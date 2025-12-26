西班牙工业生产指数年率y/y (Spain Industrial Production y/y)
|低级别
|1.2%
|1.2%
|
1.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份制造业（不包括建筑业）总产量的变化。这是一个反映工业生产数量和质量变化的量化指标。这个指数相对于基准期进行计算，基准水平为100（基准期为2015年）。
该指数的主要目标是显示工业部门因素对总增加值的发展动态。该变量是根据计算的工业部门实际生产而评估。该评估基于聚合Laspeyers指数。这种方法能够确定经济周期，这对于跟踪诸如工业发展和一般经济活动等大型事件极为有用。
工业生产指数很大程度上取决于季节因素，尤其是在夏季，8月份，当由于员工休假，工业生产正在经历下降的时期。因此，工业生产指数在不考虑季节性的情况下，根据节假日和工作日的日历进行调整，从而补偿不足1年的偏差。
最后指数计算所用的方法在整个欧盟国家进行调和，以便能够进行适当的比较。在西班牙，国家统计局自1975年以来一直在进行国家级的计算。自2002年起，在自治区一级开展这类工作。
工业生产指数是根据季节调整和2015年基本日历发布的。该日历数据是在对11,500家制造业企业进行的调查中收集的，调查涉及的一篮子产品是整个制造业（不包括建筑业）的典型产品。同样由国家统计局编制的行业问卷中提供了用于计算各行业和自治区权重的基本统计数据。工业生产增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙工业生产指数年率y/y (Spain Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
