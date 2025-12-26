经济日历部分

经济日历

国家

西班牙居民消费价格指数 (CPI)年率 y/y (Spain Consumer Price Index (CPI) y/y)

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
价格
中级别 3.0% 3.0%
3.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.1%
3.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

西班牙居民消费价格指数年率(CPI)y/y表示了与去年同月相比，在指定月份一篮子消费品和服务的平均价格变化。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。这项每年公布的指数旨在反映消费篮子商品和服务价格的变化，而有关数据是通过访问西班牙家庭获得的。

为了跟踪消费者行为模式，为消费篮子选择大多数人们使用频率最高的商品和服务。参与计算的企业分布广泛，而消费篮子中的每一种产品或服务的重要性应与家庭消费趋势保持一致。所选组件的精确度选择了指数本身的代表性精确度。

价格数据是从为每个机构自动创建的调查中收集的。调查者在文件中标出包含在消费篮子中的商品和服务的价格，以及这些商品和服务的分布情况。每个调查官访问一个地方，除了大型超市和购物中心。每月处理从调查收集的约22万个价格。价格在总办公室进一步处理，然后在其基础上计算指数，并在下个月的头两周内公布。与大多数欧盟国家相似，CPI计算中包含的价格是按照一定预定义方式选取的，剔除了概率因素并符合分析的人口特征。

权重是根据消费者的消费支出进行的。这是用来维护消费篮子的一般加权结构。

居民消费价格指数常被用来评估国家的通货膨胀，因为CPI的增长表明通货膨胀的增长。因此，居民消费价格指数被用来调整工资和社会福利，以及调控财产税结构和计算实际GDP。

CPI增长可以被视为对港币报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙居民消费价格指数 (CPI)年率 y/y (Spain Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
11月 2025 序言。
3.0%
2.9%
3.1%
10月 2025
3.1%
3.1%
3.1%
10月 2025 序言。
3.1%
2.8%
3.0%
9月 2025
3.0%
2.9%
2.9%
9月 2025 序言。
2.9%
2.7%
2.7%
8月 2025
2.7%
2.7%
2.7%
8月 2025 序言。
2.7%
2.8%
2.7%
7月 2025
2.7%
2.7%
2.7%
7月 2025 序言。
2.7%
2.3%
2.3%
6月 2025
2.3%
2.2%
2.2%
6月 2025 序言。
2.2%
2.0%
2.0%
5月 2025
2.0%
1.9%
1.9%
5月 2025 序言。
1.9%
2.0%
2.2%
4月 2025
2.2%
2.2%
2.2%
4月 2025 序言。
2.2%
2.0%
2.3%
3月 2025
2.3%
2.3%
2.3%
3月 2025 序言。
2.3%
2.9%
3.0%
2月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
2月 2025 序言。
3.0%
2.8%
2.9%
1月 2025
2.9%
3.0%
3.0%
1月 2025 序言。
3.0%
2.8%
2.8%
12月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
12月 2024 序言。
2.8%
2.7%
2.4%
11月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
11月 2024 序言。
2.4%
1.8%
1.8%
10月 2024
1.8%
1.8%
1.8%
10月 2024 序言。
1.8%
1.4%
1.5%
9月 2024
1.5%
1.5%
1.5%
9月 2024 序言。
1.5%
2.0%
2.3%
8月 2024
2.3%
2.2%
2.2%
8月 2024 序言。
2.2%
2.6%
2.8%
7月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
7月 2024 序言。
2.8%
3.0%
3.4%
6月 2024
3.4%
3.4%
3.4%
6月 2024 序言。
3.4%
4.0%
3.6%
5月 2024
3.6%
3.6%
3.6%
5月 2024 序言。
3.6%
3.1%
3.3%
4月 2024
3.3%
3.3%
3.3%
4月 2024 序言。
3.3%
3.1%
3.2%
3月 2024
3.2%
3.2%
3.2%
3月 2024 序言。
3.2%
2.8%
2月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
2月 2024 序言。
2.8%
3.2%
3.4%
1月 2024
3.4%
3.1%
3.1%
12月 2023 序言。
3.1%
3.8%
3.2%
11月 2023
3.2%
3.2%
3.2%
11月 2023 序言。
3.2%
3.5%
3.5%
10月 2023
3.5%
3.5%
3.5%
10月 2023 序言。
3.5%
3.5%
3.5%
123456
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码