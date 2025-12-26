法国消费者信心指数 (France Consumer Confidence Index)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
消费者
|低级别
|89
|91
|
90
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|86
|
89
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国消费者信心指数(CCI)反映了个人对经济活动的感受。这个指数基于对家庭的月度调查来计算，其涵盖了消费者对以下问题的意见：法国的总体经济形势，受访者自身的财务情况，以及受访者在储蓄和支出方面的意向。调查参与者对过去12个月的趋势和未来12个月的前景进行评估。法国经济的短期前景可以基于消费者信心指数来评判。
最后值:
真实值
预测值
"法国消费者信心指数 (France Consumer Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
89
91
90
10月 2025
90
91
88
9月 2025
87
84
87
8月 2025
87
91
88
7月 2025
89
87
88
6月 2025
88
87
88
5月 2025
88
91
91
4月 2025
92
93
92
3月 2025
92
91
93
2月 2025
93
94
92
1月 2025
92
88
89
12月 2024
89
89
90
11月 2024
90
94
93
10月 2024
94
96
95
9月 2024
95
93
93
8月 2024
92
93
91
7月 2024
91
88
90
6月 2024
89
89
90
5月 2024
90
91
90
4月 2024
90
93
91
3月 2024
91
89
90
2月 2024
89
93
91
1月 2024
91
88
89
12月 2023
89
84
88
11月 2023
87
81
84
10月 2023
84
81
83
9月 2023
83
82
85
8月 2023
85
82
85
7月 2023
85
83
85
6月 2023
85
84
83
5月 2023
83
85
83
4月 2023
83
84
82
3月 2023
81
84
82
2月 2023
82
83
83
1月 2023
80
84
81
12月 2022
82
83
83
11月 2022
83
82
82
10月 2022
82
80
79
9月 2022
79
81
82
8月 2022
82
80
80
7月 2022
80
80
82
6月 2022
82
83
85
5月 2022
86
86
87
4月 2022
88
93
90
3月 2022
91
99
97
2月 2022
98
100
99
1月 2022
99
100
100
12月 2021
100
100
98
11月 2021
99
100
99
10月 2021
99
101
101
