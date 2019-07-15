Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil VII): Ereignis der Aktivierung einer StopLimit-Order, Vorbereiten der Funktionsweise bei Änderungen von Aufträgen und Positionen

Inhalt

Konzept

In den vorangegangenen Teilen, die sich mit der plattformübergreifenden Bibliothek für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 befassen, haben wir Werkzeuge zur Erstellung von Funktionen für besondere Situationen entwickelt, die einen schnellen Zugriff von Programmen auf beliebige Daten zu beliebigen Aufträge und Positionen von Hedging- und Netting-Konten ermöglichen. Dies sind die Funktionen zur Verfolgung von Ereignissen, die bei Orders und Positionen auftreten — Platzieren, Entfernen und Aktivieren von offenen Orders sowie Öffnen und Schließen von Positionen.

Die Funktionen zur Verfolgung der Aktivierung der bereits platzierten StopLimit-Orders und der Änderung von Marktorders und -positionen ist jedoch noch nicht implementiert.



In diesem Artikel werden wir die Verfolgung des Aktivierungsereignisses der StopLimit-Order implementieren, das zur Platzierung einer Limit-Order führt.

Die Bibliothek verfolgt solche Ereignisse und sendet die notwendigen Nachrichten an das Programm, damit die Ereignisse weiterverwendet werden können.



Umsetzung

Beim Testen der Aktivierung von StopLimit-Orders habe ich festgestellt, dass sich dieses Ereignis nicht in der Kontovergangenheit widerspiegelt, d.h. es kann nicht einfach aus der Kontovergangenheit "wie besehen" entnommen werden. Daher müssen wir den Status bestehender Orders bis zu ihrer Änderung verfolgen (in unserem Fall bedeutet dies, dass wir die Art einer platzierten Order mit demselben Ticket ändern).



Ich werde die Implementierung des Verfolgens von aktivierten StopLimit-Order aus praktischer Sicht angehen. Neben der Entwicklung der erforderlichen Funktionen werde ich es auch andere Ereignisse durch Änderungen an bestehenden Orders und Positionen verfolgen lassen (Änderung des Preises bestehender Pending Orders, deren StopLoss und TakeProfit-Level sowie der gleichen Level, die zu offenen Positionen gehören).



Die Logik der vorbereiteten Funktionen ist wie folgt zu gestalten:



Wir haben Zugriff auf die vollständige Liste aller aktiven Orders und Positionen des Kontos. Die Liste ermöglicht es uns auch, den aktuellen Status jeder der Objekteigenschaften abzurufen. Um die Änderungen der überwachten Eigenschaften zu verfolgen, benötigen wir eine zusätzliche Liste mit dem "vergangenen" Zuständen der Eigenschaften, der zunächst gleich den aktuellen sind.

Beim Vergleich von Objekteigenschaften aus diesen beiden Listen gilt eine Eigenschaft als geändert, sobald eine Differenz in einer der überwachten Eigenschaften festgestellt wird. In diesem Fall wird sofort ein "geändertes" Objekt angelegt. Sowohl die Vergangenheit als auch die geänderte Eigenschaft werden in sie geschrieben, und das Objekt wird in die neue Liste — "die Liste der geänderten Objekte" — gestellt.

Diese Liste ist dann in der Klasse zu behandeln, die Kontoereignisse verfolgt.

Natürlich können wir ein Ereignis sofort nach dem Erkennen von Änderungen in den Objekteigenschaften senden, aber wir können eine Situation haben, in der mehrere Objekte in einem Tick geändert werden. Wenn wir die Änderungen sofort bearbeiten, können wir die Änderung nur des allerletzten Objekts aus dem Paket durchführen, was inakzeptabel ist. Das bedeutet, dass wir die Liste aller geänderten Objekte erstellen und die Größe der Liste in der Ereignisbehandlerklasse überprüfen sollten. Jedes geänderte Objekt aus der Liste der geänderten Objekte wird darin in einer Schleife behandelt. Dies verhindert, dass wir einen Teil der gleichzeitig aufgetretenen Veränderungen der Order- und Positionseigenschaften verlieren.



Bei der Erstellung der Kollektion von Marktorders und Positionen im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung haben wir uns entschieden, die Liste zu aktualisieren und die aktuelle und vorherige Hash-Summe zu speichern, die als Ticket+Positionsänderungszeit in Millisekunden und Volumen berechnet wurde. So können wir den aktuellen Status von Aufträgen und Positionen jederzeit verfolgen. Um Änderungen der Order- und Positionseigenschaften zu verfolgen, sind diese Daten jedoch für die Hash-Summenberechnung unzureichend.

Wir müssen diesen Preis berücksichtigen, um Preisänderungen der Order zu berücksichtigen.

Wir müssen auch diese Preise beachten, um die Preisänderungen von StopLoss und TakeProfit zu berücksichtigen.

Das bedeutet, dass wir diese drei Preise zur Hash-Summe addieren, aber jeder der Preise wird in eine siebenstellige ulong Zahl umgewandelt, indem einfach ein Dezimalpunkt entfernt und die Kapazität der Zahl um eine einzige Bestellung erhöht wird (um sechsstellige Angebote zu berücksichtigen). Wenn der Preis beispielsweise 1,12345 beträgt, ist der Hash-Summenwert 1123450.



Beginnen wir mit der Implementierung.

