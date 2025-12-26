西班牙居民消费价格调和指数(HICP)月率m/m是一个统计指标，旨在提供一个共同的通胀衡量标准，从而能够比较不同国家的月同比变化。居民消费价格调和指数与居民消费价格指数在方法和实施上非常相似。因此，在CPI计算方法中可以找到关于方法细节、统计过程方面的数据(如计算单位、类型和频率)，以及发布计划和周期。

价格数据是从为每个机构自动创建的调查中收集的。调查者在文件中标出消费篮子中的商品和服务的价格，以及这些商品和服务的分布情况。每个调查官访问一个地方，除了大型超市和购物中心。每月处理从调查收集的约22万个价格。价格在总办公室进一步处理，然后在其基础上计算指数和对应的汇率，并在下个月的头两周内公布。与大多数欧盟国家相似，CPI计算中包含的价格是按照一定预定义方式选取的，剔除了概率因素并符合分析的人口特征。

调和指数旨在涵盖所有商品和服务，但计算只包括那些权重不少于整个消费篮子总数1/1000的商品和服务。在不同的国家增加或排除了不同的商品和服务类别，以维持所需的可比性水平。

