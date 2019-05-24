Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil IV).

Inhalt

Übergeben der Handelsereignisse an das Programm

Im ersten Artikel haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. In den folgenden Artikeln haben wir die Entwicklung der Bibliothek fortgesetzt und das Basisobjekt der Motorenbibliothek sowie die Sammlung von Marktorders und -positionen vervollständigt. In diesem Artikel werden wir die Entwicklung des Basisobjekts fortsetzen und ihm beibringen, Handelsereignisse auf dem Konto zu identifizieren.

Wenn wir auf den Test-EA zurückkommen, der ganz am Ende des dritten Artikels erstellt wurde, können wir sehen, dass die Bibliothek in der Lage ist, Handelsereignisse zu definieren, die auf dem Konto stattfinden. Wir sollten jedoch alle auftretenden Ereignisse genau nach ihren Typen aufteilen, um sie an ein Programm zu senden, das die Bibliothek für die Arbeit verwendet.

Dazu sollten wir die Methode schreiben, die Ereignisse definiert und diejenige, die Ereignistypen definiert.

Lassen Sie uns darüber nachdenken, welche Handelsgeschehnisse wir identifizieren müssen: eine Pending-Order kann platziert worden sein

eine Pending-Order kann gelöscht worden sein

eine Pending-Order kann aktiviert worden sein, das eine Position erzeugt

eine Pending-Order kann teilweise aktiviert worden sein, das eine Position erzeugt

eine Position kann eröffnet worden sein

eine Position kann geschlossen worden sein

eine Position kann teilweise eröffnet worden sein

eine Position kann teilweise geschlossen worden sein

eine Position kann durch eine entgegengesetzte Position geschlossen worden sein

eine Position kann teilweise durch eine entgegengesetzte Position geschlossen worden sein

dem Konto wurde Geld gutgeschrieben

vom Konto wurde Geld abgebucht

eine Saldobuchung wurde auf dem Konto vorgenommen

Ereignisse, die bis jetzt noch nicht erfasst sind:

eine Pending-Order kann geändert werden (Änderung des Aktivierungspreises, Hinzufügen/Entfernen/Ändern von Stop-Loss und Take-Profit).



Eine Position kann geändert werden (Hinzufügen/Entfernen/Ändern von Stop-Loss und Take-Profit).

Basierend auf dem oben genannten müssen Sie entscheiden, wie Sie ein Ereignis eindeutig identifizieren können. Es ist besser, die Lösung sofort nach der Kontoart zu unterteilen: Hedging-Konten:

Erhöhung der Anzahl der Pending-Order bedeutet dass Hinzufügen einer Pending-Order (Ereignis im Marktumfeld)

Verminderte Anzahl der Pending-Orders: die erhöhte Anzahl der Positionen bedeutet eine ausgelöste Pending-Order (Ereignis im Markt- und historischen Umfeld)

keine erhöhte Anzahl der Positionen, bedeutet das Löschen einer Pending-Order (Ereignis im Marktumfeld)

keine Verminderung der Anzahl der Pending-Orders: erhöhte Anzahl von Positionen bedeutet die Eröffnung einer neuen Position (Ereignis im Markt- und historischen Umfeld).

verminderte Anzahl von Positionen bedeutet Schließung einer Position (Ereignis im Markt- und historischen Umfeld)

Anzahl der Positionen, die unverändert bleiben, aber mit einem abnehmenden Volumen einhergehen bedeutet teilweises Schließen einer Position (Ereignis im historischen Umfeld).

Netting-Konten: erhöhte Anzahl der Pending-Orders bedeutet dass Hinzufügen einer Pending-Order Verminderte Anzahl der Pending-Orders: erhöhte Anzahl der Positionen bedeutet eine ausgelöste Pending-Order unveränderte Anzahl von Positionen, aber eine geänderten Positionsänderungszeit und einem unveränderten Volumen begleitet werden bedeutet, eine Pending-Order wurde ausgelöst und eine Erhöhung des Positionsvolumens. verminderte Anzahl von Positionen bedeutet Schließung einer Position keine Verminderung der Anzahl der Pending-Orders: erhöhte Anzahl von Positionen bedeutet die Eröffnung einer neuen Position verminderte Anzahl von Positionen bedeutet Schließung einer Position

unveränderte Anzahl von Positionen, aber eine geänderte Positionsänderungszeit und ein erhöhtes Volumen bedeutet, ein Positionsvolumen wurde erhöht. unveränderte Anzahl von Positionen, aber eine Positionsänderungszeit und ein verringertes Volumen bedeutet, ein Positionsvolumen wurde vermindert.

