法国商业气候 (France Business Climate)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|102
|98
|
98
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|101
|
102
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国商业气候是一项月度调查，提供制造业活动趋势，以及需求和产量的早期数据。该指标用于法国和整个欧盟的短期商业活动前景。高于预期的数值被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"法国商业气候 (France Business Climate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
102
98
98
11月 2025
98
98
101
10月 2025
101
96
97
9月 2025
96
96
97
8月 2025
96
97
96
7月 2025
96
97
97
6月 2025
96
97
97
5月 2025
97
97
100
4月 2025
99
96
96
3月 2025
96
96
97
2月 2025
97
96
96
1月 2025
95
98
97
12月 2024
97
96
97
11月 2024
97
96
93
10月 2024
92
98
99
9月 2024
99
97
99
8月 2024
99
97
95
7月 2024
95
99
99
6月 2024
99
100
99
5月 2024
99
99
100
4月 2024
100
100
103
3月 2024
102
98
101
2月 2024
100
98
98
1月 2024
99
98
99
12月 2023
100
98
99
11月 2023
99
98
99
10月 2023
98
97
99
9月 2023
99
98
97
8月 2023
96
100
101
7月 2023
100
100
100
6月 2023
101
100
99
5月 2023
99
102
101
4月 2023
101
104
104
3月 2023
104
103
105
2月 2023
104
102
103
1月 2023
103
101
102
12月 2022
101
102
101
11月 2022
101
102
103
10月 2022
103
103
102
9月 2022
102
105
103
8月 2022
104
107
106
7月 2022
106
107
108
6月 2022
108
107
106
5月 2022
106
107
108
4月 2022
108
109
107
3月 2022
106
112
112
2月 2022
112
112
113
1月 2022
112
110
110
12月 2021
111
108
110
11月 2021
109
106
107
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件