西班牙调和居民消费价格指数(HICP)月率m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
价格
低级别 0.0% 0.0%
0.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.5%
0.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
西班牙居民消费价格调和指数(HICP)月率m/m是一个统计指标，旨在提供一个共同的通胀衡量标准，从而能够比较不同国家的月同比变化。居民消费价格调和指数与居民消费价格指数在方法和实施上非常相似。因此，在CPI计算方法中可以找到关于方法细节、统计过程方面的数据(如计算单位、类型和频率)，以及发布计划和周期。

价格数据是从为每个机构自动创建的调查中收集的。调查者在文件中标出消费篮子中的商品和服务的价格，以及这些商品和服务的分布情况。每个调查官访问一个地方，除了大型超市和购物中心。每月处理从调查收集的约22万个价格。价格在总办公室进一步处理，然后在其基础上计算指数和对应的汇率，并在下个月的头两周内公布。与大多数欧盟国家相似，CPI计算中包含的价格是按照一定预定义方式选取的，剔除了概率因素并符合分析的人口特征。

调和指数旨在涵盖所有商品和服务，但计算只包括那些权重不少于整个消费篮子总数1/1000的商品和服务。在不同的国家增加或排除了不同的商品和服务类别，以维持所需的可比性水平。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙调和居民消费价格指数(HICP)月率m/m (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
11月 2025 序言。
0.0%
0.4%
0.5%
10月 2025
0.5%
0.5%
0.5%
10月 2025 序言。
0.5%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.1%
0.1%
9月 2025 序言。
0.1%
0.5%
0.0%
8月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
8月 2025 序言。
0.0%
0.3%
-0.3%
7月 2025
-0.3%
-0.4%
-0.4%
7月 2025 序言。
-0.4%
0.1%
0.7%
6月 2025
0.7%
0.6%
0.6%
6月 2025 序言。
0.6%
0.0%
0.0%
5月 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
5月 2025 序言。
-0.1%
0.3%
0.6%
4月 2025
0.6%
0.6%
0.6%
4月 2025 序言。
0.6%
0.7%
0.7%
3月 2025
0.7%
0.7%
0.7%
3月 2025 序言。
0.7%
0.2%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2025 序言。
0.4%
0.0%
-0.1%
1月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1月 2025 序言。
-0.1%
0.0%
0.4%
12月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
12月 2024 序言。
0.4%
-0.2%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
11月 2024 序言。
0.0%
0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2024 序言。
0.4%
-0.2%
-0.1%
9月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2024 序言。
-0.1%
0.8%
0.0%
8月 2024
0.0%
0.0%
0.0%
8月 2024 序言。
0.0%
-0.3%
-0.7%
7月 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
7月 2024 序言。
-0.7%
0.3%
0.4%
6月 2024
0.4%
0.3%
0.3%
6月 2024 序言。
0.3%
-0.2%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
5月 2024 序言。
0.2%
-0.3%
0.6%
4月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
4月 2024 序言。
0.6%
0.9%
1.4%
3月 2024
1.4%
1.3%
1.3%
3月 2024 序言。
1.3%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2月 2024 序言。
0.4%
-0.9%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
0.0%
0.0%
12月 2023 序言。
0.0%
0.2%
-0.5%
11月 2023
-0.5%
-0.6%
-0.6%
11月 2023 序言。
-0.6%
0.1%
0.3%
10月 2023
0.3%
0.3%
0.3%
10月 2023 序言。
0.3%
0.1%
0.6%
123456
