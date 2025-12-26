西班牙生产者物价指数(PPI)年率y/y是一项宏观经济指标，用以衡量与去年同月相比，在指定月份该国或该地区生产部门所收到的价格动态。该指数可以显示经济产品的价格是上涨还是下跌，而不受其商业化方式的影响。该指数涵盖了三个生产领域：工业、原材料和加工。PPI 从生产者角度反映了价格的变动情况。

在西班牙，该指数由国家统计局发布。在大多数情况下，该指数以数值形式发布，可以计算生产篮子价格的百分比变化。该指数是根据调查收集的数据计算出来的。指数计算需要根据经营特点明确公司选择准则。此外，该指数还包括某组产品的价格，全球价格的变化反映了数百万笔交易的变化。统计机构监测这些产品的价格，并根据相对收入来衡量价格变化。指数为正意味着生产部门正在经历通货膨胀的过程。

产品价格的变化取决于供应，所以价格下降必然是需求下降的结果。因此，在分析西班牙生产者物价指数时，有必要考虑到成本、价格和工资的形成过程中缺乏灵活性。

西班牙生产者物价指数也取决于生产者对产品的购买和销售。生产者的购买在指数中反映为支出。该组件可以评估制造商购买的商品和服务的变化。销售被显示为产品的一个指数，它显示了直接从制造商销售的产品价格的变化。

生产者物价指数被认为是消费价格和通货膨胀的一个领先指标。这一领先指标被认为比居民消费价格指数更加准确：如果生产者物价上涨，消费价格最有可能相应上涨，这就是这两个指数之间存在直接关系的原因。

高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

