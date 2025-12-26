法国居民消费价格指数 (CPI)年率 y/y (France Consumer Price Index (CPI) y/y)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
价格
|低级别
|0.9%
|0.9%
|
0.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.9%
|
0.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国居民消费价格指数(CPI)年率y/y衡量的是与去年同月相比，在报告月从消费者角度得出的商品和服务的价格变化。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大。CPI是衡量消费者信心和国家通货膨胀的重要指标之一。CPI增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"法国居民消费价格指数 (CPI)年率 y/y (France Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
11月 2025 序言。
0.9%
0.9%
0.9%
10月 2025
0.9%
1.0%
1.0%
10月 2025 序言。
1.0%
1.2%
1.2%
9月 2025
1.2%
1.2%
1.2%
9月 2025 序言。
1.2%
0.9%
0.9%
8月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
8月 2025 序言。
0.9%
0.8%
1.0%
7月 2025
1.0%
1.0%
1.0%
7月 2025 序言。
1.0%
0.8%
1.0%
6月 2025
1.0%
0.9%
0.9%
6月 2025 序言。
0.9%
0.8%
0.7%
5月 2025
0.7%
0.7%
0.7%
5月 2025 序言。
0.7%
0.9%
0.8%
4月 2025
0.8%
0.8%
0.8%
4月 2025 序言。
0.8%
0.8%
0.8%
3月 2025
0.8%
0.8%
0.8%
3月 2025 序言。
0.8%
0.4%
0.8%
2月 2025
0.8%
0.8%
0.8%
2月 2025 序言。
0.8%
1.8%
1.7%
1月 2025
1.7%
1.4%
1.4%
1月 2025 序言。
1.4%
1.4%
1.3%
12月 2024
1.3%
1.3%
1.3%
12月 2024 序言。
1.3%
1.1%
1.3%
11月 2024
1.3%
1.3%
1.3%
11月 2024 序言。
1.3%
1.2%
1.2%
10月 2024
1.2%
1.2%
1.2%
10月 2024 序言。
1.2%
0.8%
1.1%
9月 2024
1.1%
1.2%
1.2%
9月 2024 序言。
1.2%
1.7%
1.8%
8月 2024
1.8%
1.9%
1.9%
8月 2024 序言。
1.9%
2.3%
2.3%
7月 2024
2.3%
2.3%
2.3%
7月 2024 序言。
2.3%
1.7%
2.2%
6月 2024
2.2%
2.1%
2.1%
6月 2024 序言。
2.1%
2.0%
2.3%
5月 2024
2.3%
2.2%
2.2%
5月 2024 序言。
2.2%
1.8%
2.2%
4月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
4月 2024 序言。
2.2%
2.2%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.3%
2.3%
3月 2024 序言。
2.3%
3.2%
3.0%
2月 2024
3.0%
2.9%
2.9%
2月 2024 序言。
2.9%
2.6%
3.1%
1月 2024
3.1%
3.1%
3.1%
1月 2024 序言。
3.1%
3.6%
3.7%
12月 2023
3.7%
3.7%
3.7%
12月 2023 序言。
3.7%
3.6%
3.5%
11月 2023
3.5%
3.4%
3.4%
11月 2023 序言。
3.4%
3.5%
4.0%
