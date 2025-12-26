西班牙经常账户 (Spain Current Account)
经常账反映了西班牙居民与世界其他地区之间的贸易差额。作为国际收支的一部分，它记录了一定时期内本国居民与世界其他地区居民之间的收入和实际交易(商品和服务贸易)。
经常账分为以下几个部分:
- 贸易差额显示了进出口之间的差额。
- 服务差额：也是基于进出口的商品与服务的差额。
- 投资收入差额：包括工资和外国存款收益（不包括外国投资者支付的款项）。
- 转账付款差额：居民与非居民之间的转账付款；这些转账付款与上述部分无关，可能包括捐赠、援助、私人资金转移、养老金支付、赡养费等。
换句话说，经常账包括西班牙居民和非居民之间在商品、服务、主要（投资）和次要（交易）收入方面的业务。经常账差额为正值表明本国是世界其它国家的净贷款国。负值表示本国为净债务国。
这一指标对欧元的影响可能根据当前经济状况的不同而变化。多数情况下，经常账的增长意味着对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙经常账户 (Spain Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
€1.870 B
€5.536 B
€5.080 B
8月 2025
€5.080 B
€6.205 B
€6.270 B
7月 2025
€6.270 B
€6.596 B
€5.360 B
6月 2025
€5.030 B
€5.493 B
€6.440 B
5月 2025
€6.440 B
€2.150 B
€1.360 B
4月 2025
€1.360 B
€2.236 B
€2.470 B
3月 2025
€1.420 B
€2.223 B
€2.310 B
2月 2025
€2.310 B
€1.244 B
€1.200 B
1月 2025
€1.200 B
€1.191 B
€1.670 B
12月 2024
€1.300 B
€2.461 B
€1.260 B
11月 2024
€1.260 B
€4.277 B
€4.930 B
10月 2024
€4.930 B
€4.194 B
€3.560 B
9月 2024
€4.100 B
€4.539 B
€5.630 B
8月 2024
€5.630 B
€3.930 B
€5.790 B
7月 2024
€5.790 B
€3.525 B
€5.780 B
6月 2024
€5.020 B
€3.023 B
€5.560 B
5月 2024
€5.560 B
€2.780 B
€2.830 B
4月 2024
€2.830 B
€2.535 B
€3.970 B
3月 2024
€3.290 B
€2.647 B
€1.900 B
2月 2024
€1.900 B
€3.595 B
€5.130 B
1月 2024
€5.130 B
€2.866 B
€1.540 B
12月 2023
€1.070 B
€3.366 B
€2.770 B
11月 2023
€2.770 B
€3.449 B
€3.770 B
10月 2023
€3.770 B
€2.970 B
9月 2023
€3.450 B
€3.446 B
€4.190 B
8月 2023
€4.190 B
€1.735 B
€4.270 B
7月 2023
€4.270 B
€1.906 B
€3.000 B
6月 2023
€2.830 B
€4.131 B
€3.990 B
5月 2023
€3.990 B
€3.188 B
€1.840 B
4月 2023
€1.840 B
€4.020 B
€5.580 B
3月 2023
€5.580 B
€3.014 B
€2.290 B
2月 2023
€2.290 B
€0.183 B
€3.270 B
1月 2023
€3.270 B
€0.696 B
€1.200 B
12月 2022
€1.700 B
€2.777 B
€5.640 B
11月 2022
€5.640 B
€0.346 B
€2.700 B
10月 2022
€2.700 B
€0.753 B
€0.680 B
9月 2022
€0.360 B
€1.225 B
€-0.110 B
8月 2022
€-0.110 B
€1.520 B
€1.340 B
7月 2022
€1.340 B
€1.394 B
€0.500 B
6月 2022
€0.040 B
€0.923 B
€2.850 B
5月 2022
€2.850 B
€0.082 B
€-0.480 B
4月 2022
€-0.480 B
€-0.474 B
€0.290 B
3月 2022
€1.200 B
€-1.653 B
€0.250 B
2月 2022
€0.250 B
€-2.181 B
€-2.600 B
1月 2022
€-2.600 B
€-1.208 B
€0.030 B
12月 2021
€-1.310 B
€1.248 B
€1.010 B
11月 2021
€1.010 B
€2.960 B
€2.140 B
10月 2021
€2.140 B
€1.978 B
€1.210 B
9月 2021
€2.220 B
€0.351 B
€0.980 B
8月 2021
€0.980 B
€0.532 B
€2.490 B