Um Handelsereignisse zu identifizieren, müssen wir wissen, mit welchem Kontotyp das Programm arbeitet. Fügen Sie das Flag des Typs eines Hedging-Kontos zum 'private' Bereich der Klasse CEngine hinzu, definieren Sie die Kontoart im Klassenkonstruktor und weisen Sie das Ergebnis dieser Flag-Variable zu:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); public : void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() : m_first_start( true ) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); }

Während des ersten Starts, während der Konstruktion des Klassenobjekts, wird der Kontentyp, mit dem das Programm gestartet wird, in seinem Konstruktor definiert. Dementsprechend werden die Methoden zur Definition von Handelsereignissen entweder einem Hedging- oder einem Netting-Konto zugeordnet. Nachdem wir ein eingehendes Handelsereignis definiert haben, müssen wir dessen Code speichern. Es soll bis zum nächsten Ereignis konstant bleiben. Dadurch ist das Programm immer in der Lage, das letzte Ereignis eines Kontos zu definieren. Ein Ereigniscode besteht aus einem Satz von Flags. Jedes Flag beschreibt ein bestimmtes Ereignis. So kann beispielsweise das Ereignis einer Positionsschließung in bestimmte Teilmengen unterteilt werden, die es genauer charakterisieren: vollständig geschlossen teilweise geschlossen geschlossen durch eine entgegengesetzte Position geschlossen durch Stop-Loss geschlossen durch Take-Profit usw. Alle diese Attribute sind einem Ereignis "Positionsschließung" inhärent, d.h. ein Ereigniscode sollte alle diese Daten enthalten. Um ein Ereignis mit den Flags zu konstruieren, erstellen wir zwei neue Enumerationen in der Datei Defines.mqh aus dem Stammverzeichnis der Bibliothek (Trading-Ereignisflags und mögliche Trading-Ereignisse) für das Konto, mit dem wir uns beschäftigen: enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 16 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 32 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 512 }; enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD }; Hier sollten wir einige Klarstellungen bezüglich der Enumeration ENUM_TRADE_EVENT vornehmen.

Da einige Handelsereignisse kein Programm oder menschliche Eingriffe erfordern (Gebühren, Provisionen, Gebühren, Boni, etc.), werden wir diese Daten aus der Dealtyp (der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE) in MQL5 übernehmen. Um die spätere Bearbeitung des Ereignisses zu vereinfachen, müssen wir es so gestalten, dass unsere Ereignisse mit dem Wert der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE übereinstimmen.

Wir werden die Saldooperation in zwei Ereignisse unterteilen: Konto-Gutschriften und Abhebungen. Andere Ereignisse aus der Enumeration der Dealtypen, beginnend mit DEAL_TYPE_CREDIT, haben die gleichen Werte wie in der Enumeration ENUM_DEAL_TYPE, mit Ausnahme von Kauf und Verkauf (DEAL_TYPE_BUY und DEAL_TYPE_SELL), die nicht mit Ausgleichsvorgängen zusammenhängen. Lassen Sie uns die Klasse der Marktorder- und Positionsinkasso verbessern.

Wir werden eine Probenordnung zum 'private' Abschnitt der Klasse CMarketCollection hinzufügen, um eine Suche nach spezifizierten Auftragseigenschaften durchzuführen, während der 'public' Abschnitt der Klasse Methoden zum Erhalten der vollständigen Liste von Aufträgen und Positionen erhält, die Liste der Aufträge und Positionen, die durch eine spezifizierte Zeitspanne ausgewählt wurden, und Listen, die Aufträge und Positionen, die durch ein spezifiziertes Kriterium ausgewählt wurden, aus Integer-, Double- und String-Eigenschaften eines Auftrags oder einer Position zurückgeben. Dies wird es uns ermöglichen, die notwendigen Listen von Marktorders und Positionen aus der Collection zu erhalten (wie es für die Collection historischer Aufträge und Deals in Teil 2 und Teil 3 der Bibliotheksbeschreibung geschehen ist).

class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } public : CArrayObj* GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPosition( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); }; Implementieren wir die Methode zur Auswahl von Aufträgen und Positionen nach Zeit über den Klassenkörper hinaus: CArrayObj* CMarketCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ) { CArrayObj* list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,begin); int index_begin=m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,end); int index_end=m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add(m_list_all_orders.At(i)); return list; } Die Methode ist fast identisch mit derjenigen zur Auswahl historischer Aufträge und Geschäfte nach der Zeit, die wir im Teil 3 beschrieben haben. Lesen Sie die Beschreibung im entsprechenden Abschnitt des dritten Artikels erneut, falls erforderlich. Der Unterschied zwischen dieser Methode und derjenigen der Klasse der historischen Collection besteht darin, dass wir nicht die Aufträge nach der Zeit auswählen, nach denen selektiert werden soll. Marktorders und Positionen haben nur Eröffnungszeiten. Ändern Sie auch die historischen Ordnungen und behandelt den Klassenkonstruktor der Sammlung. Das MQL5-Auftragssystem verfügt über kein Konzept mit den Schließzeiten — alle Aufträge und Deals sind in Listen nach ihrer Zeit der Auftragserteilung (oder Eröffnungszeit nach dem MQL4-Ordersystem) geordnet. Ändern Sie dazu die Zeile, die die Sortierrichtung in der Collection der historischen Aufträge und Deals im Klassenkonstruktor CHistoryCollection definiert: CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ),m_delta_deal( 0 ),m_index_order( 0 ),m_delta_order( 0 ),m_is_trade_event( false ) { this .m_list_all_orders.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this .m_list_all_orders.Clear(); } Jetzt in MQL5, werden alle Aufträge und Deals in der Collection historischer Aufträge und Deals standardmäßig nach ihrer Platzierungszeit sortiert, während sie in MQL4 nach der in den Auftragseigenschaften definierten Schließzeit sortiert werden. Kommen wir nun zu einem weiteren Merkmal des MQL5-Auftragssystem. Beim Schließen einer Position durch eine entgegengesetzte Position wird ein spezieller Schließauftrag vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY platziert, während beim Schließen einer Position durch eine Stop-Order stattdessen eine Marktorder zum Schließen einer Position platziert wird.

