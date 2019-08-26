Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil XI). Kompatibilität mit MQL4 - Ereignisse des Schließens von Positionen

Inhalt

Entfernen unbenutzter Eigenschaften

Bei der Arbeit an der Definition von Ereignissen fiel mir auf, dass in MQL5 alle Zeitparameter in Millisekunden eingestellt sind. MQL4 verfügt über keine derartigen Auftrags- und Positionseigenschaften, aber nichts hindert uns daran, die Zeit in Sekunden, ausgedrückt in Millisekunden, für MQL4 zu verwenden. Mit anderen Worten, jede Zeit in Sekunden wird einfach durch die Zeit in Millisekunden dupliziert aber nirgendwo verwendet. Die in Sekunden einzustellende Empfangs- und Anzeigezeit ist mit dem Empfang in Millisekunden identisch, abgesehen von einem dreistelligen "Rest", das die Anzahl der Millisekunden im Format der angezeigten Zeit angibt.

Deshalb habe ich mich entschieden, alle in Sekunden eingestellten Zeiteigenschaften aus den Auftragseigenschaften zu entfernen, falls ein Auftrag die gleiche Eigenschaft in Millisekunden hat.

Da wir uns entschieden haben, etwas zu entfernen, wäre es schön, auch etwas hinzuzufügen. Fügen wir also jedem Auftrag die neue Eigenschaft "custom comment" hinzu. Sie kann jederzeit für jeden Auftrag oder Position (sowohl offene als auch geschlossene/entfernte) eingestellt werden. Warum brauchen wir das? Dies kann beispielsweise bei einer textlichen Kennung für Aufträge, die bestimmte Bedingungen erfüllen, oder bei der visuellen Darstellung (die Bibliothek soll später eine eigene grafische Oberfläche haben) erforderlich sein, damit ein mit einer Textkennung markierter Auftrag mit verschiedenen grafischen Konstruktionen leicht dargestellt werden kann.

Öffnen Sie die Datei Defines.mqh, drücken Sie Ctrl+F, um alle Auftragseigenschaften zu finden, die Zeit in Sekunden und eine ähnliche Eigenschaft mit der Endung "_MSC" enthalten (diese Eigenschaft wird in Millisekunden gesetzt). Entfernen Sie die "Millisekunden"-Auftragseigenschaften und belassen die "zweite" Eigenschaften wie sie ist und setzen die Anzahl der ganzzahligen Eigenschaften von 24 auf 21:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE , ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC , ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC , ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE , ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC , ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Nach den Änderungen sieht die Liste der ganzzahligen Eigenschaften der Reihenfolge wie folgt aus:

enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 21 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Lassen Sie uns die Enumeration der möglichen Auswahloptionen nach der Zeit suchen und Auswahlkonstanten in Millisekunden entfernen:

enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, };

Die Enumeration wird nur zwei Konstanten enthalten:

enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, };

Wenn Sie nun die Auswahl nach Zeit einstellen, erfolgt die Auswahl nach Zeit in Millisekunden für MQL5 und in Sekunden für MQL4.

Fügen Sie die neue Eigenschaft "custom comment" zur den Eigenschaften in Form von Zeichenketten hinzu und erhöhen Sie die Gesamtzahl der Zeichenketteneigenschaften auf 4:.

enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_COMMENT_EXT , ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 4 )

Entfernen wir alle Verweise auf Millisekunden in der Enumeration der möglichen Sortierkriterien (jetzt werden sie standardmäßig beim Sortieren nach Zeit verwendet) und fügen wir das Kriterium für das Sortieren durch einen benutzerdefinierten Kommentar hinzu:

#define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 4 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 5 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 6 , SORT_BY_ORDER_REASON = 7 , SORT_BY_ORDER_STATE = 8 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 9 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 10 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 11 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 12 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 13 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 14 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 15 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 16 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 17 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 18 , SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 19 , SORT_BY_ORDER_DIRECTION = 20 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 3 };

Damit sind die Änderungen in Defines.mqh abgeschlossen. Nun müssen wir alle Verweise auf gelöschte Auftragseigenschaften in den Bibliotheksdateien entfernen:

Ersetzen aller Instanzen der Sortiermodi in allen Bibliotheksdateien.



SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC

und

SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC

mit

SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN

und

SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE

in der HistoryDeal.mqh, HistoryOrder.mqh, HistoryPending.mqh, MarketOrder.mqh, MarketPending.mqh und Marktposition.mqh Dateien der abstrakten, abgeleiteten Klassen der Aufträge, Entfernen aller Referenzen auf die Millisekunden-Eigenschaften der Aufträge (sie sind nun standardmäßig Millisekunden):

ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC

ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC

und

in der Datei Order.mqh der abstrakten Auftragsklasse COrder, Entfernen der Methoden, die Zeit in Sekunden zurückgeben, aus dem 'private' Teil:

datetime OrderOpenTime( void ) const ; datetime OrderCloseTime( void ) const ; datetime OrderExpiration( void ) const ; datetime PositionTimeUpdate( void ) const ; datetime PositionTimeUpdateMSC( void ) const ;

Entfernen der vereinfachten Zugriffsmethoden, die die zurückgegebene Zeit in Millisekunden aus dem 'public' Bereich der Klasse zurückgeben. Sie werden mit den Methoden Rückkehrzeit in Sekunden ersetzt:

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long GroupID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }

Fügen Sie auch die Methoden zur Rückgabe und zum Eintragen eines benutzerdefinierten Kommentars hinzu:

string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string CommentExt( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }

Im geschlossenen Konstruktor der Klasse COrder entfernen Sie das Speichern der zweiten Zeiteigenschaften, ersetzen Sie die Eigenschaft der Millisekunden durch Sekunden und speichern Sie Zeit in Millisekunden dort. Fügen Sie das Speichern eines benutzerdefinierten Kommentars als leere Zeichenkette hinzu:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_OPEN ] = this . OrderOpenTimeMSC() ; this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_CLOSE ] = this . OrderCloseTimeMSC() ; this .m_long_prop[ ORDER_PROP_TIME_UPDATE ] = this . PositionTimeUpdateMSC() ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }

In der Methode, die die Positions-ID für MQL4 zurückgibt, gehen Sie wie folgt vor: Wenn dies eine Marktposition ist, soll das ihr Ticket zurückgegeben werden, andernfalls Null. Ein Ticket zur Positionsöffnung dient als Positions-ID in MQL5. Diese bleibt während der gesamten Lebensdauer der Position unverändert.

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? this .Ticket() : 0 ); #else long id= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : id=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : id=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : id=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : id=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_POSITION_ID ); break ; default : id= 0 ; break ; } return id; #endif }

Somit kann in MQL4 nur ein Positionsticket als Positions-ID dienen. Eine Pending-Order in MQL4 hat keine solche ID. Wenn eine Order gelöscht wird, wurde keine Position durch sie eröffnet. Wenn eine Order aktiviert wurde, gibt es keine solche Order in der MQL4-Orderhistorie, aber die Position erhält ihr Ticket, so dass das Ticket als Positions-ID dient.

Ergänzen Sie die Methode, die eine entgegengesetzte Positions-ID für MQL4 zurückgibt:

long COrder::OrderPositionByID( void ) const { long ticket= 0 ; #ifdef __MQL4__ string order_comment=::OrderComment(); if ( :: StringFind (order_comment, "close hedge by #" )> WRONG_VALUE ) ticket= :: StringToInteger (:: StringSubstr (order_comment, 16 ) ); #else switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : ticket=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : ticket=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_BY_ID ); break ; default : ticket= 0 ; break ; } #endif return ticket; }

Hier, wenn dies MQL4 ist und wenn der Auftragskommentar die Zeile "Close Hedge by #" enthält, berechnen Sie den Index der entgegengesetzten Auftragsnummer, mit der der Kommentar beginnt und weisen Sie ihn dem Wert zu, der von der Methode zurückgegeben wird.

Entfernen Sie die Implementierung der beiden Methoden, die nicht mehr benötigt werden aus der Klassenauflistung, da wir keine Zeit in Sekunden mehr erhalten wollen:



datetime COrder::OrderOpenTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderOpenTime(); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=( datetime ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=( datetime ):: OrderGetInteger ( ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_SETUP ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } datetime COrder::OrderCloseTime( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderCloseTime(); #else datetime res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=( datetime ):: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_TIME_DONE ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_TIME ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Für eine aussagekräftigere Darstellung eines Auftragsstatus in MQL4, nehmen Sie kleine Änderungen an der Methode vor, die die Auftragsstatusbeschreibung zurückgibt:

string COrder::StatusDescription( void ) const { ENUM_ORDER_STATUS status= this .Status(); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) this .TypeOrder(); return ( status==ORDER_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : #ifdef __MQL5__ status==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? ( type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : TextByLanguage( "Ордер на " , "The order to " )+(type== ORDER_TYPE_BUY ? TextByLanguage( "покупку" , "buy" ) : TextByLanguage( "продажу" , "sell" )) ) : #else status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER ? TextByLanguage( "Исторический ордер" , "History order" ) : #endif status==ORDER_STATUS_DEAL ? TextByLanguage( "Сделка" , "Deal" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Позиция" , "Active position" ) : status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установленный отложенный ордер" , "Active pending order" ) : status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Отложенный ордер" , "Pending order" ) : EnumToString (status) ); }

Hier, für eine entfernte Pending-Order und eine geschlossene Position in MQL4, werden wir die Statusbeschreibung als "Historische Order" zurückgeben.



