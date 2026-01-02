西班牙失业率 (Spain Unemployment Rate)
|低级别
|10.45%
|10.03%
|
10.29%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|9.85%
|
10.45%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙失业率反映了失业人口与劳动人口总数之间的百分比。该指数包括适当年龄的失业公民，且具备就业条件和可能性的公民，即适龄工作人口。失业率是显示失业人数的一个非常重要的指标。相关数据是通过对劳动适龄人口的调查收集的。每季对家庭进行一次调查，询问他们目前的工作情况。失业率指数是以失业人口（16岁及以上、没有工作及正在找工作）除以适龄工作人口（16岁及以上，已就业及未就业的经济活动人口），并以百分率表示。换句话说，失业率并不是用失业人口总数与总人口数的比值来表示，而仅仅是用国民总劳动力来表示的。
这项调查将16岁及以上的人口分为四组：
- 就业人口：有薪酬工作的人口，以及有年假、病假或罢工的人口。
- 失业人口：不从事任何劳动活动，但正在积极寻找工作或等待重返工作岗位的人口。失业人口的标准：1)在过去四周内没有工作及一直在积极找工作的人们；2)已被调离工作，正在等待回归的人们；3)正在等待下个月开始工作的人们。此外，求职者必须确认他或她确实在找工作（如拜访当地企业、回应招聘广告等）。
- 非从业人口：成年人口类别，包括从事家务的人士、学生、退休人士、无工作能力人士及不求职人士。
- 从业人口：有工作和失业的公民。
与家庭调查相反，人口普查被认为不是衡量这一指数的适当来源。这项调查提供了一种更先进的方法，因为它考虑了兼职、非正式或季节性工作和偶尔的兼职工作。
失业率是评判西班牙经济发展最重要的指标之一。失业率下降通常被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙失业率 (Spain Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