Fügen Sie Enumerationen mit den Flags für mögliche Positions- und Orderänderungen zusammen mit den Optionen selbst hinzu, die in der Datei Defines.mqh verfolgt werden sollen:



enum ENUM_CHANGE_TYPE_FLAGS { CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE = 0 , CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE = 1 , CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE = 2 , CHANGE_TYPE_FLAG_STOP = 4 , CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE = 8 , CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER = 16 }; enum ENUM_CHANGE_TYPE { CHANGE_TYPE_NO_CHANGE, CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT, };

Was die Flags der möglichen Änderungsoptionen der Order- und Positionseigenschafts betrifft:

das Änderungsflag des Ordertyps wird beim Aktivieren einer StopLimit-Order gesetzt,



wird beim Aktivieren einer StopLimit-Order gesetzt, das Änderungsflag des Preises wird bei der Änderung des Preises einer Pending-Order gesetzt,



wird bei der Änderung des Preises einer Pending-Order gesetzt, die Änderungsflags von StopLoss und TakeProfit sind selbsterklärend,



und sind selbsterklärend, das Orderflag wird verwendet, um eine Änderung der Ordereigenschaft (nicht der Position) zu identifizieren.





Ich glaube, das Orderflag erfordert eine Klarstellung: Ordertyp und Preis können sich nur für ausstehende Orders eindeutig ändern (Positionsartenwechsel (Stornierung) auf einem Netting-Konto wird nicht berücksichtigt, da wir dessen Tracking im sechsten Teil der Bibliotheksbeschreibung implementiert haben), während die Preise von StopLoss und TakeProfit sowohl für Orders als auch für Positionen geändert werden können. Deshalb brauchen wir das Orderflag. Es ermöglicht uns, ein Ereignis genau zu definieren und den Ereignistyp an die Klasse der Ereignisverfolgung zu senden.

Die Enumeration aller möglichen Optionen zur Änderung von Aufträgen und Positionen enthält alle Optionen, die wir in Zukunft verfolgen werden. In diesem Artikel werden wir nur das Verfolgen des Aktivierungsereignis (CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE) der StopLimit-Order implementieren.



Wir fügen acht neue Ereignisse (die während ihrer Identifizierung an das Programm gesendet werden sollen) der Enumeration ENUM_TRADE_EVENT für die Liste der möglichen Handelsgeschehnisse hinzu:

enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT, };

Schließlich fügen wir die neue Konstante mit der Beschreibung der Aktivierung einer StopLimit-Order der Enumeration ENUM_EVENT_REASON für die Liste der Ereignisursachen hinzu:

enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED , EVENT_REASON_CANCEL, EVENT_REASON_EXPIRED, EVENT_REASON_DONE, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_SL, EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_TP, EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, EVENT_REASON_DIVIDENT, EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, EVENT_REASON_TAX }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 )

Wir haben alle Änderungen in der Datei Defines.mqh vorgenommen.



Da wir uns entschieden haben, die Liste der Kontrollaufträge zu erstellen und zu speichern, sollte diese Liste Objekte mit einem minimal ausreichenden Satz von Eigenschaften speichern, um den Moment zu definieren, in dem sich eine der Objekte der Marktorders oder Positionen ändert.

Lassen Sie uns die Objektklasse Kontrollauftrag anlegen.

Erstellen Sie die neue Klasse OrderControl.mqh im Ordner der Bibliothek Collections. Wir setzen die Klasse CObject der Standardbibliothek als Basis und binden die für die Klassenoperation notwendigen Dateien ein:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : public : COrderControl(); ~COrderControl(); }; COrderControl::COrderControl() { } COrderControl::~COrderControl() { }

Deklarieren wir sofort alle notwendigen Variablen und Methoden im privaten Bereich der Klasse:

private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void );

Alle Variablen der Klasse haben klare Beschreibungen. Ich sollte eine Klarstellung bezüglich der Variablen zum Speichern der Tickstruktur vornehmen: Wenn eine StopLimit-Order aktiviert wird, müssen wir die Aktivierungszeit sichern. Die Zeit sollte in Millisekunden angegeben werden, während TimeCurrent() die Zeit ohne Millisekunden zurückgibt. Um die Zeit des letzten Ticks abzurufen, den ein Auftrag mit millisekundengenau aktiviert wurde, verwenden wir die Standardfunktion SymbolInfoTick(), die die Tickstruktur mit Daten füllt, einschließlich der Tickzeit in Millisekunden.

Der Auftragsänderungscode besteht aus Flags, die wir in der Enumeration ENUM_CHANGE_TYPE_FLAGS beschrieben haben und hängt von aufgetretenen Änderungen der Ordereigenschaften ab. Die im Folgenden beschriebene private Methode CalculateChangedType() prüft die Flags und erstellt den Orderänderungscode.



