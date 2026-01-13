Diskussion zum Artikel "Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 3): Upgrade auf eine scrollbare, auf den Einzelchat ausgerichtete Nutzeroberfläche"
Neuer Artikel Aufbau von KI-gestützten Handelssystemen in MQL5 (Teil 3): Upgrade auf eine scrollbare, auf den Einzelchat ausgerichtete Nutzeroberfläche :
Der aktualisierte ChatGPT-Programmrahmen verbessert unsere KI-gesteuerte Handelsschnittstelle durch eine scrollbare, chat-orientierte Nutzeroberfläche, die Multi-Turn-Konversationen, Zeitstempel und dynamische Nachrichtenverarbeitung unterstützt und es uns ermöglicht, den Kontext für Abfragen über Sitzungen hinweg beizubehalten. Seine Aufgabe ist es, eine nahtlose Konversationserfahrung zu bieten und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem es uns ermöglicht, den Verlauf zu überprüfen und auf früheren KI-Antworten aufzubauen, was für die Verfeinerung von Handelsstrategien von entscheidender Bedeutung ist, ohne dass Erkenntnisse aus früheren Interaktionen verloren gehen. Wir dachten uns, wenn wir uns auf ein Gespräch beschränken, auf das sich die KI beziehen kann, können wir jederzeit zurückgehen und die Aufforderungen verfeinern und bei Bedarf Korrekturen vornehmen.
Unser Ansatz besteht darin, ein Dashboard zu entwickeln, das sich auf einen einzigen Chat konzentriert, mit verschiebbaren Text, Hover-Effekten und der Erstellung von Nachrichten für Anfragen via API, wobei sichergestellt wird, dass sich die Oberfläche an die Länge der Konversation und die Nutzerpräferenzen für die Sichtbarkeit des Schiebereglers anpasst. Wir werden eine Logik implementieren, um die Historie für Multi-Turn-Abfragen zu analysieren, Zeitstempel für mehr Klarheit hinzuzufügen und Funktionen wie das Löschen von Unterhaltungen oder das Starten neuer Chats zu aktivieren, um ein Tool zu schaffen, das die laufende KI-Unterstützung für Handelsentscheidungen mit einer neuen, verbesserten Schnittstelle erleichtert. Schauen Sie sich an, was wir erreichen werden.
Autor: Allan Munene Mutiiria