Bobot Scalper Gold
- 专家
- Richard Tolentino
- 版本: 6.10
- 更新: 21 十一月 2025
- 激活: 5
BoBot Scalper —— 趋势剥头皮的新纪元已经到来。
如果你交易 XAUUSD、指数 或 高速波动的货币对 —— 这个 EA 就是为你打造的。
BoBot Scalper 采用增强版 MACD/LWMA 引擎，能够比大众更早捕捉真正的趋势延续信号。
它反应迅速，风险控制干净利落，并通过 阶梯式货币追踪止损 来锁定利润——这是剥头皮 EA 中最聪明、最稳定的方式之一。
它 不使用马丁策略。
它 不使用网格策略。
它 不会乱发交易单。
相反，它只会在以下条件成立时开仓：
出现清晰的 MACD 趋势信号
价格确认方向
你的资金条件允许安全加仓
这让你能够享受趋势加仓的优势，而不会让账户过度暴露风险。
为什么交易者喜欢 BoBot Scalper：
强势入场，反应极快
设置简单，逻辑清晰
支持 M1 —— 天然为剥头皮而生 超安全，严格遵循账户权益规则
轻量、流畅、稳定
如果你想要的是 聪明、纪律严明的剥头皮 EA，而不是赌徒式系统——
BoBot Scalper 正是为你准备的。