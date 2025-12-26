Letras del Tesoro是由财政部和金融政策秘书处发行的短期贴现国库券。这些国库券的期限为3-18个月。购买国库券的投资者可以在到期时获得相应的利息。

与其他类型的政府债券品种相比，Letras del Tesoro的责任期限最短。这类国库券通常以3/6/12和18个月为期来发行。这些国库券的发行价格不低于1000欧元或数倍1000欧元。这类国库券在资本市场上交易，因为它们意味着短期交易。相反，政府债券需要更多的时间来完成交易，期限从3年到5年不等。最长期限是政府承付：从10年到50年。

投资者按照他们的需求购买政府证券。短期国库券因其流动性和相对较低的风险，有望在较短时间内以较低的成本获得财务收益。

从发行国库券国家的角度来看，政府利用市场来接收资金，并将责任以之前约定的盈利保证金返还。因此，产生的金额和付款条件被提前设定。

此类证券的风险水平远低于私人工具。同样，国库券的盈利水平也远低于私人证券。因此，短期国库券被认为是在短时间内获得财务收益的风险最低最可靠的工具。

短期国库券Letras del Tesoro：

风险较低

盈利能力较低

期限短

没有息票

短期国库券是贴息发行，与其他政府证券的不同之处在于它没有息票。换句话说，投资者在购买时以及债券有效期结束时不会收到任何利息。但也有可能收到所谓的票面价值：购买价格可以低于到期日收到的金额。因此，债券购买者获得了“预期收益”，它等于票面价值与债券支付价格之间的百分比计算差。

这个指标显示了国库券收益率的增减百分比。计算出的回报率可以反映西班牙政府的债务情况，因此其增减可能先于经济增长或放缓。

最后值: