西班牙零售销售年率y/y指数提供了与去年同月相比，在报告月份零售商品销售的月度指标，该指标计算以对不同类型和规模的零售商店的调查为基础（不包括汽车经销商）。这是一个非常重要的消费支出指标，它与消费者信心水平相互关联。零售销售指数旨在显示西班牙零售商的基本特征，并为评估近期行业发展提供数据。

这些数据是在大约12,000家公司中随机分层抽样的基础上收集的。每一层都选择一个随机样本，除了雇佣人数超过50人的公司（这些公司通常都包含在样本中）。在一些自治社区和城市，规模较小的代表性企业也因人口较少而较为全面。

相关数据由国家统计局各区域部门收集。公司每月根据邮件、网络、电话或传真填写调查问卷。

零售销售指数根据Laspeyres汇总公式计算，基准期设定为2015年。汇总指数衡量指数在不同基准期在短时间内的总动态。

指数首先根据日历进行调整，然后再进行季节性调整。季节变化允许在未来的每个月、季度或季节中保持类似的强度动态。

高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

最后值: