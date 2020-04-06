Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper —— 趋势剥头皮的新纪元已经到来。

如果你交易 XAUUSD、指数 或 高速波动的货币对 —— 这个 EA 就是为你打造的。

BoBot Scalper 采用增强版 MACD/LWMA 引擎，能够比大众更早捕捉真正的趋势延续信号。

它反应迅速，风险控制干净利落，并通过 阶梯式货币追踪止损 来锁定利润——这是剥头皮 EA 中最聪明、最稳定的方式之一。

它 不使用马丁策略。

它 不使用网格策略。

它 不会乱发交易单。

相反，它只会在以下条件成立时开仓：

出现清晰的 MACD 趋势信号

价格确认方向

你的资金条件允许安全加仓

这让你能够享受趋势加仓的优势，而不会让账户过度暴露风险。

为什么交易者喜欢 BoBot Scalper：

强势入场，反应极快

设置简单，逻辑清晰

支持 M1 —— 天然为剥头皮而生 超安全，严格遵循账户权益规则

轻量、流畅、稳定

如果你想要的是 聪明、纪律严明的剥头皮 EA，而不是赌徒式系统——

BoBot Scalper 正是为你准备的。