In der Methode, die die Beschreibung der ganzzahligen Auftragseigenschaft zurückgibt, ändern Sie die Zeichenketten, die die Beschreibungen der Eigenschaften ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE und ORDER_PROP_TIME_UPDATE enthalten, so dass sie die Millisekunden-Eigenschaften zurückgegeben:



string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic number" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Ticket of parent order" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Date of expiration" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера с тикетом" , "Deal by order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Opening time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Closing time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Дистанция от цены в пунктах" , "Distance from price in points" ) : TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" ) )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор группы" , "Group identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

und ergänzen Sie die Rückgabe einer benutzerdefinierten Kommentarbeschreibung an die Methode, die eine String-Eigenschaftsbeschreibung zurückgibt:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) { return ( property==ORDER_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : property==ORDER_PROP_COMMENT ? TextByLanguage( "Комментарий" , "Comment" )+ ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_COMMENT_EXT ? TextByLanguage( "Пользовательский комментарий" , "Custom comment" )+ ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Не задан" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_EXT_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор на бирже" , "Exchange identifier" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== "" ? TextByLanguage( ": Отсутствует" , ": Not set" ): ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" )): "" ); }

Damit sind die Änderungen in der abstrakten Auftragsklasse COrder abgeschlossen.

Nehmen Sie in der Datei mit den Servicefunktionen DELib.mqh eine kleine Verbesserung der Funktion vor, die einen Auftrags-/Positionsnamen nach Auftragsart zurückgibt:.



string OrderTypeDescription( const ENUM_ORDER_TYPE type, bool as_order= true ) { string pref=( #ifdef __MQL5__ "Market order" #else ( as_order ? "Market order" : "Position" ) #endif ); return ( type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ? "Buy Limit" : type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ? "Buy Stop" : type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? "Sell Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ? "Sell Stop" : #ifdef __MQL5__ type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ? "Buy Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? "Sell Stop Limit" : type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ? TextByLanguage( "Закрывающий ордер" , "Order for closing by" ) : #else type==ORDER_TYPE_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансовая операция" , "Balance operation" ) : type==ORDER_TYPE_CREDIT ? TextByLanguage( "Кредитная операция" , "Credit operation" ) : #endif type== ORDER_TYPE_BUY ? pref+ " Buy" : type== ORDER_TYPE_SELL ? pref+ " Sell" : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); }

Hier haben wir das Flag hinzugefügt, das die Darstellung eines Auftragsnamens für MQL4 entweder als Auftrag oder als Position verwaltet. Die Darstellung für MQL4 "als Auftrag" ist standardmäßig eingestellt. Warum das? Angenommen, eine Order, die das Öffnen einer Position verursacht hat, wird in eckigen Klammern angezeigt, wenn das Ereignis Positionseröffnung an das Journal gesendet wird. In diesem Fall wird die Meldung [Position Sell #123] für die Verkaufsposition, die durch eine Marktorder (nicht ausstehend) mit dem Ticket 123 als Order eröffnet wurde, die die Positionseröffnung verursacht hat, durch den aussagekräftigeren Eintrag [Market Order Sell #123] ersetzt.



Lassen Sie uns die Methode AddToListMarket() der Marktorder- und Positionserfassungsklasse verbessern. Anstelle der Positions-Aktualisierungszeit in Millisekunden ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC verwenden wir nun die Positions-Aktualisierungszeit ORDER_PROP_TIME_UPDATE (sie ist standardmäßig in Millisekunden eingestellt):



bool CMarketCollection::AddToListMarket(COrder *order) { if (order== NULL ) return false ; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=order.GetProperty( ORDER_PROP_TIME_UPDATE )+ this .ConvertToHS(order); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_positions++; return true ; } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+= this .ConvertToHS(order); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_pending++; return true ; } } else { :: Print (DFUN,order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket(), " " ,TextByLanguage( "не удалось добавить в список" , "failed to add to the list" )); delete order; } return false ; }