Ordnen Sie im Abschnitt 'public' der Klasse die Methoden zum Empfangen und Schreiben von Daten über den vorherigen und aktuellen Zustand der Eigenschaften der Kontrollorder an, die Methode, die den Typ der aufgetretenen Auftragseigenschaftenänderung, die Methode, die den neuen Status einer geänderten Order, die Methode, die den Typ einer aufgetretenen Änderung und die Methode, die die Änderung der Ordereigenschaften überprüft, zurückgibt, sowie das Setzen und Zurückgeben der aufgetretenen Änderungsart. Die Methode wird aus der Kollektionsklasse Marktorders und Positionen aufgerufen, um die Änderung von aktiven Orders und Positionen zu erkennen.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void ); public : void SetTypeOrder( const ulong type) { this .m_type_order=type; } void SetTypeOrderPrev( const ulong type) { this .m_type_order_prev=type; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetPricePrev( const double price) { this .m_price_prev=price; } void SetStopLoss( const double stop_loss) { this .m_stop=stop_loss; } void SetStopLossPrev( const double stop_loss) { this .m_stop_prev=stop_loss; } void SetTakeProfit( const double take_profit) { this .m_take=take_profit; } void SetTakeProfitPrev( const double take_profit) { this .m_take_prev=take_profit; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimePrev( const datetime time) { this .m_time_prev=time; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetChangedType( const ENUM_CHANGE_TYPE type) { this .m_changed_type=type; } void SetNewState(COrder* order); ENUM_CHANGE_TYPE ChangeControl(COrder* compared_order); ulong PositionID( void ) const { return this .m_position_id; } ulong Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong TypeOrder( void ) const { return this .m_type_order; } ulong TypeOrderPrev( void ) const { return this .m_type_order_prev; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double PricePrev( void ) const { return this .m_price_prev; } double StopLoss( void ) const { return this .m_stop; } double StopLossPrev( void ) const { return this .m_stop_prev; } double TakeProfit( void ) const { return this .m_take; } double TakeProfitPrev( void ) const { return this .m_take_prev; } ulong Time( void ) const { return this .m_time; } ulong TimePrev( void ) const { return this .m_time_prev; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } ENUM_CHANGE_TYPE GetChangeType( void ) const { return this .m_changed_type; } COrderControl ( const ulong position_id , const ulong ticket , const long magic , const string symbol ) : m_change_code(CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE) , m_changed_type(CHANGE_TYPE_NO_CHANGE) , m_position_id(position_id) , m_symbol(symbol) , m_ticket(ticket) , m_magic(magic) {;} };

Der Klassenkonstruktor erhält Positions-ID, Ticket, Magicnummer und das Symbol der Order/Position. In der Initialisierungsliste setzen wir die Auftragsänderungsflags und den aufgetretenen Änderungstyp zurück und schreiben die in den übergebenen Parametern erhaltenen Auftrags-/Positionsdaten sofort in die entsprechenden Mitgliedsvariablen der Klassen.

Implementierung der deklarierter Methoden außerhalb des Klassenkörpers.

Die private Methode, die den Typ der Order/Position-Parameteränderung berechnet:

void COrderControl::CalculateChangedType( void ) { this .m_changed_type= ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); }

Die Methode schreibt den Typ der aufgetretenen Änderung der zuvor deklarierten Enumeration ENUM_CHANGE_TYPE in die Klassenmitgliedervariable m_changed_type in Abhängigkeit vom Vorhandensein von Flags innerhalb der Variablen m_change_code.

Alle Aktionen im Zusammenhang mit dem Überprüfen von Flags sind in den Kommentaren zu der Methode beschrieben, die Zeichenketten auflistet und sollten leicht verständlich sein.

Die private Methode überprüft das Vorhandensein des Flags innerhalb der Variablen m_change_code.

bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag }

Die Methode erhält das geprüft Flag. Das Vorhandensein innerhalb von m_change_code wird bitweise durch AND-Operation überprüft und das boolesche Ergebnis des Vergleichs (bitweise Operation zwischen dem Code und den Flag-Werten) mit dem geprüften Flag-Wert wird zurückgegeben.



Die Methode gibt einen neuen relevanten Status der Order-/Positionseigenschaften zurück:

void COrderControl::SetNewState( COrder* order ) { if (order== NULL || !:: SymbolInfoTick ( this . Symbol (), this .m_tick)) return ; this .SetTypeOrderPrev( this .TypeOrder()); this .SetTypeOrder(order.TypeOrder()); this .SetPricePrev( this .Price()); this .SetPrice(order.PriceOpen()); this .SetStopLossPrev( this .StopLoss()); this .SetStopLoss(order.StopLoss()); this .SetTakeProfitPrev( this .TakeProfit()); this .SetTakeProfit(order.TakeProfit()); this .SetTimePrev( this .Time()); this .SetTime ( this .m_tick.time_msc ); }

Der Zeiger auf die Order/Position, in der eine Änderung einer der Eigenschaften stattgefunden hat, wird an die Methode übergeben.

Sobald eine Änderung einer der Auftrags-/Positionseigenschaften erkannt wird, müssen wir den neuen Status für weitere Prüfungen speichern, die Methode speichert zuerst ihren aktuellen Eigenschaftsstatus als vorhergehende und schreibt den Eigenschaftswert aus der an die Methode übergebenen Bestellung als ihren aktuellen Status.

Wenn die Zeit eines aufgetretenen Ereignisses speichert, verwenden wir die Standardfunktion SymbolInfoTick(), um Tickzeit in Millisekunden zu empfangen.



Die Hauptmethode, die aus der Klasse CMarketCollection aufgerufen wird und aufgetretene Änderungen definiert:

ENUM_CHANGE_TYPE COrderControl::ChangeControl( COrder *compared_order ) { this .m_change_code=CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE; if (compared_order== NULL || compared_order.Ticket()!= this .m_ticket) return CHANGE_TYPE_NO_CHANGE; if (compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER; if (compared_order.TypeOrder()!= this .m_type_order) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE; if (compared_order.PriceOpen()!= this .m_price) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE; if (compared_order.StopLoss()!= this .m_stop) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_STOP; if (compared_order.TakeProfit()!= this .m_take) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE; this .CalculateChangedType(); return this .GetChangeType(); }

Das Verfahren empfängt den Zeiger auf die geprüfte Order/Position und initialisiert den Änderungscode. Wenn ein leeres Objekt einer verglichenen Order übergeben wird oder ihr Ticket nicht gleich dem Ticket des aktuellen Kontrollorder ist, geben wir den Änderungs-Abwesenheitscode zurück.