Um Marktorder zu berücksichtigen, mussten wir die Methoden zum Empfangen und Zurückgeben der Integer-Eigenschaften des Basisauftrags um eine weitere Eigenschaft erweitern (am Beispiel des Empfangens und Zurückgebens der Magicnummer des Auftrags): long COrder:: OrderMagicNumber () const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderMagicNumber (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_MAGIC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } Ich habe solche Änderungen (oder die logisch der Methode entsprechenden) in allen Methoden zum Empfangen und Zurückgeben der ganzzahligen Eigenschaften der Basisordnung vorgenommen, bei denen dieser Status wirklich berücksichtigt werden muss. Da ein solcher Status existiert, legen wir eine neue Klasse der Marktorder CMarketOrder im Ordner Objects der Bibliothek an, um solche Auftragstypen zu speichern. Die Klasse ist völlig identisch mit den übrigen zuvor erstellten Markt- und historischen Order- und Dealobjekten, daher werde ich hier nur die Auflistung angeben: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CMarketOrder : public COrder { public : CMarketOrder( const ulong ticket= 0 ) : COrder(ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO ) return false ; return true ; } bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_SL || property==ORDER_PROP_TP || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ) return false ; return true ; } Schreiben wir in die Bibliotheksdatei Defines.mqh den neuen Status — Marktorder: enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; Nun, im Block zum Hinzufügen von Aufträgen zur Liste (die Methode Refresh() der Klasse CMarketCollection zum Aktualisieren der Liste der Marktorders und Positionen), implementieren wir die Prüfung des Auftragstyps. Fügen wir je nach Typ entweder ein Marktordnungsobjekt oder ein Pending-Orderobjekt zur Collection hinzu:

void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; long ticket=:: OrderTicket (); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE_MSC ); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); this .m_struct_curr_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to list" )); delete position; } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketOrder *order= new CMarketOrder(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_market++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить маркет-ордер в список" , "Failed to add market order to list" )); delete order; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); this .m_struct_curr_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить отложенный ордер в список" , "Failed to add pending order to list" )); delete order; } } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_market= this .m_struct_curr_market.total_market- this .m_struct_prev_market.total_market; this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } } Um Schließaufträge vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY berücksichtigen zu können, fügen wir diesen Auftragstyp zum Auftragstyp-Definitionsblock in der Methode Refresh() zur Aktualisierung der Liste der historischen Aufträge und Deals der Klasse CHistoryCollection hinzu, so dass solche Aufträge in die Collection aufgenommen werden. Ohne diese kann das Basisobjekt der Bibliothek CEngine nicht definieren, dass eine Position durch eine entgegengesetzte geschlossen wurde: void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersHistoryTotal (),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal (),i=m_index_order; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL || type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to list" )); delete order; } } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; this .m_list_all_orders.InsertSort(deal); } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif } Beim Testen der Klasse CEngine zur Definition auftretender Kontoereignisse habe ich einige kleinere Fehler in den Servicemethoden entdeckt und behoben. Es macht keinen Sinn, sie hier zu beschreiben, da sie die Performance nicht beeinflussen, während ihre Beschreibung die Aufmerksamkeit von der Entwicklung wichtiger Bibliotheksfunktionen ablenkt. Alle Änderungen an den Klassenauflistungen wurden bereits vorgenommen. Du kannst sie selbst in den unten angehängten Bibliotheksdateien sehen.

Setzen wir unsere Arbeit an der Definition von Ereignissen fort. Nach dem Debuggen der Definition der Handelsereignisse werden alle aufgetretenen Ereignisse in einer einzigen Klassenvariablen gepackt, die als eine Reihe von Flags ausgeführt wird. Das Verfahren zum Lesen von Daten aus der Variablen zur Zerlegung ihres Wertes in Komponenten, die ein bestimmtes Ereignis charakterisieren, wird anschließend erstellt.

Fügen wir die Klassenvariable zum Speichern des Trading-Ereigniscodes, Methoden zum Verifizieren eines Handelsereignisses für Hedging- und Netting-Konten und Methoden zum Rückgabe der benötigten Auftragsobjekte in den 'private' Bereich der Klasse CEngine hinzu.

