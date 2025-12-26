西班牙贸易差额 (Spain Trade Balance)
国家：
西班牙
EUR, 欧元
部门：
交易
|低级别
|€-4.693 B
|€-5.562 B
|
€-6.001 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙贸易差额是一份反映选定时间段内国家进出口贸易差额和资本流动的报告。经济学家使用贸易差额来评估国家之间贸易流动的结构。这是一个宏观经济指标，提供了关于整个国家经济形势的信息，使您能够找出本国从其他国家收到的所有收入，例如，在一定时期内以进出口商品、服务、资本或转让的形式进行。
贸易差额结构包括四个基本组成部分：
- 经常账差额：这是了解国民经济现状最重要也是最常用的方法。这包括进出口商品和服务、租赁和交易。
- 资本流动差额：反映资本流动，如来自其他国家的补贴，或非经济利益的买卖。
- 经济差额：收集其他国家的贷款、海外资本投资或海外存款的数据。
- 误差和遗漏：本报告的目的是登记先前报告中由于无法准确计算国家进出口数据而可能出现的误差和遗漏。
根据所得结果，存在两种类型的贸易差额：
- 贸易顺差：差额利好且数值为正，即出口销售额超过进口。
- 贸易逆差：差额不利，即在一定时期内进口额明显高于出口额。
各国通常不会单独寻求每个指标之间的平等，但它们通常试图实现贸易差额的均衡。贸易差额对欧元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如GDP。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙贸易差额 (Spain Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€-4.693 B
€-5.562 B
€-6.001 B
9月 2025
€-6.001 B
€-5.782 B
€-5.984 B
8月 2025
€-5.984 B
€-3.236 B
€-4.009 B
7月 2025
€-4.009 B
€-3.881 B
€-3.588 B
6月 2025
€-3.588 B
€-3.991 B
€-2.543 B
5月 2025
€-2.543 B
€-3.803 B
€-3.882 B
4月 2025
€-3.882 B
€-5.630 B
€-5.482 B
3月 2025
€-5.482 B
€-2.910 B
€-3.425 B
2月 2025
€-3.425 B
€-4.413 B
€-4.122 B
12月 2024
€-4.122 B
€-3.324 B
€-5.131 B
11月 2024
€-5.131 B
€-3.071 B
€-3.932 B
10月 2024
€-3.932 B
€-3.115 B
€-3.291 B
9月 2024
€-3.291 B
€-3.115 B
€-4.763 B
8月 2024
€-4.763 B
€-1.658 B
€-3.214 B
7月 2024
€-3.214 B
€-2.637 B
€-0.713 B
6月 2024
€-0.713 B
€-3.081 B
€-2.349 B
5月 2024
€-2.349 B
€-3.198 B
€-4.656 B
4月 2024
€-4.656 B
€-3.354 B
€-2.026 B
3月 2024
€-2.026 B
€-3.473 B
€-2.350 B
2月 2024
€-2.350 B
€-4.465 B
€-3.729 B
1月 2024
€-3.729 B
€-3.402 B
12月 2023
€-3.402 B
€-3.428 B
€-2.426 B
11月 2023
€-2.426 B
€-4.630 B
€-5.136 B
10月 2023
€-5.136 B
€-3.779 B
€-3.838 B
9月 2023
€-3.838 B
€-4.092 B
€-4.435 B
8月 2023
€-4.435 B
€-5.914 B
€-4.903 B
7月 2023
€-4.903 B
€-4.807 B
€-2.355 B
6月 2023
€-2.355 B
€-4.309 B
€-3.111 B
5月 2023
€-3.111 B
€-6.988 B
€-4.375 B
4月 2023
€-4.375 B
€2.012 B
€-0.158 B
3月 2023
€-0.158 B
€-0.723 B
€-2.465 B
2月 2023
€-2.465 B
€-4.244 B
€-3.956 B
1月 2023
€-3.956 B
€-4.798 B
€-4.509 B
12月 2022
€-4.509 B
€-5.460 B
€-3.313 B
11月 2022
€-3.313 B
€-8.449 B
€-6.853 B
10月 2022
€-6.853 B
€-6.972 B
€-6.976 B
9月 2022
€-6.976 B
€-7.557 B
€-7.937 B
8月 2022
€-7.937 B
€-7.681 B
€-6.561 B
7月 2022
€-6.561 B
€-6.160 B
€-5.394 B
6月 2022
€-5.394 B
€-4.236 B
€-4.759 B
5月 2022
€-4.759 B
€-4.701 B
€-6.394 B
4月 2022
€-6.394 B
€-4.098 B
€-4.642 B
3月 2022
€-4.642 B
€-5.145 B
€-4.252 B
2月 2022
€-4.252 B
€-5.849 B
€-6.123 B
1月 2022
€-6.123 B
€-4.973 B
€-5.342 B
12月 2021
€-5.342 B
€-3.913 B
€-4.207 B
11月 2021
€-4.207 B
€-1.536 B
€-3.361 B
10月 2021
€-3.361 B
€-0.791 B
€-2.396 B
9月 2021
€-2.396 B
€-2.309 B
€-3.877 B
8月 2021
€-3.877 B
€-1.896 B
€-1.597 B