Überprüfen wir dann alle verfolgten Eigenschaften von Kontroll- und Kontrollaufträgen. Wird eine Abweichung festgestellt, wird dem Änderungscode das notwendige Kennzeichen hinzugefügt, das diese Änderung beschreibt.

Anschließend wird die Änderungsart durch den vollständig gebildeten Änderungscode in der Methode CalculateChangedType() berechnet und über die Methode GetChangeType() an das aufrufende Programm zurückgegeben.



Die vollständige Auflistung der Klasse der Kontrollorder:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void ); public : void SetTypeOrder( const ulong type) { this .m_type_order=type; } void SetTypeOrderPrev( const ulong type) { this .m_type_order_prev=type; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetPricePrev( const double price) { this .m_price_prev=price; } void SetStopLoss( const double stop_loss) { this .m_stop=stop_loss; } void SetStopLossPrev( const double stop_loss) { this .m_stop_prev=stop_loss; } void SetTakeProfit( const double take_profit) { this .m_take=take_profit; } void SetTakeProfitPrev( const double take_profit) { this .m_take_prev=take_profit; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimePrev( const datetime time) { this .m_time_prev=time; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetChangedType( const ENUM_CHANGE_TYPE type) { this .m_changed_type=type; } void SetNewState(COrder* order); ENUM_CHANGE_TYPE ChangeControl(COrder* compared_order); ulong PositionID( void ) const { return this .m_position_id; } ulong Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong TypeOrder( void ) const { return this .m_type_order; } ulong TypeOrderPrev( void ) const { return this .m_type_order_prev; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double PricePrev( void ) const { return this .m_price_prev; } double StopLoss( void ) const { return this .m_stop; } double StopLossPrev( void ) const { return this .m_stop_prev; } double TakeProfit( void ) const { return this .m_take; } double TakeProfitPrev( void ) const { return this .m_take_prev; } ulong Time( void ) const { return this .m_time; } ulong TimePrev( void ) const { return this .m_time_prev; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } ENUM_CHANGE_TYPE GetChangeType( void ) const { return this .m_changed_type; } COrderControl( const ulong position_id, const ulong ticket, const long magic, const string symbol) : m_change_code(CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE), m_changed_type(CHANGE_TYPE_NO_CHANGE), m_position_id(position_id),m_symbol(symbol),m_ticket(ticket),m_magic(magic) {;} }; ENUM_CHANGE_TYPE COrderControl::ChangeControl(COrder *compared_order) { this .m_change_code=CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE; if (compared_order== NULL || compared_order.Ticket()!= this .m_ticket) return CHANGE_TYPE_NO_CHANGE; if (compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER; if (compared_order.TypeOrder()!= this .m_type_order) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE; if (compared_order.PriceOpen()!= this .m_price) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE; if (compared_order.StopLoss()!= this .m_stop) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_STOP; if (compared_order.TakeProfit()!= this .m_take) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE; this .CalculateChangedType(); return this .GetChangeType(); } void COrderControl::CalculateChangedType( void ) { this .m_changed_type= ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); } void COrderControl::SetNewState(COrder* order) { if (order== NULL || !:: SymbolInfoTick ( this . Symbol (), this .m_tick)) return ; this .SetTypeOrderPrev( this .TypeOrder()); this .SetTypeOrder(order.TypeOrder()); this .SetPricePrev( this .Price()); this .SetPrice(order.PriceOpen()); this .SetStopLossPrev( this .StopLoss()); this .SetStopLoss(order.StopLoss()); this .SetTakeProfitPrev( this .TakeProfit()); this .SetTakeProfit(order.TakeProfit()); this .SetTimePrev( this .Time()); this .SetTime( this .m_tick.time_msc); }



Lassen Sie uns die Klasse der Kollektionen CMarketCollection für Marktorders und Positionen verbessern.

Wir müssen die Änderungen der Eigenschaften bei aktiven Aufträgen und Positionen verfolgen. Da wir alle Marktorders und Positionen dieser Klasse erhalten, wäre es sinnvoll, auch deren Modifikation darin zu überprüfen.

Binden wir die Klassendatei der Kontrollaufträge ein. Deklarieren wir im Abschnitt 'privet' der Klasse die Liste zum Speichern von Kontrollaufträgen und -positionen, Liste zum Speichern geänderter Aufträge und Positionen, Klassenmitgliedervariable zum Speichern der Auftragsänderungsart und Variable zum Speichern des Verhältnisses zur Umwandlung des Preises in die Hash-Summe.

Wir deklarieren auch die 'prtivate' Methoden:

Das Verfahren zum Umwandeln der Ordereigenschaften in eine Hash-Summe, das Verfahren zum Hinzufügen einer Order oder einer Position zur Liste der offenen Orders und Positionen auf dem Konto, das Verfahren zum Erstellen und Hinzufügen einer Kontrollorder zur Liste der Kontrollorder und das Verfahren zum Erstellen und Hinzufügen einer geänderten Order zur Liste der geänderten Orders, das Verfahren zum Entfernen eines Auftrags aus der Liste der Kontrollaufträge durch ein Ticket und eine Positions-ID, das Verfahren zum Rückgeben des Kontrollauftragsindex in der Liste der Kontrollaufträge durch ein Ticket und eine Positions-ID und dem Behandeln eines bestehenden Auftrags-/Positionsänderungsereignisses.