Im 'public' Bereich deklarieren wir die Methoden, die die Listen der Marktpositionen und Pending-Orders, der historische Marktorder und Deals, die Methode Rückgabe eines Trading-Eventcodes aus der Variable m_trade_event_code und die Methode Rückgabe des Hedge-Account-Flags.

zurückgeben. class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; Initialisieren wir den Code des Handelsereignisses in der Initialisierungsliste des Klassenkonstruktors. CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); } Implementieren wir deklarierte Methoden außerhalb des Klassenkörpers: CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryDeals( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetPosition( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastDeal( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryDeals(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } Sehen wir uns an, wie die Listen anhand des folgenden Beispiels erhalten werden: CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } Alles ist ganz einfach und bequem: Wir erhalten die vollständige Liste der Positionen aus der Collection von Marktorders und -positionen mit der Methode der Collection GetList(). Danach wählen wir einen Auftrag mit dem Status "Position" aus , indem wir die Methode zum Auswählen von Aufträgen über eine bestimmte Eigenschaft aus der Klasse CSelect verwenden. Die Methode wurde im dritten Artikel der Bibliotheksbeschreibung beschrieben. Liefern der erhaltenen Liste.

Die Liste kann leer sein (NULL), daher sollte das von dieser Methode zurückgegebene Ergebnis im aufrufenden Programm überprüft werden. Schauen wir anhand des folgenden Beispiels, wie wir einen benötigten Auftrag erhalten: COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } Zunächst erhalten wir mit der oben beschriebenen Methode GetListMarketPosition() die Liste der Positionen. Wenn die Liste leer ist, erhalten wir NULL. Als Nächstes sortieren wir die Liste nach der offenen Zeit in Millisekunden (da wir die letzte offene Position erhalten werden, sollte die Liste nach der Zeit sortiert werden) und wählen wir die letzte Reihenfolge in ihr. Infolgedessen gibt einen aus der Liste erhaltenen Auftrag an das aufrufende Programm zurück.

Das Ergebnis der Suche nach einer von der Methode zurückgegebenen Bestellung kann leer sein (Reihenfolge wird nicht gefunden) und gleich NULL sein. Überprüfen wir daher das erhaltene Ergebnis auf NULL, bevor wir darauf zugreifen.

Wie man sehen kann, ist alles schnell und einfach. Wir können jede Methode zum Empfangen von Daten aus bestehenden und zukünftigen Collection erstellen. Dies gibt uns mehr Flexibilität bei der Verwendung solcher Listen.

Die Methoden zum Empfangen der Listen sind im 'public' Abschnitt der Klasse platziert, so dass wir alle Daten aus den Listen in benutzerdefinierten Programmen empfangen können, wie es mit den oben genannten Methoden geschehen ist.

Die Methoden zum Empfangen notwendiger Bestellungen sind im privaten Bereich ausgeblendet. Sie werden nur in der Klasse CEngine für den internen Bedarf benötigt — insbesondere um Daten über die letzten Aufträge, Geschäfte und Positionen zu erhalten. In nutzerdefinierten Programmen können wir nutzerdefinierte Funktionen für den Empfang bestimmter Aufträge durch bestimmte Eigenschaften erstellen (die Beispiele sind oben aufgeführt).

Um auf einfache Weise Daten aus den Collectionen zu erhalten, werden wir irgendwann eine breite Palette von Funktionen für Endbenutzer entwickeln.

Dies wird in den letzten Artikeln über die Arbeit mit der Collection der Aufträge geschehen.

Nun lassen Sie uns die Methode zur Überprüfung von Handelsgeschäften implementieren.

Derzeit funktioniert es nur bei Hedging-Konten für MQL5. Danach werde ich die Methoden zur Überprüfung von Handelsereignissen für MQL5 Netting Accounts und MQL4 entwickeln. Um die Methodenoperation zu testen, bietet sich sie die Anzeige der Prüf- und Ereignisergebnisse an. Diese Fähigkeit soll später entfernt werden, da diese Funktion durch eine andere Methode erfüllt werden soll, die nach dem Debuggen der Methode zur Überprüfung von Handelsereignissen auf dem Konto erstellt wird. void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие на счёте" , "New trading event on account" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; string text=TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер: " , "Pending order placed: " ); COrder* order= this .GetLastMarketPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { string text=TextByLanguage( "Выставлен маркет-ордер: " , "Market order placed: " ); COrder* order= this .GetLastMarketOrder(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие в истории счёта" , "New trading event in account history" )); if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; string text=TextByLanguage( "Новая сделка: " , "New deal: " ); COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { text+=deal.TypeDescription(); if (( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE)== DEAL_TYPE_BALANCE ) { text+=(deal.Profit()> 0 ? TextByLanguage( ": Пополнение счёта: " , ": Account Recharge: " ) : TextByLanguage( ": Вывод средств: " , ": Withdrawal: " ))+:: DoubleToString (deal.Profit(),( int ):: AccountInfoInteger (ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS)); } } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новые торговые события на счёте и в истории счёта" , "New trading events on account and in account history" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; string text=TextByLanguage( "Удалён отложенный ордер: " , "Removed pending order: " ); COrder* order= this .GetLastHistoryPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; string text=TextByLanguage( "Открыта позиция: " , "Position opened: " ); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; text=TextByLanguage( "Сработал отложенный ордер: " , "Pending order activated: " ); } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично открыта позиция: " , "Position partially open: " ); } text+=order.DirectionDescription(); } text+= " #" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; string text=TextByLanguage( "Закрыта позиция: " , "Position closed: " ); ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично закрыта позиция: " , "Partially closed position: " ); } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss: " , "Position closed by StopLoss: " ); } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit: " , "Position closed by TakeProfit: " ); } } text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy " : "Sell " ); } text+= "#" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; string text=TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной: " , "Position closed by opposite position: " ); ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy" : "Sell" ); text+= " #" +( string )order.PositionID()+TextByLanguage( " закрыта позицией #" , " closed by position #" )+( string )order.PositionByID(); COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text+=TextByLanguage( " частично" , " partially" ); } } Print (DFUN,text); } } } } #endif } Die Methode ist einfach, aber ziemlich umfangreich. Daher enthält der Code alle Prüfungen und entsprechenden Aktionen, so dass wir besser sehen können, was innerhalb der Methode passiert. Die Methode implementiert zunächst die Prüfung für das MQL5-Hedging-Konto. Tatsächlich kommt es darauf an, die Anzahl der neu erschienenen Aufträge und Deals entweder in der Kontohistorie oder am Markt zu überprüfen. Für den Ausdruck im Journal werden die Daten von der letzten Position, dem letzten Deal, dem letzten Auftrag oder der Dealorder übernommen — all dies geschieht für den Ausdruck von Daten im Journal, um die Codeausführung zu überprüfen. Diese Funktionen werden später aus dem Code entfernt und durch eine einzige Methode ersetzt, die von den mit der Bibliothek arbeitenden Programmen verwendet wird.

