商业信心指数自2012年以来按季度来计算。这些数值反映了企业管理层如何评估当前的经济发展以及经济预期。调查问卷结合了对公司上个季度状况的看法和对下个季度的预期。

调查目的在于确定经理对公司当前经济状况的评价。企业是调查分析单位。商业信心指数每季度显示三项指标，涵盖国家和地区的多项活动。从2013年开始收集自治区的信息。该方法论是基于日本短观指数，而不使用权重，因此每个受访者回答的重要性相同。该指数是专为自治区、工业部和高级商会提供一个商业信心调和指标而制定的。

西班牙国内企业也在调查之列。研究范围几乎包括在国家经济活动分类中反映的所有活动类型：制造业、能源业、建筑业、服务业等。受访者评估了过去三个月的经济趋势，并对未来三个月进行预测。这些评估是相对的，显示了情况是否有所改善、更糟或保持不变。

非季节性调整的商业信心指数问卷按季度来公布。

最后值: