITION_TYPE_BUY , POSITION_TYPE_SELL }; enum ENUM_ORDER_STATE { ORDER_STATE_STARTED , ORDER_STATE_PLACED , ORDER_STATE_CANCELED , ORDER_STATE_PARTIAL , ORDER_STATE_FILLED , ORDER_STATE_REJECTED , ORDER_STATE_EXPIRED , ORDER_STATE_REQUEST_ADD , ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY , ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL }; #endif

Durch die nächste Kompilierung haben wir den falschen Auftragstyp ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT erhalten.

MQL4 verfügt bereits über die Enumeration ENUM_ORDER_TYPE. Wir können ihr keine neuen Konstanten hinzufügen. Fügen wir sie daher als Makro-Substitutionen hinzu.

In MQL5 wird die Konstante ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT aus der ENUM_ORDER_TYPE Enumeration auf 6 gesetzt, während in MQL4 ein solcher Auftragstyp existiert. Diese Saldenoperation wird wie ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT in MQL5 auf 7 gesetzt, während in MQL4 diese Auftragsart eine Gutschrift ist.

Setzen wir daher höhere Werte für die Konstante ORDER_TYPE_CLOSE_BY für das Schließen einer Order: ORDER_TYPE_CLOSE_BY+1 und entsprechend ORDER_TYPE_CLOSE_BY+2:

#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/de/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ enum ENUM_DEAL_TYPE { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , DEAL_TYPE_BALANCE , DEAL_TYPE_CREDIT , DEAL_TYPE_CHARGE , DEAL_TYPE_CORRECTION , DEAL_TYPE_BONUS , DEAL_TYPE_COMMISSION , DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY , DEAL_TYPE_INTEREST , DEAL_TYPE_BUY_CANCELED , DEAL_TYPE_SELL_CANCELED , DEAL_DIVIDEND , DEAL_DIVIDEND_FRANKED , DEAL_TAX }; enum ENUM_POSITION_TYPE { POSITION_TYPE_BUY , POSITION_TYPE_SELL }; enum ENUM_ORDER_STATE { ORDER_STATE_STARTED , ORDER_STATE_PLACED , ORDER_STATE_CANCELED , ORDER_STATE_PARTIAL , ORDER_STATE_FILLED , ORDER_STATE_REJECTED , ORDER_STATE_EXPIRED , ORDER_STATE_REQUEST_ADD , ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY , ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL }; #define ORDER_TYPE_CLOSE_BY ( 8 ) #define ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ( 9 ) #define ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ( 10 ) #endif

Kompilieren wir die gesamte Bibliothek. Nach der Implementierung von Makro-Substitutionen von StopLimit-Ordertypen zeigt der Fehler die Funktionen an, die den korrekten Preis bei einer Orderplatzierung zurückgeben, nämlich die Enumeration ENUM_ORDER_TYPE ohne die Werte 9 und 10, da wir den Wert des Ordertyps in dem Switch-Operator mit dem Aufzählungstyp ENUM_ORDER_TYPE verwenden:

double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Неправильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int distance_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Неправильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } }

Die Lösung ist einfach — order_type in switch wird umgewandelt in ganze Zahlen:

double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch ( ( int ) order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Неправильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int distance_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch ( ( int ) order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Неправильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } }

Kompilieren wir. Jetzt gibt es einen Fehler in der Datei Order.mqh — MQL4 kennt nicht diese Konstanten: ORDER_FILLING_RETURN, ORDER_TIME_GTC, ORDER_REASON_SL, ORDER_REASON_TP und ORDER_REASON_EXPERT.



long COrder::OrderTypeFilling( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ) ORDER_FILLING_RETURN ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_FILLING ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TYPE_FILLING ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderTypeTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( long ) ORDER_TIME_GTC ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TYPE_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } long COrder::OrderReason( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .OrderCloseByStopLoss() ? ORDER_REASON_SL : this .OrderCloseByTakeProfit() ? ORDER_REASON_TP : this .OrderMagicNumber()!= 0 ? ORDER_REASON_EXPERT : WRONG_VALUE ); #else long res= WRONG_VALUE ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_REASON ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_REASON ); break ; default : res= WRONG_VALUE ; break ; } return res; #endif }

Fügen wir Makro-Substitutionen am Ende der ToMQL4.mqh-Datei hinzu (ich werde hier, um Platz zu sparen, keine vollständige Liste geben):

#define ORDER_TYPE_CLOSE_BY ( 8 ) #define ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ( 9 ) #define ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ( 10 ) #define ORDER_FILLING_RETURN ( 2 ) #define ORDER_TIME_GTC ( 0 ) #define ORDER_REASON_EXPERT ( 3 ) #define ORDER_REASON_SL ( 4 ) #define ORDER_REASON_TP ( 5 ) #endif

Eine weitere Zusammenstellung führt uns zu der fehlenden MQL5-Funktion HistoryOrderGetTicket() in der Datei HistoryCollection.mqh der Methode CHistoryCollection::OrderSearch(). Die Codeanalyse schlägt vor, hier bedingte Kompilierungsanweisungen anzuwenden. Lassen Sie uns die Methode ergänzen:

ulong CHistoryCollection::OrderSearch( const int start, ENUM_ORDER_TYPE &order_type) { ulong order_ticket= 0 ; #ifdef __MQL5__ for ( int i=start- 1 ;i>= 0 ;i--) { ulong ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (ticket, ORDER_TYPE ); if ( this .IsPresentOrderInList(ticket,type)) continue ; order_ticket=ticket; order_type=type; } #else for ( int i=start- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); ulong ticket=::OrderTicket(); if (ticket== 0 || type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) continue ; if ( this .IsPresentOrderInList(ticket,type)) continue ; order_ticket=ticket; order_type=type; } #endif return order_ticket; }

Alles, was für MQL5 gedacht ist sind eingerahmt von der Direktive #ifdef __MQL5__. Der Code wird für MQL4 nach der #else Direktive bis zu #endif hinzugefügt.

Der nächste Fehler befindet sich im Klassenkonstruktor CEvent. Ergänzen wir den Code mit den gleichen bedingten Kompilierungsanweisungen:

CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code),m_digits( 0 ) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_digits_acc= #ifdef __MQL4__ 2 #else ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #endif; this .m_chart_id=:: ChartID (); }

Wenn wir ein Hedging-Konto überprüfen, sehen wir uns dem Fehlen eines konstanten Fehlers gegenüber, daher einfach return true auf einmal, da alle Konten im MetaTrader 4 Hedging-Konten sind.

Auch beim Empfangen der Anzahl der Dezimalstellen in der Kontowährung, return 2, da MQL4 diesen Wert nicht erhalten kann.



Die nächste Kompilierung führt uns zur Methode CEventsCollection::NewDealEventHedge() — ein Ereignis für ein MetaTrader 5 Hedging-Konto zu erhalten. Es funktioniert mit Deals, die in MQL4 fehlen. Vorübergehendes Deaktivieren der Methode durch Einschließen des gesamten Methodencodes im Rahmen der bedingten Kompilierung:

Fügen wir die Direktive am Anfang der Methode ein.

void CEventsCollection::NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { #ifdef __MQL5__ double ask=:: SymbolInfoDouble (deal. Symbol (), SYMBOL_ASK ); double bid=:: SymbolInfoDouble (deal. Symbol (), SYMBOL_BID );

und am Ende der Methode



#endif }

Als Nächstes erhalten wir den Fehler in der Methode CEventsCollection::NewDealEventNetto() — das Erstellen eines Ereignisses für ein Netting-Konto. Die Lösung ist die gleiche wie im vorherigen Fall — umgeben wir den gesamten Methodencode NewDealEventNetto() mit der Direktive zur bedingten Kompilierung.



Kompilieren und behandeln wir den Fehler der unbekannten Konstanten DEAL_ENTRY_IN in der Methode CEventsCollection::GetListAllDealsInByPosID(). Hinzufügen der notwendigen Enumeration zur Datei ToMQL4.mqh (wir könnten die bedingte Kompilierung wieder verwenden, um den Code zu deaktivieren, aber wir können diese Aufzählung später benötigen):

enum ENUM_DEAL_TYPE { DEAL_TYPE_BUY , DEAL_TYPE_SELL , DEAL_TYPE_BALANCE , DEAL_TYPE_CREDIT , DEAL_TYPE_CHARGE , DEAL_TYPE_CORRECTION , DEAL_TYPE_BONUS , DEAL_TYPE_COMMISSION , DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY , DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY , DEAL_TYPE_INTEREST , DEAL_TYPE_BUY_CANCELED , DEAL_TYPE_SELL_CANCELED , DEAL_DIVIDEND , DEAL_DIVIDEND_FRANKED , DEAL_TAX }; enum ENUM_DEAL_ENTRY { DEAL_ENTRY_IN , DEAL_ENTRY_OUT , DEAL_ENTRY_INOUT , DEAL_ENTRY_OUT_BY }; enum ENUM_POSITION_TYPE { POSITION_TYPE_BUY , POSITION_TYPE_SELL };

