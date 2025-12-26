西班牙生产者物价指数(PPI)年率y/y (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)
|低级别
|-2.5%
|-1.5%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙生产者物价指数(PPI)年率y/y是一项宏观经济指标，用以衡量与去年同月相比，在指定月份该国或该地区生产部门所收到的价格动态。该指数可以显示经济产品的价格是上涨还是下跌，而不受其商业化方式的影响。该指数涵盖了三个生产领域：工业、原材料和加工。PPI 从生产者角度反映了价格的变动情况。
在西班牙，该指数由国家统计局发布。在大多数情况下，该指数以数值形式发布，可以计算生产篮子价格的百分比变化。该指数是根据调查收集的数据计算出来的。指数计算需要根据经营特点明确公司选择准则。此外，该指数还包括某组产品的价格，全球价格的变化反映了数百万笔交易的变化。统计机构监测这些产品的价格，并根据相对收入来衡量价格变化。指数为正意味着生产部门正在经历通货膨胀的过程。
产品价格的变化取决于供应，所以价格下降必然是需求下降的结果。因此，在分析西班牙生产者物价指数时，有必要考虑到成本、价格和工资的形成过程中缺乏灵活性。
西班牙生产者物价指数也取决于生产者对产品的购买和销售。生产者的购买在指数中反映为支出。该组件可以评估制造商购买的商品和服务的变化。销售被显示为产品的一个指数，它显示了直接从制造商销售的产品价格的变化。
生产者物价指数被认为是消费价格和通货膨胀的一个领先指标。这一领先指标被认为比居民消费价格指数更加准确：如果生产者物价上涨，消费价格最有可能相应上涨，这就是这两个指数之间存在直接关系的原因。
高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙生产者物价指数(PPI)年率y/y (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件