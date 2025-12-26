经济日历部分

经济日历

国家

西班牙国内生产总值(GDP)年率y/y (Spain Gross Domestic Product (GDP) y/y)

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
GDP
低级别 2.8% 2.8%
2.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

西班牙国内生产总值(GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，在报告季度内与该国相关的所有最终商品和服务市场价值的变化。这种衡量经济活动的扩展方法提供了衡量西班牙经济健康状况的关键指标。GDP的季度环比百分比变化反映了整个经济的增长率。GDP反映的是该国国内的生产水平，而不考虑企业的来源，因此计算中也包括了在西班牙经营的外国企业的收入，但没有考虑向海外西班牙公民提供收入的商品和服务。

GDP的计算是一个复杂的过程，在一定程度上可以认为是主观过程，因为计算结果可能会因过程中包含的参数而有所不同。其他一些变量，如影子经济和季节调整也应该考虑在内。

GDP计算有三种基本方式，这三种方式的结果几乎相同。

  • 支出方式：计算经济实体购买最终产品的全部支出之和。
  • 增值方式：考虑所有生产的商品和服务(销售和购买商品应该相等)。
  • 收入方式：由员工工资、营业总收入和间接税减去补贴三部分组成。

GDP通常被用作衡量国民经济状况和生活水平的重要指标。GDP的增长意味着经济走强，GDP下降表示经济衰退。GDP的增长主要与国内支出的增加有关，在此期间通货膨胀通常会增长。其增长可能会刺激经济，并推高欧元报价。然而，GDP增长过多可能是危险信号，因为通货膨胀过热会导致经济衰退。今天的大多数经济学家都认为，经济在每年2.5% - 3.5%GDP增长的情况下可以是安全的。

高于预期的数值被视为对欧元报价有利，而较低的数值通常被视为对欧元不利。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙国内生产总值(GDP)年率y/y (Spain Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.8%
2.8%
2.8%
3 Q 2025 序言。
2.8%
2.7%
3.1%
2 Q 2025
3.1%
2.8%
2.8%
2 Q 2025 序言。
2.8%
2.8%
2.8%
1 Q 2025
2.8%
2.8%
2.8%
1 Q 2025 序言。
2.8%
3.5%
3.4%
4 Q 2024
3.4%
3.5%
3.5%
4 Q 2024 序言。
3.5%
3.5%
3.3%
3 Q 2024
3.3%
3.4%
3.4%
3 Q 2024 序言。
3.4%
1.9%
3.1%
2 Q 2024
3.1%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 序言。
2.9%
1.9%
2.5%
1 Q 2024
2.5%
2.4%
2.4%
1 Q 2024 序言。
2.4%
1.7%
2.1%
4 Q 2023
2.0%
1.9%
1.8%
3 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
3 Q 2023 序言。
1.8%
2.0%
2.2%
2 Q 2023
2.2%
1.8%
1.8%
2 Q 2023 序言。
1.8%
4.0%
4.2%
1 Q 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 Q 2023 序言。
3.8%
2.7%
2.6%
4 Q 2022
2.6%
2.7%
2.7%
4 Q 2022 序言。
2.7%
4.1%
4.4%
3 Q 2022
4.4%
3.8%
3.8%
3 Q 2022 序言。
3.8%
6.7%
6.8%
2 Q 2022
6.8%
6.3%
6.3%
2 Q 2022 序言。
6.3%
-1.2%
6.3%
1 Q 2022
6.3%
6.4%
6.4%
1 Q 2022 序言。
6.4%
5.4%
5.5%
4 Q 2021
5.5%
5.2%
5.2%
4 Q 2021 序言。
5.2%
3.1%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
2.7%
2.7%
3 Q 2021 序言。
2.7%
21.3%
17.5%
2 Q 2021
17.5%
19.8%
19.8%
2 Q 2021 序言。
19.8%
-4.3%
-4.2%
1 Q 2021
-4.2%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2021 序言。
-4.3%
-9.4%
-8.9%
4 Q 2020
-8.9%
-9.1%
-9.1%
4 Q 2020 序言。
-9.1%
-13.1%
-9.0%
3 Q 2020
-9.0%
-8.7%
-8.7%
3 Q 2020 序言。
-8.7%
-25.5%
-21.5%
2 Q 2020
-21.5%
-22.1%
-22.1%
2 Q 2020 序言。
-22.1%
-3.8%
-4.1%
1 Q 2020
-4.1%
-4.1%
-4.1%
1 Q 2020 序言。
-4.1%
1.8%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
1.8%
1.8%
4 Q 2019 序言。
1.8%
1.9%
1.9%
3 Q 2019
1.9%
2.0%
2.0%
3 Q 2019 序言。
2.0%
1.9%
2.0%
2 Q 2019
2.0%
2.3%
2.3%
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码