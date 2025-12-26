法国10年期可替代债券拍卖 (France 10-Year OAT Auction)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
市场
|低级别
|3.380%
|
3.430%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.380%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国10年期可替代债券(OAT)拍卖是指10年期的OAT债券的收益率百分比。因为收益率可以反映法国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"法国10年期可替代债券拍卖 (France 10-Year OAT Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.380%
3.430%
3.430%
3.510%
3.510%
3.170%
3.170%
3.240%
3.240%
3.370%
3.370%
3.510%
3.510%
3.150%
3.150%
3.400%
3.400%
3.240%
3.240%
2.920%
2.920%
2.950%
2.950%
3.010%
3.010%
3.230%
3.230%
3.050%
3.050%
3.030%
3.030%
2.870%
2.870%
2.810%
2.810%
2.700%
2.700%
2.590%
2.590%
2.750%
2.750%
3.320%
3.320%
3.560%
3.560%
3.150%
3.150%
3.090%
3.090%
3.040%
3.040%
2.850%
2.850%
2.830%
2.830%
2.700%
2.700%
3.200%
3.200%
2.680%
2.680%
2.770%
2.770%
2.190%
2.190%
2.760%
2.760%
2.590%
2.590%
2.210%
2.210%
1.430%
1.430%
1.920%
1.920%
1.720%
1.720%
1.510%
1.510%
1.170%
1.170%
0.520%
0.520%
0.450%
0.450%
0.300%
0.300%
-0.190%
-0.190%
0.160%
0.160%
0.150%
0.150%
-0.050%
-0.050%
-0.230%
-0.230%
0.130%
0.130%
0.160%
