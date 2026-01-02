西班牙失业率反映了失业人口与劳动人口总数之间的百分比。该指数包括适当年龄的失业公民，且具备就业条件和可能性的公民，即适龄工作人口。失业率是显示失业人数的一个非常重要的指标。相关数据是通过对劳动适龄人口的调查收集的。每季对家庭进行一次调查，询问他们目前的工作情况。失业率指数是以失业人口（16岁及以上、没有工作及正在找工作）除以适龄工作人口（16岁及以上，已就业及未就业的经济活动人口），并以百分率表示。换句话说，失业率并不是用失业人口总数与总人口数的比值来表示，而仅仅是用国民总劳动力来表示的。

这项调查将16岁及以上的人口分为四组：

就业人口：有薪酬工作的人口，以及有年假、病假或罢工的人口。

失业人口：不从事任何劳动活动，但正在积极寻找工作或等待重返工作岗位的人口。失业人口的标准：1)在过去四周内没有工作及一直在积极找工作的人们；2)已被调离工作，正在等待回归的人们；3)正在等待下个月开始工作的人们。此外，求职者必须确认他或她确实在找工作（如拜访当地企业、回应招聘广告等）。

非从业人口：成年人口类别，包括从事家务的人士、学生、退休人士、无工作能力人士及不求职人士。

从业人口：有工作和失业的公民。

与家庭调查相反，人口普查被认为不是衡量这一指数的适当来源。这项调查提供了一种更先进的方法，因为它考虑了兼职、非正式或季节性工作和偶尔的兼职工作。

失业率是评判西班牙经济发展最重要的指标之一。失业率下降通常被视为对欧元报价有利。

最后值: