XAUUSD 交易时间设置

在使用 XAUUSD PropFirm EA 之前，请先在您的 MetaTrader 5（MT5） 平台中确认经纪商 XAUUSD 的市场开盘时间。

开始时间（START TIME） 参数必须设置为 市场开盘后 1 小时。

示例

Hantec 经纪商

XAUUSD 开盘时间： 01:00

请将 开始时间（START TIME） 设置为：02:00

重要提示： 不同经纪商使用的服务器时间可能不同。因此，在开始交易之前，请先在您的 MT5 平台中确认 XAUUSD 的开盘时间，并将 开始时间（START TIME） 设置为 市场开盘后 1 小时。

此设置是 EA 正常运行的必要条件。









专为 FTMO Challenge、Funded 账户及自有资金交易打造

Velas Forex 专为追求稳定性和交易纪律的交易者开发，无论您是在参与 FTMO Challenge、其他 Prop Firm 挑战、使用 Funded 账户，还是使用自有资金进行交易，都能轻松适用。

其风险管理系统旨在实现资金的稳健增长，以保护账户资金为首要目标，并严格遵循交易者设定的风险控制参数。

适用于：

✔ FTMO Challenge（任何账户规模）

✔ 其他 Prop Firm 挑战

✔ Funded 账户

✔ 自有资金账户

✔ MetaTrader 5

本 EA 可用于任何 FTMO Challenge，只需根据账户规模调整参数即可（10,000 美元、25,000 美元、50,000 美元、100,000 美元、200,000 美元或更高）。

灵活的风险管理系统可根据不同 Prop Firm 的规则或您的个人投资策略进行调整。

所展示的测试结果基于与 10,000 美元 FTMO Challenge 账户相匹配的配置完成，体现了以稳定性、回撤控制和持续交易表现为核心的交易理念。

回测结果

历史回测结果显示了较高的盈利交易比例。

这些结果表明，该 EA 采用了均衡的风险管理方式，这对于希望通过 Prop Firm 评估并进行长期稳定交易的交易者而言至关重要。

回测配置

FTMO Challenge： 两阶段（2-Step）

账户货币： USD（美元）

交易平台： MetaTrader 5

账户类型： FTMO Swing

重要提示： 本文所展示的结果仅基于回测时所使用的参数设置。历史表现并不代表未来收益。实际交易结果可能因交易品种、时间周期、市场环境以及参数设置的不同而有所差异。