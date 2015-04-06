Gold Swing Auto XAUUSD with Graded Signals MT5

你的EA能解释它为什么赢吗？





大多数EA只给你结果。赢了、输了、余额涨了、余额跌了。它为什么进场、现在为什么不进场、哪种信号在你的账户里真正赚钱——你一无所知，只能开着它、然后祈祷。





KURAMA GOLD SWING AUTO 从根本上不同。









[这个EA唯一的与众不同之处]





这个EA会追踪哪些信号在你的账户里赚钱——并且告诉你。





每个信号自动评级为 S / A / B / ★。每个信号还按目标深度分类：Quick / Short / Mid / Long。两者组成16格矩阵，EA基于你账户的真实历史，持续统计每一格的胜率和盈亏。





按一个按钮，专家日志里就会打印：





A: Quick:0%(1 -77) Short:100%(2 +234) Mid:-- Long:--

★: Quick:75%(4 +158) Short:33%(3 -235) Mid:67%(3 +80) Long:67%(6 +111)





强的格子看得见，弱的格子也看得见。而且每一格都能单独设置手数——赚钱的加码，不赚钱的砍掉。





EA还会替你盯着这个矩阵：当某一格交易数足够、但胜率低且盈亏为负时，会自动通知你（培育提醒）。不用你自己发现——EA先告诉你。





这不是买来那天就"定型"的EA，而是用你自己账户的数据养成的EA。









[黄金交易最难的不是进场]





是仓位大小。





同样的0.05手，在不同信号上代表完全不同的风险。宽止损的信号下重了，一次亏损吞掉一周；窄止损的信号下轻了，赢也赢不多。大多数人不是输给方法，而是输给仓位。





所以这个EA从手数开始设计，而不是从进场开始。





你只需决定一个数字：一次亏损最多占资金的百分之几。EA根据每个信号的止损距离自动计算手数。止损宽就下小，止损窄就下大。亏损金额在设计上近乎恒定，每笔的风险金额始终显示在面板上。





具体例子——$10,000账户、1%风险，每次亏损约$100：





[★]信号，止损$6.5 -> 0.15手

[A]信号，止损$11.2 -> 0.09手

[S]信号，止损$24.0 -> 0.04手





信号不同、手数不同，但风险同样是$100。手数随余额自动增减（复利），风险金额永远在面板上。





再加上每日亏损上限：当日亏损达到设定值即自动停止新开仓，次日自动恢复。最糟的一天，在它发生之前就已被定义。









[★ — 招牌信号]





S / A / B 是信号强度的等级。★是独立的高胜率类型：趋势、深度回调、反弹。只有在一位12年黄金交易者最信任的场景下才会亮起。





推荐设置是"★ / A / S 开启、B 关闭"，原因就在这里。机会更少，精度更高。









[连"为什么不进场"都会告诉你]





EA交易中最折磨人的不是亏损，而是盯着信号问"它为什么不进？"





面板的STATUS行直接在图表上回答：点差过宽、触发每日上限、该等级已关闭、已有持仓。全部可见。盈亏、胜率、盈利因子、分期统计、持仓和点差——面板实时显示。三个周期同时运行时，还会显示合计盈亏。





告别黑箱。









[自动化的纪律，人类的否决权]





默认全自动——但随时可以一键干预：





+ 全部平仓 — 立即离场

+ 平一半 — 落袋一半，剩余续持

+ 保本 — 止损移到开仓价（含点差修正，真正的±0）

+ 暂停新单 — 避开难看的行情





机器守纪律，你握否决权。这就是半自主交易。









[三个周期，一套系统]





M30、H1、H4各自作为独立引擎运行——各自的信号、各自的统计、各持最多一仓。跑一个图或三个图都行：面板同时显示每个周期的成绩和全部合计盈亏。一个产品，三条相关性较低的进场来源。









[主导权在你手里]





EA的持仓随时可以手动平掉——面板或终端都行。手动平掉的信号会自动排除再进场，EA绝不会"推翻"你的决定。内置弹窗提醒、手机推送和邮件通知，人在外面也能监督。









[为保护资金而设计]





+ 每笔持仓开仓即带止损

+ 无马丁 / 无网格 / 无摊平加仓

+ 每个周期最多1仓，同一信号绝不叠加

+ 异常点差自动跳过 / 下单自动重试 / 净持仓账户自动检测





不靠隐藏浮亏去粉饰资金曲线。









[先免费试用]





点击"免费演示"，在策略测试器里验证一切——信号、TP/SL的位置、面板、16格报告。回测不消耗激活次数。亲眼确认之后再决定。









[买家赠品 — 含$49价值]





购买完整（买断）许可的买家免费获得：





+ AI Zone Radar（价值$49）— 自动检测支撑与阻力，带5层强度评分。把它的区域叠加到EA的信号上，判断更精准。

+ 完整PDF手册（英文）— 从安装到运行，含3阶段手数策略，全图解。





购买后在MQL5给我发消息，两样都交给你（租用不参与）。













[关于价格]





现在是早期发布价。每售出10份，价格上调$50。评价和实盘记录越多，价格只会越高。今天的价格属于今天的买家。









[推荐设置]





+ 等级：★ / A / S 开启，B 关闭（默认）

+ 手数：Risk % auto-lot 设为 1%

+ 周期：M30 / H1 / H4（三图同跑）





频率预期：仅★/A/S约每天1–2单；开启B约每天5–10单（随行情变化）。这不是每天都交易的EA。它为精度而生，不为热闹。









[规格]





+ 品种：黄金（XAUUSD）/ 仅MT5

+ 周期：M30 / H1 / H4

+ 账户：对冲模式（净持仓账户自动停止新开仓）

+ 建议最低资金：$1,500起（0.01手）

+ 回测：不限次数，不消耗激活









[购买后 — 请务必阅读]





购买后请在MQL5给我发私信，我会发送完整PDF手册（从安装到运行，全图解）。





买断许可的买家另外免费获得 AI Zone Radar（价值$49）。









[KURAMA产品线]





同一开发者的其他黄金工具（均为独立产品、各有自己的逻辑）：





+ Gold Signal Swing Pro（M30/H1/H4）— 波段信号指标，适合手动交易：





+ Gold Signal Pro（M5/M15）— 剥头皮信号指标：





+ 全部产品与买家评价：









[风险提示]





FX/CFD交易存在重大亏损风险。本产品不保证投资结果。过去及模拟的表现不代表未来。请先在模拟环境验证，仅用可承受损失的资金、依据自身判断并自担责任地使用。