西班牙居民消费价格指数月率(CPI)m/m显示了与上一月份相比，在指定月份一篮子消费品和服务的平均价格变化。这个指数从消费者角度反映了价格的变动情况。换句话说，它可以估算生活成本的变化。这项按月公布的指数旨在反映消费篮子商品和服务价格的变化，而有关数据是通过访问西班牙家庭获得的。

为了跟踪消费者行为模式，为消费篮子选择大多数人们使用频率最高的商品和服务。参与计算的企业分布广泛，而消费篮子中的每一种产品或服务的重要性应与家庭消费趋势保持一致。所选组件的精确度选择了指数本身的代表性精确度。

价格数据是从为每个机构自动创建的调查中收集的。调查者在文件中标出消费篮子中的商品和服务的价格，以及这些商品和服务的分布情况。每个调查官访问一个地方，除了大型超市和购物中心。每月处理从调查收集的约22万个价格。价格在总办公室进一步处理，然后在其基础上计算指数，并在下个月的头两周内公布。与大多数欧盟国家相似，CPI计算中包含的价格是按照一定预定义方式选取的，剔除了概率因素并符合分析的人口特征。

权重是根据消费者的消费支出进行的。这是用来维护消费篮子的一般加权结构。

居民消费价格指数常被用来评估国家的通货膨胀，因为CPI的增长表明通货膨胀的增长。因此，居民消费价格指数被用来调整工资和社会福利，以及调控财产税结构和计算实际GDP。

CPI增长可以被视为对港币报价有利。