Ersetzen Sie die Auftragszeit in Millisekunden durch die Auftragszeit in der Methode zum Erstellen von Kontrollorders und Hinzufügen zur Liste (aus dem gleichen Grund):



bool CMarketCollection::AddToListControl(COrder *order) { if (order== NULL ) return false ; COrderControl* order_control= new COrderControl(order.PositionID(),order.Ticket(),order.Magic(),order. Symbol ()); if (order_control== NULL ) return false ; order_control.SetTime( order.TimeOpen() ); order_control.SetTimePrev( order.TimeOpen() ); order_control.SetVolume(order.Volume()); order_control.SetTime( order.TimeOpen() ); order_control.SetTypeOrder(order.TypeOrder()); order_control.SetTypeOrderPrev(order.TypeOrder()); order_control.SetPrice(order.PriceOpen()); order_control.SetPricePrev(order.PriceOpen()); order_control.SetStopLoss(order.StopLoss()); order_control.SetStopLossPrev(order.StopLoss()); order_control.SetTakeProfit(order.TakeProfit()); order_control.SetTakeProfitPrev(order.TakeProfit()); if (! this .m_list_control.Add(order_control)) { delete order_control; return false ; } return true ; }

In der Datei HistoryCollection.mqh der Methode zur Auswahl von Aufträgen nach der Zeit der Kollektionsklasse CHistoryCollection historischer Aufträge und Deals, verbessern wir die Auswahl der verglichenen Eigenschaft.

Da wir bereits eine Auswahl von vier Eigenschaften hatten (Öffnungszeit in Millisekunden, Schließzeit in Millisekunden, Öffnungszeit in Sekunden und Schließzeit in Sekunden) und wir nun zwei davon entfernt haben, ist die Auswahl nun vereinfacht:



CArrayObj *CHistoryCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 , const ENUM_SELECT_BY_TIME select_time_mode=SELECT_BY_TIME_CLOSE) { ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property=(select_time_mode==SELECT_BY_TIME_CLOSE ? ORDER_PROP_TIME_CLOSE : ORDER_PROP_TIME_OPEN); CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN+TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); if (begin_time>end_time) begin= 0 ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); this .m_order_instance.SetProperty(property,begin); int index_begin= this .m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; this .m_order_instance.SetProperty(property,end); int index_end= this .m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add( this .m_list_all_orders.At(i)); return list; }

Ersetzen Sie in der Datei CEngine.mqh alle Instanzen der Zeitkonstante SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC in Millisekunden durch die Zeitkonstante SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN. Nun wird standardmäßig die Zeit in Millisekunden durch diese Konstante verwendet.

Damit sind die Verbesserungen der Bibliotheksdateien bezüglich der Entfernungszeit in Sekunden abgeschlossen.



Implementieren der Ereignisse des Schließens von Positionen

Verschiedene Experimente und Tests, die auf der Suche nach möglichen Optionen zur Identifizierung des Auftretens von Ereignissen des Schließens von Positionen und dem Entfernen Aufträgen in MQL4 durchgeführt wurden, haben sich als abschreckend erwiesen. Im Gegensatz zu MQL5 verfügt MQL4 über wesentlich weniger Daten, die für die entscheidende Ereigniserkennung verwendet werden können.

In MQL5 können wir auf einfache Weise Daten über Aufträge, die zu einer bestimmten Position gehören, verwenden und ein Ereignis definieren, während in MQL4 sowohl eine Position als auch eine Pending-Order als Aufträge betrachtet werden. Wenn wir eine Pending-Order in MetaTrader 4 hatten, dann haben wir nach ihrer Entfernung:

eine erhöhte Anzahl der historischen Aufträge

einen Rückgang des Gesamtvolumens

eine unveränderte Anzahl von Marktorders.



Um sicherzustellen, dass ein Ereignis zum Entfernen einer Pending-Order gehört (Position in MQL4 ist auch eine Order), überprüfen Sie die Anzahl der offenen Positionen. Wenn sie sich nicht geändert hat, wurde die Aktion mit einer Pending-Order ausgeführt. Alles scheint hier normal und logisch zu sein, bis wir eine der offenen Positionen (eine Order) im MetaTrader 4 teilweise schließen. Wenn wir eine Position teilweise schließen, haben wir das Gleiche wie beim Entfernen einer Pending-Order:

eine erhöhte Anzahl der historischen Orders (die teilweise geschlossene Position (ihre Order) ist Teil der Historie),



einen Rückgang des Kontovolumens, da wir die Position teilweise geschlossen haben,



eine unveränderte Anzahl von offenen Positionen — sie bleibt unverändert, wenn eine Position teilweise geschlossen wird.



Dies ist derselbe Zustand wie beim Entfernen einer Pending-Order. Wir können dies beobachten, wenn wir einen Test-EA aus dem vorherigen Artikel im Tester starten. Öffnen Sie eine Position, schließen Sie sie teilweise, setzen Sie eine Pending-Order und entfernen Sie sie. Während der letzten Aktion erscheinen gleichzeitig zwei Einträge im Journal: teilweises Schließen eine Position und Entfernen einer Pending-Order. Ich habe bereits die Übereinstimmung der Kriterien für die Definition dieser beiden Ereignisse erwähnt. Das Programm definiert einfach zwei Ereignisse auf einmal, und eines davon ist falsch.

Hier können wir die Überprüfung der geänderten Anzahl der Pending-Orders nutzen — bei der Definition des teilweisen Schließens einer Position werden wir auch die Änderung der Anzahl der Pending-Orders im Markt überprüfen. Wenn sie sich nicht geändert hat, handelt es sich bei dem Ereignis um das teilweise Schließen einer Position.

Alles erscheint logisch, aber dieser Ansatz schränkt die erlaubte Reihenfolge der Handelsoperationen in MetaTrader 4 ein. Mit anderen Worten, wir können eine Pending-Order nicht entfernen und eine Position in einer einzigen Schleife teilweise schließen, da dies gegen die oben genannte ereignisdefinierende Logik verstößt. Wir können eine Lösung implementieren, um diese Einschränkung zu umgehen, aber es bedarf einer Überarbeitung der Klassen der Kollektionen der Aufträge und Positionen im Markt und der Historie. Um eine Veränderung des Marktumfelds zu definieren, müssen wir temporäre Listen von Aufträgen und Positionen verwenden, die auf dem Konto geändert wurden, anstatt die Höhe der aufgetretenen Änderungen zu verwalten. Die Ereignisse sollten entsprechend den Daten dieser Listen behandelt werden. In diesem Fall hat jeder Ereignistyp seine eigene Liste und das Anlegen von Ereignissen zum Senden an das Programm soll entsprechend den Listen der geänderten Aufträge und Positionen erfolgen.



Vielleicht werde ich nach Abschluss dieser Artikelserie eine solche Suche und Ereignisbehandlung veranlassen. Aber im Moment nutzen wir die Kontrolle über die Anzahl der Pending-Orders auf dem Markt. Beachten Sie eine solche Einschränkung für MetaTrader 4 und entwickeln Sie die Funktionen zum Schließen/Entfernen von Orders unter Berücksichtigung derselben. Für Endanwender bleibt diese Einschränkung verborgen. Sie sollen damit nicht belastet werden, da die Funktionen für die Arbeit mit der Bibliothek unter Berücksichtigung der Einschränkung für MQL4 eingeführt werden sollen.

Vielleicht werde ich nach Abschluss dieser Artikelserie eine solche Suche und Ereignisbehandlung veranlassen. Aber im Moment nutzen wir die Kontrolle über die Anzahl der Pending-Orders auf dem Markt. Beachten Sie eine solche Einschränkung für MetaTrader 4 und entwickeln Sie die Funktionen zum Schließen/Entfernen von Orders unter Berücksichtigung derselben. Für Endanwender bleibt diese Einschränkung verborgen. Sie sollen damit nicht belastet werden, da die Funktionen für die Arbeit mit der Bibliothek unter Berücksichtigung der Einschränkung für MQL4 eingeführt werden sollen.

Um ein teilweises Schließen zu definieren, müssen wir das Gesamtvolumen auf dem Konto verwenden. Das bedeutet, dass wir dessen Änderungswert an die Methode Refresh() der Klasse CEventsCollection übergeben müssen. Wie üblich beginnt alles mit dem Basisobjekt der Bibliothek. Lassen Sie uns die notwendige Ergänzung zum Aufruf der Methode zum Aktualisieren der Klasse der Ereigniskollektion vornehmen.



Fügen Sie der Methode Refresh der Klasse CEventsCollection in der Klasse CEngine::TradeEventsControl() einen zusätzlichen übertragbaren Parameter hinzu:



void CEngine::TradeEventsControl ( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total= 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh ( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(),list_changes, this .m_market.GetListControl(), this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewPositions(), this .m_history.NewDeals(), this .m_market.ChangedVolumeValue() ); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Nun müssen wir die Methode Refresh() der Klasse CEventsCollection selbst ändern, indem wir einen weiteren Parameter (volume change value) implementieren.

Fügen Sie die neuen Parameter zur Definition der Methode Refresh() in der Datei EventsCollection.mqh hinzu:.

public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume ); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

Wie müssen weitere Ergänzungen bei der Implementationen der Methode Refresh() vornehmen:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume ) {

Jetzt müssen wir die Ereignisbehandlung vom teilweisen Schließen und dem Schließen ganzer Positionen erstellen und das Problem der fehlerhaften Definition eines Ereignisses von gelöschten Pending-Orders während eines Teilpositionsschließens lösen.



Ändern Sie im 'private' Abschnitt der Klasse die erste Form des Aufrufs der Methode für neue Ereignisse, indem Sie die Liste der Steuerbefehle an die Methode übergeben. Wir werden es brauchen, um Aufträge zu identifizieren, die an der Schließung einer Position durch eine andere teilnehmen. Fügen Sie auch die Methode hinzu, die die Liste der historischen (geschlossenen) Positionen und die Methode , die den Zeiger auf die Kontrollorder durch das Positionsticket zurückgibt:



class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; MqlTick m_tick; ulong m_position_id; ENUM_ORDER_TYPE m_type_first; void CreateNewEvent (COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_control ); void CreateNewEvent(COrderControl* order); void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListPositions(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPositions(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrderControl* GetOrderControlByTicket(CArrayObj* list, const ulong ticket); ENUM_ORDER_TYPE GetTypeFirst(CArrayObj* list, const ulong ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); void OnChangeEvent(CArrayObj* list_changes, const int index); public :

Implementieren Sie die Methode, die die Liste der geschlossenen Positionen außerhalb des Klassenkörpers zurückgibt:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListHistoryPositions(CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list_orders; }

Die Methode enthält für uns nichts Neues. Ich habe die ähnlichen Methoden bereits in den vorherigen Teilen der Bibliotheksbeschreibung beschrieben.



Implementieren wir die Methode, die eine Kontrollorder durch ein Ticket zurückgibt und ändern wir die Methode, die den Typ einer Kontrollorder nach dem Ticket zurückgibt:

COrderControl* CEventsCollection:: GetOrderControlByTicket (CArrayObj *list, const ulong ticket) { if (list== NULL ) return NULL ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrderControl* ctrl=list.At(i); if (ctrl== NULL ) continue ; if (ctrl.Ticket()==ticket) return ctrl; } return NULL ; } ENUM_ORDER_TYPE CEventsCollection:: GetTypeFirst (CArrayObj* list, const ulong ticket) { if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; COrderControl* ctrl= this .GetOrderControlByTicket(list,ticket); if (ctrl== NULL ) return WRONG_VALUE ; return ( ENUM_ORDER_TYPE )ctrl.TypeOrder(); }

Wie bei den zuvor betrachteten, ähnlichen Methoden ist das Verfahren, das eine Kontrollorder nach einem Ticket zurückgibt, einfach. Sie erhält die Liste der Kontrollorders und das Ticket der Position, deren Kontrollorder wir erhalten möchten.

Nehmen Sie die Order aus der Liste und vergleichen Sie sie mit dem Ticket, das in einer Schleife über die Liste an das Verfahren übergeben wird. Wenn die Tickets gleich sind, geben Sie den Zeiger auf die Kontrollorder zurück, andernfalls NULL.

Die Methode GetTypeFirst(), die den Steuerungsauftragstyp zurückgibt, bestand zuvor aus einer Schleife durch die Liste der Kontrollorders mit der Suche nach einer Order mit dem Ticket, das gleich dem der Methode übergebenen ist. Wenn eine solche Order erkannt wurde, wurde ihr Typ zurückgegeben.

Nun, da wir die Methode haben, die eine Kontrollorder gemäß dem Positionsticket zurückgibt, können wir die Suchschleife aus der Methode GetTypeFirst() löschen. Das ist genau das, was ich getan habe. Jetzt erhalten wir in der Methode eine Kontrollorder gemäß dem Positionsticket unter Verwendung der Methode GetOrderControlByTicket(). Wenn sie erfolgreich erhalten wurde (nicht NULL), geben Sie einen Typ einer erhaltenen Order zurück, andernfalls -1.



