西班牙零售销售年率y/y (Spain Retail Sales y/y)
|低级别
|3.8%
|3.2%
|
4.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.6%
|
3.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙零售销售年率y/y指数提供了与去年同月相比，在报告月份零售商品销售的月度指标，该指标计算以对不同类型和规模的零售商店的调查为基础（不包括汽车经销商）。这是一个非常重要的消费支出指标，它与消费者信心水平相互关联。零售销售指数旨在显示西班牙零售商的基本特征，并为评估近期行业发展提供数据。
这些数据是在大约12,000家公司中随机分层抽样的基础上收集的。每一层都选择一个随机样本，除了雇佣人数超过50人的公司（这些公司通常都包含在样本中）。在一些自治社区和城市，规模较小的代表性企业也因人口较少而较为全面。
相关数据由国家统计局各区域部门收集。公司每月根据邮件、网络、电话或传真填写调查问卷。
零售销售指数根据Laspeyres汇总公式计算，基准期设定为2015年。汇总指数衡量指数在不同基准期在短时间内的总动态。
指数首先根据日历进行调整，然后再进行季节性调整。季节变化允许在未来的每个月、季度或季节中保持类似的强度动态。
高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙零售销售年率y/y (Spain Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