Als Nächstes kommen wir zu dem bereits bekannten Fehler, bei Prüfen eine Hedging-Kontos, aber jetzt sitzt er im Konstruktor der Klasse Event Collection. Reparieren wir es:

CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT),m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_chart_id=:: ChartID (); :: ZeroMemory ( this .m_tick); }

Als Nächstes implementieren wir die gleiche Korrektur im Klassenkonstruktor CEngine:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { :: ResetLastError (); if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; }

Alles ist eingestellt. Jetzt kann die ganze Bibliothek ohne Fehler kompiliert werden. Jetzt müssen wir es starten. Jetzt müssen wir ihn starten. Da wir einige Methoden mit bedingter Kompilierung deaktiviert haben, müssen wir sie für die Arbeit mit MetaTrader 4 entwickeln.

In MQL5 sind Saldenoperationen Deals. Sie finden Sie in der Liste der historischen Aufträge und Deals. In MQL4 sind Saldenoperationen Aufträge vom Typ ORDER_TYPE_BALANCE (6) und ORDER_TYPE_CREDIT (7). Deshalb habe ich eine eigene Klasse eines Objekts für Saldenoperationen für MQL4 erstellt, die in der Liste der historischen Orders und Positionen gespeichert ist.

Wir erstellen die neue Klasse CHistoryBalance in Verzeichnis \MQL4\Include\DoEasy\Objects\Orders in der Datei HistoryBalance.mqh. COrder sollte eine Basisklasse sein:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CHistoryBalance : public COrder { public : CHistoryBalance( const ulong ticket) : COrder(ORDER_STATUS_BALANCE,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property); }; bool CHistoryBalance::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TICKET || property==ORDER_PROP_TIME_OPEN || property==ORDER_PROP_STATUS || property==ORDER_PROP_TYPE || property==ORDER_PROP_REASON ) return true ; return false ; } bool CHistoryBalance::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { return (property==ORDER_PROP_PROFIT ? true : false ); } bool CHistoryBalance::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { if (property==ORDER_PROP_SYMBOL || property==ORDER_PROP_EXT_ID) return false ; return true ; }

Die Klasse enthält für uns nichts Neues. Wir haben bereits alle historischen Orderklassen im zweiten Teil der Bibliotheksbeschreibung besprochen.

Wir haben zwei Arten von Saldenoperationen — Saldenoperation und die Gutschrift. Dementsprechend haben ihre Typen die Zahlenwerte 6 und 7. Wir werden für beide Typen eine einzige Klasse der Saldenoperationen verwenden und einen bestimmten Typ in der Auftragseigenschaft "Ursache" klären.

Fügen wir der Datei ToMQL4.mqh die zwei fehlenden "Ursachen" der Orders hinzu:

#define ORDER_TYPE_CLOSE_BY ( 8 ) #define ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ( 9 ) #define ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ( 10 ) #define ORDER_FILLING_RETURN ( 2 ) #define ORDER_TIME_GTC ( 0 ) #define ORDER_REASON_EXPERT ( 3 ) #define ORDER_REASON_SL ( 4 ) #define ORDER_REASON_TP ( 5 ) #define ORDER_REASON_BALANCE ( 6 ) #define ORDER_REASON_CREDIT ( 7 )

Da wir eine neue Klasse haben, die von der abstrakten Orderklasse abgeleitet ist, müssen wir die fehlende Funktionsweise in COrder hinzufügen.

Ersetzen wir in der Methode COrder::OrderPositionID() die Rückgabe der Magicnummer für MQL4

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderMagicNumber(); #else

durch die Rückgabe des Tickets (eine Art PositionID für MQL4-Positionen soll später implementiert werden):

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderTicket(); #else

Die Methode, die den Auftragsstatus in MQL4 zurückgibt, gibt immer ORDER_STATE_FILLED aus der Enumeration ENUM_ORDER_STATE zurück, was bei Remote-Pending-Orders nicht der Fall ist. Implementieren wir die Prüfung des Auftragsstatus, und wenn es sich um einen Remote-Pending-Order handelt, geben wir ORDER_STATE_CANCELED zurück.



long COrder::OrderState( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? ORDER_STATE_FILLED : ORDER_STATE_CANCELED ); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_STATE ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_STATE ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : case ORDER_STATUS_DEAL : default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Fügen wir die beiden neu hinzugefügten "Ursachen" zu der Methode hinzu, die die Auftragsursache für MQL4 zurückgibt:

long COrder::OrderReason( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .TypeOrder()==ORDER_TYPE_BALANCE ? ORDER_REASON_BALANCE : this .TypeOrder()==ORDER_TYPE_CREDIT ? ORDER_REASON_CREDIT : this .OrderCloseByStopLoss() ? ORDER_REASON_SL : this .OrderCloseByTakeProfit() ? ORDER_REASON_TP : this .OrderMagicNumber()!= 0 ? ORDER_REASON_EXPERT : WRONG_VALUE ); #else