Prüfung der Verarbeitung von Handelsereignissen

Lassen Sie uns einen Test-EA für die Überprüfung der Methode erstellen, die Handelsereignisse auf dem Konto definiert.

Lassen Sie uns eine Reihe von Schaltflächen implementieren, um die neuen Ereignisse zu verwalten.

Die benötigten Aktionen und die entsprechenden Schaltflächen sind wie folgt:

Kaufposition eröffnen

Eine Pending-BuyLimit-Order platzieren

Platzieren einer Pending-BuyStop-Order

Platzieren einer Pending-BuyStopLimit-Order

Kaufposition schließen

Schließen der Hälfte einer Kaufposition

Schließen einer Kaufposition mit einer entgegengesetzten Verkaufsposition

Verkaufsposition eröffnen

Platzieren einer Pending-SellLimit-Order

Platzieren einer Pending-SellStop-Order

Platzieren einer Pending-SellStopLimit-Order

Verkaufsposition schließen

Schließen der Hälfte einer Verkaufsposition

Schließen einer Verkaufsposition mit einer entgegengesetzten Kaufposition

Alle Positionen schließen

Geld vom Konto abbuchen

Die Eingabeparameter sind wie folgt: Magic number - Magicnummer

- Magicnummer Lots - Volumen der zu eröffnenden Positionen

- Volumen der zu eröffnenden Positionen StopLoss in Punkten

TakeProfit in Punkten

Pending orders distance (Punkte)

StopLimit orders distance (Punkte)

Eine StopLimit-Order wird als Stop-Order in einem Abstand (distance) vom Preis platziert, der durch den Wert Pending Orders distance festgelegt wurde.

Sobald der Preis die angegebene Order erreicht und aktiviert hat, wird mit diesem Preisniveau eine Limit-Order in einem Abstand vom durch StopLimit-Orders distance festgelegten Preis platziert.

Eine StopLimit-Order wird als Stop-Order in einem Abstand (distance) vom Preis platziert, der durch den Wert festgelegt wurde. Sobald der Preis die angegebene Order erreicht und aktiviert hat, wird mit diesem Preisniveau eine Limit-Order in einem Abstand vom durch festgelegten Preis platziert. Slippage (Schlupf) in Punkten

Abbuchen von Geld (im Tester) - Auszahlung von Geldern vom Konto im Tester



Wir benötigen die Funktionen zur Berechnung korrekter Werte, um Orderplatzierungspreise im Verhältnis zum StopLevel, Stop-Orders und Positionsvolumen zu definieren. An dieser Stelle fügen wir die Funktionen der Bibliothek der Servicefunktionen in der Datei DELib.mqh hinzu, solange wir noch keine Handelsklassen und Symbolklassen haben:

double MinimumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); } double MaximumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); } double StepLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); } double NormalizeLot( const string symbol_name, double order_lots) { double ml= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double mx= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double ln= NormalizeDouble (order_lots, int ( ceil ( fabs ( log (ml)/ log ( 10 ))))); return (ln<ml ? ml : ln>mx ? mx : ln); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,stop_loss),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,stop_loss),dg) ); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,price-stop_loss*pt),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,price+stop_loss*pt),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,take_profit),dg) : NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,take_profit),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? :: NormalizeDouble (:: fmax (price+lv*pt,price+take_profit*pt),dg) : :: NormalizeDouble (:: fmin (price-lv*pt,price-take_profit*pt),dg) ); } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int distance_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } bool CheckStopLevel( const string symbol_name, const int stop_in_points, const int spread_multiplier) { return (stop_in_points>=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier)); } int StopLevel( const string symbol_name, const int spread_multiplier) { int spread=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (stop_level== 0 ? spread*spread_multiplier : stop_level); }