Wir deklarieren im 'public' Bereich der Klasse die Methode , die die erstellte Liste der geänderten Aufträge zurückgibt.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh" #include "OrderControl.mqh" class CMarketCollection : public CListObj { private : struct MqlDataCollection { ulong hash_sum_acc; int total_market; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CListObj m_list_all_orders; CArrayObj m_list_control; CArrayObj m_list_changed; COrder m_order_instance; ENUM_CHANGE_TYPE m_change_type; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; ulong m_k_pow; int m_new_market_orders; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } ulong ConvertToHS(COrder* order) const ; bool AddToListMarket(COrder* order); bool AddToListControl(COrder* order); bool AddToListChanges(COrderControl* order_control); bool DeleteOrderFromListControl( const ulong ticket, const ulong id); int IndexControlOrder( const ulong ticket, const ulong id); void OnChangeEvent(COrder* order, const int index); public : CArrayObj* GetList( void ) { return & this .m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListChanges( void ) { return & this .m_list_changed; } CArrayObj* GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } int NewMarketOrders( void ) const { return this .m_new_market_orders; } int NewPendingOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPositions( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); };

Fügen wir dem Klassenkonstruktor das Löschen und Sortieren der Liste der Kontrollaufträge und der Liste der geänderten Orders sowie die Berechnung des Verhältnisses zur Definition der Hash-Summe hinzu:



CMarketCollection::CMarketCollection( void ) : m_is_trade_event( false ),m_is_change_volume( false ),m_change_volume_value( 0 ) { this .m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); this .m_list_all_orders.Clear(); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_market); this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc= WRONG_VALUE ; this .m_list_all_orders.Type(COLLECTION_MARKET_ID); this .m_list_control.Clear(); this .m_list_control.Sort(); this .m_list_changed.Clear(); this .m_list_changed.Sort(); this .m_k_pow=( ulong ) pow ( 10 , 6 ); }

Das Verfahren zum Umwandeln von Ordereigenschaften in die Zahl zur Berechnung der Hash-Summe:

ulong CMarketCollection::ConvertToHS( COrder *order ) const { if (order== NULL ) return 0 ; ulong price= ulong (order.PriceOpen() * this .m_k_pow ); ulong stop= ulong (order.StopLoss() * this .m_k_pow ); ulong take= ulong (order.TakeProfit() * this .m_k_pow ); ulong type=order.TypeOrder(); ulong ticket=order.Ticket(); return price+stop+take+type+ticket ; }

Das Verfahren empfängt einen Zeiger auf die Order, deren Daten in eine Zahl umgewandelt werden sollen. Dann werden die Doppeleigenschaften der Order durch eine einfache Multiplikation mit dem zuvor im Klassenkonstruktor berechneten Verhältnis in eine Zahl für die Hash-Summe umgewandelt, alle Eigenschaftswerte werden summiert und als ulong Zahl zurückgegeben.



Die Methode zur Aktualisierung der aktuellen Daten des Marktumfeldswurde in der Klasse verbessert. Wir haben es im dritten Teil der Bibliotheksbeschreibung beschrieben.

Die Änderungen betrafen das Hinzufügen von Objekten zur Liste der Aufträge und Positionen. Nun befinden sich diese gleichartigen Zeichenketten in der einzigen Methode AddToListMarket(). Nach der Deklaration eines Auftragsobjekts in der Liste der Aufträge und Positionen wird in der Liste der Kontrollaufträge das Vorhandensein desselben Auftrags überprüft. Wenn ein solcher Auftrag nicht vorhanden ist, wird eine Kontrollorder erstellt und mit der Methode AddToListControl() in die Liste der Kontrollorders aufgenommen. Wenn die Kontrollorder vorhanden ist, wird die Methode OnChangeEvent() zum Vergleichen der aktuellen Auftragseigenschaften mit denen der Kontrollorder aufgerufen.

Alle ausgeführten Aktionen werden durch Kommentare im Code beschrieben und hervorgehoben.



void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; this .m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) continue ; long ticket=::OrderTicket(); int index= this .IndexControlOrder(ticket); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(position)) continue ; if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(position,index); } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(order,index); } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(position)) continue ; int index= this .IndexControlOrder(ticket,position.PositionID()); if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(position)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольую позицию " , "Failed to add control position " ),position.TypeDescription(), " #" ,position.Ticket()); } } else if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(position,index); } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { CMarketOrder *order= new CMarketOrder(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; int index= this .IndexControlOrder(ticket,order.PositionID()); if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } else if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(order,index); } } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_market_orders= this .m_struct_curr_market.total_market- this .m_struct_prev_market.total_market; this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } }

Das Verfahren zum Hinzufügen von Orders und Positionen zur Liste der Marktorders und Positionen der Kollektion:

bool CMarketCollection::AddToListMarket( COrder *order ) { if (order== NULL ) return false ; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { if ( status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc += order.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC) + this .ConvertToHS(order) ; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_positions++ ; return true ; } if ( status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc += this .ConvertToHS(order) ; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_pending++ ; return true ; } } else { :: Print (DFUN,order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket(), " " ,TextByLanguage( "не удалось добавить в список" , "failed to add to list" )); delete order; } return false ; }

Der Zeiger auf die der Kollektionsliste hinzugefügte Order wird an die Methode übergeben. Nach Aufnahme einer Order in die Kollektionsliste werden die Daten der Struktur, die den aktuellen Stand der Marktorders und -positionen für eine spätere Überprüfung speichern und die Änderungen in der Anzahl der Orders und Positionen definieren, geändert abhängig vom Auftragsstatus.

Wenn dies eine Position ist, werden eine Positionsänderungszeit und ein berechneter Wert für die Hash-Summe zur allgemeinen Hash-Summe addiert, und die Gesamtpositionsnummer wird erhöht .

ist, werden eine und ein zur allgemeinen Hash-Summe addiert, und . Wenn es sich um eine Pending-Order handelt, wird ein berechneter Wert für die Hash-Summe zur allgemeinen Hash-Summe addiert, und die Gesamtzahl der Pending Orders wird um erhöht .

Das Verfahren zum Erstellen eines Kontrollauftrags und Hinzufügen desselben zur Liste der Kontrollaufträge:

bool CMarketCollection::AddToListControl( COrder *order ) { if (order== NULL ) return false ; COrderControl* order_control= new COrderControl (order.PositionID(),order.Ticket(),order.Magic(),order. Symbol ()); if (order_control== NULL ) return false ; order_control.SetTime(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetTimePrev(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetVolume(order.Volume()); order_control.SetTime(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetTypeOrder(order.TypeOrder()); order_control.SetTypeOrderPrev(order.TypeOrder()); order_control.SetPrice(order.PriceOpen()); order_control.SetPricePrev(order.PriceOpen()); order_control.SetStopLoss(order.StopLoss()); order_control.SetStopLossPrev(order.StopLoss()); order_control.SetTakeProfit(order.TakeProfit()); order_control.SetTakeProfitPrev(order.TakeProfit()); if (! this .m_list_control.Add(order_control)) { delete order_control ; return false ; } return true ; }

Der Zeiger auf eine Marktorder und -position wird der Methode übergeben. Wenn ein ungültiges Objekt übergeben wird, wird false zurückgegeben.

Es wird dann eine neue Kontrollorder erstellt, so dass der Konstruktor sofort eine Positions-ID, ein Ticket, eine Magicnummer und ein Symbol eines an die Methode übergebenen Orderobjekts erhält. Alle Daten, die zur Identifizierung von Auftrags-/Positionsänderungen notwendig sind, werden dann ausgefüllt.

Wenn das Hinzufügen einer neuen Kontrollorder zur Liste der Kontrollorders fehlgeschlagen ist, wird der Auftrag entfernt und "false" wird zurückgegeben.

Da wir immer wieder neue Orders und Positionen in die Liste der Kontrollaufträge und -positionen aufnehmen, kann es nach einer langen Arbeitszeit sehr umfangreich werden. Orders und Positionen leben nicht ewig, und ihre Kontrollkopien sollten nicht ohne Grund dauerhaft in der Liste gespeichert werden, die den Speicher belegt. Um unnötige Kontrollorders aus der Liste zu entfernen, verwenden wir die Methode DeleteOrderFromListControl(), um eine Kontrollorder durch ein Positionsticket und der ID aus der Liste der Kontrollorders zu entfernen.



Im Moment wird die Methode nur deklariert, aber nicht implementiert. Die Implementierung erfolgt nach Vorbereitung der gesamten Funktionalität zur Verfolgung von Auftrags- und Positionsänderungen.

Das Verfahren, das den Index der Kontrollorders in der Liste der Kontrollorders über ein Positionsticket und eine ID zurückgibt:

int CMarketCollection::IndexControlOrder( const ulong ticket, const ulong id ) { int total= this .m_list_control.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrderControl* order= this .m_list_control.At(i); if (order== NULL ) continue ; if ( order.PositionID()==id && order.Ticket()==ticket ) return i ; } return WRONG_VALUE ; }

Das Verfahren erhält Order-/Positionsticket und Positions-ID. Eine Kontrollorder mit einem passenden Ticket und ID wird aus allen Kontrollorders in der Schleife gesucht und deren Index wird in der Liste der Kontrollorder zurückgegeben. Wenn die Bestellung nicht gefunden wird, wird -1 zurückgegeben.



Ereignisbehandlungsmethode zum Ändern einer bestehenden Order/Position:

void CMarketCollection::OnChangeEvent( COrder* order , const int index ) { COrderControl* order_control= this .m_list_control. At(index) ; if (order_control!= NULL ) { this .m_change_type=order_control.ChangeControl( order ); ENUM_CHANGE_TYPE change_type=(order.Status()== ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); if ( this .m_change_type>change_type) { order_control.SetNewState(order); if (! this .AddToListChanges(order_control) ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить модифицированный ордер в список изменённых ордеров" , "Could not add modified order to list of modified orders" )); } } } }

Das Verfahren empfängt den Zeiger auf die geprüfte Order und den Index der entsprechenden Kontrollorder in der Liste der Kontrollorder.

Es ruft die Kontrollorder aus der Liste über ihren Index ab und überprüft die Änderungen in den Eigenschaften der Kontrollorder, die den Eigenschaften der mit der Methode ChangeControl() überprüften Kontrollorder entsprechen. Das Verfahren empfängt den Zeiger auf die Kontrollorder. Wenn eine Differenz gefunden wird, gibt die Methode den Änderungstyp zurück, der in die Klassenvariable m_change_type geschrieben wird.