In unserem Fall gibt die Methode, die das unausgeführtes Volumen zurückgibt, für MQL4 immer eine Order-Losgröße zurück, was für Positionen falsch ist. Für Remot-Pending-Order werden wir eine Lot-Order zurückgeben, aber für Positionen Null:

double COrder::OrderVolumeCurrent( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING ? ::OrderLots() : 0 ); #else

Fügen Sie Beschreibungen der beiden neuen "Ursachen" in der Methode hinzu, die die Ursachenbeschreibung der Order zurückgibt. Bei der Saldenoperationo und der Gutschrift überprüfen wir den Gewinn. Wenn er Null überschreitet, werden die Gelder eingezahlt, andernfalls werden die Gelder abgehoben:

string COrder::GetReasonDescription( const long reason) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .IsCloseByStopLoss() ? TextByLanguage( "Срабатывание StopLoss" , "Due to StopLoss" ) : this .IsCloseByTakeProfit() ? TextByLanguage( "Срабатывание TakeProfit" , "Due to TakeProfit" ) : this .Reason()== ORDER_REASON_EXPERT ? TextByLanguage( "Выставлен из mql4-программы" , "Placed from mql4 program" ) : this . Comment ()== "cancelled" ? TextByLanguage( "Отменён" , "Cancelled" ) : this .Reason()==ORDER_REASON_BALANCE ? ( this .Profit()> 0 ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Deposit of funds on the account balance" ) : TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawal from the balance" ) ) : this .Reason()==ORDER_REASON_CREDIT ? ( this .Profit()> 0 ? TextByLanguage( "Начисление кредитных средств" , "Received credit funds" ) : TextByLanguage( "Изъятие кредитных средств" , "Withdrawal of credit" ) ) : TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property not supported in MQL4" ) ); #else

Außerdem wurden einige kleinere Änderungen vorgenommen. Sie sind zu unbedeutend, um hier beschrieben zu werden. Sie beziehen sich hauptsächlich auf einen Text, der im Journal von MQL5/MQL4 angezeigt wird. Alle Bearbeitungen sind in den Bibliotheksdateien verfügbar, die dem Artikel beigefügt sind.

Nun verbessern wir die Klasse der historischen Kollektion in der Datei HistoryCollection.mqh.

Zuerst muss die neue Klassendatei eingebunden werden:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\HistoryDeal.mqh" #ifdef __MQL4__ #include "..\Objects\Orders\HistoryBalance.mqh" #endif

Da wir die Klasse CHistoryBalance nur für die MQL4-Version der Bibliothek benötigen, ist die Datei dieser Klasse in den Anweisungen zur bedingten Kompilierung für MQL4 enthalten.



Jetzt haben wir eine neue Klasse der Saldenoperationen. Um sie zu entwickeln und in die Kollektion zu stellen, müssen wir die Prüfung von Auftragstypen auf die Art eines Saldos und einer Kreditoperation hinzufügen und sie in der Methode Refresh() der Klasse CHistoryCollection für MQL4 zur Kollektion hinzufügen:



void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=::OrdersHistoryTotal(),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to the list" )); delete order; } } else if (order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryBalance *order= new CHistoryBalance(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to the list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(::OrderTicket()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Could not add order to the list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else

bool CHistoryOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if ( #ifdef __MQL5__ property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || ( property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT && ( this .TypeOrder()< ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || this .TypeOrder()> ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) ) #else property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT && this .Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER #endif ) return false ; return true ; }

Bisher wurde der Preis einer StopLimit-Order in MQL5 nicht an das Journal weitergegeben. Deshalb habe ich einen Check implementiert: wenn die geprüfte Eigenschaft ein StopLimit-Orderpreis ist, und wenn ein Auftragstyp nicht vom Typ StopLimit ist, wird die Eigenschaft nicht verwendet. Andernfalls handelt es sich um eine StopLimit-Order und die Eigenschaft ist notwendig.

In MQL4 wird ein StopLimit-Orderpreis nicht für Positionen verwendet.



Damit ist die Verbesserung der ersten Stufe der Kompatibilität mit MQL4 abgeschlossen.

Tests

Zu Testzwecken nehmen wir den ES TestDoEasyPart03_1.mq5 aus \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part03 und speichern ihn unter dem Namen TestDoEasyPart09.mq4 im Ordner für MQL4 EAs \MQL4\Experts\TestDoEasyPart09.



