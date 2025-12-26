西班牙商业信心指数 (Spain Business Confidence)
|低级别
|-3.0
|-3.9
|
-5.4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-3.7
|
-3.0
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
商业信心指数自2012年以来按季度来计算。这些数值反映了企业管理层如何评估当前的经济发展以及经济预期。调查问卷结合了对公司上个季度状况的看法和对下个季度的预期。
调查目的在于确定经理对公司当前经济状况的评价。企业是调查分析单位。商业信心指数每季度显示三项指标，涵盖国家和地区的多项活动。从2013年开始收集自治区的信息。该方法论是基于日本短观指数，而不使用权重，因此每个受访者回答的重要性相同。该指数是专为自治区、工业部和高级商会提供一个商业信心调和指标而制定的。
西班牙国内企业也在调查之列。研究范围几乎包括在国家经济活动分类中反映的所有活动类型：制造业、能源业、建筑业、服务业等。受访者评估了过去三个月的经济趋势，并对未来三个月进行预测。这些评估是相对的，显示了情况是否有所改善、更糟或保持不变。
非季节性调整的商业信心指数问卷按季度来公布。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙商业信心指数 (Spain Business Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