Die Funktionen berechnen einfach korrekte Werte, damit sie nicht gegen die auf dem Server festgelegten Einschränkungen verstoßen. Die Berechnungsfunktion StopLevel erhält neben dem Symbol auch den Multiplikator des Spreads. Dies geschieht, weil, wenn der StopLevel auf dem Server auf Null gesetzt ist, dies bedeutet einen Floating Level, und um StopLevel zu berechnen, sollten wir einen Spread-Wert multipliziert mit einer bestimmten Zahl verwenden (normalerweise 2, aber 3 ist auch möglich). Dieser Multiplikator wird an die Funktion übergeben, so dass wir ihn entweder in den EA-Einstellungen fest programmieren oder berechnen können.

Um Zeit zu sparen, werden wir keine nutzerdefinierten Handelsfunktionen schreiben. Stattdessen verwenden wir die vorgefertigten Handelsklassen der Standardbibliothek, nämlich die Klasse CTrade für die Durchführung von Tradingoperationen.

Um Schaltflächen für Arbeitschart zu erstellen, werden wir eine Enumeration mit ihren Mitgliedern implementieren, die Schaltflächennamen, Bezeichnungen und Werte für die Überprüfung eines bestimmten Tastendrucks festlegen.

Erstellen wir in MQL5\Experts\TestDoEasy\Part04\\ einen neuen EA namens TestDoEasy04.mqh (überprüfen Sie die OnTimer- und OnChartEvent-Ereignishandler im MQL Wizard beim Erstellen des EA):





Nachdem Sie die EA-Vorlage mit dem MQL-Assistenten erstellt haben, fügen Sie die Nutzerdefinierte Bibliothek und die Handelsklasse der Standardbibliothek hinzu. Fügen Sie auch die Eingabeparameter hinzu:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage;

Hier binden wir das Hauptobjekt der CEngine Bibliothek und die CTrade Handelsklasse ein.

Erstellen wir anschließend die Enumeration unter Angabe aller erforderlichen Schaltflächen.

Die Reihenfolge der Methoden in der Enumeration ist wichtig, da sie die Reihenfolge der Tastenerstellung und deren Position in einem Diagramm festlegt.

Danach deklarieren wir die Struktur zur Speicherung des Namens eines Button-Grafikobjekts und eines Textes, der auf eine Schaltfläche geschrieben werden soll.

Wir setzen im Block der Eingabeparameter alle oben aufgeführten EA-Parametervariablen. Und wir deklarieren im globale Variablenblock des EAs das Bibliotheksobjekt, Handelsklassenobjekt, Knopfstrukturen Array und die Variablen, denen die Eingabewerte im OnInit()Handler zuzuordnen sind:

int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name =prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text =EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Überprüfen Sie in der Funktion OnInit() die Kontoart und informieren Sie, wenn es sich nicht um ein Hedging-Konto handelt, und beenden Sie das Programm mit einem Fehler.

Als nächstes setzen Sie das Präfix der Objektnamen (damit das EA seine Objekte erkennen kann) und füllen Sie das Array der Strukturen mit den Tasterdaten in einer Schleife um die Anzahl der Schaltflächen.

Der Objektname der Schaltfläche wird als Präfix+Zeichenkette der Enumeration ENUM_BUTTONS entsprechend dem Schleifenindex gesetzt, während der Text der Schaltfläche durch Transformation der Zeichenkette der Enumeration entsprechend dem Schleifenindex mit der Funktion EnumToButtText() kompiliert wird.

Die Losgröße der geöffneten Positionen und platzierten Aufträge wird im Folgenden berechnet. Da die Hälfte der Positionen geschlossen ist, sollte die Losgröße einer geöffneten Position mindestens doppelt so hoch sein wie die minimale Losgröße. Daher wird die maximale Losgröße als einer von zwei Werten genommen:

1) aus den Eingabeparametern, 2) minimale Losgröße multipliziert mit zwei in der Zeile fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0), wird der Wert der erhaltenen Losgröße normiert und der globalen Variable lot zugewiesen. Wenn also das vom Benutzer in die Eingaben eingegebene Losgröße kleiner als das doppelte Mindestlos ist, wird das doppelte Mindestlos verwendet. Andernfalls wird das von einem Benutzer eingegebene Los verwendet.

Die restlichen Eingabeparameter werden den entsprechenden globalen Variablen zugewiesen und die Funktion CreateButtons() wird zum Erstellen von Schaltflächen aus dem Struktur-Array aufgerufen, das bereits im vorherigen Schritt mit Schaltflächendaten gefüllt wurde. Wenn das Erstellen der Schaltfläche mit der Funktion ButtonCreate() fehlgeschlagen ist, wird die Fehlermeldung angezeigt und das Programm endet mit einem Initialisierungsfehler.