Als Nächstes überprüfen wir den Status der geprüften Order und setzen den Wert, ab dem die Änderung als aufgetreten gilt. Für eine Position sollte dieser Wert die Konstante CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT aus der Enumeration ENUM_CHANGE_TYPE überschreiten, da alle Werte, die gleich oder niedriger als diese Konstante sind, sich nur auf einer Pending-Order beziehen. Bei einer Pending-Order sollte der Wert die Konstante CHANGE_TYPE_NO_NO_CHANGE überschreiten.

Wenn die erhaltene Variable m_change_type die angegebene Variable überschreitet, wird eine Änderung erkannt. In diesem Fall wird der aktuelle Status der Kontrollorder für die spätere Prüfung gespeichert und eine Kopie einer Kontrollorder wird in die Liste der geänderten Orders für die spätere Bearbeitung der Liste in der Klasse CEventsCollection gestellt.



Das Verfahren zum Erstellen einer geänderten Kontrollorder und Hinzufügen desselben zur Liste der geänderten Order:

bool CMarketCollection::AddToListChanges( COrderControl* order_control ) { if (order_control== NULL ) return false ; COrderControl* order_changed= new COrderControl (order_control.PositionID(),order_control.Ticket(),order_control.Magic(),order_control. Symbol ()); if (order_changed== NULL ) return false ; order_changed.SetTime(order_control.Time()); order_changed.SetTimePrev(order_control.TimePrev()); order_changed.SetVolume(order_control.Volume()); order_changed.SetTypeOrder(order_control.TypeOrder()); order_changed.SetTypeOrderPrev(order_control.TypeOrderPrev()); order_changed.SetPrice(order_control.Price()); order_changed.SetPricePrev(order_control.PricePrev()); order_changed.SetStopLoss(order_control.StopLoss()); order_changed.SetStopLossPrev(order_control.StopLossPrev()); order_changed.SetTakeProfit(order_control.TakeProfit()); order_changed.SetTakeProfitPrev(order_control.TakeProfitPrev()); order_changed.SetChangedType(order_control.GetChangeType()); if (! this . m_list_changed. Add(order_changed) ) { delete order_changed; return false ; } return true ; }

Die Methode erhält den Zeiger auf die geänderte Kontrollorder. Die Kopie der Order sollte in die Liste der geänderten Kontrollorders und -positionen aufgenommen werden.

Anschließend wird eine neue Kontrollorder erstellt. Sie erhält sofort die Positions-ID, das Ticket, die Magicnummer und das Symbol, die mit denen der geänderten Kontrollorder übereinstimmen.

Danach werden die Eigenschaften der geänderten Kontrollorder einfach elementweise in die Eigenschaften des neu erstellten Elements kopiert.

Schließlich platzieren wir die neu angelegte Kopie einer geänderten Kontrollorder in der Liste der geänderten Orders.

Wenn die neu erstellte Order nicht in die Liste aufgenommen werden konnte, wird das neu erstellte Orderobjekt entfernt und false zurückgegeben.



Wir haben die Implementierung von Änderungen an der Klasse CMarketCollection abgeschlossen. Kommen wir nun zur Klasse CEventsCollection.

Die Kollektion der Ereignisklassen CEventsCollection sollte Behandlungsereignisse enthalten, bei denen die Liste der Kollektionen der Marktorders und Positionen angelegten geänderten Orders nicht leer ist. Das bedeutet, dass sie geänderte Order und Positionen enthält, die behandelt werden sollen (erstellen eines neuen Ereignisses und Senden der entsprechenden Nachricht an das aufrufende Programm).



Fügen wir die Definition der beiden Methoden zusätzlich zur bereits vorhandenen Methode dem privaten Abschnitt der Klasse hinzu: die neue überladene Methode zum Erzeugen eines neuen Ereignisses und die Methode zum Behandeln der Änderung einer bestehenden Order/Position, während die Methode Refresh() die Fähigkeit erhält, die Liste der geänderten Order der Methode zu übergeben:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void CreateNewEvent(COrderControl* order); void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list, const ulong position_id); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); void OnChangeEvent(CArrayObj* list_changes,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market, const int index); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

Lassen Sie uns die neuen Methoden außerhalb des Klassenkörpers implementieren.

Die überladene Methode zum Erzeugen eines Änderungsereignisses von Order/Position:

void CEventsCollection::CreateNewEvent( COrderControl* order ) { CEvent* event =NULL; if ( order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; event = new CEventOrderPlased( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); } if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.Time()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrderPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrderPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PricePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } }

Ich habe die neue Methode zur Ereigniserzeugung im fünften Teil der Bibliotheksbeschreibung beim Erstellen einer Ereigniskollektion beschrieben.

Diese Methode ist fast identisch. Der einzige Unterschied ist der Typ der Order, der Zeiger, der der Methode übergeben wird.

Die Art einer aufgetretenen Orderänderung wird gleich zu Beginn der Methode geprüft und der Änderungscode wird in der Klassenvariablen m_trade_event_code entsprechend der Änderungsart gesetzt.

Anschließend wird das dem Änderungstyp entsprechende Ereignis erstellt, seine Eigenschaften werden entsprechend dem Änderungstyp gefüllt, das Ereignis wird in die Ereignisliste und an das Kontrollprogramm gesendet.