Nun können wir die Behandlung des Schließens von Positionen in MQL4 zur Aktualisierungsmethode der Ereignissammlung hinzufügen:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if (is_market_event) { int total_changes=list_changes.Total(); if (total_changes> 0 ) { for ( int i=total_changes- 1 ;i>= 0 ;i--) { this .OnChangeEvent(list_changes,i); } } if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market,list_control); } } } #ifdef __MQL4__ if (new_market_positions> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListPositions(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_market_positions; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* position=list.At(i); if (position!= NULL && position.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_type_first= this .GetTypeFirst(list_control,position.Ticket()); this .m_position_id=position.Ticket(); this .CreateNewEvent(position,list_history,list_market,list_control); } } } } else if (new_market_positions< 0 || (new_market_positions== 0 && changed_volume< 0 && new_history_orders> 0 && new_market_pendings> WRONG_VALUE )) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPositions(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* position=list.At(i); if (position!= NULL && position.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) { COrderControl* ctrl= this .GetOrderControlByTicket(list_control,position.Ticket()); if (ctrl!= NULL ) { this .m_type_first=( ENUM_ORDER_TYPE )ctrl.TypeOrder(); this .m_position_id=position.Ticket(); this .CreateNewEvent(position,list_history,list_market,list_control); } } } } } #endif } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market,list_control); } } } #ifdef __MQL5__ if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } #endif } }

Das Behandeln des Schließens von Positionen ist klar und transparent. Die Beschreibung wird in der Auflistung kommentiert, und es macht keinen Sinn, auf seine Logik einzugehen, da die Codekommentare ausführlich genug sind.

Da nun eine weitere Liste an die erste Form des Aufrufs der Methode zum Erzeugen eines neuen Ereignisses übergeben wird, wird die Liste der Steuerbefehle an den Aufruf der Methode für MQL5 in der Methode Refresh() der Klasse der Ereigniskollektion CEventsCollection hinzugefügt:



#ifdef __MQL5__ if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market, list_control ); } } } #endif

Fügen wir nun den Code zum Erstellen eines Ereignisses des Schließens von Positionen zur ersten Form eines Ereignisaufrufs in der Ereigniserzeugungsmethode hinzu:

CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market,CArrayObj* list_control).



Da die Methode recht umfangreich ist, werden wir uns nur den Code zum Erstellen eines Ereignisses des Schließens von Positionen für MQL4 ansehen:

if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; ENUM_EVENT_REASON reason=EVENT_REASON_DONE; if (order.IsCloseByStopLoss()) { reason=EVENT_REASON_DONE_SL; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { reason=EVENT_REASON_DONE_TP; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; } if (order.TicketTo()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } COrder* order_close_by= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,order.Ticket()); ENUM_ORDER_TYPE close_by_type= this .m_type_first; double close_by_volume=order.Volume(); ulong close_by_ticket=order.Ticket(); long close_by_magic=order.Magic(); string close_by_symbol=order.Symbol(); if (order_close_by!=NULL) { close_by_type=(ENUM_ORDER_TYPE)order_close_by.TypeOrder(); close_by_ticket=order_close_by.Ticket(); close_by_magic=order_close_by.Magic(); close_by_symbol=order_close_by.Symbol(); close_by_volume=order_close_by.Volume(); reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; COrderControl* ctrl_closed= this .GetOrderControlByTicket(list_control,order.Ticket()); COrderControl* ctrl_close_by= this .GetOrderControlByTicket(list_control,close_by_ticket); double vol_closed= 0 ; double vol_close_by= 0 ; if (ctrl_closed!=NULL && ctrl_close_by!=NULL) { vol_closed=ctrl_closed.Volume()-order.Volume(); vol_close_by=vol_closed-close_by_volume; if (ctrl_closed.Volume()>order.Volume()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS; } } } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL && order.PositionByID()== 0 ) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,close_by_type); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,close_by_type); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, this .m_type_first); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,close_by_ticket); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID, this .m_position_id); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,close_by_ticket); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,close_by_magic); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK, this .m_tick.ask); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID, this .m_tick.bid); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,close_by_symbol); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list." )); delete event ; } } } #endif

Da wir die Logik des Erstellens von Ereignissen bereits in den vorangegangenen Artikeln beschrieben haben, lassen Sie es uns kurz erwähnen: Setzen Sie zunächst einen Ereigniscode als "Position schließen" und eine Ereignisursache als "Anforderung vollständig ausgeführt". Als Nächstes sehen Sie sich die verschiedenen Eigenschaften einer geschlossenen Bestellung an, fügen dem auf diesen Eigenschaften basierenden Ereigniscode die notwendigen Kennzeichen hinzu und ändern ggf. die Ereignisursache. Bei der Definition eines entgegengesetzten Positionsschließens verwenden wir Daten von Kontrollorders für geschlossene Positionen. Diese Daten liefern uns die gesamten Informationen über entgegengesetzte Aufträge vor deren gemeinsamen Abschluss, so dass wir Auftragsarten und deren Volumen definieren und herausfinden können, welcher von ihnen ein Schließen-Durch eingeleitet hat.