Abschließend wird die Klasse CTrade initialisiert:

trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);

Setzen des Slippage (Schlupf) in Punkten ,

, Setzen der Magicnummer ,



, Setzen der Auftragsausführungsart entsprechend den Einstellungen des aktuellen Symbols ,



Einstellen des Margenberechnungsmodus entsprechend den Einstellungen des laufenden Kontos und

Setzen der Protokollierungsebene für die Meldungen , um nur Fehlermeldungen im Journal

anzuzeigen. (der vollständige Protokollierungsmodus wird im Tester automatisch aktiviert).

Implementieren wir in der Funktion OnDeinit() das Entfernen aller Schaltflächen mit dem Objektnamen-Präfix:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , prefix ); }

Nun entscheiden wir uns über den Timer der Bibliothek und die Startreihenfolge der Ereignisbehandlung des EAs.

Wenn der EA nicht im Tester gestartet wird, soll der Bibliothekstimer vom EA-Timer gestartet werden, während die Ereignisbehandlung im Normalmodus arbeitet.

Wenn das EA im Tester gestartet wird, soll der Bibliothekstimer über die Funktion OnTick() des EA gestartet werden. Die Ereignisse durch Tastenklicks werden auch in OnTick() behandelt.

Die Funktionen des Eads von OnTick(), OnTimer() und OnChartEvent(): void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" ) < 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } In OnTick()

Überprüfen wir, wo das EA gestartet wird. Wenn er im Tester gestartet wird, rufen wir die Funktion OnTimer() Bibliothek auf.

auf. Als nächstes überprüfen wir den Objektnamen über alle aktuellen Chartobjekte in der Schleife . Wenn er mit dem Namen einer Schaltfläche übereinstimmt, wird die Ereignisbehandlung der geklickten Schaltfläche aufgerufen.



In OnTimer()



Überprüfen wir, wo das EA gestartet wird. Wenn er nicht im Tester gestartet wird, rufen wir die Funktion OnTimer() der Bibliothek auf.

In OnChartEvent()



Überprüfen wir, wo das EA gestartet wird. Wenn er im Tester gestartet wird, verlassen wir die Funktion .

gestartet wird, verlassen wir . Als nächstes wird die Ereignis-ID überprüft, und wenn dies das Ereignis des Klickens auf ein grafisches Objekt ist und der Objektname einen Text enthält, der zu Schaltflächen gehört, wird die entsprechende Ereignisbehandlung der Schaltfläche aufgerufen .

Die Funktion CreateButtons():



bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Bei dieser Funktion kommt es darauf an, die Koordinaten und Farben einer Schaltfläche in einer Schleife aus der Anzahl der Elemente der Enumeration ENUM_BUTTONS zu berechnen. Die Koordinaten und die Farbe werden basierend auf dem Schleifenindex berechnet, der die Nummer der Enumeration ENUM_BUTTONS angibt. Nach der Berechnung der x- und y-Koordinaten wird die Erstellungsfunktion der Schaltfläche mit in der Schleife berechneten Koordinaten und Farbwerten aufgerufen.



Die Funktion EnumToButtText()

string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member ) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; }

Hier ist alles einfach: Die Funktion erhält das Element der Enumeration und wandelt es in eine Zeichenkette um, die den überflüssigen Text entfernt. Als Nächstes werden alle Zeichen der erhaltenen Zeichenkette in Kleinbuchstaben umgewandelt und alle ungeeigneten Einträge durch benötigten ersetzt.

Die Zeichenkette der übergebenen Enumeration, die in den Text umgewandelt wurde, wird schließlich zurückgegeben.

Die Funktionen zum Erstellen der Schaltfläche, zum Platzieren und Empfangen ihres Status:



bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); }

Alles ist hier einfach unklar, es breiúcht keine weiteren Erklärungen.

Die Funktion behandlet die Klicks auf die Schaltflächen:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Die Funktion ist recht groß, aber einfach: Sie erhält den Namen des Objekts der zu konvertierenden Schaltfläche in eine Zeichenketten-ID. Der Status der Schaltfläche wird als nächstes überprüft, und wenn er auf gedrückt steht, wird die Zeichenketten-ID überprüft. Der entsprechende if-else-Zweig wird ausgeführt, indem alle Ebenen berechnet und eine notwendige Anpassung vorgenommen wird, um die StopLevel-Begrenzung nicht zu verletzen. Die entsprechende Methode der Handelsklasse wird ausgeführt.

Alle Erklärungen werden direkt als Kommentare im Code geschrieben.

Für den Test-EA haben wir die minimal notwendigen Kontrollen durchgeführt, wobei alle anderen für ein Echtgeldkonto wichtigen Prüfungen übersprungen wurden. Derzeit ist das Wichtigste für uns, den Bibliotheksverwendung zu überprüfen, anstatt einen EA zu entwickeln, der mit realen Konten arbeitet.



Der vollständige Code des Tests-EAs:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); } void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.TradeEventCode()!=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { Print (DFUN, EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS)engine.TradeEventCode())); } engine.TradeEventCode(); } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Der Code sieht ziemlich lang aus... Dies ist jedoch nur zu Anfang so, da alles am Ende für den Nutzer vereinfacht werden soll. Die meisten Aktionen, die wir hier durchführen, sollen im Bibliothekscode verborgen sein, während der benutzerfreundlichere Mechanismus der Interaktion mit der Bibliothek eingeführt werden soll.



Lassen Sie uns den EA im Tester starten und die Schaltflächen ausprobieren:

Alles ist korrekt aktiviert, und das Journal erhält Meldungen über die auftretenden Ereignisse.

Derzeit ist das allerletzte Ereignis immer fixiert. Mit anderen Worten, wenn wir mehrere Positionen gleichzeitig schließen, befindet sich nur die letzte von allen geschlossenen Positionen im Ereignis. Das Schließen von allem kann anhand der Anzahl der neuen Geschäfte oder Aufträge in der Geschichte verfolgt werden. Es ist dann möglich, die Liste aller neu geschlossenen Positionen nach ihrer Anzahl zu erhalten und ihre gesamte Gruppe zu definieren. Lassen Sie uns dafür eine eigene Event-Klasse einer Collection entwickeln. Das ermöglicht es uns, einen ständigen Zugriff auf alle aufgetretenen Ereignisse im Programm.

Derzeit werden alle Ereignismeldungen im Testerjournal in der Methode CEngine::WorkWithHedgeCollections() des Basisobjekts der Bibliothek angezeigt, und wir benötigen das benutzerdefinierte Programm, um die Ereigniscodes zu kennen, um zu "verstehen", was auf dem Konto passiert ist. Dies ermöglicht es uns, die Antwortlogik des Programms in Abhängigkeit von einem Ereignis zu bilden. Um die Fähigkeit zu testen, dies zu erreichen, werden wir zwei Methoden im Basisobjekt der Bibliothek erstellen. Eine Methode besteht darin, den Code des letzten Ereignisses zu speichern, während eine andere darin besteht, diesen Code zu dekodieren, der aus einem Satz von Ereignisflags besteht.

Im nächsten Artikel werden wir eine vollwertige Klasse für die Arbeit mit Kontoereignissen erstellen.



Definieren wir im Körper der Klasse CEngine die Methode, die eine Ereigniscode dekodiert und den Handelsereigniscode eines Kontos setzt, die Methode zur Überprüfung des Vorhandenseins eines Ereignisflags im Ereigniscode, die Methode zum Empfangen des letzten Handelsereignisses vom aufrufenden Programm sowie die Methode Rücksetzen des Wertes des letzten Handelsereignisses:



class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; void SetTradeEvent( void ); int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); bool IsTradeEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_trade_event_code&event_code)==event_code; } void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

Jenseits des Klassenkörpers schreiben wir eine Methode zur Dekodierung eines Handelsereignisses (sie schreibt die Klarnamen direkt in den Code):

void CEngine::SetTradeEvent( void ) { if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) return ; if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(deal.Profit()> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } } Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } }

Fügen wir den Aufruf der Verschlüsselungsmethode für Handelsereignisse hinzu und entfernen die Anzeige von Ereignisbeschreibungen im Journal am Ende der Methode WorkWithHedgeCollections(), die die Überprüfung und Erstellung eines Handelsereignisses durchführt:

void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; } } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } } } } #endif this .SetTradeEvent(); }

Nachdem wir also den Ereigniscode in der Methode WorkWithHedgeCollections() erstellt haben, rufen wir die Methode zur Decodierung des Ereignisses auf. Was hält uns davon ab, das sofort zu entschlüsseln? Der Punkt ist, dass unsere aktuelle Dekodierungsmethode temporär ist. Er wird benötigt, um den Dekodierungsprozess zu überprüfen. In den kommenden Artikeln soll eine vollwertige Klasse der Handelsereignisse geschaffen werden.

Die Methode SetTradeEvent() definiert das Handelsereignis, schreibt seinen Wert in die Klassenvariable m_acc_trade_event, während die Methoden LastTradeEvent() und ResetLastTradeEvent() das Lesen des Wertes der Variablen als letztes Handelsereignis auf dem Konto und deren Zurücksetzen (ähnlich GetLastError()) im aufrufenden Programm ermöglichen.

In der Funktion OnTick() des Test-EAs von TestDoEasyPart04.mqh fügen wir die Zeilen hinzu, um das letzte Handelsereignis zu lesen und wie im Chart-Kommentar anzuzeigen:

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } }

Wenn Sie nun dieses EA im Tester ausführen und auf die Schaltflächen klicken, werden die laufenden Handelsereignisse der Methode CEngine::SetTradeEvent() im Journal angezeigt, während der Chart-Kommentar die Beschreibung des letzten Ereignisses auf dem Konto anzeigt, das der EA von der Bibliothek mit der Methode engine.LastTradeEvent() empfangen hat:





Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir Klassen von Ereignisobjekten und die Collection von Ereignisobjekten ähnlich den Collectionen von Aufträgen und Positionen entwickeln und das grundlegende Bibliotheksobjekt lehren, Ereignisse an das Programm zu senden.

Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

Zurück zum Inhalt

Frühere Artikel dieser Serie:

Teil 1

Teil 2

Teil 3

