政府债券(Bonos del Estado)是政府发行的部门证券。投资者把钱借给国家，期望获得事先商定的利息。政府发行债券是为了获得用于基础设施建设或其他政府支出的资金。投资者在到期日之前获得受到保证的定期收益。虽然债券被期望提供固定收益，但这并不保证能始终获得正向收益，因为债券的盈利能力可能相对于预期收益有偏差，包括意外损失。

通过购买政府债券，投资者在预定期限内将钱借给政府。反过来，政府则向投资者支付息票，即在固定期限内支付一定比例。债券到期后，初始金额返还给投资者。该金额返还给投资者的当日视为到期日。根据所选择的债券类型，证券可能有不同的到期日：有些期限不到一年，有些可能超过30年。

政府债券的票面价值是1000欧元或数倍1000欧元。

与国库券不同，这些证券的利息在特定时期以息票形式支付。利息每年支付一次，而金额和期限则提前确定，甚至在债券发行之前。政府债券也可以在没有固定息票的情况下购买，在这种情况下，利率可能取决于通货膨胀。

政府债券具有长期的摊销期限：Bono摊销期限为3-5年，而Obligación类型的摊销期限为10年、15年、30年或50年。这两种债券唯一的区别在于期限，而这一特点只能在西班牙的法律领域看到。一旦5年期限届满，第一类债券Bono的名称将改为Obligación。

债券名称在不同的国家可能有所不同，这导致人们对通用系统理解困难。例如，3年期的法国政府证券称为BTAN，而6年期或更长时间的证券称为OAT。由于各国政府对其债券使用不同的名称，因此建议投资者在购买证券之前仔细检查所有信息。

这个指标显示了政府债券收益率的增减百分比。计算出的回报率可以反映西班牙政府的债务情况，因此其增减可能先于经济增长或放缓。