Dann werden alle gesammelten Daten in den Ereigniseigenschaften aufgezeichnet und ein neues Positionsschließereignis erzeugt.



Ich habe auch die Methode verbessert, die die Liste aller Positions-Schließaufträge für MQL4: zurückgibt.



CArrayObj* CEventsCollection::GetListCloseByOrders(CArrayObj *list) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции" , "Error. The list is not a list of history collection" )); return NULL ; } #ifdef __MQL5__ CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); #else CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID , 0 , NO_EQUAL ); #endif return list_orders; }

Für MQL5 selektieren wir nur Aufträge vom Typ ORDER_TYPE_CLOSE_BY aus der Liste der historischen Aufträge. Da es keine solchen Aufträge in MQL4 gibt, selektieren wir nur die Aufträge mit der entgegengesetzten Positions-ID Eigenschaft, genauer gesagt, Aufträge, bei den diese Eigenschaft ungleich gleich Null ist.



Die Methode , die die letzte Reihenfolge der Schließposition für MQL4 zurückgibt, wurde ebenfalls verbessert:



COrder* CEventsCollection::GetCloseByOrderFromList(CArrayObj *list, const ulong position_id) { #ifdef __MQL5__ CArrayObj* list_orders= this .GetListAllOrdersByPosID(list,position_id); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_TYPE, ORDER_TYPE_CLOSE_BY ,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); #else CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ,position_id,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; list_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE); #endif COrder* order=list_orders.At(list_orders.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

In MQL5 können wir jederzeit die letzte zu einer Position gehörende Order abrufen. Dies ist bei MQL4 jedoch nicht möglich. Daher habe ich mich im Falle von MQL4 entschieden, eine gegenläufige Positionsreihenfolge falls vorhanden oder NULL zurückzugeben, wenn eine Position nicht durch eine entgegengesetzte geschlossen wurde. Dies ermöglicht es uns, den Erhalt eines Schließauftrags teilweise zu realisieren, wenn eine Position durch eine gegenüberliegende geschlossen wird.

Dies sind alle Änderungen und Verbesserungen, die für die Definition des Schließens einer Position für MQL4 notwendig sind.

Die vollständigen Auflistungen aller Klassen finden Sie in den Dateien der Anlage.



Tests

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den Test-EA aus dem vorherigen Artikel TestDoEasyPart10.mq4 aus \MQL4\Experts\TestDoEasy\Part10 und speichern ihn im neuen Ordner \MQL4\Experts\TestDoEasy\Part11 unter dem Namen TestDoEasyPart11.mq4.

Da wir Zeitkonstanten in Millisekunden aus der ENUM_SORT_ORDERS_MODE Aufzählung der möglichen Sortierkriterien für Reihenfolge und Transaktion entfernt haben, müssen wir die Sortierung nach der Installationszeit korrigieren, wobei die gelöschte Konstante



list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC);

mit Sortieren nach Zeit im EA bei der Behandlung des Drückens der Schaltfläche zum Löschen von Pending-Orders:



else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN) ; int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; #ifdef __MQL5__ trade.OrderDelete(order.Ticket()); #else PendingOrderDelete(order.Ticket()); #endif } } }

Kompilieren Sie den EA und setzen Sie die Eingabeparameter StopLoss in Punkten und TakeProfit in Punkten im Tester auf Null, so dass Positionen ohne Stop-Orders geschlossen werden. Dann starten Sie den EA im Tester, öffnen eine Position und schließen sie teilweise.

Danach platzieren und entfernen Sie eine Pending-Order:





Nun werden die Ereignisse teilweises Schließen und Entfernen eine Pending-Order als separate Ereignisse definiert.

Starten Sie den EA noch einmal und klicken Sie auf die Schaltflächen zur Beobachtung der Definition von Ereignissen:





Wie wir sehen können, werden die Ereignisse korrekt erfasst. Das Ereignis von Schließen-Durch ist definiert, Änderungen der Stop-Level und die Preise der Pending-Orders werden ebenfalls verfolgt.



Was kommt als Nächstes?

In diesem Artikel haben wir die Umwandlung der bestehenden Bibliotheksfunktionalität aus Gründen der Kompatibilität mit MQL4 abgeschlossen. In den kommenden Artikeln werden wir neue Objekte "Konto" und "Symbol", deren Kollektion und Ereignisse erstellen.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie herunterladen und testen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