Der EA wird ohne Änderungen kompiliert, aber wenn wir einen Blick auf den Code werfen, stellt sich heraus, dass er die Liste der Deals verwendet, die in MQL4 fehlen:

enum ENUM_TYPE_ORDERS { TYPE_ORDER_MARKET, TYPE_ORDER_PENDING, TYPE_ORDER_DEAL }; int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetListByTime(InpTimeBegin,InpTimeEnd,SELECT_BY_TIME_CLOSE); if (list== NULL ) { Print ( "Could not get collection list" ); return INIT_FAILED ; } int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; if (order.Status()==ORDER_STATUS_DEAL && InpOrderType==TYPE_ORDER_DEAL) order. Print (); if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER && InpOrderType==TYPE_ORDER_MARKET) order. Print (); if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && InpOrderType==TYPE_ORDER_PENDING) order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Ersetzen wir einfach diese Deals durch Saldenoperationen. In diesem Fall verwenden wir die bedingte Kompilierung direkt im EA, was für das Endprodukt nicht korrekt ist, wo alle Aktionen zur Abgrenzung nach Sprachversionen für den Benutzer verborgen sein sollten. Aber in diesem Fall testen wir einfach die Ergebnisse der Bibliotheksverbesserung, also ist das keine große Sache.

Fügen wir kleinere Änderungen am EA-Code hinzu, die MQL5-Deals durch MQL4 Saldenoperationen ersetzen:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Collections\HistoryCollection.mqh> enum ENUM_TYPE_ORDERS { TYPE_ORDER_MARKET, TYPE_ORDER_PENDING, #ifdef __MQL5__ TYPE_ORDER_DEAL #else TYPE_ORDER_BALANCE #endif }; input ENUM_TYPE_ORDERS InpOrderType = TYPE_ORDER_MARKET; input datetime InpTimeBegin = 0 ; input datetime InpTimeEnd = END_TIME; CHistoryCollection history; int OnInit () { history.Refresh(); CArrayObj* list=history.GetListByTime(InpTimeBegin,InpTimeEnd,SELECT_BY_TIME_CLOSE); if (list== NULL ) { Print ( "Could not get collection list" ); return INIT_FAILED ; } int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; #ifdef __MQL5__ if (order.Status()==ORDER_STATUS_DEAL && InpOrderType==TYPE_ORDER_DEAL) order. Print (); #else if (order.Status()==ORDER_STATUS_BALANCE && InpOrderType==TYPE_ORDER_BALANCE) order. Print (); #endif if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER && InpOrderType==TYPE_ORDER_MARKET) order. Print (); if (order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && InpOrderType==TYPE_ORDER_PENDING) order. Print (); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

Kompilieren und starten wir den EA im Terminal (der Test EA aus dem dritten Artikel funktioniert nur in OnInit(), so dass er die gewünschte historische Kollektionsliste einmalig nach dem Start oder nach Änderung der Liste in den Einstellungen anzeigt).

Bevor wir den EA starten, wählen wir die Option "Ganze Historie" im Kontextmenü der Registerkarte "Kontohistorie" des Terminals, da in MetaTrader 4 die Menge der für Anwendungen verfügbaren Historie von einer in der Registerkarte ausgewählten Größe für die Historie abhängt.

In den Einstellungen wird Saldo/Guthaben ausgewählt und die allererste Einlage wird im Journal angezeigt:





Nun müssen wir prüfen, ob die Suche und Anzeige von geschlossenen Positionen korrekt ist. Seit ich vor kurzem ein MetaTrader 4 Konto eröffnet habe, gab es keinen Handel damit. Ich öffnete einen Verkauf, setzte StopLoss und TakeProfit ein und ging, um Kaffee zu machen. Als ich zurückkam, wurde die Position durch den Stop-Loss geschlossen, woraufhin sich der Markt in Richtung der Verkaufsposition zu bewegen begann. Ja, so ist es immer! :)

Aber jetzt gibt es eine geschlossene Position für den Test.

"Market Orders" wird in den Einstellungen ausgewählt:





Nun überprüfen wir die Liste der entfernten Pending-Orders. Ich habe ein paar Orders platziert und sie danach entfernt.

"Pending-Orders" ist in den Einstellungen ausgewählt:





Die Liste der entfernten Pending-Orders wird ebenfalls angezeigt.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir die Möglichkeit implementieren, mit Marktpositionen und aktiven Pending-Orders in MQL4 zu arbeiten.

Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