Die verbesserte Methode zur Aktualisierung der Ereignisliste:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if (is_market_event) { int total_changes=list_changes.Total(); if (total_changes> 0 ) { for ( int i=total_changes- 1 ;i>= 0 ;i--) { this .OnChangeEvent(list_changes,i); } } if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } }

Diese Methode wurde auch im fünften Teil der Bibliotheksbeschreibung beim Erstellen einer Ereigniskollektion berücksichtigt. Der Unterschied zu dieser Methode liegt im hinzugefügten Codeblock zur Behandlung von Änderungsereignissen, falls die Größe der geänderten Orderliste nicht Null ist. Jede geänderte Reihenfolge aus der Liste wird in der Schleife der Methode für die Ereignisbehandlung der geänderten Order behandelt:

void CEventsCollection::OnChangeEvent( CArrayObj* list_changes , const int index ) { COrderControl* order_changed=list_changes.Detach ( index ); if (order_changed!= NULL ) { if (order_changed.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE) { this .CreateNewEvent (order_changed); } delete order_changed; } }

Wenn wir die Liste der geänderten Orders bearbeiten, müssen wir eine geänderte Order aus der Liste erhalten und das Orderobjekt und den entsprechenden Zeiger aus der Liste entfernen, nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, um zu vermeiden, dass das gleiche Ereignis mehrmals behandelt wird.

Glücklicherweise stellt die Standardbibliothek bei der Arbeit mit dem dynamischen Array von Objektzeigern CArrayObj die Methode Detach() zur Verfügung, die das Element von der angegebenen Position empfängt und aus dem Array entfernt. Mit anderen Worten, wir erhalten den Zeiger auf das Objekt , das im Array mit dem Index gespeichert ist, und entfernen diesen Zeiger aus dem Array. Wenn die Änderungsart CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE ist (Änderung des Ordertyps — löst eine Pending-StopLimit-Order aus und verwandelt sie in eine Limit-Order), erzeugt ein neues Ereignis — Aktivierung einer StopLimit-Order. Nachdem das Objekt von dem mit der Methode Detach() erhaltenen Zeiger behandelt wird, wird der Zeiger (der nicht mehr benötigt wird) einfach entfernt.



Damit ist die Verbesserung der Klasse CEventsCollection abgeschlossen.

Damit alle Änderungen wirksam werden, sollte die Liste der geänderten Orders aus der Kollektionklasse der Marktorders und Positionen empfangen und ihre Größe in das Hauptobjekt der Bibliothek geschrieben werden — in die Klasse CEngine (die Methode TradeEventsControl()). Wenn die Aktualisierungsmethode Refresh() der Klasse der Ereigniskollektion aufgerufen wird, sollte zusätzlich die Größe der Liste der geänderten Order überprüft werden, während die Liste der geänderten Orders an die Methode Refresh() der Ereigniskollektion zur Bearbeitung übergeben werden sollte:

void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total = 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), list_changes , this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Da die Aktivierung einer StopLimit-Order zur Platzierung einer Limit-Order führt, werden wir dieses Event als Pending-Order "qualifizieren", während die Ereignisursache die Aktivierung einer StopLimit-Order EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED ist. Wir haben diese Konstante bereits in der Enumeration ENUM_EVENT_REASON der Datei Defines.mqh definiert.

Lassen Sie uns die Klasse EventOrderPlased verbessern, um das Ereignisprogramm im Journal anzuzeigen und an das Kontrollprogramm zu senden:

Fügen wir einfach die Ereignisursache EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED hinzu.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderPlased : public CEvent { public : CEventOrderPlased( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventOrderPlased::PrintShort( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderFirstDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string event=TextByLanguage( " Установлен " , " Placed " ); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),digits); string txt=head+ this . Symbol ()+event+vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; if ( this .Reason()==EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED) { head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimeEvent())+ " -

" ; event=TextByLanguage( " Сработал " , " Triggered " ); type= ( OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious())+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+ DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits)+ " -->

" + vol+ " " +OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ TextByLanguage( " на цену " , " on price " )+ DoubleToString ( this .PriceOpen(),digits) ); txt=head+ this . Symbol ()+event+ "(" +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ ") " +vol+ " " +type+sl+tp+magic; } :: Print (txt); } void CEventOrderPlased::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TicketOrderEvent(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Hier ist alles ganz einfach zu verstehen. Es hat keinen Sinn, sich mit einfachen Verfahren zu beschäftigen.



Damit ist die Verbesserung der Bibliothek zur Verfolgung einer StopLimit-Order abgeschlossen.



Test

Um die implementierten Verbesserungen zu testen, werden wir den EA aus dem vorherigen Artikel verwenden. Benennen Sie einfach den TestDoEasyPart06.mq5 EA aus dem Ordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part06 in TestDoEasyPart07.mq5 um und speichern Sie ihn im neuen Unterordner \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part07.

Kompilieren Sie den EA, starten Sie ihn im Tester, platzieren Sie eine StopLimit-Order und warten Sie auf die Aktivierung:





Was kommt als Nächstes?

Die im Artikel implementierte Funktionsweise beinhaltet die Möglichkeit, die Verfolgung anderer Ereignisse schnell hinzuzufügen: Änderung der Eigenschaften einer Pending-Order — Preis, StopLoss und TakeProfit sowie Änderung der StopLoss und TakeProfit der Positionen. Wir werden diese Aufgaben im nächsten Artikel berücksichtigen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

